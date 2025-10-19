साप्ताहिक राशिभविष्य: दीपावलीत भावबंधनांचे महत्त्व, यमराजाच्या हिशेबात भावबंधांचे स्थान (राशिभविष्य १९ ते २५ ऑक्टोबर २०२५)

दिवाळी पाडवा आणि भाऊबीज या तिथींचा संबंध मोठा आगळावेगळाच म्हणावा लागेल! पाडव्याच्या दिवशी अर्धांगी पतीला ओवाळते आणि भाऊबीजेच्या दिवशी बहीण भावाला ओवाळते. भाऊबीजेचा भावबंध हा सहोदराशी आहे आणि पाडव्याचा भावबंध लग्नबंध आहे. एकूणच काय, ही वरील भावबंधने अनंतकाळापासून बंधन पकडून असतात. या भावबंधनाचा हिशेब, अर्थातच काळाचा हिशेब यमराज ठेवून असतात, अशी ही भावबंधनाची हिशेबाची वही सांभाळणारा काळाचा अधिपती यमराज हा जणू प्रारब्धाचा मोठा चार्टर्ड अकाउंटं्टच म्हणावा लागेल!.सृष्टीचा उत्पत्ती, स्थिती आणि लय या अवस्थांचा प्रवास विशिष्ट भावबंध पकडत, अनंतकाळापर्यंत किंवा अनंतकाळापासून चालूच राहणार आहे. श्रद्धा, भाव आणि भक्ती यातून उमलतं जाणारे माणसाचे जीवनपुष्प विशिष्ट भावाला जन्मच देत असते. माता, पिता, भाऊ, बहीण आणि पत्नी हे भावबंध किंवा भाव हे अनंतकाळापासून जन्म पावत आले आहेत. या भावांचे पावित्र्य राखणारा माणूसच दीपावलीतील तिथींचा क्रम पाळतच या सणाचा भावोन्मेष साजरा करत असतो. अर्थातच या भावपुष्पांची वेणी घालत किंवा या भावतंतूंचे वस्त्रावरण अंगावर धारण करत या भावोन्मेषांच्या फुलबाज्या उडवत असतो आणि जणू आपले घर भावभुवन बनवत, त्या भावभुवनाच्या किंवा मनोमंदिराच्या उंबरठ्याजवळ पणत्या लावत असतो.मित्र हो, सध्याच्या या कलियुगाच्या झंझावातात या भावमयी पणत्या टिकून राहणे अतिशय अवघड झाले आहे. सध्या सख्खी भावंडे सावत्र होत आहेत. घटस्फोटाचे प्रमाण तर प्रचंड वाढले आहे. यंदाच्या दीपावलीत शुक्राच्या तुला राशीत बुध-मंगळाचे वास्तव्य असेल, त्यामुळेच यावरील कौटुंबिक भावबंधनांच्या सुरांना सुरुंग लावणारे ग्रहमान हा दिवाळीतील पणत्यांचा भावप्रकाश किंवा त्यांची भावज्योत टिकून देतील की नाही याचीच शंका वाटते किंवा भयंकर भीती वाटते! पण, नाही हो या चंद्राच्या हृदयस्य भावमंदिरात, अर्थातच कर्कराशीत आलेले गुरुमहाराज आपल्या भक्तभावभुवनाशी पेटवलेल्या पणत्या अजिबात विझू देणार नाहीतच. .तेजीचे वातावरण प्रसन्न ठेवेलमेष : सप्ताहाचा आरंभ बुध-मंगळ युतियोगाच्या पार्श्वभूमीवर हाय होल्टेजचाच राहील. नवपरिणितांनी दीपावलीच्या प्रभावात आपले पवित्र भावबंध जपावेच. संशयात्मक वागणं - बोलणं टाळावे. खरेदी-विक्रीत बेरंग होऊ देऊ नयेत. बाकी अश्विनी नक्षत्राच्या व्यक्ती यंदाच्या दीपावलीत छान वेशभूषेतून मिरवतीलच. लक्ष्मीपूजनाचा मंगळवार आगत-स्वागतातून प्रसन्न राहील. घरातील तरुणांचा मोठा उत्साह राहील. भरणी नक्षत्रास ता. २४ ची भाऊबीज मोठी संस्मरणीय राहील. व्यावसायिकांना तेजीचे वातावरण प्रसन्न ठेवेल. सप्ताहाचा शेवट नव्या व्यावसायिक उपक्रमांतून कृत्तिका नक्षत्राच्या व्यक्तींना यश देणारी. .