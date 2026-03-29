Premium|Superstition and Education : उच्चशिक्षित की 'सु-अशिक्षित'? पदव्या असूनही लोक भोंदू बाबांच्या चरणी का झुकतात?

मुक्ता दाभोलकरबुवाबाजीच्या आहारी गेलेल्यांमध्ये राजकारणी, शासकीय अधिकारी, उच्चशिक्षित व्यक्ती यांचा भरणा बघून शिकलेल्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी ‘सु’शिक्षित हा शब्द वापरणे आपण बंद केले पाहिजे. बुद्धी, विचारशक्ती आणि त्याआधारे चारित्र्य विकसित करणे हा शिक्षणाचा मुख्य हेतू असल्यास बाबा-बुवा किंवा ज्योतिषाच्या चरणी आपली विचारबुद्धी गहाण टाकणारी व्यक्ती शिक्षणाच्या हेतूला हरताळ फासते. शिकलेल्या परंतु भोंदूंच्या आहारी जाणाऱ्या व्यक्तींना सुशिक्षित नाही, तर केवळ सु-अशिक्षितच म्हणावे. संत ज्ञानेश्वर म्हणतात त्या प्रमाणे, ‘स्वर्गू नरकु या वाटा, चोरांचिया’ हेच खरे...भोंदू बाबा अशोक खरातच्या अटकेनंतर मी समाजमाध्यमांवर एका ग्रामीण भागातील आजींचा व्हिडिओ बघितला. आजी सांगतात, ‘‘वर्षातून एकदा आम्ही विठ्ठलाचे दर्शन घ्यायला जायचो. ते सोडून आम्ही कुठल्याही बाबा, बुवा, ज्योतिषाकडे कधीही गेलेलो नाही.’’ दुसऱ्या एक नव्वदीच्या आसपास असलेल्या आजी मला म्हणाल्या, ‘‘आम्ही पारतंत्र्यात जन्मलो आणि वाढलो, परंतु आमच्या मनात कसलीही भीती नव्हती. आजच्या काळातील लोकांची मने अशा कोणत्या भीतीने ग्रासलेली आहेत की ज्योतिषी, बाबा-बुवा यांच्याशिवाय आपल्याला तरणोपाय नाही, असे त्यांना वाटते आहे?’’ म्हणजे शिक्षणातून प्राप्त होणारा वैज्ञानिक दृष्टिकोनही नाही आणि दोन पिढ्यांपूर्वीच्या रांगड्या पूर्वजांसारखी मानसिक ताकदही नाही, अशी आपली स्थिती झालेली आहे..Premium|Narcissism: नार्सिसिझम म्हणजे काय.? तुम्ही तुमच्या मुलांबाबत अतिसुरक्षित वातावरण निर्माण करता, वाचा रिसर्च काय सांगतो...प्रश्न रोजगाराचाअर्थात कोणतीही गोष्ट आपोआप घडत नाही. लोकांच्या बुवाशरण मानसिकतेत वाढ होण्यामागे विविध सामाजिक, आर्थिक, राजकीय कारणे आहेत. विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या आधारे शेती, लसीकरण, आरोग्य, दळणवळण, संदेशवहन यात क्रांती होऊन मानवाचे जीवन सुकर बनले आहे. परंतु आधुनिक तंत्रज्ञान आणि फक्त नफ्याचा पाठलाग करणाऱ्या वित्तीय भांडवलशाहीच्या साठगाठीतून समाजात पूर्वी कधीही नव्हते एवढे संपत्तीचे केंद्रीकरण देखील झालेले आहे. वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट २०२६ नुसार, भारतातील वरच्या स्तरातील एक टक्का लोकांकडे भारतातील एकूण संपत्तीच्या चाळीस टक्के संपत्ती केंद्रित झालेली आहे. संपत्तीच्या केंद्रीकरणामुळे अनेक समस्या निर्माण होतात. सामान्यांची क्रयशक्ती घटते, रोजगारवाढ मंदावते, अनेकांना