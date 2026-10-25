Premium|Donald Trump Approval and 2026 Midterm Elections : ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाची कसोटी? महागाई आणि धोरणांमुळे अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांकडे जगाचे लक्ष

हर्ष काबरा - saptrang@esakal.comबेबंद सत्ता, फसलेली आश्वासने, अहंकार, अरेरावी आणि स्वार्थ यांच्या कात्रीत ट्रम्प अडकले आहेत. अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुका त्यांच्या राजकीय भवितव्याचीही कसोटी ठरणार आहेत.डोनाल्ड ट्रम्प उलटा नकाशा हातात धरलेल्या पर्यटकासारखे वागत आहेत. ३ नोव्हेंबरच्या मध्यावधी निवडणुका तोंडावर असताना घसरलेल्या लोकप्रियतेमुळे ते कमालीचे अस्वस्थ आहेत. अमेरिकेत सततच्या भाववाढीने त्यांच्या महागाई नियंत्रणाच्या निवडणूक वल्गनांची हवाच काढली आहे. डिझेलचे दर भडकताच त्यांनी थेट रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांच्याशी हातमिळवणी करून पाश्चात्त्य लोकशाही मूल्यांचा उघड सौदा करत युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाची आर्थिक कोंडी करण्याचे स्वतःचेच धोरण मोडीत काढले आहे. विशेष म्हणजे, पहिल्या खेपेतले डिझेल अवघ्या दहा दिवस पुरेल इतकेच आहे.ट्रम्प यांच्या मनमानी कारभारामुळे संतप्त जगाचे कधी नव्हे एवढे लक्ष या निवडणुकांकडे लागले आहे. ट्रम्प या निवडणुकीकडे आपल्या अध्यक्षपदावरील जनमताचा कौल म्हणून पाहत आहेत. तर दुसरीकडे, या निकालांमुळे अमेरिकी संसदेतील सत्तेचे समीकरण कसे बदलते, याची उत्सुकता सर्वत्र शिगेला पोहोचली आहे. या निवडणुकीत लोकप्रतिनिधी गृहाच्या सर्व ४३५ जागा, सिनेटच्या ३५ जागा, ३६ राज्यांचे राज्यपाल आणि इतर अनेक पदांसाठी मतदान होणार आहे. सध्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांवर रिपब्लिकन पक्षाचे वर्चस्व असल्याने ट्रम्प यांना अडवणारे कोणीही नाही. मात्र, ताज्या पाहणीनुसार अर्ध्याहून अधिक नागरिक कनिष्ठ सभागृहात डेमोक्रॅट पक्षाचे बहुमत इच्छितात, जेणेकरून नवे कायदे रोखणे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी बोलावणे, संसदीय सुनावणी घेणे आणि संरक्षण खर्चावर नियंत्रण मिळवणे, अशा मार्गांनी ट्रम्प यांच्या एकतर्फी कारभाराला चाप लावणे शक्य होईल. अमेरिकेची धुळीस गेलेली प्रतिष्ठा आणि विश्वासार्हता पुन्हा मिळवणे, मित्रदेशांशी बिघडलेले संबंध सुधारणे आणि ट्रम्प यांनी केलेले नुकसान भरून काढणे हे डेमोक्रॅट पक्षाचे मुख्य ध्येय असेल..Premium|Nobel Prize in Economics 2026: मंदी, महागाई आणि लोकांच्या अपेक्षाने अर्थव्यवस्थेचं गणित कसं बदलतं..? अर्थशास्त्रातील नोबेल विजेत्यांचं संशोधन नेमकं काय?.वचनांचे फुगे, गणिताचे दिवाळेआज अमेरिकेत पगारवाढीला महागाईने मागे टाकले आहे. एकूण उत्पन्नातील कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा हिस्सा घटत असून, कंपन्या नवीन भरती करण्यास कचरत आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वाढत्या वापरामुळे नोकऱ्या गमावण्याची भीती उद्भवली आहे. ‘मुडीज’ या संस्थेनुसार, देशातील अवघे २० टक्के श्रीमंत लोकच एकूण खासगी खपाचा तब्बल ६० टक्के वाटा उचलत आहेत. २०२६च्या सुरुवातीपासून अमेरिकेत पेट्रोल सुमारे ६० टक्क्यांनी, तर डिझेल ७५ टक्क्यांनी महागले आहे. महागाईचा दर ३.