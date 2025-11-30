Premium|Deenanath Mangeshkar Mangeshi Temple : ‘मंगेश म्हणजे संगीत’; पं. दीनानाथ मंगेशकरांचे न सांगितलेले बालपण

सप्तरंग

Philosophy of Naad in Indian music : पंडित हृदयनाथ मंगेशकर यांनी त्यांच्या लेखात, लता दीदींच्या तोंडून ऐकलेला, मा. दीनानाथ मंगेशकर यांच्या बालपणीचा मंगेशीच्या देवळातील नगारा वाजवण्याचा आणि नाद, संगीत व मंगेश या दिव्य संकल्पनांचा अनुभव सांगणारा अत्यंत भावूक आणि हृदयस्पर्शी प्रसंग उलगडला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
हृदयनाथ मंगेशकर

गोव्यातील मंगेशीच्या देवळातला मा. दीनानाथ यांच्याबरोबरचा प्रसंग जो त्यांनी लतादीदींना सांगितला होता, तो सगळा काळ त्या हृदयनाथ यांना सांगत होत्या. एका वारकऱ्याने काय भोगले ते तर त्यांनी सांगितलेच, पण थेट मा. दीनानाथ यांना काय काय भोगावे लागले ते त्यांनी हृदयनाथ यांना सांगितले. अंगावर काटा येईल असा हा कालखंड उलगडत आहेत आजच्या या भागात स्वतः पंडितजी...

