New Marathi books : नव्या मराठी पुस्तकांचे स्वागत: अज्ञात कथा, शौर्यगाथा आणि जीवनाचे रंग

रामायणातील अज्ञात कथा'अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ रामायणा' या गौरांग दामाणी यांच्या मूळ इंग्रजी पुस्तकाचा डॉ. किमया देशपांडे यांनी केलेला मराठी अनुवाद म्हणजे 'रामायणातील अज्ञात कथा' हे पुस्तक आहे. रामायणातील अनेक अनमोल कथांवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न या पुस्तकाद्वारे करण्यात आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या ग्रंथात रामायणाशी संबंधित भौगोलिक स्थळांचीही माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे वाचकांना त्या घटनांचा वास्तविक संदर्भ समजून घेण्यास मदत होते. वैशिष्ट्य : डॉ. अंबरीष खरे यांची प्रस्तावना. वैदिक शास्त्रांची ग्रंथसूची, नकाशे व संदर्भ. प्रकाशक : उषा पब्लिकेशन पृष्ठे : २३६ मूल्य : २५० रु..Marathi Literature : 'श्यामची आई' ते प्रगल्भ कविता: वाचनाने समृद्ध झालेलं एक अष्टपैलू आयुष्य.कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांच्या शौर्यकथाभारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामात कोल्हापूर जिल्ह्याचे योगदान मोठे आहे. मात्र, दुर्दैवाने अनेक अज्ञात स्वातंत्र्यवीरांचे कार्य व त्यांचा त्याग, त्यांच्या बलिदानाचा इतिहास जगासमोर आला नाही. या अज्ञात वीरांची शौर्यगाथा संशोधन करून मांडण्याचं अवघड काम प्रा. डॉ. शिवाजी म्हस्के यांनी केलं आहे. ऐतिहासिक नोंदी, कागदपत्रे व ग्रंथांमधून तब्बल १५८ स्वातंत्र्यसैनिकांची माहिती घेऊन म्हस्के यांनी हा ग्रंथ सिद्ध केला आहे. तो नव्या पिढीला स्वातंत्र्यसंग्रामातील वीरांची माहिती मिळण्यासाठी उपयुक्त व प्रेरणादायी ठरणारा आहे.वैशिष्ट्य : अज्ञात स्वातंत्र्यवीरांची माहिती, दुर्मीळ छायाचित्रे, नोंदी व उपयुक्त संदर्भ ग्रंथसूचीप्रकाशक : मिहाना पब्लिकेशन्स, पुणेपृष्ठे : ४१६ मूल्य : ५०० रु..पुसट रेषासाताऱ्याच्या सहवासात, 'रेडी ते रेवस', उपक्रमशील शिक्षक यांसारख्या पुस्तकांचे लेखन करणाऱ्या सुनील शेडगे यांचे 'पुसट रेषा' हे पुस्तक म्हणजे ललित लेखांचा संग्रह आहे. ग्रामीण आणि शहरी जीवनात वावरत असताना एक शिक्षक म्हणून, एक पत्रकार म्हणून लेखकाने वेळोवेळी जे टिपलं ते या ललित लेखांमधून उतरलं आहे. तसेच बाइकवर केलेली 'भ्रमंती', 'पाऊसवेळा' हे लेख वाचनीय असून, 'बाबांचं प्रशस्तिपत्रक' हा ज्येष्ठ साहित्यिक अनिल अवचट यांच्यावरील लेख हृद्य आहे.वैशिष्ट्य : ओघवती भाषा व भोवतालच्या नोंदी.प्रकाशक : साहित्यवेल प्रकाशनपृष्ठे : १२० मूल्य : २५० रु..संघर्षातील सुमनेस्वातंत्र्यप्राप्तीच्या काळात जन्माला आलेल्या एका व्यक्तीच्या आणि तिच्या भोवताली घडणाऱ्या घटनांचा वेध 'संघर्षातील सुमने' या आपल्या आत्मकथनात पांडुरंग शिरसाट यांनी मांडला आहे. आपल्या आयुष्याचा लेखाजोखा अत्यंत तटस्थपणे मांडणे सर्वांनाच जमते असे नाही, पण शिरसाट यांनी आपल्या आयुष्यातील चढ-उतारांसह सर्व गोष्टी अगदी सहजपणे व ओघवत्या शैलीत मांडल्या आहेत. शिरसाट सेवानिवृत्त कलाशिक्षक असल्याने पुस्तकातील रेखाचित्रे त्यांनी स्वतः काढली असून, तीदेखील देखणी झाली आहेत. वाचकाला स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लगेचच जन्मलेल्या पिढीने नेमके कोणते स्थित्यंतर अनुभवले, याचा आढावा या पुस्तकातून घेता येईल.प्रकाशक : डॉ. जयसिंग गाडेकरपृष्ठे : १४८ मूल्य : १५० रु..