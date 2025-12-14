Draupadi Kal Aaj Udya : द्रौपदीच्या चिरंतनत्वाचा आधुनिक स्त्रीकथांमधून शोध

डॉ. अमृता नातूद्रौपदी काल.. आज.. उद्या.. हे पुस्तक सत्यघटनांवर आधारित आजच्या काळातील स्त्रियांच्या कथांची द्रौपदीचरित्राच्या अनुषंगाने वैशिष्ट्यपूर्ण मांडणी करते. अशोक समेळ यांचे यापूर्वीचे अश्वत्थामा आणि भीष्मांविषयीचे लेखन प्रसिद्ध आहे. आता द्रौपदीला केंद्रस्थानी ठेवून त्यांची नवीन कादंबरी वाचकांच्या भेटीस आली आहे.आधुनिक काळातील अनेक गोष्टी वेद आणि महाभारतादी प्राचीन ग्रंथांमधे पूर्वीच कशा होत्या हे दाखवण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो. खरे तर यामुळे प्राचीन ग्रंथांना इतिहास म्हणून असलेले महत्त्व, त्यांचे धार्मिक योगदान याकडे दुर्लक्ष होते. मूळात त्यांची थोरवी अशा गोष्टींवर अवलंबून नाही हे लक्षात घेतले जात नाही. प्रस्तुत पुस्तकाचे शीर्षक वाचल्यावर या पुस्तकातही असाच काहीसा सूर असेल असे वाटते. मात्र, विषयाच्या नावीन्यपूर्ण हाताळणीमुळे हे पुस्तक वाचकाला सुखद धक्का देते..महाभारतावर आधारित विपुल साहित्यनिर्मिती आजवर झाली आहे. प्रत्येक नव्या ग्रंथामुळे महाभारतातील व्यक्तिरेखांचे चिरंतनत्व आणि व्यासांच्या लेखणीचे सामर्थ्यच पुन्हा पुन्हा जाणवत राहते. अशा साहित्यामधे चांगली भर या पुस्तकामुळे पडली आहे. स्त्री-पुरुष संबंधातील विविध छटांचा वेध स्त्रीच्या दृष्टीकोनातून अशोक समेळ यांनी वीस कथांच्या माध्यमातून घेतला आहे. ‘‘द्रौपदी द्वापारयुगापासून प्रत्येक स्त्रीचं प्रतिनिधित्व करतेय नव्हे प्रत्येक युगात करेल’’ हा विचार घेऊन आजच्या काळातील स्त्रियांमधील द्रौपदीचा शोध घेण्याचा प्रयत्न ही कादंबरी करते. महाभारताच्या या नायिकेच्या चरित्रातली एक घटना आणि त्या पुढील प्रकरणात आधुनिक कथा असा क्रम आहे. अर्थात, महाभारतातील कथा आणि नवीन कथा यांचा थेट संबंध लावता येत नाही. लेखक द्रौपदीच्या एकेका गुणाचे अवलोकन करतो. प्रस्तावनेत साररूपात तिचे गुण मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. आजची आणि उद्याची द्रौपदी कशी असेल? हा प्रश्न घेऊन ते आजच्या स्त्रियांच्या कथा मांडतात. या स्त्रियांवर कोसळलेल्या आपत्ती कोणत्याही स्त्रीवर घाला घालू शकतात. समाजात महिला किती सुरक्षित आहेत असा प्रश्न उपस्थित होतो. द्रौपदीप्रमाणे अग्निशिखा होण्याचे धाडस प्रत्येक स्त्रीने दाखवले पाहिजे असा संदेश ही कादंबरी देते..Crime News : कसबे सुकेणे गोळीबार प्रकरण: प्रेमसंबंधातून हल्ला? दोन संशयित ताब्यात, मुख्य सूत्रधार विशाल कापसे फरार.