काम मिळत नाही, ज्यांना काम मिळते त्यांना कंत्राटावर नेमले जाते त्यामुळे नोकरीची हमी उरत नाही. प्रचंड संख्येने तरुण स्पर्धा परीक्षांच्या मागे लागतात; कारण सुमारे तीस, पस्तीस वर्षे नोकरीची खात्री देणारे हे एकच क्षेत्र उरते. इतर नोकरी व्यवसायात कदाचित जास्त पैसे मिळतील, परंतु ते सतत मिळत राहण्याची हमी नसते. जागतिक हवामान बदलातून निर्माण होणारा अवकाळी पाऊस, उष्म्याच्या लाटा यामुळे शेती अडचणीत आलेली आहे त्यामुळे शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची देखील खात्री राहिलेली नाही. आयुष्य पूर्वीपेक्षा सुकर झालेले आहे, मात्र त्यातील अनिश्चितता वाढलेली आहे.उपभोगाला खतपाणीदुसरा मुद्दा म्हणजे, गावात सगळेच गरीब होते, तेव्हा येणारा ताण आणि स्वतःच्या आयुष्यात अनिश्चितता असताना समाज माध्यमांमधून केंद्रित संपत्तीची बेटे सतत दिसण्यातून निर्माण होणाऱ्या भावनांना हाताळताना येणारा ताण यात फरक आहे. मुळात चैनीच्या कोणत्या गोष्टी अस्तित्वात आहेत हे आपल्याला माहितीच नसेल किंवा आपल्याला मिळत नसलेली गोष्ट आजूबाजूच्या कोणालाच मिळत नसल्यास अभावाचा त्रास होत नाही. तथापि अनेक माणसे आपल्याला शक्य नसलेले उपभोग घेताना सतत दिसत असतील तर आपल्या मानसिक स्वास्थ्यावर त्याचा परिणाम होतो. इच्छा, आकांक्षा, मोह यांना खतपाणी घालणाऱ्या आभासी जगात बुचकळून निघताना प्रत्यक्ष आयुष्य त्या आभासी जगातील वास्तवापेक्षा वेगळे असल्यास अतृप्त इच्छांची पूर्ती करण्यासाठी माणूस बुवाबाजीच्या समुद्रात गटांगळ्या खायला लागण्याची शक्यता वाढते. वेगळ्या सामाजिक व आर्थिक वास्तवात जगणाऱ्या आपल्या पूर्वजांना भक्तीसाठी घरातील देवघर पुरेसे होते. कारण त्यांचे आयुष्याकडून फार काही मागणे नव्हते. आजच्या सामाजिक आणि आर्थिक वास्तवात जगणाऱ्या व्यक्तींना मात्र मनःस्वास्थ्याच्या नावे ज्योतिषी, बाबा-बुवा, टॅरोकार्ड रीडर, खडे, अंगठ्या, वास्तू, तंत्र, मंत्र, यंत्र, फेंगशुई अशा अनेक गोष्टींचा आधार घ्यावा लागतो कारण मर्यादित संसाधनांच्या नावेतून इच्छांच्या बाजारात प्रवास करताना माणसांची दमछाक होते..Premium|AI Avatar Recruitment Ethics : ‘डीपफेक’ रिक्रूटर्सचा वाढता वापर; कॉर्पोरेट जगतातील नैतिकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह.गरज शिक्षणपद्धतीत बदलाचीलहानांपासून आपल्या आजूबाजूला असलेली बहुतेक माणसे दैववादी असतात. नशिबात असेल ते होणार ही आपल्या समाजात खोलवर रुजलेली समजूत आहे. आपली शिक्षणपद्धती मुलांना प्रश्न विचारायला व त्यांची उत्तरे शोधायला शिकवत नाही. शिकवलेली योग्य उत्तरे अचूकतेने सादर करणे हे आपल्या शिक्षणपद्धतीत महत्त्वाचे मानले जाते. त्यामुळे माणसांनी उच्च शिक्षण घेतले तरी ती दैववादी संस्कारातून बाहेर पडत नाहीत. फक्त उच्चशिक्षित असल्यामुळे