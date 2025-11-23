Premium|Deenanath Mangeshkar and Varkari conversation : बुवा! मंगेशीच्या पुजाऱ्यांनी तुम्हालाही विद्रोही केले ना?

हृदयनाथ मंगेशकर - saptrang@esakal.comमास्टर दीनानाथ यांनी लतादीदींना मंगेशीच्या देवळाबाबत अनेक गोष्टी सांगितल्या. तिथं त्यांना एक वारकरी भेटला. त्याला त्यांनी जेवायला दिले. काय झाला त्या दोघांमधे संवाद. हृदयनाथ सांगत आहेत तो काळ आणि वेगळीच कथा. खूप लांबून आलेला तो वारकरीआपला प्रवास सांगू लागला. पायी प्रवास केला. रस्त्यात दाट जंगलंहोती. घाट होते. अवघड रस्ता होता.वारीत कसे आम्ही चारपाचशे वारकरीएकमेकांचा आधार घेत घेत जातो. रस्ताहीसरळ आणि पायाखालचा असतो. पण इथे सारे नवे, नवा रस्ता, नवे जंगल. चढे घाट लाल, लाल माती, हिरवी तजेलदार झाडं, निळा, काळा सारखा गर्जत मागे पुढे होणारा समुद्र.सारे अनोळखी, सारे नवे.सारे अपरिचित, पण मंगेशाच्या कृपेनेयेथे पोहोचलो. तीन दिवस तोंडात अन्नाचाघास नाही. तरी पण खालच्या तलावात आंघोळ करून थेट देवळात दर्शनाला गेलो. पण मला आतच सोडेना. माझ्या कपड्यावरून, रूपरंगावरूनत्यांनी माझी जात ओळखली.अस्पृशांना देवळात प्रवेश नाही. फक्तब्राह्मण आणि कोंकणी लोकांनाच येथे प्रवेश आहे, असे मला ठणकावून सांगितले,मी खूप विनविण्या केल्या. रस्त्यातलेमाझे हाल सांगितले, पण इथल्या पुजाऱ्यानेप्रवेश तर नाकारलाच. पण प्रसाद, म्हणून.जे अन्नदान करतात तेही नाकारले,आवारात बसा आणि भीक मागून पोट भरा,असा उद्धट जीवघेणा उपदेशही केला.मी नशिबाला दोष देत या कठड्यावरबसलो आणि देवळाकडे पाहत होतो. तोचओठावर नामदेव महाराजांचा अभंग आला.तोच अभंग ऐकून आपण मला अन्नदेऊन तृप्त केले. बाबांचे डोळे भरलेले होते.जड आवाजात ते म्हणाले,‘‘बुवा, मला लाजवू नका. मी गायक.तुम्हीही गायक. आपली जात, आपलाधर्म एकच. तुम्ही वारीत गाता. मी स्टेजवर गातो.तेच सात स्वर. आठवा स्वर हा मंगेश.तो मंगेश स्वरात प्रवेशावा ही इच्छा, हीच पूजा.हां ! पण बुवा ! आपण काय गात होता ?"बुवाने एकतारा सुरात लावला आणिबिलासखानीमध्ये आलापी सुरू केली.ते स्वर ऐकून बाबांनी ओळखलेबुवा साधे भजन गाणारे वारकरी नाहीत.संगीत शिकलेले आहेत. दहा-बारा समजदारलोकही तेथे जमले. त्यात चारपाचपुजारीही होते. बुवांनी अभंगाचे पहिले चरणगायिले."पतित पावन नाम ऐकोनीआलो मी द्वारा,पतित पावन न होसी म्हणोनीजातो माघारा.सोडी आता ब्रीद न देवा, होसी अभिमानी,पतित पावन नाम तुजलाठेवियले कोणी?