४ टक्क्यांवर पोहोचला असून, तो केंद्रीय बँकेच्या दोन टक्क्यांच्या उद्दिष्टापेक्षा खूप जास्त आहे. ट्रम्प यांच्या आयात शुल्कांमुळे प्रत्येक कुटुंबाला वर्षाला तब्बल १,१०० डॉलरचा अतिरिक्त फटका बसत आहे. सप्टेंबरमधील एका सर्वेक्षणात ७३ टक्के नागरिकांनी ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणांवर नाराजी व्यक्त केली, तर ६५ टक्के लोकांनी या महागाईसाठी थेट त्यांना जबाबदार धरले आहे.गुन्हेगार घुसखोरांना अमेरिकेतून हाकलून लावण्यासाठी इतिहासातील सर्वांत मोठी मोहीम राबवण्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला होता. सीमेवरील अटकांचा आकडा डिसेंबर २०२३मधील अडीच लाखांवरून डिसेंबर २०२५मध्ये अवघ्या साडेसहा हजारांवर घसरला खरा, पण ही घट मुख्यत्वे बायडेन यांच्या मेक्सिको कराराचेच फलित. उलट ट्रम्प यांच्या बेछूट छाप्यांचा फटका कायदेशीर नागरिकांनाही बसला. जानेवारीत दोन अमेरिकन नागरिकांचा जीव गेल्याने जनक्षोभ उसळला. कोठडीतील मृत्यूंमुळेही प्रशासनाची मोठी नाचक्की झाली.अश्लील शब्दप्रयोग, वैयक्तिक चिखलफेक आणि विरोधकांची उघड हेटाळणी करण्यात हातखंडा असलेल्या ट्रम्प यांनी राजकीय सूडबुद्धीने विरोधक, न्यायाधीश, विधी संस्था आणि प्रसारमाध्यमांतील तब्बल ४७० घटकांना लक्ष्य केले आहे. माध्यमांवर अब्जावधींचे दावे ठोकूनही ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आव आणतात. नवीन धोरणानुसार भांडवलशाही किंवा धर्माविरोधातील कायदेशीर आंदोलनांवरही थेट दहशतवादाचा शिक्का मारला जात आहे. टेक्सासमध्ये अधिकाऱ्यावर गोळीबार झाल्यानंतर घुसखोरीविरोधी यंत्रणा ‘आयसीइ’ला विरोध करणाऱ्या आठ आंदोलकांना तब्बल ४५० वर्षांची अमानुष शिक्षा हेच दर्शवते. २०२०च्या निवडणुकीत परदेशी यंत्रणांनी हस्तक्षेप केल्याचा ट्रम्प यांचा दावा सिद्ध करण्यासाठी जूनमध्ये स्थापन केलेल्या विशेष पथकाला कसलाही पुरावा सापडलेला नाही. त्याऐवजी आता २०१६मधील ट्रम्प यांच्या विजयात रशियन हस्तक्षेपाची चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना राजकीयदृष्ट्या भ्रष्ट ठरवण्यासाठी जुन्या तपास फाइली उघड केल्या जात आहेत.सात लाख कोटी डॉलरच्या अंदाजपत्रकातून दोन लाख कोटी कापण्यासाठी ट्रम्प यांनी शासकीय कार्यक्षमता विभाग (डोज) स्थापन केला. नंतर त्यांचे तत्कालीन मित्र एलॉन मस्क यांनी हे उद्दिष्ट एक लाख कोटींवर आणि पुढे १५० अब्ज डॉलरवर आणले. प्रत्यक्षात बचत झाली की नाही, हे अद्यापही अस्पष्टच आहे. विभागाने ११० अब्ज डॉलर वाचवल्याचा दावा केला; मात्र त्यातील ९६ टक्के अनुदानाच्या बचतीची कोणतीही शहानिशा झालेली नाही. सुमारे २ लाख ७० हजार कर्मचाऱ्यांची हकालपट्टी केल्याने वर्षाला ४० अब्ज डॉलर वाचतील असा अंदाज होता; पण २०२५मध्ये सरकारी खर्च उलट २७५ अब्ज डॉलरने वाढला. पुढे युएसएआयडी अर्थात अमेरिकन विकास साहाय्य संस्थाच बरखास्त करून जगभरातील गरीब देशांना नरकयातना भोगायला लावल्याने हा विभाग जागतिक स्तरावर कुख्यात झालpremium.Premium|Equal Earth Projection Explained : ग्रीनलँडपेक्षा आफ्रिका १४ पट मोठा! मर्केटर नकाशातील विकृती दूर करण्यासाठी यूएनचा पुढाकार.