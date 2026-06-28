Premium|El Nino Impact on Monsoon : एल निनोमुळे मंदावलेल्या मॉन्सूनने वाढवली शेतकऱ्यांची चिंता, आता जुलैकडे आशा

मयूरेश प्रभुणे - saptrang@esakal.comझया वर्षी प्रशांत महासाा गरात एल निनो विकसित होणार आणि त्याच्या प्रभावामुळे मॉन्सून हंगामातील पर्जन्यमान सरासरीपेक्षा झकमी राहणार, असा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) एप्रिलच्या मध्यातच दिला होता. एप्रिल महिन्यात ‘आयएमडी’ने दिलेला सरासरीच्या ९२ टक्के पावसाचा अंदाज मे अखेरीस आणखी कमी करून ९० टक्के करण्यात आला. मोसमी पावसाच्या केरळमधील आगमनाची तारीख २६ मे राहू शकते, अशी शक्यता वर्तविण्यात आली होती. प्रत्यक्षात मात्र, मॉन्सूनचे केरळमध्ये आगमन झाले, चार जूनला. मॉन्सूनच्या केरळमधील आगमनाच्या तारखेसाठी मागे-पुढे चार दिवसांची त्रुटी गृहीत धरण्यात येते. म्हणजे यंदाचा मॉन्सूनच्या केरळमधील आगमनाचा ‘आयएमडी’चा अंदाज चुकला. प्रशांत महासागरात एल निनोची स्थिती असताना बहुतेक वेळा मॉन्सूनचे केरळमध्ये सर्वसाधारण तारखेच्या तुलनेत उशिराने आगमन होत असते. तसेच, त्याची देशातील उत्तरेकडील प्रगतीही खंडाखंडाने होते असे आकडेवारी सांगते. जूनच्या सुरुवातीलाच प्रशांत महासागरात एल निनो सक्रिय झाल्याचे शास्त्रज्ञांनी जाहीर केले आणि यंदाच्या संपूर्ण पावसाळ्यावर एल निनोचा प्रभाव राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले. आता भिस्त जुलैवरचएल निनोचा प्रभाव मॉन्सूनच्या आगमनावरही दिसून आला. केरळनंतर मॉन्सून दोन दिवसांत, म्हणजे सहा जूनला थेट तळ कोकणात दाखल झाला. आठ जूनला त्याने रत्नागिरीच्या हर्णेपासून सातारा, सोलापूरपर्यंतचा दक्षिण महाराष्ट्राचा भाग व्यापला. त्यानंतर मात्र, तब्बल दोन आठवडे अरबी समुद्राच्या बाजूने मॉन्सूनची वाटचाल रखडली. आठ ते २२ जून या काळात पश्चिम किनारपट्टीवर अत्यल्प पाऊस झाला. राज्याच्या इतर भागांमध्येही पावसाचे प्रमाण कमीच राहिले. परिणामी खरिपाच्या पेरणीसाठी वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांची चिंता वाढत गेली. आता मॉन्सून पुन्हा सक्रिय झाल्याची चिन्हे दिसत असली, तरी जूनचे बहुतेक दिवस कोरडे गेल्यामुळे पावसाची तूट मोठी आहे. एक ते २४ जूनपर्यंत देशात सरासरीपेक्षा ४२ टक्के; तर राज्यात ६३ टक्के कमी पाऊस झाला आहे. पाऊस सर्वत्र एकसारखा झाला नसल्याने पेरणीसाठी शासनाने सुचवलेला किमान १०० मिलिमीटरचा निकष अजूनही बहुतांश भागांमध्ये पूर्ण झालेला नाही. जून हातचा गेला असताना आता शेतकऱ्यांची जुलैवरच पूर्ण भिस्त आहे.. Premium|Monsoon: आला आला म्हणताना पाऊस कुठे गेला? राज्यात पाऊस कधी येईल? वाचा शास्त्रीय माहिती.