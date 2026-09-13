Premium|Diplomatic Writers : राजदूतांचे साहित्य संमेलन: एक अभिनव प्रयाेग

राजदूत जेव्हा लेखणी हातात घेतात, तेव्हा त्या लेखणीत केवळ राष्ट्रांची अधिकृत भाषा राहत नाही; अशाच साहित्यिक राजदूतांना एकाच व्यासपीठावर आणणारे अभूतपूर्व जागतिक साहित्य संमेलन राजस्थानात भरणार आहे, त्यानिमित्त...एखादा राजदूत म्हणजे आपल्या देशाचा परदेशातील अधिकृत प्रतिनिधी. त्याचे जग म्हणजे परराष्ट्र धोरण, द्विपक्षीय संबंध, राजकीय वाटाघाटी, करार, संघर्ष आणि शांततेचे प्रयत्न; पण या अधिकृत भूमिकेच्या मागे एक संवेदनशील माणूसही असतो. तो जगभर फिरताना विविध संस्कृती अनुभवतो, असंख्य व्यक्तींना भेटतो, इतिहास घडताना पाहतो आणि मानवी जीवनाचे अनेक रंग जवळून अनुभवतो. या अनुभवांना जेव्हा साहित्याची भाषा मिळते, तेव्हा जन्म घेतो एक वेगळाच ‘मुत्सद्दी लेखक’.जगभरात दरवर्षी शेकडो साहित्य महोत्सव भरतात. लेखक, कवी, प्रकाशक, समीक्षक आणि वाचक एकत्र येतात. मात्र, विविध देशांचे माजी आणि विद्यमान राजदूत, उच्चायुक्त, कॉन्सुल जनरल, परराष्ट्र सचिव आणि मुत्सद्दी अधिकारी जे स्वतः साहित्यिकही आहेत, अशा व्यक्तींना एकाच व्यासपीठावर आणणारा साहित्य महोत्सव जगात दुर्मीळ आहे. अशीच एक अनोखी आणि ऐतिहासिक घटना भारतात घडणार आहे..‘वर्डस् बियॉन्ड बॉर्डर्स’ (Words Beyond Borders) हा आंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव २५ ते २७ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान राजस्थानातील ऐतिहासिक निमराना फोर्ट पॅलेस आणि रॅफल्स युनिव्हर्सिटी येथे आयोजित करण्यात येत आहे. भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे माजी सचिव, प्रख्यात लेखक आणि मूळचे कोल्हापूरचे डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या या महोत्सवात जगभरातील ५० हून अधिक देशांतील साहित्यिक राजदूत सहभागी होणार आहेत.हे सहभागी केवळ मुत्सद्दी नाहीत; ते कादंबरीकार, कवी, कथाकार, आत्मचरित्रकार आणि विचारवंत आहेत. त्यांनी युद्धे, क्रांती, राजकीय उलथापालथी, सांस्कृतिक परिवर्तन आणि मानवी संघर्ष जवळून पाहिले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या साहित्यकृती या केवळ कल्पनाविश्व नसून, त्या इतिहास, समाज आणि मानवी अनुभवांचे जिवंत दस्तऐवज आहेत. या महोत्सवाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे विद्यार्थ्यांचा मोठा सहभाग. भारतातील सुमारे हजार विद्यार्थ्यांना या कार्यक्रमासाठी विशेष निमंत्रित करण्यात आले आहे. त्यांना विविध देशांतील राजदूत आणि लेखकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधण्याची संधी मिळणार आहे. जगातील बदलते राजकारण, संघर्ष आणि शांततेचे प्रयत्न, सांस्कृतिक संबंध, साहित्याची भूमिका आणि जागतिक घडामोडी यांसारख्या विषयांवर सुमारे ३२ हून अधिक परिसंवाद आणि चर्चासत्रे आयोजित करण्यात आली आहेत..Premium : David Cohen lobbying mentor : अमेरिकन जनहिताच्या लॉबिस्टना घडवणारे डेव्हिड कोहेन; ॲडव्होकसी, लॉबिंग आणि धोरणनिर्मितीला दिशा देणारा अदृश्य चेहरा.या तीन दिवसांच्या महोत्सवात पोलंड, फ्रान्स, मॉरिशस, मालदीव, बांगलादेश, जर्मनी, दक्षिण आफ्रिका, इजिप्त, अर्जेंटिना, आयर्लंड, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलँड्स, लाटव्हिया, क्रोएशिया, अमेरिका, नेपाळ, मोरोक्को, सीरिया, मंगोलिया, डेन्मार्क, व्हिएतनाम, पेरू, चिली, येमेन, श्रीलंका, युक्रेन, आर्मेनिया, तुर्की, लिथुआनिया, इराक, उरुग्वे, दक्षिण कोरिया, अफगाणिस्तान आणि स्पेनसह अनेक देशांतील प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. ९० हून अधिक वक्ते, ३० पेक्षा अधिक सत्रे आणि अनेक पुस्तक प्रकाशन समारंभ या महोत्सवाला जागतिक स्वरूप देणार आहेत.