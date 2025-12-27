सप्तरंग

Navin Nischol Life Story : दैव देते, पण निर्णय चुकतो

FTII चे सुवर्णपदक विजेते आणि 'सावन भादों' फेम अभिनेते नवीन निश्चल यांचा चित्रपटसृष्टीतील सुरुवातीचा दैदिप्यमान प्रवास, चुकीचे निर्णय आणि वैयक्तिक आयुष्यातील वादळांमुळे कसा बदलला, याचा हा सविस्तर आढावा.
Bollywood Actors from FTII Pune

Bollywood Actors from FTII Pune

दिलीप ठाकूर
दिलीप ठाकूर - glam.thakurdilip@gmail.com

फाळणीनंतर लाहोरहून भारतात आल्यावर नवीन निश्‍चल यांनी बंगलोर मिलिटरी स्कूलमध्ये शिक्षण घेतले. त्यानंतर मुंबईत माॅडेलिंग करू लागले. अभिनय क्षेत्रात करिअर करावे म्हणून नवीन निश्चल पुण्यातील एफटीआयमध्ये दाखल झाले. सुवर्णपदक जिंकले. मोहन सैगल यांनी त्यांंना ‘सावन भादों’ चित्रपटाचे नायक केले. पुढील कारकीर्दही त्यांनी गाजवली; पण त्यांचेच काही निर्णय त्यांच्या यशस्वी प्रवासातील काटे ठरले...

गुलजार दिग्दर्शित ‘मेरे अपने’मधील विनोद खन्ना यांनी साकारलेली भूमिका, जी शत्रुघ्न सिन्हांच्या तोडीस तोड ठरली. मनोजकुमार अभिनित व दिग्दर्शित ‘रोटी कपडा और मकान’मध्ये शशी कपूर यांनी साकारलेल्या भूमिकेने यश मिळवले. गुलशन राॅय निर्मित व यश चोप्रा दिग्दर्शित त्रिमूर्ती फिल्मच्या ‘दीवार’मध्ये शशी कपूरने साकारलेली व्यक्तिरेखा रसिकांना भावली. या सर्व भूमिकांना नवीन निश्चल यांनी चक्क नकार दिला होता. हे तीनही चित्रपट नवीन निश्चल यांनी स्वीकारले असते तर त्याच्या कारकिर्दीला झळाळी प्राप्त झाली असती.

