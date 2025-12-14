Dattatreya 24 Gurus : बिनभिंतीची उघडी शाळा...

ऋचा थत्तेनुकतीच दत्तजयंतीच्या निमित्ताने गावी गेले होते. निवांतपणा मिळाला तसं मंदिरातून समोर पाहिलं, तशी शेतजमीन दिसली. अनवाणी पायानेच काळ्या मातीवर पावलं टाकत पुढे पुढे चालत गेले. एकीकडे थंडीतली दुपार असल्याने त्या उन्हाचा स्पर्श सुखावत होता. आता नदीचं काठोकाठ भरलेलं पात्र दिसत होतं. झाडांचं प्रतिबिंब, उडणारे पक्षी, फुलपाखरं, वर असलेलं निरभ्र आकाश हे सगळं डोळ्यात भरून घेतलं. मातीतच चक्क मांडी घालून बसले आणि डोळे मिटून घेतले. कानांना ऐकू येणारी किलबिल, एखादी वाऱ्याची झुळूक आणि तीच उन्हाची ऊब पुन्हा सुखावू लागली. काही क्षणांसाठी सगळ्याचा विसर पडला. शांततेचा तो अनुभव साठवून घेतला. डोळे उघडले आणि थोड्या वेळाने परत निघाले. नेमकं कशाने छान वाटलं असेल? मनात विचार आला आणि लक्षात आलं पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आकाश या पंचतत्त्वांशी जोडली गेले होते. ‘पिंडी ते ब्रह्मांडी’ जे आत तेच बाहेर. ते इतक्या सुंदर वातावरणात शांतपणे अनुभवता आलं होतं आणि अचानक पुन्हा दत्तगुरुंचंही स्मरण झालं! म्हटलं, हे तर दत्तगुरुंचे गुरू! दत्तात्रेयांचे २४ गुरू या विषयावर नुकतंच निरुपणही केलं होतं. हे २४ गुरू म्हणजे निसर्गातील सजीव-निर्जीव गोष्टी. काही गुरू काय करावं ते सांगतात आणि काही काय नाही करायचं ते शिकवतात. त्यातच या पंचमहाभूतांचाही समावेश होतो. खरंच, या विषयाशी जेव्हा तोंडओळख झाली, तशी ‘गुरू’ शब्दाकडे पहाण्याची दृष्टीच बदलून गेली..तोपर्यंत आठवण होती ती शाळेत सांगितलेल्या गुरुशिष्यांच्या गोष्टींची किंवा शाळेत गुरुपौर्णिमेनिमित्त शिक्षकांना फूल देऊन नमस्कार करत असू. पूर्वीच्या काळी असलेल्या गुरुकुलाबद्दलही ऐकलं होतं; पण दत्तगुरुंच्या २४ गुरुंकडे पाहताच लक्षात येतं, की गुरू ही व्यक्ती नाही, तर तत्त्व आहे. अज्ञानाच्या अंधाराकडून ज्ञानाच्या प्रकाशाकडे नेईल अशी कोणतीही गोष्ट गुरू असू शकते. दत्तात्रेयांचे २४ गुरू असतील, तर आपले कितीतरी असू शकतात. गदिमांचे शब्द आठवतातच -बिनभिंतीची उघडी शाळा लाखो इथले गुरूझाडे वेली पशुपाखरे यांशी गोष्टी करूहा विषय खरोखर खूप रंजक आणि आजच्याही काळाशी सुसंगत असाच आहे. आणि तुम्ही २४ किंवा त्यातीलही निवडक गुरूंचा विचार केलात, तरी आजूबाजूलाच तुम्हाला त्याखेरीजही अनेक गोष्टी अशा गवसतील, की ज्याच्यातून काही शिकता येईल, कारण वेगळ्या दृष्टीनेच विचार केला जाईल.