माजी अमेरिकी राजदूत आणि कवी इंद्रान अमिरथनायगम, आयर्लंडच्या मोरोक्कोतील राजदूत हेलिना नोलन, अर्जेंटिनाचे भारतातील राजदूत मारियानो काउचिनो, माजी इजिप्शियन राजदूत मोहम्मद तौफिक, लेखक आणि शिक्षणतज्ज्ञ डेव्हिड डॅबीडीन, तसेच लाटव्हियाच्या माजी परराष्ट्रमंत्री आणि युरोपियन संसदेच्या माजी सदस्य सँड्रा कालनीएटे यांच्यासह अनेक आंतरराष्ट्रीय मान्यवर या महोत्सवात सहभागी होणार आहेत.भारतातूनही टी. सी. ए. राघवन, अनिल त्रिगुणायत, जैमिनी भगवती, गुरजीत सिंग, नवतेज सरना, विकास स्वरूप, किशन राणा, रणजित राय, तालमिज अहमद, स्लमडॉग मिलियनरचे लेखक विकास स्वरूप आणि आफताब सेठ यांसारख्या माजी राजदूत-लेखकांचा सहभाग निश्चित झाला आहे. परराष्ट्र धोरणाचा प्रत्यक्ष अनुभव आणि साहित्यिक अभिव्यक्ती यांचा संगम या निमित्ताने अनुभवायला मिळणार आहे..आजच्या जागतिकीकरणाच्या युगात देश एकमेकांच्या अधिक जवळ आले असले, तरी सांस्कृतिक अंतर, राजकीय मतभेद आणि परस्परांविषयीचे गैरसमज अजूनही कायम आहेत. कूटनीती राष्ट्रांमध्ये संवाद घडवते; साहित्य माणसांमध्ये. एखादी कविता, कथा किंवा आत्मकथन अनेकदा राजकीय भाषणांपेक्षा अधिक प्रभावीपणे मनाला स्पर्श करते. त्यामुळे हा महोत्सव केवळ साहित्यिक कार्यक्रम राहात नाही, तर जागतिक संवादाचे एक सशक्त व्यासपीठ बनतो.या महोत्सवाचा केंद्रबिंदू आहे सीमा ओलांडणारा संवाद. राजदूतांना त्यांच्या अधिकृत भूमिकेपलीकडे लेखक म्हणून ऐकणे, साहित्याला जागतिक राजकारणाच्या अनुभवांशी जोडणे आणि विद्यार्थ्यांना या संवादाचा सक्रिय भाग बनवणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.‘डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे फाउंडेशन’ (DMF) आणि फाउंडेशन फॉर आर्ट्स, कल्चर अँड लिटरेचर’ (FOCAL)यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित होत असलेला हा महोत्सव अनुभवांच्या देवाणघेवाणीचा एक अभिनव प्रयोग ठरणार आहे. राजस्थानच्या ऐतिहासिक भूमीवर जगभरातील राजदूत-लेखक आपापल्या कथा घेऊन येतील. त्या कथा त्यांच्या देशांच्या असतील, त्यांच्या संघर्षांच्या असतील, त्यांच्या स्वप्नांच्या असतील; पण त्या ऐकताना त्या केवळ एका राष्ट्राच्या राहणार नाहीत, त्या संपूर्ण मानवी समजाचा आरसा असतील.साहित्याचे खरे सामर्थ्य हेच असते की ते सहज सीमा ओलांडते, संस्कृती जोडते आणि माणसाला माणसाशी जोडते. ‘वर्ड्स बियॉन्ड बॉर्डर्स’ हा महोत्सव त्या सामर्थ्याचा जागतिक उत्सव ठरणार आहे. खऱ्या अर्थाने सरहदीपलीकडचे शब्द साकार होताना अनुभवायला मिळणार आहेत. म्हणूनच हे संमेलन केवळ साहित्यिकांचा मेळावा नाही; तो अनुभवांचा, स्मृतींचा आणि जगाकडे पाहण्याच्या वेगवेगळ्या दृष्टिकोनांचा संगम आहे. राजदूतांच्या दालनातउच्चारले जाणारे शब्द अनेकदा अधिकृत कागदपत्रांमध्ये नोंदले जात नाहीत. मात्र, लेखकाच्या लेखणीतूनते शब्द माणसांपर्यंत पोहोचतात. सत्ता जिथे राष्ट्रांची ओळख सांगते, तिथे साहित्य त्या राष्ट्रामागचा माणूस शोधते. म्हणूनच या संमेलनात ऐकू येणाऱ्या कथा कदाचित एखाद्या दूरच्या देशाची असतील; पण त्यातील वेदना, आनंद, प्रेम, अस्वस्थता आणि आशा-अपेक्षा आपल्याला अनोळखी वाटणार नाहीत. त्या आपल्या जगण्याशी नाते विणणाऱ्या असतील..Premium|Farmers' Struggle : संघर्षाला पूर्णविराम नाही; शेतकरी आणि सामान्य माणसासाठी लढा कायम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.