Premium|Dokriani Glacier : डोकरियाणी हिमनदी: बर्फ, पाणी, गाळ आणि ‘मास बॅलन्स’मधून हिमालयातील बदलत्या हवामानाचे संकेत

हिमनदीच्या पृष्ठभागावरील बर्फाचे नमुने, पाण्याचे नमुने आणि गाळ यांचाही अभ्यास केला जातो. या नमुन्यांमधून बर्फाची रचना, त्यातील रासायनिक घटक आणि हवामानातील बदलांचे संकेत मिळतात. उत्तराखंडमधील डोकरियाणी या हिमनदीच्या तळाशी होणाऱ्या प्रक्रियाही अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. वितळलेलं पाणी हिमनदीच्या आत आणि तळाशी वाहतं. काही ठिकाणी हे पाणी बर्फाखालील वाहिन्यांमधून वेगाने प्रवास करतं. या पाण्यामुळे हिमनदीचा तळ घसरता होतो आणि तिच्या हालचालीत बदल होतो.हिमालयाकडे पाहताना आपल्याला अनेकदा त्याची भव्यता, सौंदर्य आणि अध्यात्म जाणवतं. पण हिमालय समजून घ्यायचा असेल, तर त्याकडे विज्ञानाच्या नजरेतून पाहणं तितकंच आवश्यक आहे. कारण हिमनद्या या केवळ अनुभवायच्या गोष्टी नाहीत; त्या अभ्यासायच्या, मोजायच्या आणि समजून घ्यायच्या प्रणाली आहेत. गढवाल हिमालयातील डोकरियाणी हिमनदी ही अशाच प्रकारे विज्ञानाच्या केंद्रस्थानी असलेली एक महत्त्वाची हिमनदी आहे.उत्तराखंडमधील उत्तरकाशी जिल्ह्यात, भागीरथी खोऱ्यात वसलेली डोकरियाणी हिमनदी अर्थातच ज्याला डोकरियाणी बामक असंही म्हणतात, ही भारतातील सर्वाधिक अभ्यासलेल्या हिमनद्यांपैकी एक मानली जाते. इतर अनेक हिमनद्या दुर्गम आणि कमी अभ्यासलेल्या असताना, डोकरियाणी हिमनदीवर गेल्या अनेक दशकांपासून नियमित वैज्ञानिक निरीक्षण केलं जात आहे. या हिमनदीचं महत्त्व तिच्या आकारात नाही, तर तिच्या ‘डेटा’मध्ये आहे. कारण येथे हिमनदीच्या वर्तनाचे मोजमाप केले जातात... म्हणजे किती बर्फ साठतो, किती वितळतो, किती मागे सरकतो. या सर्व प्रक्रियांना एकत्रितपणे ‘मास बॅलन्स’ म्हणतात..Premium|Perito Moreno Glacier Argentina : निसर्गाचे अद्भुत रूप; अर्जेंटिनातील 'पेरिटो मोरेनो', एक जिवंत आणि सतत बदलणारी हिमनदी.प्रत्यक्ष क्षेत्रीय निरीक्षणमास बॅलन्स ही संकल्पना हिमनदी समजण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. जर हिमनदीत साठणारा बर्फ आणि वितळणारा बर्फ यामध्ये संतुलन असेल, तर हिमनदी स्थिर राहते. पण जर वितळणं जास्त झालं, तर हिमनदी मागे सरकते. डोकरियाणी हिमनदीच्या अभ्यासातून हे संतुलन कसं बदलत आहे, याची स्पष्ट माहिती मिळते. डोकरियाणी हिमनदीच्या अभ्यासातील एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे प्रत्यक्ष क्षेत्रीय निरीक्षण. हिमनदीवर काम करणाऱ्या वैज्ञानिकांना केवळ दुरून पाहून माहिती मिळत नाही; त्यांना हिमनदीवर चालत जावं लागतं, खांब रोवावे लागतात, बर्फाच्या स्तरांचे मोजमाप करावे लागतात आणि हवामानातील सूक्ष्म बदल नोंदवावे लागतात. या प्रक्रियेत अनेक अडचणी येतात... म्हणजे उंची, थंडी, अनिश्चित हवामान आणि दुर्गम भूभाग. पण याच प्रत्यक्ष निरीक्षणातून मिळालेली माहिती सर्वांत विश्वासार्ह असते.