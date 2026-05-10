Marathi Poetry Book : निसर्ग, माणूस आणि वैश्विक विचारांचा संगम; एकनाथ आव्हाड यांचा नवा काव्यसंग्रह वाचकांच्या भेटीला

डॉ. विश्वास सुतार - saptarang@esakal.comजगणं होईल हिरवंगार’ हा एकनाथ आव्हाड यांच्या कवितांचा संग्रह वाचकांच्या भेटीस आला आहे. जगण्यातली उमेद, आशा, सकारात्मकता मांडणाऱ्या प्रस्तुत काव्यसंग्रहात एकूण ५५ कवितांचा समावेश आहे.‘जात पात धर्म विसरून वैष्णवांचा मेळा जेव्हा गळाभेट घेतो एकमेकांचीतेव्हा वाटते... कुणी वेगळाच बोलतो त्यांच्या मुखातून...’ असे जेव्हा कवी आपल्या ‘अनुपम भेट’ या कवितेत लिहितात, तेव्हा त्यांची धर्मनिरपेक्षता आणि वैश्विक विचारदृष्टी अधोरेखित होते. ही कविता वाचकांच्या आयुष्यातील बहरासाठी पूरक आणि पोषक ठरणारी आहे, असे वाटते. साहित्यिक आणि समीक्षक डॉ. सुरेश सावंत यांची या संग्रहास साक्षेपी प्रस्तावना लाभली आहे, तसेच ज्येष्ठ साहित्यिक मधु मंगेश कर्णिक यांनी संग्रहाची पाठराखण केली आहे. संग्रहात संकीर्ण अशा विषयांवर आधारित कविता आहेत. यामध्ये निसर्ग, माणूस, शाळा, विज्ञान, पर्यावरण, मुलं, पाखरं अशा विविध घटकांचा अंतर्भाव आहे. ‘शब्द’, ‘मौन’, ‘एक पणती’ अशा विचारप्रवण करणाऱ्या कविताही कवीने वाचकांसमोर मांडल्या आहेत. ‘हरवलेला संवाद’, ‘सविता पटेकर... सतत गैरहजर’, ‘एक झाड उगवावे प्रत्येकाच्या आत’ अशा कविता वाचकाला अंतर्मुख करतात. ‘जगणं होईल हिरवंगार...’ या शीर्षक कवितेत कवीचा आशावाद प्रकर्षाने जाणवतो. जगणं केवळ भौतिक समृद्धीने नव्हे; तर मनाने हिरवंगार व्हायला हवं, असा आशय देताना कवी म्हणतो -.Premium|Marathi Poetry Appreciation : कवितेकडे पहिलं पाऊल; संतकाव्यापासून ढसाळांपर्यंत मराठी कवितेशी मैत्री करण्याचा मार्ग.जगणं आता हिरवंगार होईलदुखरं मन पुन्हा एकदारिमझिम गाणं गात राहील.‘पहिला पगार’ या कवितेत कवी पहिल्या पगाराने आलेला अहंपणा कसा गळून पडतो, हे स्पष्टपणे आईच्या किंवा पत्नी, बहिणीच्या रोखठोक बोलण्यातून स्पष्ट करतो. ‘कष्टाला अहंपणा चिकटवू नकोस, यश तेव्हाच शोभून दिसेल...’ हा मंत्र खरंच सर्व मानवजातीसाठीच आहे. घर म्हणजे नुसत्या चार भिंती नव्हेत; तर माणसांची मनं जोडणारं एक संकुल आहे. कवीने ‘घर म्हणजे काय?’ हे सांगताना अत्यंत प्रगल्भतेने लिहिलं आहे -घर म्हणजे थकलेल्या जीवांना आपुलकीचा आधारघर म्हणजे आपल्या माणसांसाठीमनाचे सदैव उघडे द्वार...!‘सविता पटेकर... सतत गैरहजर’ ही एक कथात्म कविता आहे. कवी शिक्षक आहेत. त्यामुळे ते विद्यार्थ्यांप्रती अत्यंत संवेदनशील आहेत. शाळाबाह्य, सतत गैरहजर, वंचित मुलांसाठी ते वेगवेगळे प्रयोग करतात. मुलांमुलींना आपलंसं करतात. एक वंचित मुलगी शाळेत दाखल होते... हे कवितेच्या रूपबंधात कवीने छान मांडले आहे. अशाच प्रकारची एक कविता आपल्याला अंतर्मुख करायला लावणारी आहे. ती म्हणजे ‘तूच एक कविता’. गुरुजी माझ्यावर एक कविता लिहा, असं म्हणणारी एक छोटी मुलगी या कवितेची नायिका आहे. माझ्यावर कविता लिहा, असं म्हणणारी निरागस मुलगी, तिला ‘तूच साक्षात कविता जगतेस....’ असे म्हणत कवीने कवितेला एक वेगळीच उंची प्राप्त करून दिली आहे..कवी ज्या शाळेत शिकला आहे, त्या शाळेचे ऋण कधीच विसरत नाही. जेव्हा जेव्हा त्याच्या बाईंची त्यास आठवण येते, तेव्हा तेव्हा त्या शाळेचं ‘देऊळ’ होऊन जातं. या कवितेत कवीची केवळ प्रतिभा किंवा कल्पना नाही; तर त्याच्या हृदयात उचंबळणारा ऋणभाव अधोरेखित होतो.प्रस्तुत संग्रहातील काही कविता अल्पाक्षरी आहेत. काही कविता लघु; तर काही दीर्घ आहेत. आपल्याला जे काही सांगायचे आहे, ते कवितेतून सूचकतेने आव्हाड नोंदवतात. क्वचित प्रसंगी प्रतिमा, प्रतीके यांचा वापर करत मांडणीला अधिक सकस करतात. साधी, सोपी आणि सरळ भाषा असलेली आव्हाड यांची कविता वाचकाला जवळची वाटणारी आहे. या कवितांमधील आशय आपल्या जीवनाशी वाचक आपोआपच पडताळून पाहू लागेल आणि त्याला त्यातून जगण्याकडे पाहण्याची नवी दृष्टीही मिळेल असे वाटते.कवितांप्रमाणेच सकारात्मक भाव व्यक्त करणारे संग्रहाचे मुखपृष्ठ वाचकाला आकर्षित करून घेईल आणि पुढे कविता त्याला एका नव्या विश्वाची सफर घडवेल, हे नक्की !पुस्तक : जगणं होईल हिरवंगारकवी : एकनाथ आव्हाडप्रकाशक : राजहंस प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १००, मूल्य : १६० रु.ु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.