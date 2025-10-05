उज्ज्वल भविष्यासाठीच्या नवोन्मेषाचा महामंत्र

डॉ. भूषण पटवर्धन- editor@esakal.comभारताचे ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ आणि नवोन्मेषाचे प्रचारक म्हणून डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांचे नाव जगभरात घेतले जाते. विज्ञान ही केवळ प्रयोगशाळेतील गोष्ट नाही, तर समाजाच्या जीवनमानाशी, मानवी सन्मान व न्यायाशी जोडलेली शक्ती आहे हे त्यांनी आपल्या कार्यातून दाखवून दिले आहे..मला गेली तीन दशके त्यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले आहे. ‘More from Less for More’ या त्यांच्या नवीन पुस्तकाचे मुख्य सूत्र त्यांनी सोप्या गणिती रूपात मांडले आहे. मात्र, ती केवळ गणिती मांडणी नाही, तर समाजाला दिशा दाखवणारी नैतिक प्रतिज्ञा आहे. विज्ञान, उद्योग, शासन, शिक्षण या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्याची अंमलबजावणी होऊ शकते..‘कमीत कमी साधनांपासून जास्तीत जास्त उत्पादन करून जास्तीत जास्त गरजांची पूर्तता करण्यासाठी नवोन्मेष’ हे या पुस्तकाचे प्रमुख सूत्र आहे. लेखकांनी या तत्त्वाचे आठ महत्त्वाचे स्तर स्पष्ट केले आहेत. तंत्रज्ञान, उद्योग, आरोग्य, शिक्षण, शासन, पर्यावरण, समाजकार्य व उद्योजकता असे अनेक स्तर एका समान तत्त्वावर आधारभूत आहेत. खर्च कमी करणे, दर्जा कायम ठेवणे आणि लाभ सर्वांपर्यंत पोहोचवणे ही त्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत..पुस्तकाचे बलस्थान म्हणजे त्यातील समर्पक उदाहरणे. आरोग्य क्षेत्रात ‘१०८ आपत्कालीन सेवा’ ही योजना ग्रामीण भारतातील लाखो लोकांना वेळेवर मदत मिळवून देते आणि तरीही अत्यल्प खर्चावर चालते. औषधनिर्मितीमध्ये ‘रिव्हर्स फार्माकॉलोजी’ ही संशोधन पद्धती वापरून औषध विकासाचा खर्च व वेळ लक्षणीयरीत्या कमी केला. उद्योगात टाटा नॅनो ही परवडणारी, पण सुरक्षित कार सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आणली..कमी खर्चात तयार केलेला भारतीय अतिजलद संगणक जगाला थक्क करणारा ठरला. सर्वांत महत्त्वाचे उदाहरण म्हणजे, रिलायन्स जिओ! जिओच्या आगमनापूर्वी इंटरनेट सेवा महागड्या होत्या. जिओने सुरुवातीला मोफत आणि नंतर अत्यल्प दरात इंटरनेट उपलब्ध करून दिले. ग्रामीण भारतात डिजिटल क्रांती झाली, लाखो लोक प्रथमच स्मार्टफोन व इंटरनेटशी जोडले गेले. शिक्षण, आरोग्य, बँकिंग, शासकीय सेवा, लहान उद्योजकांचे व्यवहार डिजिटल झाले. हे केवळ व्यावसायिक यश नव्हते, तर डिजिटल लोकशाही निर्माण करणारा सामाजिक बदल होता. माशेलकर यांच्या मते ‘सर्वांसाठी कमी साधनांतून अधिक मूल्य’ या सूत्राचे हे एक महत्त्वाचे उदाहरण आहे..हे पुस्तक १६ प्रकरणांमध्ये विभागलेले आहे. प्रत्येक प्रकरण स्वतंत्र असले तरी ते पुढील विचाराशी जोडलेले आहे. पुस्तकाच्या शेवटी दिलेली डॉ. माशेलकर यांची दीर्घ मुलाखत वाचकाला संपूर्ण प्रवासाचा सारांशच नव्हे, तर नव्या वाटांचा संकेतही देते. पुस्तकाच्या शेवटी दिलेले उपयुक्त टिपण व संदर्भग्रंथसूची दिशादर्शक ठरतात. अठराहून अधिक जागतिक दर्जाचे विचारवंत, शास्त्रज्ञ, उद्योगपती, प्रशासक व सामाजिक कार्यकर्ते यांनी या पुस्तकाचे कौतुक केले आहे..आजच्या मानवकेंद्रित युगात अनियंत्रित विकास, पर्यावरणाचा ऱ्हास वगैरे संकटांच्या मर्यादा ओलांडल्या गेल्या आहेत. हवामानबदल, प्रदूषण, असमानता, संसाधनांचा तुटवडा या सगळ्या आव्हानांमुळे आपण काय व किती साध्य करू शकतो? हा मोठा प्रश्न आहे. डॉ माशेलकर म्हणतात, ‘‘किती कमी वापरून आपण हे साध्य करू शकतो?तर, शक्य तितके कमी, कधी कधी शून्यही. किती अधिक लोकांसाठी? तर, सर्वांसाठी, सर्वत्र, अखंड.’’ हीच या पुस्तकाची तात्त्विक भूमिका आहे..‘सार्थक-साधने’चा सखोल तत्त्वविचार.More from Less for More हे पुस्तक एकदा वाचून बाजूला ठेवण्यासारखे नाही. ते वारंवार उघडावे, चिंतन करावे आणि आपल्या जीवनात त्यातील तत्त्व लागू करण्याचा प्रयत्न करावा, असे ते आहे. विज्ञान, अर्थशास्त्र, तंत्रज्ञान आणि मानवी मूल्ये यांना एकत्र बांधणारे हे पुस्तक आजच्या काळातील खऱ्या अर्थाने ‘नवोन्मेषाचा पवित्र महामंत्र’ देणारे ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.