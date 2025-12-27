Navin Nischol Life Story : दैव देते, पण निर्णय चुकतो

दिलीप ठाकूर - glam.thakurdilip@gmail.comफाळणीनंतर लाहोरहून भारतात आल्यावर नवीन निश्चल यांनी बंगलोर मिलिटरी स्कूलमध्ये शिक्षण घेतले. त्यानंतर मुंबईत माॅडेलिंग करू लागले. अभिनय क्षेत्रात करिअर करावे म्हणून नवीन निश्चल पुण्यातील एफटीआयमध्ये दाखल झाले. सुवर्णपदक जिंकले. मोहन सैगल यांनी त्यांंना ‘सावन भादों’ चित्रपटाचे नायक केले. पुढील कारकीर्दही त्यांनी गाजवली; पण त्यांचेच काही निर्णय त्यांच्या यशस्वी प्रवासातील काटे ठरले... गुलजार दिग्दर्शित ‘मेरे अपने’मधील विनोद खन्ना यांनी साकारलेली भूमिका, जी शत्रुघ्न सिन्हांच्या तोडीस तोड ठरली. मनोजकुमार अभिनित व दिग्दर्शित ‘रोटी कपडा और मकान’मध्ये शशी कपूर यांनी साकारलेल्या भूमिकेने यश मिळवले. गुलशन राॅय निर्मित व यश चोप्रा दिग्दर्शित त्रिमूर्ती फिल्मच्या ‘दीवार’मध्ये शशी कपूरने साकारलेली व्यक्तिरेखा रसिकांना भावली. या सर्व भूमिकांना नवीन निश्चल यांनी चक्क नकार दिला होता. हे तीनही चित्रपट नवीन निश्चल यांनी स्वीकारले असते तर त्याच्या कारकिर्दीला झळाळी प्राप्त झाली असती..Premium|Diamonds in Movies: चित्रपटसृष्टीत हिऱ्यांचे आकर्षण; बॉलिवूड-हॉलिवूडचा हिरा प्रेम.नवीन निश्चल यांचा जन्म १८ मार्च १९४६ रोजीचा पाकिस्तानातील लाहोर येथील. फाळणीनंतर हे कुटुंब भारतात आल्यावर नवीन निश्चल यांनी बंगलोर मिलिटरी स्कूलमध्ये शिक्षण घेतले. मुंबईत आल्यावर ते माॅडेलिंग करू लागले. अशातच त्यांना अभिनय क्षेत्रात करिअर करावे, असे त्यांना वाटले. त्या काळातील आघाडीचे निर्माते व दिग्दर्शक मोहन सैगल हे नवीन निश्चल यांच्या वडिलांचे मित्र. मोहन सैगल यांनी नवीन निश्चलला सल्ला दिला, ‘एक तर मला सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणून काम कर अथवा पुणे येथील दूरदर्शन व चित्रपट अभिनय प्रशिक्षण संस्थेतून तू चित्रपट माध्यम शिकून घे, नायक बनवण्याची जबाबदारी माझी. मी तुला पहिली संधी देईन.’ नवीन निश्चल एफटीआयमध्ये दाखल झाले आणि सुवर्णपदक जिंकण्यात यशस्वी ठरले. त्यावर्षीच्या एफटीआयच्या बॅचला जया भादुरी, डॅनी डेन्झोपा, शत्रुघ्न सिन्हा, विजय अरोरा, सुभाष घई, अनिल धवन, राधा सलुजा, असरानी होते.मोहन सैगल यांनी शब्द दिल्याप्रमाणे नवीन निश्चल यांना ‘सावन भादों’ चित्रपटाचे नायक केले. रेखा चित्रपटसृष्टीत नवीनच होती. एकेक चित्रपट साइन करीत होती. तिला ‘सावन भादों’मध्ये संधी मिळाली. रणजित, जयश्री टी., नरेंद्रनाथ इत्यादी कलाकारांची निवड करीत मेहबूब स्टुडिओत ‘सावन भादों’चा मुहूर्त झाला. हा मुहूर्त रणजित आजही विसरलेला नाही. चित्रीकरणाचा धडाका लागला आणि ४ सप्टेंबर १९७० रोजी मुंबईत मेन थिएटर नाॅव्हेल्टीसह चित्रपट प्रदर्शित झाला तोच फर्स्ट शोपासूनच सुपरहिट. चित्रपटातील मोहम्मद रफीसाहेबांनी गायलेली ‘चाल मे ठुमका’, ‘सुनो सुनो सुनो ओ गुलाबी कली’ ही गाणी पिक्चरच्या मूडला फिट्ट बसली, लोकप्रिय झाली आणि सिनेमाला रिपीट रन मिळाला. हा चित्रपट आज पाहिला तर रेखाचे ग्रामीण नायिकेचे रूप आश्चर्य वाटेल, असे दिसेल. नंतर ती प्रचंड बदलत गेली, आजही इव्हेन्टसमध्ये लक्षवेधक असते; पण नवीन निश्चल?.