झोनमधील संतुलन महत्त्वाचंडोकरियाणी हिमनदीवर ‘स्टेक नेटवर्क’ ही पद्धत वापरली जाते. हिमनदीवर वेगवेगळ्या ठिकाणी लांब खांब रोवले जातात. वर्षभरानंतर त्या खांबांचा किती भाग उघडा दिसतो किंवा बर्फाखाली गेला आहे, यावरून त्या भागातील वितळणं किंवा साठा मोजला जातो. ही पद्धत साधी वाटली तरी अत्यंत प्रभावी आहे. याशिवाय हिमनदीच्या पृष्ठभागावरील बर्फाचे नमुने, पाण्याचे नमुने आणि गाळ यांचाही अभ्यास केला जातो. या नमुन्यांमधून बर्फाची रचना, त्यातील रासायनिक घटक आणि हवामानातील बदलांचे संकेत मिळतात. डोकरियाणी हिमनदीच्या तळाशी होणाऱ्या प्रक्रियाही अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. वितळलेलं पाणी हिमनदीच्या आत आणि तळाशी वाहतं. काही ठिकाणी हे पाणी बर्फाखालील वाहिन्यांमधून वेगाने प्रवास करतं. या पाण्यामुळे हिमनदीचा तळ घसरता होतो आणि तिच्या हालचालीत बदल होतो. या प्रक्रियेला ‘बेसल स्लायडिंग’ म्हणतात. हिमनदीचा प्रवाह केवळ गुरुत्वाकर्षणामुळे नसून या पाण्याच्या उपस्थितीवरही अवलंबून असतो. त्यामुळे पाण्याचं प्रमाण वाढलं, की हिमनदीचा वेगही वाढू शकतो.डोकरियाणी हिमनदीच्या अभ्यासातून आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट समोर आली आहे ती म्हणजे ‘एलिव्हेशन झोनिंग’. हिमनदीचा वरचा भाग, जिथे हिम साठतो, तो ‘ अॅक्युम्युलेशन झोन’ आणि खालचा भाग, जिथे वितळणं जास्त होतं, तो ‘अॅब्लेशन झोन’ म्हणून ओळखला जातो. या दोन झोनमधील संतुलनच हिमनदीच्या अस्तित्वासाठी महत्त्वाचं असतं.गेल्या काही दशकांत डोकरियाणी हिमनदीत अॅब्लेशन झोन वाढल्याचं दिसून आलं आहे. म्हणजेच वितळणाऱ्या भागाचा विस्तार वाढतो आहे. हा बदल हवामानातील वाढत्या तापमानाचा स्पष्ट परिणाम आहे. या हिमनदीवर उपग्रह निरीक्षणांचाही मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. उपग्रह चित्रांमधून हिमनदीचा विस्तार, तिच्या पृष्ठभागातील बदल आणि तिचा वेग यांचा अभ्यास करता येतो. क्षेत्रीय निरीक्षण आणि उपग्रह डेटा यांचा एकत्रित वापर करून अधिक अचूक निष्कर्ष काढले जातात. डोकरियाणी हिमनदीचा अभ्यास केवळ भौतिक बदलांपुरता मर्यादित नाही. तो जलसुरक्षा आणि भविष्यातील पाण्याच्या उपलब्धतेशीही जोडलेला आहे. हिमनद्या कमी झाल्या, तर नद्यांमधील पाण्याचा प्रवाह कमी होऊ शकतो. याचा परिणाम शेती, जलविद्युत प्रकल्प आणि मानवी जीवनावर होतो..Premium|Iceland Vatnajökull glacier floods : वत्नायोकुल हिमनदी: बर्फाच्या चादरीखाली दडलेला धगधगता ज्वालामुखी आणि विद्ध्वंसक पुराचे संकट.