Premium|Deenanath Mangeshkar Mangeshi Temple : ‘मंगेश म्हणजे संगीत’; पं. दीनानाथ मंगेशकरांचे न सांगितलेले बालपण

हृदयनाथ मंगेशकरगोव्यातील मंगेशीच्या देवळातला मा. दीनानाथ यांच्याबरोबरचा प्रसंग जो त्यांनी लतादीदींना सांगितला होता, तो सगळा काळ त्या हृदयनाथ यांना सांगत होत्या. एका वारकऱ्याने काय भोगले ते तर त्यांनी सांगितलेच, पण थेट मा. दीनानाथ यांना काय काय भोगावे लागले ते त्यांनी हृदयनाथ यांना सांगितले. अंगावर काटा येईल असा हा कालखंड उलगडत आहेत आजच्या या भागात स्वतः पंडितजी....''पण बाबा? गाभारा, मंगेश, तर तेथे आहेत,मंगेशापासून आपण खूप लांब उभे आहोत.''''लहान आहेस तू ! अगं, तू आणि मीमंगेशाच्या सगळ्यात जवळ उभे आहोत.''बाबा धीरगंभीर स्वरात म्हणाले.त्यांच्या स्वरात असा काही आत्मविश्वासहोता, असा काही सुरेल स्वर लागला होता,की मी त्यांच्याकडे किंकर्तव्यविमूढ होऊनपाहतच राहिले. कुरुक्षेत्रावर श्रीकृष्णांनीअर्जुनाला विश्वदर्शन घडविले. तसेमंगेशाच्या साक्षीने बाबांनी मलासाक्षात श्रीमंगेशाचेच दर्शन घडविले.मी आश्चर्यचकित होऊन बाबांकडे पाहतच राहिले.विद्द्युतल्लेची विडी ।वन्हि ज्वाळांची घडी ।.पंथ रेयाची चोखडी । घोटीव जैसी ॥तेथ नक्षत्र जैसे उलंडले ।की सूर्याचे आसन मोडले ।तेजाचे बीज विरूढले । अंकुरेशी ॥जैसे आभाळाची बुंथी ।करनि राहे गभस्ती ।मग फिटियली दीप्ती । धरून गे ॥मग काश्मिरीचे स्वयंभ ।का रक्त बीजा निघाले कोंब ।अवयवकांताची भार । तैसी दिसे ॥अशा दिव्य सौंदर्याने सजून बाबा उभे होते.पाची पांडवांपेक्षा, टाकून दिलेला कर्णअधिक सुंदर होता.पण कर्णाच्या नियतीने त्याच्याप्रक्तनात जे लिहिले होते,त्या दुर्दैवी प्राक्तनाचीआर्त किंचाळी म्हणजेबाबा, मा. दीनानाथ.''लता, मी सहासात वर्षांचा होतो ना !त्या वेळी हा मोठा नगारा वाजविण्याचेकाम माझ्याकडे होते. खूप वेळ आरतीचालायची. नगारा वाजवून,वाजवून माझे हात दुखायचेहाच तो नगारा, ज्याला वाजवता, वाजवतामी श्रीमंगेश, मंगेशी गाव, गोवा केव्हा सोडलेहे मला आठवत नाही.''मी काहीही न बोलता त्या भव्य नगाऱ्यालानमस्कार केला. बाबा जड आवाजातम्हणाले, ''लता ! या नगाऱ्याचा नादम्हणजे आपला 'देव'लता! नाद म्हणजे आवाज, ध्वनी.एक प्रचंड आवाज थरारला.एक अति भीषण, भयंकर ध्वनी झेपावला.एक प्रलयंकारी नाद फेर धरून निनादला.या त्रयीतून एक प्रचंड प्रस्फोट वातावरणातस्फुरला आणि विश्वाचा जन्म झाला.तो थरारलेला, तो झेपावलेला,तो निनादलेला. तो प्रस्फुटलेला.