आणि बुवा अचानक थांबले. एकतारीवरीलबोट जोरात पडल्यामुळे एकतारीचासूर एकदम बदसूर झाला.कर्कश आवाजात बुवा म्हणाले,‘‘मास्तर, तुम्ही ज्ञानी, तुम्ही मला सांगा!संत शिरोमणी नामदेव महाराज असे कालिहितात? असा काय अनुभव त्यांना आला,की ते पतितपावन ईश्वराच्या दारावरूनविन्मुख होऊन परत माघारी फिरताहेत?मास्तर ! खरंच ईश्वर असतो? आणि खरंच.Premium|Bonded Labour System Maharashtra : जेव्हा कर्तव्यभावना जागृत होते .तो पतितपावन असतो? मी उपाशी-तापाशीइथवर पायी चालत आलो. मला प्रवेश तरनाहीच. साधा प्रसाद सुद्धा नाही. पण भूकलागली असेल तर...तर भीक मागण्याचा सल्ला मात्र देण्यातआला. मी पतित, मला पावन करणारा, तो देव ?तो देव कुठे आहे? तो ईश्वर कोठे आहे?तो चूप का? गप्प का?"बाबा हसले, म्हणाले,‘‘बुवा! मंगेशीच्या पुजाऱ्यांनी तुम्हालाहीविद्रोही केले ना? बुवा, हा विद्रोहआहे. ही बंडखोरी आहे.ही व्यवस्थेबद्दलची तक्रार आहे.’’पुन्हा बुवा अधिक कर्कश आवाजात म्हणाले,"मास्तर, मी तुम्हाला ज्ञानी म्हणालो.मराठी भाषा फार लवचीक आहे. तुम्ही मलाम्हणालात, "बुवा, मंगेशीच्या पुजाऱ्यांनीतुम्हालाही विद्रोही केले ना!"म्हणजे मास्तर ‘तुम्हालाही’ या वाक्याततुम्ही आधीच विद्रोही झालात हे स्पष्ट होते."बाबा शांतपणे म्हणाले.‘‘बुवा! तुम्ही बिलासखानीचे चलन सुरूकेले त्याच वेळी मी ओळखले, की तुम्हीसाधे वारकरी नाहीत, तुम्ही सुशिक्षित,आणि गायन कलेचा. काव्य शास्त्राचा,अभ्यास केलेले आहात, बुवा, मी विद्रोहीझालो नाही, बंडखोरही झालो नाही.पण सतर्क, सुजाण मात्र झालो.बुवा! तुम्ही वैष्णव, विठ्ठलाला मानणारे,तुम्ही विद्रोही नाही, तक्रार करणारेही नाही.फक्त तुमचे परखड ज्ञान, तुमच्यावरझालेला अन्याय आज उघडपणे प्रकटकरताय. नाही, तो प्रकट झालाही आहे.""होय. माझ्यातले सुप्त परखड ज्ञानप्रकट झालेय. माझ्या जातीने मला कोठेहीस्वस्थ बसू दिले नाही.सारखा अपमान, सारखी अवहेलना,मी अस्पृश्य, हे ब्राह्मण, कुत्र्याला गोंजारतात,पण आम्हा दलितांना तहान लागली, तरसाधे पाणी सुद्धा वरून ओंजळीत ओततात.मी तीस वर्षे पंढरपूरला जातोय, पणमी पांडुरंगाची मूर्ती अजून पाहिली नाही.खरंच आम्ही इतके घृणास्पद आहोत?आमच्या भक्तीला, श्रद्धेला, काहीच अर्थ नाही?आम्ही इतके कुरूप, डोंगे आहोत?‘‘ऊस डोंगा परी रस नव्हे डोंगाकारे भुललासी वरलीया रंगाचोखा डोंगी परी भाव नव्हे डोंगाकारे भुललासी वरलीया रंगा’’मास्तर ! रामाला पतितपावन म्हणतात,का तर शबरीची उष्टी बोरं खाल्ली म्हणून.पण खरंच त्याने बोरं खाल्ली असतील का?का कुणा कवीची ही भोळी कल्पना?