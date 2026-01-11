Pandit Kumar Gandharva : ‘हंस अकेला’ची असामान्य गाथा!

प्रभा जोशी- saptrang@esakal.comकुमार गंधर्वांचे नातू भुवनेश कोमकली यांच्या निवेदनातून ‘हंस अकेला’ हा माहितीपट हळूहळू उलगडत जातो. दिग्दर्शक जब्बार पटेल यांनी लघुपटाची लय एखाद्या ख्याल गायनासारखी रचली आहे. कुमारजींच्या सुरांचं वलय लपेटून त्यांच्या जीवनसंगीताची यात्रा यात समोर येते. कुमारजींची कलासक्त दृष्टी केवळ संगीत क्षेत्रापुरती नव्हती, तर ते सौंदर्यतत्त्व ही त्यांची जीवनशैली होती. या असामान्य गायकाची गाथा सांगणाऱ्या लघुपटाबद्दल...खूप मोठी परंपरा असलेल्या भारतीय राग संगीताचा इतिहास मोठा आहे. निसर्गातील ऋतू प्रहर, मानवी भावभावना यांची सौंदर्यात्मक गुंफण केलेला तो एक शास्त्राधिष्ठित आविष्कार आहे. राग संगीताची जीवनाशी, निसर्गाशी असलेली संगती जोडून त्यात अर्थ शोधण्याचं मूलभूत काम ज्या मोजक्या कलाकारांनी केलं, त्यात पंडित कुमार गंधर्वांचं स्थान अग्रभागी येतं. कुमारजी होते तेव्हा आणि ते गेल्यानंतर इतक्या वर्षांनीही त्या संगीत विचारांचं गारुड संपत नाही. नवनवीन गायक आणि रसिक त्या विचारधारेचा शोध घेत राहतात. .Premium|Kaagaz Ke Phool : आयुष्याचं दुःख भरून राहिलेला गीताचा स्वर.१२ जानेवारी हा कुमारजींचा स्मृतिदिन. २००६मध्ये दिग्दर्शक डॉ. जब्बार पटेल यांनी फिल्म्स डिव्हिजनसाठी पंडित कुमार गंधर्व यांचं जीवन आणि संगीतविचार मांडणारा ‘हंस अकेला’ हा लघुपट बनवला. या सुंदर लघुपटाचा त्या वर्षी राष्ट्रीय सन्मानाने गौरव झाला. फिल्म्स डिव्हिजनचा हा लघुपट केवळ त्यांचं चरित्र नाही, ती या थोर कलाकाराच्या आत्मशोधाची कथा आहे. कुमार गंधर्व यांचा बालवयात सुरू झालेला सुरेल आनंदी कला प्रवास, त्यानंतर प्रकृती अस्वास्थ्य, देवास इथे स्थलांतर, पुढे वैयक्तिक जीवनातील दुःखद घटना असे सगळे संघर्ष आणि त्यातून केलेली प्रगल्भ साधना याचा तपशीलवार मागोवा दिग्दर्शक जब्बार पटेल यांनी माहितीपटामध्ये घेतला आहे.कुमारजींचे नातू भुवनेश कोमकली यांच्या निवेदनातून हा पट हळूहळू उलगडत जातो. दिग्दर्शकाने या लघुपटाची लय एखाद्या ख्याल गायनासारखी रचली आहे. कुमारजींच्या सुरांचं वलय लपेटून त्यांच्या जीवनसंगीताची यात्रा लघुपटात समोर येते. कुमारजींची कलासक्त दृष्टी केवळ संगीत क्षेत्रापुरती नव्हती, तर ते सौंदर्यतत्त्व ही त्यांची जीवनशैली होती. त्यामुळे तो विचार या लघुपटाच्या चित्रीकरणात ठायी ठायी दिसतो. विस्तीर्ण नदीकाठ, त्याच्या काठावर एक मोठा वृक्ष इथे संथपणे फिरणारा कॅमेरा आपल्याला हळूहळू कुमार नावाच्या अनोख्या विश्वात घेऊन जातो. ‘ये सब जग में तुम बिन कौन तुम गुरुदेव मैं चेला’ या भुवनेश यांच्या समर्पित सुरांनी लघुपटाची सुरुवात होते. भुवनेश कोमकली आजोबांच्या संगीत प्रवासाचा शोध घेताना त्यात आपल्यालाही सामील करून घेतात..डॉ. बी. आर. देवधर यांच्याकडे कुमारजी शिकत असताना त्यांचे सहअध्यायी सी. पी. रेळे, शांताराम कशाळकर यांच्या कथनातून कुमारजींचे बालपण तसेच तारुण्यातील मंतरलेले दिवस उलगडतात. बेळगावजवळ सुळेभावी इथे जन्मलेला शिवपुत्र कोमकली हा मुलगा आपल्या उपजत गायन कौशल्याने गाजू लागतो. चाइल्ड प्रोडेजी एक अद्भुत क्षमतेचा बालकलाकार म्हणून सगळीकडे नावाजतो. कुमार गंधर्व ही पदवी तेव्हाच मिळवतो. त्यांचे बालवेशातील फोटो तेव्हा मोठ्या संगीत समारोहात केलेलं कृष्णधवल चित्रीकरण इथे दिसतं आणि ते वलय कसं असेल त्याची कल्पना येते.