ध्वनी, आवाज, नाद, फेर धरून विश्वाभोवतीफिरू लागला, नादगोफ गुंफू लागला,.अजूनही तो फिरत आहे, घुमत आहे, निनादत आहे.त्या नादाचा नाद म्हणजेच संगीत.बेटा! संगीत म्हणजेच आपला 'मंगेश'.ते संगीत, तो आवाज, तो ध्वनी, तो नाद,या नगाऱ्यात वसत आहे, घुमत आहे.आणि बाबांनी नगाऱ्यावर एक सराईत हातमारला आणि नगाऱ्यातून बोल निघाले.'धीन धीन धीना कत'आणि सारे मंदिर, मंगेशीगाव निनादून उठले.धीन धीन धीना कत...मी दीनानाथ,फक्त आठ वर्षांचा कोवळा पोर होतो.जन्मजात मी सुंदर आणि सुकुमार होतो.तो भव्य, दिव्य, मोठा नगारा वाजविण्याचेकाम माझ्याकडे होते. का तर माझी लयचांगली होती. नगाऱ्यावरचा माझा हातदमदार, लयदार पडे.मंगेशाची आरती तासन तास चाले.माझे कोवळे हात भरून यायचे, दुखायलालागायचे. हाताला पडलेले घट्टे फुटूनरक्त वाहू लागायचे. मग रक्त पुशीतमी गुणगुणू लागायचो.''जखमोसे भरा हैं किसीमजबूर का सीनाबेकस पे करम की जियेसरकारे मदीना''रोज दोन वेळा नगारा वाजवून माझ्याकोवळ्या हाताला घट्टे पडले होते.या थंडीत ते तडतडायचे, भेगा पडायच्याअनेक वेळा सांगूनही महाराजांनी ( मुख्य पुजारी)माझ्या तक्रारीकडे लक्ष दिले नाही. म्हणाले.''देवाचा नगारा वाजवूनतू काही मरणार नाहीस. चांगला वाजवतोसम्हणून तुला हे काम दिले आहे. चांगलापगार आहे, म्हणे माझे हात फाटलेयत!''आज मुंबईहून नवस बोललेले यजमानपूजेला आले होते. अष्टकोनी पूजा संपली.आणि आरती सुरू झाली. एक एक नवीआरती मंडळी गात होती. सारे मग्न, तल्लीनझाले होते. तेवढ्यात एक गवई आले,त्यांनी माझ्याकडे पाहत एक हिंदी आरतीम्हणायला सुरुवात केली. मला कळले, कीही आरती झपतालात आहे. मी सराईतपणेदहा मात्रा वाजवायला सुरुवात केली, गायकखूश झाले. वेगवेगळ्या तालातीलरागातील बंदिशबद्ध भजन ते गाऊ लागले,दोन तास झाले. सारे भक्त जीव तोडून,तोडून आरती गात होते.माझे हात मात्र नगारा पिटून पिटूनरक्तबंबाळ झाले. शंभर भक्तांच्या टाळ, टाळ्या,आवाजावरही नगाऱ्याचा ताल, ध्वनी ऐकू आलाचपाहिजे. ही मुख्य महाराजांची इच्छा आणि मला आज्ञा.मी व्याकूळ होऊन मंगेशाला साकडे घालतहोतो. वारंवार सांगत होतो. पुकारत होतो.हे मंगेशा ! बस्स झाली तुझी स्तुती. बस्स झाली तुझी आरती.माझे हात फाटलेयेत. थांबव भक्तांना. पण...''बारी बारी पुकारी मैंप्रभू हैं आरती तेरी''.ईश्वरा ! भक्तांच्या स्तुतिसुमनांच्यागान गोंधळात असाहाय्य, अश्राप, अनाथजीवांची आर्त हाक लुप्त होते का रे?का तुला ती हाक ऐकूच येत नाही!का तू त्या हाकेकडे दुर्लक्ष करतोस?