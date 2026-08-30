Delhi Marathi Film Festival : मराठी चित्रपटांचा दिल्लीत महोत्सव

वैभव डांगेनवी दिल्लीतील डॉ. आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर येथे नुकताच झालेला पहिला दिल्ली मराठी चित्रपट महोत्सव हा तीन दिवसांचा चित्रपट महोत्सव नव्हता; तो दिल्लीतील मराठी समाजाच्या सांस्कृतिक जिद्दीचा, आपल्या मुळांशी जोडलेले राहण्याच्या इच्छेचा आणि पुढच्या पिढीपर्यंत मराठी संस्कृती पोहोचवण्याच्या संकल्पाचा उत्सव होता.दिल्लीच्या भूमीवर प्रथमच मराठी चित्रपटांना स्वतंत्र व व्यापक व्यासपीठ मिळाले, हीच या महोत्सवाची मोठी ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक विशेषता आहे. महाराष्ट्राबाहेर राहणाऱ्या मराठी समाजासाठी हा क्षण अभिमानाचा होता; तर इतर भाषिक रसिकांसाठी मराठी चित्रपटसृष्टीची समृद्ध परंपरा अनुभवण्याची एक सुंदर संधी होती. मराठी चित्रपटसृष्टीचा इतिहास हा भारतीय चित्रपटाच्या इतिहासापासून वेगळा करता येत नाही. दादासाहेब फाळके यांनी भारतीय चित्रपटाची मुहूर्तमेढ रोवली. पुढे व्ही. शांताराम यांनी सामाजिक आशय, कलात्मकता आणि तांत्रिक प्रयोग यांच्या माध्यमातून भारतीय सिनेमाला नवी दिशा दिली. महाराष्ट्राने केवळ दिग्दर्शक आणि निर्मातेच दिले नाहीत, तर संगीत, अभिनय, लेखन आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही भारतीय चित्रपटसृष्टी समृद्ध केली..Feminist Indian artist Rekha Rodwittiya : स्त्रीवादी चित्रकार रेखा रोडविटिया; कलेतून घडलेली जीवनदृष्टी, शिस्त, निष्ठा आणि जबाबदारीचा प्रवास.लता मंगेशकर, आशा भोसले यांसारख्या स्वरसम्राज्ञींनी भारतीय चित्रपटसंगीताला जगभर पोहोचवले, तर अशोक सराफ, माधुरी दीक्षित यांच्यासारख्या कलाकारांनी अभिनय आणि नृत्याच्या माध्यमातून भारतीय सिनेमाला नवी लोकप्रियता मिळवून दिली. या महान परंपरेत असंख्य मराठी कलाकार, लेखक, संगीतकार, तंत्रज्ञ आणि दिग्दर्शकांचे योगदान आहे. त्यामुळे दिल्ली मराठी चित्रपट महोत्सव हा केवळ मराठी चित्रपटांचा उत्सव नसून भारतीय सिनेमाच्या विकासातील महाराष्ट्राच्या योगदानाला अभिवादन करणारा उपक्रम होता. महोत्सवाचे यश त्याच्या वैविध्यातही दिसून आले. तीन दिवसांत २५ हून अधिक चित्रपट रसिकांसमोर सादर करण्यात आले. यात सुमारे १२ लोकप्रिय फीचर फिल्म्स, तसेच २० हून अधिक लघुपट आणि माहितीपटांचा समावेश होता. विनोद, हॉरर-कॉमेडी, सामाजिक आणि भावनिक विषयांपासून ते वैचारिक आणि ऐतिहासिक आशयापर्यंत विविध प्रकारच्या चित्रपटांचा आस्वाद प्रेक्षकांना घेता आला.५० वर्ष पूर्ण करणारा ‘सामना’सारख्या अभिजात आणि मैलाचा दगड ठरलेल्या चित्रपटापासून, महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या विचारविश्वावर आधारित सामाजिक आशयाच्या चित्रपटांपर्यंत, तसेच तुंबाडची मंजुळा, मामाच्या गावाला जाऊ या, घबाडकुंड, फुलवंती, गांधी टॅाक्स, उत्तर, आशा आणि देऊळ बंद २ यांसारख्या नव्या चित्रपटांपर्यंतचा प्रवास या महोत्सवात पाहायला मिळाला. म्हणजेच मराठी सिनेमाचा इतिहास, वर्तमान आणि बदलती अभिव्यक्ती यांचा सुंदर संगम येथे घडला. या महोत्सवातील सर्वांत समाधान देणारा उपक्रम म्हणजे FTIIचे प्रा. मिलिंद दामले यांचा तीन दिवसीय ‘मास्टरक्लास’. ७५ हून अधिक तरुण मुला-मुलींनी तिन्ही दिवस उत्साहाने सहभाग घेतला. चित्रपटाच्या विविध पैलूंवर मार्गदर्शन, प्रश्नोत्तर आणि प्रत्यक्ष संवाद यामुळे हा अनुभव त्यांच्या दृष्टीने अत्यंत समृद्ध ठरला. प्रा. दामले तसेच प्रसिद्ध दिग्दर्शक भारत बाला यांसारख्या दिग्गजांशी संवाद साधण्याची संधी अनेक तरुणांसाठी आयुष्यभर लक्षात राहणारा अनुभव ठरली. कदाचित या वर्गातून भविष्यातील काही लेखक, दिग्दर्शक किंवा चित्रपट निर्मातेही घडतील..