Premium|Eden Gardens 2001 Test match VVS Laxman : रम्य आठवणी ईडन गार्डनच्या

सुनंदन लेले - sdlele3@gmail.comईडन गार्डनने असंख्य आठवणी आपल्या उरात साठवल्या आहेत. त्या आठवणींचा विचार करून मला भारावून जायला होते. अशा या ऐतिहासिक क्रिकेट मैदानावर भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिकेचा कसोटी सामना रंगतो आहे, ज्याचा आनंद घेताना मला वेगळाच आनंद मिळतो आहे.क्रिकेट देवाची माझ्यावर काहीतरी कृपा नक्कीच आहे. जगातील कमाल मैदानांवर जाऊन कसोटी सामन्यांचे वार्तांकन करायचे भाग्य मला लाभले आहे. बरेच लोक फक्त लॉर्ड्स मैदानावर जाऊन भारावून जातात. लॉर्ड्स मला आवडते; पण मला अनावश्यक भावनिक व्हायला होत नाही. मला मेलबर्न क्रिकेट मैदानाची भव्यता आवडते. वानखेडे स्टेडियमचे दर्दी प्रेक्षक आवडतात. केप टाऊनच्या न्युलंड्स मैदानाची सुंदरता मनाला भुरळ पाडते. तसेच ईडन गार्डनच्या आठवणीत रमायला होते. भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका कसोटी सामन्यांचे वार्तांकन करायला कोलकात्याला आलो आणि ईडन गार्डनच्या आठवणी दाटून आल्या..१८६४ मध्ये इडन गार्डन मैदान अस्तित्वात आले. प्रदीर्घ काळापर्यंत ईडन गार्डनच भारतातील सर्वात मोठे क्रिकेट स्टेडियम होते. १९८७ मध्ये विश्वचषक सामन्यांसाठी या मैदानाची प्रेक्षक क्षमता वाढवली गेली. फळीच्या साध्या बाकावर बसून १ लाख प्रेक्षक याच ईडन गार्डन मैदानावर आनंदाने क्रिकेट सामन्याचा आस्वाद घ्यायचे. बंगाल क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष जगमोहन दालमियांनी याच मैदानावरील आपल्या ऑफिसमधून भारतीय क्रिकेटला वेगळी दिशा देण्याचा विचार पक्का केला. भारतात जेव्हा केबल टीव्हीचे आगमन झाले, तेव्हा दालमियांनी डोके लढवून आणि भारतातील क्रिकेट लोकप्रियतेची ताकद ओळखून क्रिकेट सामन्याच्या थेट प्रक्षेपणाचे हक्क काहीच्या काही किमतीला विकले आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची आर्थिक बाजू बळकट केली.. १९८७ पर्यंत झालेल्या सर्व एकदिवसीय विश्वचषक स्पर्धा इंग्लंडमध्ये भरवल्या गेल्या होत्या. १९८७ मध्ये पहिल्यांदा इंग्लंडबाहेर विश्वचषक स्पर्धा झाली, ज्याचा अंतिम सामना इडन गार्डन मैदानावर झाला होता. त्याच विश्वचषक अंतिम सामन्यात उत्तम फलंदाजी जमत असताना माईक गॅटींगने रिव्हर्स स्वीपचा फटका मारायच्या नादात आपली विकेट गमावली आणि ऑस्ट्रेलियन संघाने पहिल्यांदा विश्वविजेतेपद पटकावले. याच मैदानावर १९९६ मध्ये भारतीय संघाने श्रीलंकेसमोरच्या विश्वचषक उपांत्य सामन्यात खराब कामगिरी केली. कोलकात्याच्या क्रिकेटप्रेमी लोकांना तो पराभव दिसू लागल्यावर आलेली निराशा वेगळेच रूप धारण करून गेली. पंचांना तो सामना जाळपोळीच्या भीतीने थांबवावा लागला. त्या एका कडू घटनेचा अपवाद वगळता एकाहून एक कमाल कहाण्या इडन गार्डनवरच्या सामन्यात घडल्या आहेत..