राम पतितपावन असता तर त्यानेसीतात्याग केला असता? नक्की केला नसता.मग सीता पवित्र असो वा अपवित्र असो.पतितपावन रामाने सीतात्याग केला नसता.पण प्रभू रामाने मात्र माता होणाऱ्या.एका आईचा, एका मातेचा, एका गरोदर बाईचा,एका स्त्रीचा, एका अबलेचा.सीता नावाच्या एका निरपराध दुहीतेचा त्याग केला.त्याला पतितपावन कसे म्हणता येईल?रामाला सीतेचे संरक्षण करता आले नाही.यात सीतेचा काय दोष ? मग सीतेला शिक्षा.ती काय म्हणून?"हे रक्त वाढताना हीमज आता गहीवर नाहीवस्त्रात द्रौपदीच्या हीतो कृष्ण नागडा होता"कृष्णाने जर मनात आणले असते, तरत्याने तो जुगार, ते "द्यूत" होऊचदिले नसते, वस्त्रहरण सोडा,पण द्रौपदीचे कुणी साधे नाव सुद्धाउच्चारू शकले नसते. पणकृष्ण वेळेवर पोहोचलाच नाही. म्हणे,"द्रौपदीकी लाज राखौतुम बढायो चीर"‘‘बुवा!’’ बाबा चढ्या कठोरआवाजात म्हणाले."बुवा, तुम्ही पंढरपुराची वारी तीस वर्षेकरीत आहात."सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी"म्हणून विठ्ठलाची भक्ती करता."तो हा विठ्ठल बरवातो हा माधव बरवा"म्हणून विठ्ठलाची स्तुती करत भक्तीतलीन होत नृत्यही करता.तुमचे ‘सुंदर ते ध्यान’ विठ्ठल म्हणजेश्रीकृष्ण. ‘माधव बरवा’ हा माधवम्हणजे श्रीकृष्णच. ज्ञानेश्वरहीविठाई. किठाई, कृष्णाई, कान्हाई,असा विठ्ठलाचा उल्लेख करतात.म्हणजे विठ्ठल श्रीकृष्णच.भगवान विष्णूचे दोन अवतारश्रीराम आणि श्रीकृष्ण.या दोन्ही अवतारांवर. दोन देवांवर तुम्हीअश्लाघ्य टीका, निंदा करीत आहात.श्रीराम सीतेचे संरक्षण करू शकले नाही.उलट त्यांनी सीतात्याग केला.श्रीकृष्णांनी द्रौपदी वस्त्रहरणाच्या वेळीउशिरा पोहोचून द्रौपदीचा अपमान होऊदिला असा आरोप करून तुम्ही तेपतितपावन नाहीत असे ठामपणे सांगता !आणि माझे जीविची आवडीपंढरपुरा नेई गुडी असे गात गात,दगड धोंड्यातून उपाशी तापाशीधावत पंढरीची वारीही करता?विठू विठू म्हणत तीस-तीस वर्षेमुला बाळांकडे, संसाराकडे दुर्लक्ष करूनविठू विठू म्हणत नाचत बसता ?उन्हातानातून धावत पळत मंगेशाचेदर्शन घेण्यासाठी गोव्यालाही धडपडता?आणि देव आहे की नाही? हीसंकल्पना आता तपासूनही पाहता?बुवा ! तुम्ही तुमची भक्ती, श्रद्धा एकदाबुद्धीच्या कसोटीवर घासून, तावून, सुलाखून.Premium| Hridaynath Mangeshkar Koli songs: लतादीदींच्या मार्गदर्शनाखाली हृदयनाथ मंगेशकरांच्या कोळीगीतांचा प्रवास .पाहा. समाजधारणेवर टीका करण्यापेक्षाजरा विचार करा. थोडे अंतर्मुख व्हा."‘‘मास्तर तुम्ही म्हणता ते खरे आहे.