या महोत्सवाच्या यशामागे आणखी एक मोठी ताकद होती ती म्हणजे ७५ हून अधिक स्वयंसेवकांची अथक मेहनत. विशेष आनंदाची बाब म्हणजे यातील बहुसंख्य तरुण महाविद्यालयीन विद्यार्थी किंवा दिल्लीमध्ये जन्मलेल्या-वाढलेल्या दुसऱ्या-तिसऱ्या पिढीतील मराठी तरुण-तरुणी होते. आपल्या संस्कृतीशी त्यांचे नाते केवळ भाषेपुरते मर्यादित न राहता कृतीतून व्यक्त झाले, याचा आयोजक म्हणून मला विशेष आनंद आहे.महोत्सवासाठी ५२०० हून अधिक लोकांनी नोंदणी केली, आणि त्यात काही अमराठी भाषिक रसिकांचाही सहभाग होता. मराठी सिनेमा भाषेच्या सीमा ओलांडून मानवी भावना, सामाजिक प्रश्न आणि कलात्मकतेच्या माध्यमातून व्यापक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचू शकतो, याचा हा प्रत्यय होता.दिल्ली मराठी प्रतिष्ठानचे मूलभूत उद्दिष्ट म्हणजे मराठी साहित्य, कला, संस्कृती, इतिहास आणि भाषेचा प्रचार, संरक्षण आणि संवर्धन करणे. स्थलांतरित मराठी समाजासाठी ही जबाबदारी अधिक महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्रापासून दूर राहताना आपल्या पुढच्या पिढीने मराठी भाषा, इतिहास, संस्कृती आणि मुळांशी नाते गमावू नये, ही आमची मनापासूनची इच्छा आहे. हा महोत्सव त्या प्रयत्नातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला..महोत्सवानंतर झालेल्या स्वयंसेवकांच्या स्नेहमेळाव्यात त्यांच्या अनुभवांतून या उपक्रमाचे आणखी एक यश समोर आले. मोठ्या कार्यक्रमाच्या आयोजनातून त्यांनी ‘‘Planning in advance, planning in detail’’ आणि ‘‘Someone suitable for every work and some suitable work for everyone’’ यांसारखी व्यवस्थापनाची साधी पण प्रभावी तत्त्वे प्रत्यक्ष अनुभवली. मात्र त्याहून महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे निर्माण झालेली कुटुंबाची भावना. एका तरुण स्वयंसेवकाने सांगितले, ‘‘दिल्लीमध्ये सुरुवातीला मला भीती वाटत होती, कारण मला इथे कोणीच ओळखीचे नव्हते. पण आता माझे इतके लोक आहेत की मला वाटते माझे एक मोठे कुटुंब आहे.’’ या एका वाक्यात या महोत्सवाचे खरे यश सामावले आहे.संस्कृती जपणे म्हणजे केवळ कार्यक्रम आयोजित करणे नव्हे; नाती निर्माण करणे, तरुणांना जोडणे आणि आपल्या मुळांची जाणीव पुढच्या पिढीला करून देणे हे त्याहून मोठे काम आहे. पहिला दिल्ली मराठी चित्रपट महोत्सव याच अर्थाने आमच्यासाठी एक सांस्कृतिक पर्व ठरला. हा शेवट नाही, तर सुरुवात आहे. मराठी सिनेमाला दिल्लीमध्ये आणखी मोठे व्यासपीठ मिळावे, अधिक तरुण त्याच्याशी जोडले जावेत आणि मराठी संस्कृतीचा हा प्रवाह पुढच्या पिढ्यांपर्यंत अखंड पोहोचत राहावा, हीच पुढची दिशा.(लेखक हे देशाच्या राजधानीतील ‘दिल्ली मराठी प्रतिष्ठान’ या संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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