आता आधी यापैकी काही गुरूंचा विचार करायचा, तर पृथ्वी. पृथ्वीचा गुण सहनशीलता. जमिनीत पाया खोदूनच इमारती तयार होतात किंवा पाणी लागेपर्यंत जमीन खणली की विहिरीचा लाभ होतो. खाणींचंही तसंच. आणि अगदी ताटातलं अन्न मिळतं तेही जमीन नांगरल्यामुळे. हे सगळं ती काळी आई सहन करते, तेही जगाच्या कल्याणासाठी. सहनशीलता हा गुण आयुष्यात नेहमी उपयोगी पडतो. अर्थात अन्याय सहन करावा असा इथे अर्थ नाही, तर चांगलं काम उगवून येण्याआधी संशोधनाचं खोदकाम करावं लागतं, मनाच्या भूमीची मशागत करावी लागते आणि भरीव कामात नेहमीच सहनशीलतेचा कस लागतो. उतावीळ स्वभाव, शीघ्रकोपी असणं मारक ठरू शकतं..Premium|AI emotional dependency : एकटेपणा विसरण्यासाठी अमेरिकी नागरिक AI चा आधार का घेत आहेत?.याउलट अत्यंत चंचल, अस्थिर असा वाराही दत्तात्रेयांचा गुरू आहे. वाहणं हा त्याचा धर्म आणि तोच त्याच्याकडून घ्यायचा. वारा कुठेही गुंतून राहात नाही, आसक्ती न ठेवता पुढे पुढे जात राहतो. खरंतर काळही थांबत नसतो, पण आपलं मन एकाच ठिकाणी गुंतून राहतं. कधी कुणाचं मन एकेकाळचं वैभव आठवून हळहळतं, तर कुणी पूर्वी कधीतरी झालेल्या अन्यायाने पुन्हा पुन्हा दुखावतं. अशावेळेस वारा सांगतो, या कशाचा उपयोग नाही, काळाबरोबर चालत राहा.आकाश तर अथांग, सर्व काही सामावून घेणारं आणि तरीही अलिप्त. चंद्रसूर्य ये-जा करतात, कधी इंद्रधनुष्य येतं, कधी काळे ढग दाटून येतात, पण हे सगळं आपल्या टीव्ही किंवा मोबाईलच्या स्क्रीनसारखं असतं. चित्रपटात पाऊस पडला किंवा आग लागली, तरी स्क्रीनवर त्याचा परिणाम होत नसतो. तसेच ढग निघून गेले की आकाश निरभ्र दिसतं आणि ते कायमच तसं असतं. तसंच आपल्याला आयुष्यात घडणाऱ्या घटनांकडे साक्षीभावानं पाहता यावं. हे इतकं सोपं नसेल, कदाचित पटणारही नाही; पण तसा प्रयत्न पुढे जाण्यासाठी नक्कीच मदत करेल.आधी म्हटल्याप्रमाणे काय करू नये सांगणारे काही गुरू आहेत. त्यात आहे मधमाशी. मध गोळा करून त्याचा संचय करून ठेवते. संग्रह करण्याचा अतिरेक नसावा ही यातून मिळणारी शिकवण. द्रव्यसंचय पश्चात्तापाला कारणीभूत ठरू शकतो. भर्तृहरींनीही सांगितलं आहे, की पैसा दान करावा वा उपभोग घ्यावा, नाहीतर त्याचा नाश होतो.पहिल्यांदा हा विषय समजून घेत असताना तर वेळोवेळी डोळे विस्फारले जात होते. कारण अजगर हाही गुरूच. कारण काय, तर अजगर गिळून टाकतो. म्हणजेच चवीत अडकत नाही. ही गोष्ट आज किती महत्त्वपूर्ण आहे. आपण सतत ‘जिभेचे चोचले’ पुरवत असतो आणि बहुतेक वेळा उपकारक गोष्टी या नावडीच्या असतात आणि चवदार गोष्टीच हानिकारक असतात. शिवाय याचा विचार करताना रागदेखील गिळणं आवश्यक असतं हे लक्षात आलं. थोडक्यात, शिकवण काय असू शकते याचा बोध आपण आपल्यापरीनेही करून घेऊ शकतो.