लेखकाला दिसलेली द्रौपदी सर्वगुणसंपन्न आहे. ‘‘आज अशी द्रौपदी शोधायचा प्रयत्न केला, पण पूर्ण द्रौपदी मला सापडली नाही’’ असे ते म्हणतात. सत्यकथांमधील पात्रांची नावे मोजक्या कथांचे अपवाद वगळता बदलण्यात आली आहेत. ‘कुसुम मनोहर लेले’ या स्वतःच्या नाटकाची कथा देऊन समेळ लिहितात, ‘‘सुजाताच्या जागी द्रौपदीची मानसिकता असती तर लेलेला ठार मारून आपलं मूल घेऊन गेली असती.’’ ‘तुम्हीच चुकलात’ याही नाटकाची कथा त्यांनी थोडक्यात सांगितली आहे.काही कथा खूपच हृदयस्पर्शी झाल्या आहेत. कौमार्यात आलेले मातृत्व जिद्दीने पेलण्याचा निर्णय घेणारी वसुधा, नीतीच्या गर्तेकडे निघालेल्या नवऱ्याला योग्य मार्गावर आणणारी अनघा किंवा निर्भिड पत्रकार माधवी, या महिला आयुष्यातल्या महत्त्वाच्या प्रसंगी विलक्षण धैर्य दाखवून जगावेगळे निर्णय घेताना दिसतात. या निर्णयांमुळे त्या सामान्य स्त्रीपेक्षा वेगळ्या तेजाने लखलखतात..Premium|Smrutipakhare Book : सोनेरी आठवणीची स्मृतिपाखरे....द्रौपदी आणि दुर्योधनाची पत्नी भानुमतीमधील संवाद, भानुमतीचे द्रौपदी विषयीचे कुतूहल आणि वस्त्राकर्षण प्रसंगाबद्दलचे भानुमतीचे स्वगत नाट्यपूर्ण आहे. एकूणच संपूर्ण कादंबरीवर नाट्यलेखनाचा प्रभाव जाणवल्याशिवाय राहत नाही. द्रौपदी वस्त्रहरणाचा कौरव राजसभेतला प्रसंग, त्यानंतरचा तिचा आक्रोश आणि अग्निशिखेसम प्रदीप्त स्वरूप लेखक प्रभावीपणे चित्रित करतो. पुढे त्याच सूडाच्या ज्वाळेत केवळ द्रौपदीचा अपमान करणारेच नव्हे, तर तो अपमान षंढपणे बघणारेसुद्धा होरपळून गेले. या प्रसंगाच्या पार्श्वभूमीवर अरुणा शानबागची हृदयद्रावक कथा सांगितली आहे. दुःशासनालाही लाजवणारे नराधम उजळमाथ्याने कसे वावरतात? संपूर्ण समाजच धृतराष्ट्र बनला नाही ना? असे अनेक प्रश्न उभे राहतात.व्यासांनी चित्रित केलेल्या व्यक्तिरेखा एकरंगी नाहीत, ती माणसेच आहेत आणि त्यामुळे गुणदोष घेऊनच वावरतात. इंद्रप्रस्थास पाहुणा म्हणून आलेल्या दुर्योधनाला तो पाण्यात पडल्याचे पाहून द्रौपदी हसते, त्या प्रसंगाच्या बाबतीत लेखकाची द्रौपदी स्त्रीसुलभहास्य अशी स्वतःच सारवासारव करते. महाभारतात हा प्रसंग दुर्योधनाच्या तोंडी वदवून तो अतिरंजित आहे असे मानण्याला व्यासांनी मात्र जागा ठेवली आहे.पुस्तकात काही दोष राहून गेले आहेत. मूळ संस्कृत उद्धरणे देताना पुरेशी दक्षता घेतलेली दिसत नाही. स्नातक या शब्दाचा ‘विद्याभ्यास पूर्ण नसलेला - न केलेला...’ असा पूर्ण विरुद्ध अर्थ दिला आहे. वस्तुतः आजही पदवीचे शिक्षण पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्याला स्नातक म्हणतात. अर्थात, हे दोष मूळ कथेत रसभंग करण्याएवढे मोठे नाहीत. द्रौपदीची जीवनगाथा आणि तिला समांतर आजच्या काळातील सत्यकथा यांचा लेखकाने विणलेला गोफ वेगळ्या अनुबंधामुळे वाचनीय झाला आहे..पुस्तकाचे नाव : द्रौपदी काल.. आज.. उद्या..लेखकाचे नाव : अशोक समेळप्रकाशक : डिंपल पब्लिकेशन्सपृष्ठे : ५७८ किंमत : १००० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 