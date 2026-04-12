Pandit Vidyasagar biography : दारिद्र्याच्या वाटेवरून कुलगुरूपदापर्यंतचा प्रवास; पंडित विद्यासागर यांच्या ‘सांदणवाट’ आत्मचरित्रातील प्रेरणादायी संघर्षगाथा

अ.पां.देशपांडे - saptarang@esakal.comचोखंदळ वाचकांना पंडित विद्यासागर हे नाव त्यांच्या विपुल लेखन आणि भाषणांमुळे सुपरिचित आहे. १९७९ ते २०१५ या कालावधीत त्यांनी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या भौतिकशास्त्र विभागात अध्यापन, संशोधन, विभागप्रमुख, महाविद्यालय आणि विद्यापीठ विकास मंडळाचे संचालक अशी अनेक पदे भूषवली. २०१३ ते २०१८ अशी पाच वर्षे ते नांदेडच्या स्वामी रामानंदतीर्थ विद्यापीठाचे कुलगुरू होते. त्यांनी केलेल्या जीवभौतिक शास्त्रातील संशोधनाला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळाली आहे. असे बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व लाभलेल्या पंडित विद्यासागर यांनी निवृत्तीनंतर आत्मचरित्र लिहायचे ठरवले आणि ते 'सांदणवाट'च्या रूपाने वाचकांसमोर आले आहे. सांदणवाट म्हणजे चोरवाट किंवा पळवाटही नाही, तर वेगळी वाट! विद्यासागर यांचे बालपण आणि शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षण दारिद्र्यात गेले. ते वर्णन वाचताना डोळ्यांत पाणी येते. नावात पंडित आणि आडनावात विद्यासागर असल्याने शाळेत अभ्यास करून ते दोन्ही सार्थ करावे लागले असं ते सहजपणे लिहून जातात. शालेय शिक्षण झाल्यावर महाविद्यालयीन शिक्षण कुठे घ्यायचे हा यक्षप्रश्न होता. गावात महाविद्यालय नाही. एस.एस.सी.चे गुण उत्तम होते, पण पुण्यासारख्या ठिकाणी वसतिगृहात राहायलाच काय, तर महाविद्यालयाची फी भरायलाही पैसे नव्हते. सातारा जिल्ह्यातील पाटण येथे तत्कालीन गृहमंत्री बाळासाहेब देसाई यांनी भाऊराव पाटलांच्या 'कमवा आणि शिका' या संकल्पेवर सुरू केलेल्या महाविद्यालयात विद्यासागर यांना प्रवेश मिळाला. .'यशवंतराव चव्हाण क्रीडा महोत्सवा'त ४७०० खेळाडू.शिक्षक फारसे नव्हते, पण जे होते ते जीव तोडून शिकवायचे. भौतिकीचे शिक्षण सुरू झाले, पण प्रयोगशाळा नव्हती. पुढे ती दिवाळीच्या सुट्टीत थोडी सुरू झाली. ती उभारायचे प्रत्यक्ष काम केल्याने त्यांना वेगळा अनुभव मिळाला. महाविद्यालयात असताना राष्ट्रीय गुणवत्ता शिष्यवृत्ती मिळाली. निकाल पाहायला करमाळ्याला जावे लागले. कारकून निकाल दाखवायला तयार नव्हता. बरीच मनधरणी केल्यावर त्याने शेवटून दाखवायला सुरुवात केली. तिसरा वर्ग, दुसरा वर्ग, पहिला वर्ग... कुठेच नाव दिसेना. मग तो खेकसला. 'तू नापास झाला आहेस. जा निघून!' पण तरीही विद्यासागरांनी त्याला गुणवत्ता यादी पाहायला भाग पाडले आणि तिथे नाव दिसल्यावर त्या कारकुनाचा चेहराच बदलला. इंटरची परिक्षा झाल्यावर 'अ' गट घेतला. गुण उत्तम असल्याने अभियांत्रीकीला प्रवेश मिळत होता, पण त्या अभ्यासक्रमाची फी व एकूण खर्च परवडणारा नसल्याने भौतिकशास्त्र घेऊन पदवी घ्यायला अहिल्यानगरच्या हिवाळे महाविद्यालयात विद्यासागर यांनी प्रवेश घेतला. तिथून पदवी घेतल्यावर पुणे विद्यापीठात प्रवेश घेतला. एम.एस्सी. प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण झाल्यावर पीएचडी केले व विद्यापीठात अध्यापन सुरू केले. तिथे जीवभौतिकशास्त्राची प्रयोगशाळा उभी केली..विद्यापीठात त्या वेळी एम.आर. भिडे हे प्राध्यापक होते. त्यांना इलेक्ट्रॉनिक्समधील संशोधन आणि माध्यम केंद्र सुरू करायचे होते. त्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी हवी होती व ती मिळवण्यासाठी राज्य शासनाची शिफारस हवी होती. त्यासाठी भिडे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांना भेटायला मंत्रालयात सकाळी १० वाजता गेले, तर प्रवेश रात्री ८ वाजता मिळाला. गेल्या गेल्या दादांनी दोन प्रश्न विचारले. 'विद्यापीठातील तुमचे पद काय?' हे म्हणाले, 'प्राध्यापक'. 'मग त्यापुढचे पद कोणते?', 'कोणतेही नाही.' 'तुम्हाला मुलगा आहे का?', 'होय.' 'तो काय करतो?' तो हैद्राबादला नोकरी करतो.' हे ऐकल्यावर दादांनी कागदावर शिफारस केली. भिड्यांनी दादांना हे दोन प्रश्न विचारण्याचा उद्देश काय असे विचारल्यावर दादा म्हणाले, 'यात तुझा काही स्वार्थ आहे का, हे मला पाहायचे होते.' अशा प्रकारच्या अनेक गमती या पुस्तकात आहेत..विद्यासागरांना कुलसचिव, महविद्यालय आणि विद्यापीठ विकास मंडळाचे संचालक अशा अनेक संधी विद्यापीठात मिळाल्या. नांदेडच्या विद्यापीठातील कुलगुरूपदाची मुदत संपल्यावर ते पुण्यात परतले, पण अजूनही पुणे विद्यापीठात पदव्युत्तर वर्गांना ते शिकवतात. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली १६ विद्यार्थ्यांनी पीएचडी व १९ विद्यार्थ्यांनी एम.फील. केले आहे. आजवर त्यांची १६ पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. त्यांना मो.वा.चिपळोणकर विज्ञान प्रसार पुरस्कार, पुणे विद्यापीठाचा सर्वोत्तम शिक्षक पुरस्कार यांसह अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत. एका हाडाच्या प्राध्यापकाची ही यशोगाथा वाचकांसाठी प्रेरणादायी ठरणारी आहे.