गंमत म्हणजे या गुरूंच्या यादीत बालकाचाही समावेश आहे. तसं तर आपण ‘बालादपि सुभाषितम्’ असं म्हणतोच. चांगल्या गोष्टी लहानांकडूनही शिकाव्यात. आज कितीतरी नातवंड आपल्या आजी -आजोबांना मोबाईल, लॅपटॉपवर काही ना काही शिकवताना दिसतील. मुक्ताईसारख्या चिमुरडीला चांगदेवांसारखे योगी गुरू मानतात. बालकृष्णाचा गोपाळकाला आपल्याला ऐक्यभावनाच शिकवतो आणि त्याचप्रमाणे बालकाकडून काय घ्यावा, तर आनंद! बालक झोपडीतलं असो वा बंगल्यातील, त्याला ना श्रीमंतीचा अहंकार असतो ना गरिबीचं दुःख. ना उद्याची चिंता. आनंद हा त्याचा स्थायीभाव असतो. ही वृत्ती जोपासता आली तर अजून काय हवं? खरं तर आपण सगळेच या अवस्थेतून गेलेलो असतो, पण आनंद त्या बालपणाबरोबर निसटून गेलेला असतो. तो गवसायला हवा..अशा विचारांची उजळणी करतानाच वाटलं, की आता या २४ गुरूंपैकी काहींचा विचार तर केला. त्याआधारे इतर गोष्टींकडेही असं पाहता येईल? इतक्यात दूरवर चरणाऱ्या गाई दिसल्या आणि खरोखरीच अशा दृष्टीने नकळत विचार सुरू झाल्याचं लक्षात आलं. मनात म्हटलं, की आपण गरीब गाय म्हणत असलो, तरी वेळ आल्यावर तीही शिंगांचा उपयोग करतेच. तसाच अन्यायाचा प्रतिकार करायला हवा.पाठोपाठ एक छोटी गोष्ट आठवली - आपले कपडे शिवणारे बाबा सुई टोपीला लावतात आणि कात्री मात्र पायाशी ठेवतात. ते का, असा प्रश्न राजूला पडायचा. त्यानं तसं विचारल्यावर बाबा म्हणतात, अरे बाळा, सुई शिवण्याचं म्हणजे जोडण्याचं काम करते म्हणून तिची जागा वर आणि कात्री कापते, दोन भाग वेगळे करते म्हणून तिची जागा खाली. म्हणजे माणूस जन्मभर विद्यार्थी राहू शकतो हेच आपला भवताल आपल्याला शिकवतो.तसंच एक सुभाषितकार म्हणतात, की बोलका पोपट पिंजऱ्यात अडकतो, याउलट मौन धारण करणारा बगळा मात्र स्वातंत्र्य उपभोगतो. निसर्गातील अशा किती गोष्टींचं असं निरीक्षण आणि चिंतन करावं तितकं कमीच.थोडक्यात, निसर्गात आणि दैनंदिन आयुष्यात कोणतीच गोष्ट निरुपयोगी नसते. अगदी अपयश आलं तरी अनुभव मिळतो आणि तोही खूप काही शिकवून जातो. त्यामुळेच खऱ्या अर्थाने 'लाखो इथले गुरू' आपल्याला पदोपदी शिकवायला सज्ज असतात. आपण परिस्थितीप्रमाणे आणि आपल्या कुवतीप्रमाणे शिकण्याची तयारी मात्र ठेवायला हवी. अशीच शिकवण घेत घेत मार्गक्रमण करत राहूया याच सदिच्छेसह इथेच थांबते.ढग निघून गेले की आकाश निरभ्र दिसतं आणि ते कायमच तसं असतं. तसंच आपल्याला आयुष्यात घडणाऱ्या घटनांकडे साक्षीभावानं पाहता यावं. हे इतकं सोपं नसेल, कदाचित पटणारही नाही; पण तसा प्रयत्न पुढे जाण्यासाठी नक्कीच मदत करेल.(लेखिका निवेदिका- व्याख्यात्या आहेत.) 