माझी श्रद्धा. माझी भक्ती एकदातर्काच्या कसोटीवर पारखून पाहिलीपाहिजे. काय सांगावे. या कसोटीचा निर्णयमला भक्त न ठरवता अभक्तही ठरवेल,सश्रद्ध न ठरविता अश्रद्धही ठरवेल."कठोर स्वरात उपहासाने बाबा म्हणाले.‘‘बुवा, तुम्ही ज्ञान आणि अज्ञान,सश्रद्ध का अश्रद्ध, आस्तिक का नास्तिकया मध्ये अडकले आहात,तुम्ही ना अरत्री, ना परत्री.तुमच्यासारख्या अविद्यांना बघूनचव्यासांना ‘त्रिशंखू’ची कल्पना सुचलीअसावी.एका गावात एक आस्तिक प्रकांड पंडित राहत होता.त्याच गावात एक नास्तिक विद्वान पंडित राहत होता.दोघांची कधीही भेट झाली नव्हती. एक दिवस मात्र बाजारातते दोघे एकमेकांसमोर आले. शिष्यगण, बघेजमले, दोघांचा वाद सुरू झाला, संध्याकाळझाली तरी वाद संपेचना. शेवटी लोकांनीत्यांना समजावले आणि घरी पाठवून दिले.रात्र झाली, मध्यरात्र झाली.आस्तिक पंडिताने सारे ग्रंथ एकत्र बांधले,त्याची गाठोडी डोक्यावर घेऊन तोस्मशानात पोहोचला.‘भैरव चांडाळ’ अशी हाक त्याने मारली.भैरव चांडाळ धावत आला, त्याचेकडे ते गाठोडे देत तोआस्तिक पंडित म्हणाला,‘जा, त्या जळणाऱ्या चितेत हे गाठोड फेक.’आणि ती चेतलेली आग बघत, बघततो पंडित अंतिम सत्याच्या शोधाला निघाला.नदी पलीकडे दुसरा नास्तिक उठला. त्यानेत्याचे सारे ग्रंथ गोळा केले. त्यांना आग लावूनतो विद्वान पंडितही अंतिम सत्याच्याशोधात निघाला."‘‘बुवा! अंतिम सत्य म्हणजे ज्ञान, ते ज्ञानगुरुकृपेशिवाय लाभूच शकत नाही.’’ऐसें ज्ञानप्रकाशें पाहेल ।तैं मोहांधकारू जाईल ।जैन गुरुकृपा होईल । पार्था गा ॥जरी कल्मषाशा आगरू ।तूं भ्रांतीचा सागरू ।व्यामोहाचा डोंगरू । होऊनी अससी ॥तर्ही ज्ञानशक्तिचेनि पाडें ।हे अघवेंचि गा थोकडे ।ऐसें सामर्थ्य असे चोखडे । ज्ञानी इये ॥बुवा, तेथे जमलेले बघे, ब्राह्मण, पुजारी,सारे बाबांकडे आदराने बघत होते.बाबा शांतपणे उठले. बुवांना नमस्कारम्हणाले..‘‘बुवा, अति बोललो क्षमा करा.चल लतोबा ! देवळात दर्शनाला जाऊ या.’’आम्ही मंगेशी देवळात प्रवेश केला.गाभारा लांबट होता, अंधार होता. काहीसमया मंद तेवत होत्या, मंद सुगंध होता.मंत्रघोषाचे पुसट ध्वनी कानी पडत होते.सारे वातावरण शांत, निर्मळ, पवित्र होते.हेच ते श्रीमंगेशाचे मंदिर, या मंदिरावरूनमंगेशी गाव निर्माण झाले, या मंगेशीवरूनमंगेशकर आडनाव निर्माण झाले.बाबा एका मोठ्या नगाऱ्याशेजारी उभे होते.मी गाभाऱ्याकडे जायला निघाले,आणि बाबांनी मला थांबविले.नगाऱ्याला नमस्कार करत ते म्हणाले.‘‘लता! इथेच थांब. पुढे जाऊ नकोस.ही जागा म्हणजे आपला गाभारा,हा नगारा बघतेस ना। तोच आपला मंगेश.’’(क्रमशः).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 