थोरामोठ्यांमुळे मोठे व्यवहार होतीलवृषभ : सप्ताहातील ग्रहमान पाहता दीपावलीत आहारविहारादी पथ्ये पाळावीतच. उष्णताजन्य विकारांपासून जपावं. बाकी सप्ताहाची सुरुवात व्यावसायिक उत्सव, प्रदर्शनांतून झगमगाट करेलच. यंदाची दीपावली भाऊबहिणींच्या उत्कर्षातून साजरी होईल. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना गुरुभ्रमणाची मोठी साथ उपयोगी पडेल. थोरामोठ्यांच्या मध्यस्थीतून मोठे व्यवहार होतील. रोहिणी नक्षत्राच्या व्यक्तींना ता.२४ व २५ हे दिवस मोठी भावस्पंदने ठेवतील. कृत्तिका नक्षत्रास ता. २४ व २५ हे दिवस धक्कादायक सुवार्तांतून जल्लोष करणारे ठरतील. व्यावसायिक वसुलीतून लाभ. .नोकरीत वरिष्ठांच्या कृपेचा लाभ होईलमिथुन : दीपावलीतील बुध-मंगळ युतियोगाचे फिल्ड संमिश्र स्वरूपात बोलू शकते. पुनर्वसु नक्षत्राच्या व्यक्तींनी सार्वजनिक जीवनात पथ्ये पाळावीत. मूर्खांशी संवाद नकोत. बाकी दीपावली छान. आत्मचिंतन घडवणारी आर्द्रा नक्षत्रास सप्ताहाची सुरुवात नोकरीत भाग्यलक्षणे दाखवेल. वरिष्ठाच्या कृपेतून लाभ. मातृपितृ चिंतेचे ग्रहण जाऊन दिवाळी आनंदात साजरी कराल. मात्र सप्ताहात भाजण्या-कापण्याचे प्रसंग घडू शकतात. घरातील द्वाड लहान मुलांकडे लक्ष ठेवून असा. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींनी खरेदीचा मोह टाळावा. फसू नये. .करार-मदारांतून अपेक्षेबाहेर लाभ होतीलकर्क : यंदाच्या दीपावलीत सार्वजनिक ठिकाणी बेसावधपणा टाळा. वाहने जपा. पुनर्वसु नक्षत्राच्या व्यक्तींनी नातेवाइकांशी गैरसमज टाळावेत. पुष्प नक्षत्राच्या व्यक्तींना यंदाची दिवाळी कला, छंद माध्यमांतून प्रकाशझोतात आणणारी. सप्ताहाच्या शेवटी एकूणच आपल्या राशीस मुलाखती, गाठीभेटी आणि विशिष्ट करार-मदारांतून अपेक्षेबाहेर लाभ होतील. विशिष्ट मानसन्मान चकित करतील. आश्लेषा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट घरातील सुवार्तांतून मोठा प्रसन्न ठेवेल. मात्र हातापायाच्या दुखापती टाळा. राजकीय गुंडांबरोबर वाद नको. शेजाऱ्यांशी गैरसमज टाळा. .घरात उंची खरेदी करालसिंह : सप्ताहाची सुरुवात व्यावसायिक उपक्रम यशस्वीच करणारी. पेरलेले उगवेल. मात्र सप्ताहातील बुध-मंगळाच्या युतियोगाचे हाय व्होल्टेज घरातील वादातून टोक गाठणारे ठरू शकते. वादग्रस्तता टाळा. सप्ताहात घरातील वृद्धांची मने जपा. मघा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहात पर्यटनाचे योग. आजचा रविवार घरात उंची खरेदीचा. पुत्रोत्कर्षातून आनंद साजरा कराल. पूर्वा नक्षत्रास सप्ताहाची सुरुवात दुखापतीपासून जपण्याची. हरवाहरवीचे प्रसंग अस्वस्थ करतील. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींच्या मौल्यवान वस्तूंच्या चोरी, नुकसानीचे प्रसंग शक्य. भावंडांशी वाद टाळा. .शत्रूंवर विजय मिळवालकन्या : लक्ष्मीपूजनाच्या अमावस्येजवळ सर्व माध्यमांतून सुरक्षाव्यवस्था घट्ट ठेवा. फसवणुकीचे किंवा चोरी नुकसानीचे प्रसंग घडू शकतात. अनोळखी व्यक्तींशी व्यवहार टाळा. बाकी सप्ताहातील ता. २३ ते २५ हे दिवस शुभग्रहांच्या पॅकेजमधूनच लाभ देणारे. हस्त नक्षत्राच्या व्यक्ती पूर्ण लाभ उठवतील. विवाहच्छुंना योग्य मार्ग दिसेल. अर्थातच गाठीभेटी यशस्वी होतील. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाचा शेवट शत्रूवर विजय मिळवत दिवाळी साजरी करेल. उत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींची विशिष्ट गुप्त चिंता किंवा नैराश्य जाईल आणि फुलबाजा पेटवल्या जातील. .व्यावसायिक प्रतिष्ठा लाभेलतूळ : यंदाच्या दिवाळीत आतषबाजी करताना सावधच राहा. लक्ष्मीपूजनाची अमावस्या बेरंगाची ठरू शकते. मौल्यवान वस्तूंची चोरी, नुकसानीचे योग वाटतात. घरातील वृद्धांची काळजी घ्या. बाकी सप्ताहाचा शेवट गोडच राहील. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना व्यावसायिक मोठी पतप्रतिष्ठा लाभेल. विशिष्ट व्याधी चिंता जाईल. तरुणांना उत्तम नोकरीचा लाभ होईल. स्वाती नक्षत्राच्या पती वा पत्नीची विशिष्ट गुप्त चिंता जाऊन हायसे वाटेल. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी व्यावसायिक शत्रुत्वापासून सावध राहावे. कायदेशीर बाबींचे भान ठेवावे. .सप्ताहाचा आरंभ व्यावसायिक तेजीचावृश्चिक : सप्ताहात अपवादात्मक परिस्थितीचे भान ठेवावेच. प्रवासात काळजी घ्यावी. लक्ष्मीपूजनाची अमावस्या विचित्र गाठीभेटींतून त्रस्त करणारी. काहींना राजकीय व्यक्तींची भीती सतावेल. बाकी सप्ताहाचा आरंभ व्यावसायिक तेजीच ठेवेल. शिवाय सप्ताहाचा शेवट शुभ ग्रहांचेच फिल्ड ठेवेल. अनुराधा नक्षत्र व्यक्ती त्या फिल्डचा चांगलाच लाभ उठवतील. मित्रमंडळींकडून लाभ होतील. ज्येष्ठा नक्षत्रास उत्तम विवाहस्थळे येतील. प्रेमविवाहातील अडचणी दूर होतील. गर्भवती महिलाच्या चिंता मिटतील. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींना कर्जमंजुरीतून लाभ होईल. .बुद्धिचातुर्यातून लाभ होतीलधनु : सप्ताहाची सुरुवात मूळ नक्षत्राच्या व्यक्तींना पूर्वसंचित फळास आणणारी. घरात मंगलमयी वातावरण राहील. तरुणांना हा सप्ताह उत्तम नोकरीचा लाभ देईल. काहींना बुद्धिचातुर्यातून लाभ होतील. आजचा रविवार व्यावसायिक उत्सव प्रदर्शने गाजवेलच. सप्ताहात पूर्वाषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी देण्याघेण्याचे संशयास्पद व्यवहार टाळावेत. लक्ष्मीपूजनाच्या अमावस्येच्या प्रभावात स्त्रीवर्गाने भाजण्या-कापण्यापासून सांभाळावेच. शारीरिक अट्टाहास टाळावा. बाकी गर्भवतींनी पथ्ये पाळावीत. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी सार्वजनिक गोष्टींत पडू नये. .प्रेमिकांची स्वप्ने पूर्ण होतीलमकर : ग्रहांचे फिल्ड पूर्णपणे अनुकूल राहील. सहज राहा आणि वागा. मनासारखे घडेलच. श्रवण नक्षत्राच्या व्यक्तींना एकूणच सप्ताह मोठा प्रसन्न ठेवेल. तरुणांना यंदाची दिवाळी भाग्यप्रेरकच ठरेल. उत्तराषाढा नक्षत्राच्या व्यक्तींना विशिष्ट राजकीय व्यक्ती उपयोगी पडेल. व्यावसायिक भांडवल पुरवठा होईलच. मात्र सप्ताहात व्यसनी, जुगारी मित्रांपासून सावध राहा. धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सप्ताहाची सुरुवात नोकरीतील हितशत्रूंच्या प्रभावातून अस्वस्थ ठेवेल. बाकी सप्ताहाचा शेवट कलाकारांना प्रसिद्धीचा. प्रेमिकाची स्वप्ने पूर्ण होतीलच. .छंद, उपक्रम गाजवालकुंभ : दीपावलीचा सप्ताह स्वतंत्र व्यावसायिकांना छानच राहील. मात्र सप्ताहात भागीदारीविषयक प्रश्न जपून हाताळा. कोणतेही गैरसमज टाळा. सप्ताहाच्या सुरुवातीस जुगारसदृश व्यवहार नकोतच. अमावस्येजवळ धनिष्ठा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी मानसिक संतुलन राखावे. प्रवासात बाचाबाची नकोत. शततारका नक्षत्राच्या व्यक्तींना व्यावसायिक कामगारपीडा सतावेल. बाकी दिवाळी वैयक्तिक छंद, उपक्रम गाजवेलच. काहींना थोरामोठ्यांच्या ओळखीतून उत्तम नोकरीचा लाभ. पूर्वा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी घरातील वृद्धांशी वाद टाळावेत. .Premium | Retirement Planning: साठीमध्ये कोटी जमवण्यासाठी आजच सुरू करा निवृत्ती नियोजन!.साडेसातीचा त्रास कमी होईलमीन : सप्ताह मंगळ-बुधाच्या युतियोगाच्या पार्श्वभूमीवर हाय व्होल्टेजचा राहील. मानसिक, शारीरिक आणि व्यावहारिक साडेसातीचा त्रास कमी होईलमीन : सप्ताह मंगळ-बुधाच्या युतियोगाच्या पार्श्वभूमीवर हाय व्होल्टेजचा राहील. मानसिक, शारीरिक आणि व्यावहारिक पातळीवर संयमानेच वाटचाल करा. कोणतेही मोह टाळा. बाकी दिवाळीचा आरंभ आणि शेवट नोकरी-व्यावसायिक पार्श्वभूमीवर मोठे परिस्थितीजन्य आपोआप लाभ देईल. उत्तरा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींना भावजीवनउत्तम राहील. ता. २३ व २५ हे दिवस गुरुकृपा दाखवतीलच. पूर्वा-भाद्रपदा नक्षत्राच्या व्यक्तींची साडेसातीची छाया दिवाळीच्या फुलबाजा घालवतील. रेवती नक्षत्राच्या व्यक्तींनी संयमाने राहून आपले भावजीवन उपभोगावे आणि पणत्या लावाव्यात. 