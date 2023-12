महिलांच्या आत्मशक्तीचा हुंकार

स्त्री-अभ्यासाचं एक वाक्यच होतं की, ‘Making the Invisible in the History Visible’. म्हणजे जे इतिहासामध्ये अदृश्य आहे ते अधिक दृश्य बनवणं... त्या काळात अनेक अभ्यास सुरू झाले. त्यात महिलांचं साहित्य आणि त्यांची अनेक आत्मचरित्रंही गाजली. त्यात ‘आहे मनोहर तरी’ किंवा वेगवेगळ्या लेखिकांनी लिहिलेली आत्मचरित्रं जशी होती तशीच प्रथितयश व्यक्तीच्या आयुष्यातसुद्धा पत्नीला काय प्रकारचा संघर्ष करावा लागतो, याची मांडणी झालेली होती.

उदा., विंदा करंदीकर म्हणजे माझे सासरे आणि माझ्या सासूबाई सुमा करंदीकर. सुमा करंदीकरांनी लिहिलेलं ‘रास’ हे आत्मचरित्र... काही वेळा हंसा वाडकर यांच्यासारख्या प्रथितयश अभिनेत्रीने लिहिलेलं ‘सांगत्ये ऐका’ हे आत्मचरित्रसुद्धा आलं होतं आणि त्यामधून बऱ्याचशा बाबींवर प्रकाश पडलेला होता. मला स्वतःला साहित्याची आवड होतीच.