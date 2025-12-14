Dr. Alexander Gibson : भारतातील पहिले वनसंरक्षक डॉ. गिब्सन; परदेशातून येऊन महाराष्ट्रात उभारला वनसंवर्धनाचा पाया

ओंकार वर्तले काही काही माणसे ही नुसतेच ध्येय घेऊन जगत नसतात, तर ध्येयासाठी ते जीवाचे रान करतात. अशी माणसे केवळ भारतातच सापडत नाहीत किंवा जन्मत नाहीत, तर भारताबाहेर जन्म घेऊनसुद्धा या भूमीत ते अलौकिक कार्याने ओळखले जातात. असेच एक झपाटलेले व्यक्तिमत्त्व आपल्या महाराष्ट्रात होऊन गेले. त्यातलेच एक डॉ. अलेक्झांडर गिब्सन. जन्माने परदेशी; त्यांची कर्मभूमी मात्र महाराष्ट्रातील जुन्नरचा परिसर. पुणे जिल्ह्यातील उत्तरेला असणाऱ्या जुन्नर तालुक्याच्या हिवरे गावात प्रवास करत आलो की स्थानिक लोकांना डॉ. अलेक्झांडर गिब्सन स्मारक किंवा गिब्सन उद्यान कोठे आहे, असे विचारले की हमखास वाट दाखवली जाते. येडगाव धरणाच्या कडेला अगदी निसर्गरम्य वातावरणात एका दगडी कंपाउंडने बंदिस्त असलेल्या जागेत आपला प्रवेश होतो. आतले छोटेखानी विश्व पाहून चकित व्हायला होते. तिथे आहे एक वनउद्यान. तिथल्या आखीव रेखीव दगडी वास्तूकडे आपले लक्ष जाते. ब्रिटिशकालीन असलेली ही वास्तू कौलांमुळे आणखीनच सुंदर दिसते. ही जागा वन विभागाच्या ताब्यात आहे. इथेच काम करणारा एक कर्मचारी आपल्याला माहिती देतो की, ‘‘ही वास्तू म्हणजे गिब्सन यांचे राहते घर; पण आता तिथे एक छोटेखानी संग्रहालाय उभारले आहे.’’.आपलीही पावले या वास्तूकडे झप-झप निघतात. प्रशस्त असलेल्या व्हरांड्यात आपण येतो. हे संग्रहालाय म्हणजे डॉ. अलेक्झांडर गिब्सन यांच्या कार्याचा ‘चित्र’पटच. जन्मापासून ते अगदी मृत्यूपर्यंतचा प्रवास इथे तसबीरींच्या रूपाने मांडला आहे. त्यांनी केलेले भारताच्या वनामधील कार्य हळूहळू समजायला लागते. भारतीय वनखात्याकडे या परिसरची निगरानी असून, त्यांच्याच पुढाकारातून या संग्रहालयाची कल्पना साकारली.गिब्सन यांचा जन्म १८०० मध्ये स्कॉटलंड येथे झाला. तिथल्या विद्यापीठात त्यांनी शरीरशास्र व वनस्पतीशास्राचे अध्ययन केले. नंतर १८२५ मध्ये त्यांची नेमणूक भारतावर राज्यकर्ते असलेल्या ईस्ट इंडिया कंपनीने ब्रह्मदेशात ‘फ्लॅग सर्जन’ म्हणून केली. डॉ. गिब्सन ब्रह्मदेशातून भारतात म्हणजे मुंबईत आले. १८३० मध्ये गुजरात, कोकण आणि दख्खन इथे लसीकरणाच्या कामासाठी त्यांची नियुक्ती झाली. अल्पावधीत त्यांनी मराठी, हिंदी, गुजराती या भाषेवर प्रभुत्व मिळवले. नंतरच्या काळात ईस्ट इंडिया कंपनीला जहाज बांधणीसाठी लागणाऱ्या लाकूड पुरवठ्यात टंचाई निर्माण झाल्याने मुंबई सरकारने पश्चिम घाटात असणाऱ्या वनांचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश डॉ. गिब्सन यांना दिला. यात मुंबई ते दक्षिण कर्नाटकपर्यंतचे दौरे त्यांनी पार पाडले..Crime News : कसबे सुकेणे गोळीबार प्रकरण: प्रेमसंबंधातून हल्ला? दोन संशयित ताब्यात, मुख्य सूत्रधार विशाल कापसे फरार.