परिसंस्थेचं प्रत्यक्ष दर्शनया हिमनदीकडे पाहताना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते, ती म्हणजे येथे प्रत्येक बदल मोजता येतो, पण त्याचा परिणाम समजून घेणं अधिक महत्त्वाचं आहे. डोकरियाणी हिमनदी आपल्याला शिकवते की निसर्ग समजून घेण्यासाठी केवळ अनुभव पुरेसा नाही; त्यासाठी अभ्यास, निरीक्षण आणि सातत्य आवश्यक आहे. या हिमनदीवर Wadia Institute of Himalayan Geology या संस्थेने दीर्घकालीन अभ्यास केला आहे. हिमनदीवर खांब रोवून, बर्फाच्या जाडीचे मोजमाप करून आणि वर्षानुवर्षे निरीक्षण करून वैज्ञानिकांनी या हिमनदीच्या बदलांचा मागोवा घेतला आहे. डोकरियाणी हिमनदीची लांबी साधारण पाच किलोमीटरच्या आसपास आहे. ती भागीरथी नदीच्या उपप्रणालीचा भाग आहे. तिच्या वितळलेल्या पाण्यामुळे खालील भागात पाणीपुरवठा टिकून राहतो. या हिमनदीकडे जाणारा प्रवास हा देखील अभ्यासाचा एक भाग आहे. उत्तर काशीपासून पुढे भागीरथी खोऱ्यातून वर चढत जाताना, सुरुवातीला जंगल, मग विरळ वनस्पती आणि शेवटी खडकाळ, बर्फाच्छादित प्रदेश दिसतो. हा प्रवास म्हणजे हिमालयातील उंचीनुसार बदलणाऱ्या परिसंस्थेचं प्रत्यक्ष दर्शन आहे. डोकरियाणी हिमनदीच्या पृष्ठभागावर अनेक भेगा, मोराइन आणि वितळलेल्या पाण्याचे प्रवाह दिसतात. वरून पाहिलं तर ती शांत वाटते, पण प्रत्यक्षात ती सतत बदलत असते.या हिमनदीच्या अभ्यासातून एक महत्त्वाची गोष्ट स्पष्ट झाली आहे, ती म्हणजे हिमालयातील हिमनद्या वेगाने बदलत आहेत. डोकरियाणी हिमनदीने गेल्या काही दशकांत लक्षणीय आकुंचन अनुभवले आहे. तापमान वाढ, हिमवृष्टीतील घट आणि वितळण्याचा वाढता वेग - या सर्व घटकांचा परिणाम तिच्या आकारावर होत आहे. डोकरियाणी हिमनदीचा अभ्यास केवळ स्थानिक पातळीवर महत्त्वाचा नाही, तर तो जागतिक संदर्भातही महत्त्वाचा आहे. कारण हिमालयातील हिमनद्यांमधील बदलांचा परिणाम संपूर्ण दक्षिण आशियातील जलव्यवस्थेवर होतो..नदी ही प्रयोगशाळाया हिमनदीकडे पाहताना एक वेगळीच जाणीव होते अर्थातच येथे निसर्ग आणि विज्ञान यांचा संवाद चालू आहे. एका बाजूला संथ वाहणारी हिमनदी आणि दुसऱ्या बाजूला तिचं बारकाईने निरीक्षण करणारे वैज्ञानिक. डोकरियाणी हिमनदी आपल्याला शिकवते की निसर्ग समजून घ्यायचा असेल, तर त्याचं मोजमाप करावं लागतं. ती केवळ पाहण्याची गोष्ट नाही; ती समजून घेण्याची प्रक्रिया आहे. या हिमनदीच्या बदलांमधून आपण भविष्यातील संकेत ओळखू शकतो. हिमालयातील पाणी, हवामान आणि पर्यावरण यांचं भविष्य या हिमनद्यांशी जोडलेलं आहे.म्हणूनच डोकरियाणी हिमनदी ही केवळ एक हिमनदी नाही; ती एक प्रयोगशाळा आहे म्हणजे जिथे निसर्ग स्वतःचे नियम उलगडतो. ती आपल्याला सांगते ते म्हणजे निरीक्षण, अभ्यास आणि समज याशिवाय निसर्गाचं खरं आकलन होऊ शकत नाही आणि त्या आकलनातच भविष्याचा मार्ग दडलेला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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