अलिखित नियमानुसार ‘सावन भादों’ हाउसफुल्ल गर्दीत सुरू असतानाच नवीन निश्चल व अगदी रेखालाही नवीन चित्रपट मिळाले. वीरेंद्र सिन्हा दिग्दर्शित ‘गंगा तेरा पानी अमृत’ (नायिका योगिता बाली), ज्योती स्वरूप दिग्दर्शित ‘परवाना’ (नायिका योगिता बाली), ब्रीज दिग्दर्शित ‘व्हिक्टोरिया नंबर २०३’ (सायरा बानू), हृषिकेश मुखर्जी दिग्दर्शित ‘बुढ्ढा मिल गया’ (अर्चना), मोहन सैगल निर्मित व दिलीप बोस दिग्दर्शित ‘संसार’ (अनुपमा), चेतन आनंद दिग्दर्शित ‘हंसते जख्म’ (प्रिया राजवंश), देवेन वर्मा दिग्दर्शित ‘नादान’ (आशा पारेख), ब्रीज दिग्दर्शित ‘पाप की गुडिया’ (सायरा बानू) आणि ‘एक से बढकर एक’ (शर्मिला टागोर), अमरकुमार दिग्दर्शित ‘बरखा बहार’ (रेखा), आत्माराम दिग्दर्शित ‘खंजर’ (रिना राॅय), केवलकुमार दिग्दर्शित ‘मेरे सजना (राखी), चांद दिग्दर्शित ‘धर्मा’ (रेखा), रवि चोप्रा दिग्दर्शित ‘तुम्हारी कसम’ (पद्मिनी कपिला), शिबू मित्रा दिग्दर्शित ‘झोरो’ (रेखा), मुकुल दत्त दिग्दर्शित ‘छलिया’ (नंदा), प्रकाश मेहरा दिग्दर्शित ‘देशद्रोही’ (सायरा बानू) हा धडाकाच भारी होता.राजेश खन्नांच्या विलक्षण क्रेझने चित्रपटसृष्टी, चित्रपट रसिक आणि मीडिया झपाटून गेला असताना नवीन निश्चल उभे राहिले होते. यात बी. आर. चोप्रा दिग्दर्शित ‘धुंद’ हा रहस्यरंजक चित्रपट त्या काळात खूपच गाजला. यातील काही चित्रपट रौप्यमहात्सवी हिट त्यामुळे ‘नवीन निश्चल’ नावाभोवतीचे वलय वाढत गेले. त्यांनी पडद्यावर साकारलेली काही गाणीही लोकप्रिय. तुम जो मिल गये हो (हसते जख्म), भली भली सी एक सुरत आणि रात कली एक ख्वाब मे आयी (बुढ्ढा मिल गया), यू ना शरमा (परवाना), तू ना मिलेगी तो हम जोगी बन जाऐगे व देखा मैने देखा (व्हिक्टोरिया नंबर २०३), हम दोनों मिल के (तुम्हारी कसम) ही गाणी लोकप्रिय असल्याने नवीन निश्चल ‘यशस्वी स्टार’ म्हणून स्थिरावत होते..या वाटचालीत काही खास गोष्टी सांगायलाच हव्यात. ‘व्हिक्टोरिया नंबर २०३’मध्ये दादामुनी अशोककुमार व प्राण म्हणजे राजा आणि राणा भाव खाऊन जात असल्यानेच जाहिरातीत त्यांचे नाव अगोदर येऊ लागले. नवीन पोस्टर प्रकाशित करताना ते दोघे ठळक तर नवीन निश्चल कोपऱ्यात गेले. ‘धर्मा’तील प्राण व बिंदूवरची ‘राज की बात कहदू तो’ कव्वाली सुपरहिट होताच त्याच्याही जाहिराती आणि पोस्टरवर प्राण, अजित व बिंदू यांना महत्त्व आले आणि नवीन निश्चल कोपऱ्यात गेले. या गोष्टी सूचक असतात. वेळीच सावध व्हायला हवे.प्रकाश मेहरा दिग्दर्शित ‘जंजीर’ (१९७३) नंतर वातावरण बदलून गेले. अमिताभ बच्चन चलनी नाणे झाले आणि त्यांचे सुरुवातीच्या दिवसांतील फ्लाॅप चित्रपट आता रिपीट रनला येताना पोस्टरवर आता अमिताभ केवढेतरी मोठे आणि नवीन निश्चल यांना शोधावे लागत होते. हिंदी चित्रपटातच एक हुकमी डायलॉग असे, ‘वक्त बदलने में देर नही लगती.’ नवीन निश्चलबद्दल हेच घडत होते. परिस्थिती बदलत गेली.