अनेक तुघलकी निर्णयअमेरिकी विद्यापीठे डाव्या विचारसरणीकडे झुकत असल्याचा आरोप करत ट्रम्प यांनी त्यांच्या निधीवरच टाच आणली. हार्वर्ड विद्यापीठाचे दोन अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक संशोधन अनुदान रोखले. न्यायालयाने ही कारवाई बेकायदेशीर ठरवली असली, तरी ट्रम्प यांनी त्याविरोधात अपील केले आहे. दरम्यान, आपला उर्वरित निधी वाचवण्यासाठी कोलंबिया आणि ब्राऊन या विद्यापीठांना प्रशासनासोबत कोट्यवधी डॉलरचे तडजोड करार करावे लागले. अमेरिकी कामगारांचे नुकसान करत असल्याचा ठपका ठेवून ट्रम्प यांनी ९ आघाडीच्या शिक्षण संस्थांची चौकशी सुरू केली; मात्र यात कोणताही पुरावा मांडण्यात आलेला नाही. २०२५ मध्ये ७,८००हून अधिक अनुदाने रोखली किंवा रद्द करण्यात आली. परिणामी, २०२६मध्येही सुमारे दीड अब्ज डॉलरचा निधी तुंबून राहिला आणि २५ हजारांहून अधिक वैज्ञानिक कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या. हवामान बदलाला निव्वळ भूलथाप मानत ट्रम्प यांनी हरित ऊर्जेचे अनुदान गुंडाळले असून, जागतिक तेल उत्पादनातील अमेरिकेचा वाटा ७ टक्क्यांवरून थेट १६ टक्क्यांवर नेला आहे. जागतिक आरोग्य संघटना, पॅरिस हवामान करार, युनेस्को आणि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यांसह तब्बल ६६ महत्त्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा अमेरिकी निधी त्यांनी रोखला अथवा काढून घेतला आहे. याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयावरही त्यांनी आर्थिक निर्बंध लादले आहेत.ट्रम्प यांनी आरोग्य आणि विज्ञानासाठी पुरवली जाणारी सरकारी मदतही तडकाफडकी रोखली आहे. अवघ्या काही आठवड्यांतच युएसएआयडीचे ८३ टक्के कार्यक्रम आणि ५,२०० कंत्राटे गुंडाळली. राष्ट्रीय आरोग्य संस्थेचे ४०० हून अधिक संशोधन निधी रद्द केले, तर विषाणूविरोधी संशोधनाचे तब्बल ५० कोटी डॉलर रोखले. ट्रम्प यांनी या आरोग्य संस्थेच्या २७ विभागांच्या खर्चात ४० टक्क्यांची कपात प्रस्तावित केली आहे. यामुळे २५ वर्षांत ५०० अब्ज डॉलर वाचतील असा दावा असला, तरी आरोग्य बिघडल्याने होणारे नुकसान ८.२ लाख कोटी डॉलरचे, म्हणजे १६ पटींहून अधिक असेल. या तुघलकी निर्णयामुळे जगातल्या साडेसात कोटी बालकांना लशींपासून वंचित राहावे लागू शकते, तर सुमारे १२ लाख चिमुकल्यांचा बळी जाण्याची भीती आहे. असे असले तरी स्वतःचा प्रचार करण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने अंतर्गत सुरक्षा विभागाच्या २ कोटी डॉलरच्या निधीतून जनतेच्या कररुपी पैशांतील तब्बल १.९० कोटी डॉलर कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शनच्या माध्यमातून टीव्ही जाहिरातींवर फुंकले आहे..