Children's Health Books : लहानग्यांसाठी आयुर्वेदाचे सुपरहिरोज; 'आयुर्वेद फॉर किड्स' पुस्तकाची ओळख

डॉ. मालविका तांबेगोष्टी या आदिकाळापासूनच आपल्या चिमुरड्यांपर्यंत आवश्यक ज्ञान पोहोचवण्याचे, आपल्या संस्कृतीची ओळख करून देण्याचे आणि त्यांच्यावर चांगले संस्कार करण्याचे प्रभावी माध्यम ठरल्या आहेत. गोष्टी सांगणारं मुलांच्या आयुष्यातील सगळ्यात प्रेमळ नातं असतं - आजी-आजोबा. त्यांच्या आवाजातला स्नेह, शब्दांतली ऊब आणि अनुभवांची शिदोरीच या कथांमध्ये जीव ओतते. पंचतंत्र, हितोपदेश, जातककथा यांसारख्या कथांनी मानवी जीवनातील गुंतागुंत अत्यंत सोप्या शब्दांत पिढ्यान्-पिढ्या उलगडून दाखवण्याचं काम केलं व ते आजही सुरू आहे. मात्र, आयुर्वेदासारख्या प्राचीन शास्त्राचे संपूर्ण आणि शास्त्रशुद्ध ज्ञान, तेही लहान मुलांना समजेल अशा पद्धतीने पोहोचवण्याचा केलेला प्रयत्न आगळा-वेगळा आहे. हा प्रयत्न डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी आपल्या नाती चित्रा आणि मिराया यांच्या सहकार्याने 'आयुर्वेद फॉर किड्स' या पुस्तकाच्या माध्यमातून केला आहे. आयुर्वेदाचे इतके सुंदर, सोपे आणि बालसुलभ रूप त्यांनी मांडले आहे की, हे 'भूषण आजोबा' केवळ त्यांच्या नातींचेच नव्हे, तर असंख्य मुलांचे 'आयुर्वेदिक आजोबा' ठरणार आहेत..Premium|Screen time : निन्टेंडोपासून स्मार्टफोनपर्यंत; स्क्रीनच्या अतिरेकाने बालपणावर घोंगावणारे धोके.श्रीगुरू डॉ. बालाजी तांबे नेहमी म्हणत असत की, ''आयुर्वेदाच्या शास्त्राने लाखो रुग्ण बरे करून मला जेवढा आनंद मिळाला नाही, त्यापेक्षा किती तरी पटीने अधिक आनंद मला 'गर्भसंस्कार' या पुस्तकामुळे असंख्य मुलांचा आजोबा झाल्याने मिळाला.'' हीच भावना या पुस्तकातूनही प्रकर्षाने जाणवते.मुलांची कुतूहलशक्ती जागृत ठेवण्यासाठी आणि त्यांना समजावून सांगण्यासाठी सोपी, लयदार आणि रसपूर्ण भाषा आवश्यक असते. हे कौशल्य लेखकाने उत्तमपणे साध्य केले आहे. मी पहिल्यांदा हे पुस्तक वाचायला सुरुवात केली, तेव्हा वाचता-वाचता अर्धे पुस्तक कधी संपले हे लक्षातही आले नाही. कोणतेही तत्त्वज्ञान किंवा शास्त्रीय ज्ञान स्वतःला समजले, तरी ते लहान मुलांना समजेल अशा भाषेत मांडणे सोपे नसते. मात्र, लेखक पटवर्धन यांनी आयुर्वेदाचे सर्व नियम अत्यंत सहज, सोप्या शब्दांत मुलांसमोर मांडले आहेत. वात, पित्त आणि कफ या तिन्ही दोषांची 'सूपरहिरोज' म्हणून मुलांशी ओळख करून देणे ही कल्पना विशेष भावली. त्यामुळे हेच सुपरहिरोज जेव्हा 'व्हिलन'सारखे वागायला लागतात, तेव्हा रोग उत्पन्न होतात; ही संकल्पना मुलांच्या मनावर बिंबण्यास मदत होते.पुस्तकातील ॲनिमेटेड चित्रे वाचकांचे लक्ष वेधून घेतात. प्रत्येक प्रकरणानंतर दिलेली प्रश्नावली मुलांना विषय किती समजला आहे, हे तपासण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरते. आयुर्वेदातील स्वस्थवृत्त, सद्वृत्त, प्रज्ञापराध, निसर्गाशी सुसंवाद, तसेच कुटुंबीयांशी कसे वागावे? यांसारख्या संकल्पना अतिशय सोप्या शब्दांत मुलांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न या पुस्तकात करण्यात आला आहे..हे पुस्तक केवळ लहान मुलांसाठीच नव्हे, तर आयुर्वेद नेमका काय व कसा आहे? हे थोडक्यात समजून घेऊ इच्छिणाऱ्या प्रत्येकासाठी एक उत्तम 'हँडबुक' ठरू शकते. शाळा आणि महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयांमधून या पुस्तकाचे वितरण संपूर्ण भारतातच नव्हे, तर जगभरात होण्याची नितांत गरज आहे. त्यामुळे आयुर्वेदशास्त्राच्या मूलभूत संकल्पना नव्या पिढीपर्यंत पोहोचतील. लहान मुलांसाठी असा एक आयुर्वेदिक 'यूटोपिया' उभा करण्यासाठी लेखक पटवर्धन आणि त्यांच्या दोन्ही नाती खरोखरच कौतुकास पात्र आहेत. पूर्वनोंदणीद्वारे हे पुस्तक मिळवता येईल.पुस्तकाचे नाव : आयुर्वेद फॉर किड्सलेखकाचे नाव : मिराया पटवर्धन, चित्रा गोडबोले, डॉ. भूषण पटवर्धनप्रकाशक : सकाळ प्रकाशनपृष्ठे : १०८ मूल्य : ४९९ रु..