आचार्य अत्रे लिखित ‘तो मी नव्हेच’ या अतिशय बहुचर्चित गाजलेल्या नाटकावर आधारित दिग्दर्शक मोहन सैगल यांनी ‘वो मैं नही’ बनवताना नवीन निश्चल यांना थीमनुसार विविध नऊ रूपे दिली आणि ते अनेक स्त्रियांना आपल्या व्यक्तिमत्त्वाची भुरळ घालून फसवतात, अशी गोष्ट होती. रेखा, पद्मिनी कपिला वगैरे अभिनेत्री असलेल्या या चित्रपटाचा क्लायमॅक्स फसला. चित्रपटाच्या यशाला मर्यादा पडल्या. या चित्रपटावर त्यांची फारच भिस्त होती..Premium|Court Story : अल्पवयीन मुलीशी शरीरसंबंध..पोक्सो कायदा आणि कोर्टरूम नंबर ४०..! नेमकं काय घडलं..? .याच काळात त्यांनी ‘सबूत’, ‘हाॅटेल’ अशा काही चित्रपटांतून भूमिका साकारल्यावर सहनायक, छोट्या भूमिका (कधी अगदीच नगण्य) अशी कामे स्वीकारावी लागली. यातून मार्ग काढण्यासाठी चित्रपट निर्माता होत चांदिवली स्टुडिओत ‘जान से प्यारा’ या चित्रपटाचा मुहूर्त केला. त्यांची दुहेरी भूमिका आणि रेखा व रिना राॅय या दोन नायिका. त्यांनी नवीन निश्चल यांना उभे राहण्यासाठी हात पुढे केला. चित्रीकरणासाठी तारखाही दिल्या. आठ दिवसांच्या पहिल्या चित्रीकरण सत्रानंतर चित्रपट कायमचा डब्यात गेला.दूरचित्रवाणी मालिकांच्या युगात ‘देख भाई देख’, ‘आशीर्वाद’ इत्यादी मालिकांमधून त्यांनी काम केले. मनोरंजन क्षेत्रात सर्वच बाबतीत पुढची पिढी आली होती. नवीन निश्चल आता एकेकाळचे स्टार होते. आता त्या फ्लॅशबॅकमध्ये सगळ्यांनाच रस कसा असेल? चित्रपटसृष्टीत तुम्ही आज चलनी नाणे असणं आवश्यक असतं. तर मेकअपसाठी व्हॅनिटी व्हॅन मिळते, ती कारकिर्दीच्या उतारात नवीन निश्चल यांना मिळत नव्हती.बासू भट्टाचार्य दिग्दर्शित ‘आस्था’ या चित्रपटात रेखामुळे त्यांना विशेष भूमिका मिळाली. ती एका शिक्षकाची (ओम पुरी) पत्नी असून, घरखर्चासाठी तिला वेगळा मार्ग स्वीकारावा लागतो. ती भूमिका नवीन निश्चल यांनी केल्यास आपण कम्फर्ट राहू, असे रेखाचे म्हणणे दिग्दर्शकाने मान्य केले. नवीन निश्चल आपला पहिला नायक, हे रेखा विसरली नाही..‘द बर्निंग ट्रेन’, ‘बाबू’, ‘समुन्दर’ इत्यादी चित्रपटांतून मिळतील त्या व तशा भूमिका साकारत असतानाच गीतांजली या घटस्फोटित स्रीशी त्यांची झालेली ओळख प्रेमात आणि मग लग्नात अशी वाढली; पण नवीन निश्चल आपणास फार मानसिक भावनिक त्रास देतात, मारहाण करतात, असे पत्र लिहून गीतांजलीने नवीन निश्चल यांच्या माहीम येथील घरी आत्महत्या केल्याप्रकरणी त्यांना पोलिसांनी अटक केली. कलाकाराच्या खासगी आयुष्यातील अशा गोष्टी धक्कादायक आणि अनाकलनीय. खऱ्या आयुष्यात ही माणसे कशी असतात? काही महिने गजाआड राहिल्यावर ते सुटले आणि पुन्हा चित्रपटसृष्टीत कार्यरत राहिले. ‘खोसला का घोसला’मधील त्यांच्या भूमिकेचे कौतुकही झाले. हेही उल्लेखनीय. आपण आपल्या कामाला महत्त्व द्यायला हवे हेच यातून सिद्ध झाले; पण बराच उशीर झाला होता.अशातच त्यांच्या वाढदिवसाच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजेच १९ मार्च २०११ रोजी त्यांचा मित्र रणधीर कपूर व गुरमीत यांच्यासोबत पुण्याला होळी खेळायला जात असतानाच सायनजवळ आपल्याला कससचं होतेय, वातानुकूलित व्यवस्था कमी कर, असे म्हटले. त्यातच हृदयविकाराचा झटका येऊन त्यांचे निधन झाले. एक कलाकार पडद्याआड गेला. त्याने रुपेरी पडद्यावर साकारलेली काही गाणी संगीत उपग्रह वाहिनीवर पाहायला मिळतात तेव्हा नवीन निश्चल यांची आठवण येते.(लेखक ज्येष्ठ चित्रपट अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.