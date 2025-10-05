सप्तरंग

उज्ज्वल भविष्यासाठीच्या नवोन्मेषाचा महामंत्र

डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांचे “More from Less for More” हे पुस्तक कमी साधनांतून जास्त मूल्य निर्माण करण्याचे तत्त्व स्पष्ट करते. तंत्रज्ञान, उद्योग, आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण व समाजकार्य या क्षेत्रांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करता येते.
Raghunath Mashelkar

Raghunath Mashelkar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

डॉ. भूषण पटवर्धन- editor@esakal.com

भारताचे ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ आणि नवोन्मेषाचे प्रचारक म्हणून डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांचे नाव जगभरात घेतले जाते. विज्ञान ही केवळ प्रयोगशाळेतील गोष्ट नाही, तर समाजाच्या जीवनमानाशी, मानवी सन्मान व न्यायाशी जोडलेली शक्ती आहे हे त्यांनी आपल्या कार्यातून दाखवून दिले आहे.

Loading content, please wait...
Technology
Innovation
digital
saptarang

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com