याच काळात त्यांचे वनांवरील प्रेम प्रकर्षाने बाहेर आले. यात त्यांना अनेक गोष्टी आढळून आल्या, ज्या नंतरच्या संशोधनात महत्त्वाच्या ठरल्या. मोठ्या प्रमाणातली वृक्षतोड आणि उजाड, नापीक जमिनींचे पट्टे त्यांना आढळले. तसेच इंधन आणि व्यापार वाहतुकीसाठी तसेच नागरीकीकरणासाठी मोठी जंगले नष्ट होताना त्यांना दिसले. याबाबत त्यांनी काही निरीक्षणे नोंदवली. त्यात ते म्हणतात की, 'स्थानिक लोक वृक्षतोड करण्याच्या बाबतीत तयार आहेत; पण वृक्षारोपणाबाबत अजिबात जागरूक नाहीत.' लोकांकडे अरण्याची जबाबदारी सोपवण्याबाबत डॉ. गिब्सन यांनी सरकारला पुनर्विचार करण्याचा सल्ला दिला आणि अमर्याद वृक्षतोडीवर बंधन येण्याकरिता नियम तयार करण्यावर भर दिला. यातूनच 'राखीव' आणि 'संरक्षित' वने ही संकल्पना निर्माण झाली. आजच्या काळात आपल्याला जी राखीव अरण्ये किंवा जंगले दिसतात त्यांचे जनक गिब्सनच.त्यांनी नुसतेच निरीक्षण करून पुस्तकी अहवाल दिला नाही, तर जंगलाभोवती राहणाऱ्या स्थानिक समाजाचा विश्वास संपादन केला आणि त्यांच्यात या वृक्षसंवर्धनाबाबत जागरूकता निर्माण केली. एवढेच नव्हेतर लोकसहभाग आणि भागीदारीतून सामाजिक वनीकरणाचा पाया घातला. जंगलाची सुयोग्य व्यवस्थापन करण्याची गरज गिब्सन यांनी पहिल्यांदा अधोरेखित केली. १८३६ मध्ये पुण्यातल्या 'दापोडी उद्याना'त अधीक्षकपदी त्यांची नियुक्ती झाली. पवना नदीकाठी असलेल्या दापोडी उद्यानात गिब्सन यांनी औषधी वनस्पती आणि पिकांच्या गुणवत्तावाढीवर भर दिला. एवढेच नव्हेतर अनेक औषधी वनस्पतींची चित्रं एका चित्रकाराकडून काढून घेतली. ही चित्रे 'दापुरी ड्राँईग्ज' म्हणून प्रसिद्ध आहेत..'भारताचे पहिले वनसंरक्षक' म्हणून २२ मार्च १८४७ रोजी यांची नेमणूक झाली आणि ते एका अर्थाने आपल्या भारतातील पहिले वनसंरक्षक ठरले. त्यांनी हिवरे या गावात स्वत:चे घर तर बांधलेच, शिवाय घराभोवती एक उद्यानच फुलवले. अनेक औषधी, दुर्मिळ झाडे त्यांनी इथे जगवली. स्थानिक तरुणांना शास्रशुद्ध वनस्पतीशास्राच्या अभ्यासासाठी व वनशास्रात रुची निर्माण होण्यासाठी त्यांनी येथे एक ग्रंथालयसुद्धा सुरू केले होते. सुरुवातीला हे उद्यान भले मोठे होते; पण कालांतराने येडगाव धरणाच्या निर्मितीमुळे याचा मोठा भाग पाण्याखाली गेला. तरीही वन विभागाने हा स्मृतिवारसा जपून ठेवला.डॉ. गिब्सन यांनी परंपरागत औषधी वनस्पतींवर ४८च्या वर संशोधन निबंध लिहिले. 'जर्नल ऑफ दि ग्रीकल्चरल अँड हॉर्टिकल्चरल सोसायटी ऑफ इंडिया' या संशोधन पत्रिकांमध्ये त्यांचे लिखाण प्रसिद्ध झाले होते. 'फॉरेस्ट रिपोर्ट'मध्ये त्यांनी लिहून ठेवले आहे की, 'जंगलतोडीमुळे ओढे कोरडे होतात; सर्वसाधारण वार्षिक तापमानवाढ होण्यावर, त्याचप्रमाणे वातावरणातली शुष्कता वाढवण्याच्या रूपाने थेट परिणाम होत असतो.' यातून त्यांची अभ्यासू वृत्ती दिसून येते. गिब्सन यांनी शिवनेरी, निरगुडे आणि हिवरे परिसरात अनेक औषधी-वनस्पतींची प्रायोगिक तत्त्वावर लागवड केली होती. विशेष म्हणजे या उत्पादनांवर आधारित प्रक्रिया उद्योग उभारण्याचे प्रयत्नही केले. शेतीपूरक उद्योगही सुरू करण्यात आले होते. 'बॉम्बे फ्लोरा', 'हँडबुक टू दी फारेस्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेन्सी' ही महत्त्वाची दस्तऐवज असलेली पुस्तकेही त्यांनी लिहिली. ८ जून १८६१ रोजी गिब्सन वनसेवेतून निवृत्त झाल्यानंतरही त्यांचे हिवरे येथे काही काळ वास्तव्य होते. १८६४ मध्ये गिब्सन आपल्या मायदेशी स्कॉटलंडला परतले. तिथेच अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या पत्नी 