इडन गार्डन मैदानावर झालेला २००१चा भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया कसोटी सामना सर्वार्थाने कलाटणी देणारा. स्टीव्ह वॉच्या ऑस्ट्रेलियन संघाने सलग १६ कसोटी सामने जिंकण्याची किमया करून दाखवली होती. मुंबईतील कसोटी सामना गमावल्यावर इडन गार्डनवर पहिल्या डावात ऑस्ट्रेलियन संघाने मजबूत आघाडी घेतली होती. स्टीव्ह वॉने भारतीय संघाला फॉलोऑन करायला लावला होता. चार प्रमुख फलंदाज बाद झाले असताना आणि पराभव समोर दिसू लागला असताना लक्ष्मण आणि राहुल द्रविडने भली मोठी भागीदारी रचताना सामन्यातला एक अख्खा दिवस ऑसी गोलंदाजांना एकही बळी मिळून दिला नव्हता. त्या दिवसाचा खेळ संपताना इडन गार्डनने वेगळे चित्र अनुभवले होते. कोलकात्याच्या गरम हवेने पूर्ण थकून गेलेल्या व्हीव्हीएस लक्ष्मण आणि राहुल द्रविडला थकावटीतून बाहेर काढायला फिजिओ लिपसने चक्क सलाईन लावले होते. सलाईन लावलेला माणूस डोळ्यासमोर येतो तेव्हा फक्त रडका चेहरा दिसू लागतो. इडन गार्डनला वेगळे चित्र होते. द्रविड-लक्ष्मण सलाईन लावलेल्या अवस्थेत केवळ दिलेल्या कडव्या लढतीने समाधानाने हसत होते. भारतीय संघाने तो सामना जिंकून ऑस्ट्रेलियन संघाचा कसोटीतील विजयरथ रोखला होता. भारतीय क्रिकेटला त्यानंतर खूप वेगळी कलाटणी मिळाली होती.२००५ मध्ये सौरव गांगुलीच्या भारतीय संघाने पाकिस्तानला कसोटी सामन्यात पराभूत केल्यावर सौरवने मला पत्रकार परिषदेत बघितल्यावर जवळ बोलावून काम लवकर संपव आणि खाली येऊन थांब आणि माझी वाट बघ, असा संदेश म्हणा किंवा आदेश मला दिला. मी काम संपवून खाली गेलो असताना सौरव गांगुलीच्या काय मनात होते क्रिकेट देव जाणे. कारण सौरवने मला त्या दिवशी सुखद धक्का देत इडन गार्डनवरून त्याच्या कारमध्ये बसवून थेट त्याच्या घरी नेले होते. घराच्या भागात गेल्यावर सौरवने कारच्या काचा खाली करून कौतुक करणाऱ्या प्रत्येक ओळखीच्या व्यक्तीला हात करून पोचपावती दिली होती. कसोटी सामना जिंकून आलेल्या कप्तान सौरवला घरात आत घेताना त्याच्या आईने ओवाळले होते आणि मग गांगुली कुटुंबाबरोबर गप्पा मारत खास बंगाली जेवणाचा आस्वाद मला घेता आला होता. कसोटी सामन्यातला तो विजय आणि ते जेवण मला विसरता येणारच नाही..इडन गार्डनने अनुभवलेल्या क्रिकेटच्या अनेक रोमांचक क्षणांपैकी एक आहे २०१६च्या टी-२० विश्वचषक स्पर्धेतील अंतिम सामन्याचा थरार. ३ एप्रिल २०१६चा तो दिवस होता. इंग्लंड संघाने गतविजेत्या वेस्ट इंडीज संघाला चांगलेच कात्रीत पकडले होते. शेवटच्या षटकात १९ धावा करायचे प्रचंड मोठे आव्हान विंडीज संघासमोर उभे ठाकले होते. इंग्लंड संघ व्यवस्थापनाने आणि त्यांच्या चाहत्यांनी विजय नक्की समजून शॅम्पेनची बाटली बर्फात गार करत ठेवली होती. त्या विश्वासाला कारणही तसेच होते. शेवटचे षटक टाकणारा गोलंदाज होता अनुभवी बेन स्टोक्स आणि समोर उभा असलेला फलंदाज होता नवखा कार्लोस ब्राथवेट.सामन्याचे वार्तांकन करणाऱ्या आमच्यासारख्या तमाम पत्रकारांना आणि सामन्याचे समालोचन करणाऱ्या माजी खेळाडूंना सामना इंग्लंड जिंकणार, असेच वाटत होते. ब्राथवेटच्या मनात वेगळेच वादळ घोंघावत होते. कार्लोस ब्राथवेटने बेन स्टोक्सवर कडाडून हल्ला चढवताना पहिल्या चार चेंडूंवर चार सलग षटकार मारले. प्रत्येक षटकार जातो का नाही, असा फटका नव्हता तर मारलेला चेंडू प्रेक्षकात जाऊन पडत होता. ब्राथवेटने मारलेला चौथा विजयी षटकार इडन गार्डनच्या प्रेक्षकांच्या १०व्या रांगेत जाऊन पडला होता. अशक्यप्राय विजयाने विंडीजचे खेळाडू आनंदाने बेभान होऊन नाचत होते, तर बेन स्टोक्स हताश निराश होऊन इडन गार्डनच्या मैदानावर पालथा पडून रडत होता. ८० हजार 