श्रावस्ती - अज्ञानातून प्रकाशाकडेश्रावस्ती या स्थळी तथागत गौतम बुद्धांनी त्यांच्या ४५ वर्षांच्या धम्म जीवनापैकी २५ वर्षाऋतू घालवले आहेत. याच काळात राजा प्रसेनजित यांनी बुद्धांच्या शिकवणीप्रमाणे आदर्श राज्यकारभार केला. याच श्रावस्तीमध्ये अंगुलीमाल डाकू बुद्ध भिक्खू झाला, किसा गौतमीला जीवनाची शिकवण मिळाली. त्यामुळे या स्थानाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. डॉ. के. पी. वासनिक यांनी स्वतः 'श्रावस्ती'ला भेट देऊन त्याबद्दलची सर्व माहिती एकत्र केली. ऐतिहासिक नोंदींच्या आधारे संशोधन करून 'श्रावस्ती - अज्ञानातून प्रकाशाकडे' हे पुस्तक त्यांनी लिहिले आहे. त्यामळे आता 'श्रावस्ती'विषयीची शास्त्रशुद्ध माहिती मिळणे सोपे झाले आहे.वैशिष्ट्य : ऐतिहासिक माहिसीसह वर्तमानस्थितीवरही भाष्य. प्रवासासाठीचे मार्गदर्शन व उपयुक्त ग्रंथसूची.प्रकाशक : परिस पब्लिकेशनपृष्ठे : २८० मूल्य : ५०० रु.. अध्यात्मापासून भयकथांपर्यंत; 'या' ५ नवीन मराठी पुस्तकांची ओळख.कॅलिडोस्कोपडॉ. सुभाष तळेकर यांनी जगण्यातील जिज्ञासेने आणि अभ्यासू वृत्तीने लिहिलेल्या विविध विषयांवरील बहुरंगी लेखांचा समावेश ‘कॅलिडोस्कोप’ या त्यांच्या पुस्तकात आहे. या पुस्तकात सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, राष्ट्रीय विचार, सामाजिक, कृषी, ज्ञान-विज्ञान, पर्यटन, संविधान अशा विविध विषयांवरील लेखांचा समावेश असल्याने ते वाचकाला समृद्ध करत जाते. त्यामुळे हे लेखन वाचताना विविधरंगांचा, विचारांचा ‘कॅलिडोस्कोप’ वाचकासमोर उभा राहतो व त्यातील कंगोरे टिपण्यात तो हरखून जातो.वैशिष्ट्य : डॉ. श्रीपाल सबनीस यांचे ‘अभिमत’ व अनेक मान्यवरांचे संदेश.प्रकाशक : स्वयं प्रकाशनपृष्ठे : १२० मूल्य : ३५० रु..ऐल ना पैलज्येष्ठ रंगकर्मी आणि नाटककार प्रमोद काळे यांच्या कथांचा संग्रह ‘ऐल ना पैल’ हा नुकताच प्रकाशित झाला आहे. सर्वसामान्य माणसाच्या रोजच्या जगण्यातल्या घटना आणि त्यांना दिलेली कल्पिताची जोड यांतून या कथा साकारल्या गेल्या आहेत. एकूण १० कथांचा या संग्रहात समावेश करण्यात आला आहे. ‘मुखवटा’, ‘कर्तव्य’, ‘फिकट निळं एन्व्हलप’ आणि ॲन (इम्) परफेक्ट स्टोरी भाग १,२,३ या कथांमधील रहस्य लक्षवेधी आहे. ‘झिप्रू’ कथेत रस्त्यावरच्या भीक मागणाऱ्या मुलांचं भावविश्व उलगडण्यात आलं आहे. ‘सहेला रे’ ही कथा स्त्री-पुरुष नात्याचा वेगळा आयाम वाचकांसमोर मांडते. या कथेत समलिंगी पुरुषाच्या वैवाहिक नात्याचा विलक्षण कंगोरा दाखवण्यात आला आहे. ‘पर्दाफाश’ या कथेत एका निवृत्त गृहस्थावर कोणतं चमत्कारिक संकट कोसळतं, हे मुळातून वाचण्यासारखं आहे. मनुष्यस्वभावाच्या आणि जगण्याच्या विविध छटा उलगडणाऱ्या या कथा वाचकांसमोर अनुभवांचा एक नवा कोलाज ठेवतात, हे नक्की! त्यामुळेच रेखा इनामदार साने यांनी पुस्तकाच्या 'ब्लर्ब'मध्ये म्हटल्याप्रमाणे बहुपैलू असे हे कथानुभव प्रवाही व ओघवत्या भाषेत साकार होत असल्याने ते वाचनीय झाले आहेत.वैशिष्ट्य : डॉ. वंदना बोकील-कुलकर्णी यांची प्रस्तावना.प्रकाशक : उन्मेष प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १६८ मूल्य : २५० रु..क्या हाल सुनावाँकवी, नाटककार आणि समीक्षक डॉ. नरेन्द्र मोहन यांच्या आत्मकथनाचा पुढचा भाग म्हणजे 'क्या हाल सुनावाँ'! यशोधरा काटकर यांनी ह्या मूळ हिंदी पुस्तकाचा अनुवाद केला आहे. डॉ. मोहन यांच्या आत्मकथनाचा पहिला भाग 'कमबख्त निंदर' हा या पूर्वीच प्रकाशित झाला आहे. या नव्या भागात १९७७ नंतरचा भाग त्यांनी मांडला आहे. आत्मकथेचा हा भाग 'स्व'च्या परिघात फिरणारा असला, तरी तो फक्त त्यांच्यापुरता मर्यादित राहत नाही. त्यात स्वाभाविकपणे त्या काळातील सामाजिक, राजकीय स्थिती येते. त्या समस्यांचा ऊहापोह होतो. त्यामुळे वाचकासाठी हे आत्मकथन केवळ गोष्ट म्हणून मर्यादित न राहता ते त्याला नवे संदर्भ देणारं कथन ठरतं. त्या काळात लेखकाचे झालेले आंतर-बाह्य द्वंद्व वाचकाला अंतर्मुख करतं आणि त्याला त्याच्या प्रश्नांच्या उत्तराचा शोध घेण्यासाठी भाग पाडतं.प्रकाशक : मेहता पब्लिशिंग हाउस, पुणे पृष्ठे : २६२ मूल्य : ४५० रु.. 