पुढे मुंबईत आल्यानंतर उमद्या तरुण कुमार गंधर्वांचं गाणं सगळ्यांना मोहून टाकतं. उमेदीचं वय, मनाजोगतं गाणं, मैफली सुरू असतानाच भानुमती कंस यांच्या रूपाने एक सुस्वरूप गायिका कुमारजींच्या आयुष्यात येते. ‘मोरी नई लगन लागी रे,’ अशी नवथर अवस्था उमजते तेव्हा मागे कुमारजींची तीच बंदिश ऐकू येत असते; पण या आनंदसौख्यात अघटित घडतं. तरुण कुमारजींच्या आयुष्यातील आजारपणाचं गंभीर पर्व सुरू होतं, गायन कारकिर्दीवर आघात होतो. कुमारजी देवासला जातात. पाच-सहा वर्षं ते गाऊच शकत नाहीत. कुटुंब प्रियजनांची परीक्षा सुरू होते, तो काळ आप्तस्वकीय यांच्या मुलाखतीतून पुढे येतो. आजारपण उताराला लागतं आणि अचानक प्रिय पत्नी भानुमती लहान मुलं मागे ठेवून जग सोडून जातात. कुमारजींच्या जीवनात दुःखाची दुसरी लाट येते. कुमारजींच्या संसाराची जबाबदारी वसुंधराताई हाती घेतात. कुमार गंधर्वांचा हा जीवनपट सर्वांना साधारण माहीत आहे, पण या लघुपटात तो निकटवर्तीयांच्या मुलाखतींमधून अधिकृतपणे कळतो. या सगळ्या भवसागरात कुमारजी कसे चिंतनशील होत जातात, ते अधिक स्पष्ट होतं..आजारपणात देवासमधील शांत काळात ते निसर्ग आणि लोकजीवनाचे रंग जवळून पाहतात. विचारमंथनातून त्यांची अपूर्व गायकी सिद्ध होऊ लागते. दिग्दर्शक डॉ. जब्बार पटेल यांनी माळव्यातील लोकसंस्कृती दाखवणारा छोटा भाग यात आवर्जून घेतला आहे. पुढे लोकधून राग विवेचन होतं, त्यासाठी हे पूरक आणि आवश्यकच आहे. कुमारजींचे शिष्य सत्यशील देशपांडे इथे विविध अंगांनी कुमारजींचे संगीतविचार, त्यांचं वेगळेपण, गायकी सोदाहरण समजावून सांगतात. 'तमे तो आवे गणेश' या लोकगीतातून स्फुरलेला कुमारजींचा लगन गंधार दाखवतात. धून उगम रचनांच्या आसपास राग शास्त्र रचत या लोकधून अभिजाततेकडे नेत त्यांना सुस्थापित करण्याचा कुमारजींचा द्रष्टेपण कळतो.विजय सरदेशमुख, मधूप मुदगल हे शिष्य कुमारजींच्या आठवणी जागवतात. कुमारजींनी समृद्ध केलेली परंपरा, त्यात शोधलेलं नावीन्य, नवा अर्थ देण्याचा प्रयोग याची पंडित रामाश्रय झा, अशोक वाजपेयी आवर्जून नोंद करतात. मुळातच एक प्रतिभावान गायक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कुमारजींना जीवनातील अटळ अशा चढ-उतारांनी एक चिंतनशील कलाकार बनवलं. कदाचित त्यामुळेच देवास आणि एकूण माळव्यातील निर्गुणी पंथाने त्यांना आकृष्ट केलं. कुमारजींनी बांधलेली निर्गुणी भजनं हा एक आत्मानंद देणारा विलक्षण अनुभव आहे. त्याची अनुभूती शब्दातीत आहे. या लघुपटात त्याचाही शोध घेण्याचा प्रयास आहे.कुमारजींची संगीतविषयक मौलिक भाष्यं इथे पडद्यावर दिसतात आणि ती विचार करायला उद्युक्त करतात. कुमार लिहितात, 'अक्सर संगीतकार कला के पीछे रहने की बजाय अपने प्रभुत्व के पीछे रहेते हैं। इसमे कला का मर्म नहीं आता।'या लघुपटाचा एक मोठा हृद्य भाग हा वसुंधराताई कोमकली आणि कलापिनी कोमकली यांच्या संवाद आणि गायनातून व्यक्त होतो. त्या दोघींचा अत्यंत घरेलू वावर आणि कथन हा या लघुपटाचा उत्कर्ष बिंदू आहे. कुमारजींनी जो आगळावेगळा 