त्यांना कोंबडे, बकरे, भानामती हे डाऊनमार्केट वाटू लागते आणि मग ते इंग्रजी नाव असलेल्या आणि भारतीय परंपरेशी बादरायण संबंध जोडल्यासारखे केलेल्या गोष्टींवर विश्वास ठेऊ लागतात व ऑरा, एनर्जी, वास्तू, किरण, लहरी, क्रिया अशा शब्दांची फेकाफेक करून कोण्या भोंदूने तयार केलेल्या एखाद्या कल्पनेच्या ताब्यात सापडतात. अशोक खरातचे ओशनोजल हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे.आपण कॉफी मिळणाऱ्या कोणत्याही हॉटेलात जात नाही, तर आपण स्टारबक्समध्ये जातो, यात जो निवडीचा तोरा आहे (exclusivity) तोच मंत्र तंत्र करताना कोंबडे-बकरे न करता ओशनोजल घेण्यामध्ये आहे. दैव शरणता तीच, तिचा बाज फक्त आधुनिक वाटणारा!व्हिक्टिम ब्लेमिंग टाळाबुवाबाजी फोफावण्याच्या मुळाशी असे विविध सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय मुद्दे असले तरी आपल्या वैयक्तिक आयुष्यात ज्योतिषी, बुवा-बाबा यांच्या आहारी न जाण्याचा निर्णय प्रत्येक व्यक्ती घेऊच शकते. त्यासाठीचे आदर्श इथल्या मातीतच आहेत. सुमारे आठशे वर्षांपूर्वी होऊन गेलेले संत ज्ञानेश्वर हे ‘स्वर्गू नरकु या वाटा, चोरांचिया’ असे सांगतात. सुमारे साडेचारशे वर्षांपूर्वी होऊन गेलेल्या संत तुकारामांनी ज्योतिषांबद्दलची आपली नावड अभंगातून व्यक्त केली आहे. तुकाराम महाराज म्हणतात, ‘सांगो जाणती शकुन; भूत भविष्य वर्तमान; त्यांचा आम्हासी कांटाळा; पाहो न आवडती डोळा.' भोंदूगिरीचा भांडाफोड करणाऱ्या समाज सुधारकांची एक फळीच आधुनिक काळातील महाराष्ट्रात आहे. महात्मा फुलेंच्या जन्म द्विशताब्दी वर्षात या वारशाबद्दलचे आणि शिक्षणाच्या हेतू बद्दलचे आपले भान लखलखीत होण्यासाठी आपण प्रयत्न करू अशी अपेक्षा करणे योग्यच ठरेल..भक्त महिलांचे लैंगिक शोषण करणाऱ्या ज्योतिषी अशोक खरातच्या अटकेनंतर बुवाबाजीतून होणारे स्त्रियांचे शोषण या विषयाला समाजात वाचा फुटली आहे. या महिलांच्या लैंगिक शोषणासाठी त्यांना जबाबदार धरणे म्हणजेच 'व्हिक्टिम ब्लेमिंग' करणे आपण पूर्णपणे टाळले पाहिजे. पीडित महिला नव्हे, तर अत्याचार करणारी व्यक्ती ही आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभी असली पाहिजे. अशा प्रकरणांमध्ये समाज आपल्याला बोल लावत नाही तर पाठबळ देतो हा संदेश पीडित स्त्रिया व त्यांच्या कुटुंबीयांपर्यंत पोचला तर शोषण झालेल्या स्त्रिया पुढे येतील व त्यांचे कुटुंबीय त्यांना साथ देतील. नुकतीच पुण्यातील एका महिलेने मी शंकर, तू पार्वती अशी भूलथाप सांगत वसईतील ऋषिकेश वैद्य या भोंदूने तिच्यावर अत्याचार केल्याची तक्रार केली आहे. आपण पीडित स्त्रीला बोल न लावता बळ दिल्यास त्यांना अशीच पुढे येण्याची हिंमत मिळेल.(लेखिका महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या राज्य कार्यकारी समिती सदस्य आहेत.) 