का आरतीच्या कल्लोळात माझा आवाजमंगेशापर्यंत पोहोचलाच नाही?का भक्तांप्रमाणे मंगेशही त्या आरतीत हरपला ?अशा कल्लोळात माझा आवाज कोण ऐकणार ?''दीना ! पण तू इथे उभा का ? आणि हातका झाकले आहेस ?मुख्य पुजारी माझ्या समोर उभे होते.रेशमी स्वच्छ धोतर. रेशमी उपरण.माथा चंदनाने आणि भस्माने भरलेला.गळ्यात सुबक रुद्राक्ष माळा,किंचित लाल, मोठे रागीट डोळे, सरळ नाकजाड ओठ, डोकं तासलेल, लांब जाड शेंडीमध्यम उंची, भरभक्कम पण जाड शरीर.जाड मिशा आणि सावळा नव्हे, काळा रंग.‘‘ए गाढवा !नगारा खराब केलास की, फरशीवरनगाऱ्यावर रक्त सांडले आहे.मंदिर अपवित्र केलेस.बघतोस काय बावळटासारखा?चल, आधी तलावातस्नान करून, नगारा, फर्शी स्वच्छ कर.हां आणि सुंभासारखा उभा राहू नकोस,बाबाकडे जा. राग यमनची तयारी कर..दोन दिवसांत उत्सव आहे,प्रदक्षणेत तुलाच गायचे आहे.’’‘‘होय बाबा !’’ मी पुटपुटलो.महाराज एकदम कडाडले.‘‘कोणाला बाबा म्हणालास ऽऽऽ ?मला ऽऽऽ? मंगेशाच्या मुख्य पुजाऱ्याला ?गधड्या ! मला सारे महाराज म्हणतात.’’‘‘क्षमा करा महाराज. माझ्या तोंडूनअभावितपणे शब्द बाहेर पडले.’’‘‘बरं बरं, ठीक आहे, यापुढे अशी चूककरत जाऊ नकोस. चल आंघोळ करूनसर्व मंदिर स्वच्छ कर.’’तेवढ्यात एक लहान मुलगा आला, म्हणाला,‘‘बाबा, बाबा ! तुम्हाला आई बोलावतेय.जेवण थंड होईल म्हणते. चला जेवायला,चला ना बाबा !’’त्याला जवळ घेत, प्रेमाने डोक्यावरून हातफिरवत महाराज म्हणाले.‘‘चल तू पुढं हो. आईला सांग. पान घेऊन मी येतोय.दीना! मी जेवून येतो, तोपर्यंत मंदिर धुवून, पुसूनस्वच्छ कर. गाभाऱ्यात मात्र जाऊ नकोस हं.’’मी मनात हसलो. महाराज ! गाभाऱ्यात फक्तमंगेशची पिंड आहे. नगाऱ्याजवळमात्र तो साक्षात उभा आहे.मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेशमाझ्याकडे देव माझा, पाहतो आहे,‘‘मंगेश, मंगेश,’’ म्हणत, मंदिराच्या पायऱ्या मीउतरू लागलो. जेवणाचा विषय ऐकून मात्र माझ्यापोटात खड्डा पडला होता. काल रात्री आईने तांदळाचीपेज आणि मंदिरातून आलेले एक फारच पिकलेले,काळे आणि नरम पडलेले केळ मला दिले होते,तेवढ्याच अन्नावर मी, सकाळपासून काम करीत होतो.पायऱ्या उतरून मी त्या विस्तीर्ण आवारातउभा राहिलो. समोर मध्यम उंचीचा सुबकलांबलचक एक कठडा. पांढरा स्वच्छ.त्या कठड्याच्या खाली,एका सनातन भव्य मगरीने एकच डोळाउघडावा. तसा भीषण दिसणारा हिरवागार तलाव.तलावाला पायऱ्या. अगदी ओळीत आणि सुबक.पण तलाव इतका गडद विषासारखा हिरवा का ?याचे उत्तर मला मिळाले नाही. 