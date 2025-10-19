साप्ताहिक राशिभविष्य: दीपावलीत भावबंधनांचे महत्त्व, यमराजाच्या हिशेबात भावबंधांचे स्थान (राशिभविष्य १९ ते २५ ऑक्टोबर २०२५)

सप्तरंग

दीपावलीतील पाडवा आणि भाऊबीज या तिथींच्या भावबंधाचे सुंदर विश्लेषण आणि १९ ते २५ ऑक्टोबरच्या राशिभविष्याचा हा अंक आहे, यंदाच्या दिवाळीचे ग्रहमान जाणून घ्या.
लेखक : श्रीराम भट
दिवाळी पाडवा आणि भाऊबीज या तिथींचा संबंध मोठा आगळावेगळाच म्हणावा लागेल! पाडव्याच्या दिवशी अर्धांगी पतीला ओवाळते आणि भाऊबीजेच्या दिवशी बहीण भावाला ओवाळते. भाऊबीजेचा भावबंध हा सहोदराशी आहे आणि पाडव्याचा भावबंध लग्नबंध आहे. एकूणच काय, ही वरील भावबंधने अनंतकाळापासून बंधन पकडून असतात. या भावबंधनाचा हिशेब, अर्थातच काळाचा हिशेब यमराज ठेवून असतात, अशी ही भावबंधनाची हिशेबाची वही सांभाळणारा काळाचा अधिपती यमराज हा जणू प्रारब्धाचा मोठा चार्टर्ड अकाउंटं्टच म्हणावा लागेल!