स्वतःचीच तुतारी आणि फायदाहीनोबेल शांतता पुरस्कार मिळवण्याची ट्रम्पची महत्त्वाकांक्षा बराक ओबामांपेक्षा वरचढ ठरण्याच्या त्यांच्या आकसभऱ्या अट्टाहासाचाच एक भाग. आपण नक्की किती युद्धे थांबवली, याचा आकडा ट्रम्प स्वतःच घोळवून टाकतात; पण प्रत्यक्षात याचे केवळ दोनच दाखले आहेत. जून २०२५ मधील इराण–इस्राईल युद्ध अमेरिकेने स्वतः इराणावर बॉम्बफेक केल्यानंतरच थांबले. गाझामधील युद्धविराम झाला असला, तरी हमासचे पूर्ण निःशस्त्रीकरण झालेले नाही. पॅलेस्टाइनसाठी स्थापन केलेले शांतता मंडळ अपयशी ठरले आहे. अर्थात, ट्रम्प यांच्या कुटुंबाला तिथे आपल्या बांधकाम व्यवसायासाठी मोठ्या संधी दिसत आहेत. वर्षारंभी इराणचे सत्ताधीश उलथवण्यासाठी ट्रम्प यांनी त्या देशावर दुसरा हल्ला केला. मात्र, त्यातून केवळ काही चेहरे बदलले आणि लष्कर कमकुवत झाले. आता इराण होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत छुप्या चाली खेळून जागतिक अर्थव्यवस्थेला गुडघ्यावर आणत आहे. ट्रम्प यांना या युद्धातून बाहेर पडण्याचा मार्गच सापडत नाहीये. संयुक्त राष्ट्रांना पोकळ गप्पा मारणारे म्हणून हिणवणारे ट्रम्प, स्वतः वेगळे काही करण्यात अपयशी ठरले आहेत.वॉशिंग्टनवर स्वतःचे नाव कोरण्याच्या हव्यासापोटी ट्रम्प यांनी व्हाइट हाऊसचा पूर्व भाग पाडून भव्य दिवाणखाना बांधण्यास सुरुवात केली. याचा खटला सध्या न्यायालयात आहे. पॅरिसपेक्षाही मोठा ७६ मीटरचा विजयस्तंभ उभारण्याच्या त्यांच्या बेताने ऐतिहासिक दृष्टिपथ झाकला जात असल्यामुळे त्यांच्यावर दावा ठोकण्यात आला आहे. केनेडी केंद्राला स्वतःचे नाव देण्याचा त्यांचा प्रयत्नही न्यायालयाने उधळून लावला आहे. अडीचशे पुतळ्यांच्या ‘नायक उद्यानात’ त्यांनी मानवाधिकारवादी मार्टिन ल्युथर किंग यांच्या शेजारी मूळ रहिवाशांची हकालपट्टी करणाऱ्या अँड्र्यू जॅक्सनला स्थान दिले आहे. जिवंत व्यक्तीच्या चित्राला कायद्याने बंदी असतानाही, त्यांनी एका डॉलरच्या नव्या नाण्यावर स्वतःचाच चेहरा छापला आहे.आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात ट्रम्प यांनी स्वतःच्या कुटुंबावरील परदेशात व्यवसाय करण्यास असलेली बंदी उठवली. त्यांच्या क्रिप्टोकरंसी कंपनीत संयुक्त अरब अमिरातीतील एका संस्थेने मोठा हिस्सा खरेदी केला, तर पुढे तेथील सरकारी निधीने अब्जावधींच्या व्यवहारात याच कंपनीचे स्टेबलकॉइन चलन वापरले. या कंपनीच्या चलनांच्या विक्रीतून ट्रम्प यांचे उत्पन्न एकाच वर्षात ९ पटींनी वाढून ५ कोटी ७३ लाख डॉलरवरून सुमारे ५२ कोटी डॉलरवर पोहोचले. संरक्षण विभागाची कंत्राटे मिळवण्यासाठी धडपडणाऱ्या एका ड्रोन कंपनीलाही त्यांच्या मुलांचा पाठिंबा असल्याने लष्करी निर्णयांत कौटुंबिक फायद्याचा स्वार्थ उघड झाला आहे. याशिवाय, आखाती देशांमध्ये ट्रम्प यांच्या नावाने आलिशान गृहप्रकल्प आणि पर्यटन स्थळांचे करारही वेगाने सुरू आहेत. शुक्रवारी उशिरा शेअर बाजार बंद होताच तडकाफडकी, परस्परविरोधी जागतिक घोषणांचा धडाका लावून जवळच्या वर्तुळाचा फायदा करून देण्याच्या ट्रम्प यांच्या क्लृप्तीवर टीका होतच असते.ट्रम्प यांचा पक्षांतर्गत प्रभाव अजूनही कायम असला, तरी गेल्या दशकापासून पक्षाची धुरा वाहणाऱ्या आणि आता पक्षालाच अतिदक्षता विभागात ढकलणाऱ्या ट्रम्प यांच्याशिवाय रिपब्लिकन पक्षाचे भवितव्य काय, याचा विचार सुरू झाला आहे.(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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