एल निनो आणि ला निनापृथ्वीवरील हवामानावर अनेक नैसर्गिक घटकांचा प्रभाव असतो. त्यांपैकी सर्वाधिक प्रभावशाली आणि व्यापक परिणाम करणाऱ्या घटनांमध्ये एल निनो आणि ला निना यांचा समावेश होतो. प्रशांत महासागरात निर्माण होणाऱ्या या घटना केवळ समुद्रापुरत्याच मर्यादित नसून, जगभरातील पर्जन्यमान, तापमान, दुष्काळ, पूर, चक्रीवादळे आणि मॉन्सून यांच्यावर परिणाम करतात. भारतासारख्या कृषिप्रधान देशासाठी या घटनांचे महत्त्व विशेष आहे, कारण त्यांचा थेट संबंध मॉन्सूनशी जोडला जातो. एल निनो आणि ला निना या नैसर्गिक हवामानचक्राच्या दोन विरुद्ध अवस्था आहेत. साधारणपणे दर दोन ते सात वर्षांनी या चक्रात बदल होत असतो. एल निनो सदर्न ऑस्सिलेशन (एन्सो) किंवा एल निनो दक्षिण आंदोलन या स्थितीच्या तीन अवस्था असतात- एल निनो, ला निना आणि तटस्थ (न्यूट्रल). या अवस्थांमध्ये उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरातील समुद्रपृष्ठीय तापमान, वाऱ्यांची दिशा व ताकद, हवेचा दाब आणि पर्जन्यमान यामध्ये मोठे बदल घडतात.सामान्य परिस्थितीत विषुववृत्तीय प्रशांत महासागरावर पूर्वेकडून पश्चिमेकडे वाहणारे व्यापारी वारे उबदार पाणी इंडोनेशियाकडे ढकलत असतात. त्यामुळे पश्चिम प्रशांत महासागराच्या भागात पाण्याचे तापमान जास्त राहते, तर पूर्वेकडील भागात खोल समुद्रातील थंड पाणी वर येते. परंतु जेव्हा हे वारे कमकुवत होतात, तेव्हा उबदार पाणी मध्य व पूर्व प्रशांत महासागराकडे सरकते. या अवस्थेला एल निनो म्हणतात. एल निनोच्या काळात मध्य आणि पूर्व प्रशांत महासागराचे तापमान सरासरीपेक्षा जास्त असते. यामुळे त्या भागात ढगांची निर्मिती व पर्जन्य वाढतो. तर दुसरीकडे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि आसपासच्या प्रदेशांमध्ये पाऊस कमी होतो. या बदलांचा परिणाम वातावरणातील हवेच्या अभिसरणावर होतो आणि जगभरातील हवामानात बदल घडतात. भारतात अनेक एल निनो वर्षांमध्ये मॉन्सून कमकुवत राहिल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे दुष्काळ, पाण्याची टंचाई आणि कृषी उत्पादनातील घट यांसारख्या समस्या उद्भवतात.याउलट, ला निना ही एल निनोची विरुद्ध अवस्था आहे. या काळात प्रशांत महासागरावरील व्यापारी वारे नेहमीपेक्षा अधिक बळकट होतात. त्यामुळे उबदार पाणी आणखी पश्चिमेकडे ढकलले जाते आणि पूर्व प्रशांत महासागरात थंड पाण्याचा प्रवाह वर येतो. परिणामी मध्य व पूर्व प्रशांत भागातील समुद्रपृष्ठीय तापमान सरासरीपेक्षा कमी होते. इंडोनेशिया आणि पश्चिम प्रशांत महासागराच्या क्षेत्रात पाऊस वाढतो, तर मध्य प्रशांत महासागराचा भाग तुलनेने कोरडा राहतो. भारतासाठी ला निना स्थिती बहुतेक वेळा अनुकूल मानली जाते. ला निनाच्या वर्षांमध्ये मॉन्सून चांगला राहतो आणि सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडण्याची शक्यता वाढते. २०२४ आणि २०२५ या वर्षांमध्ये प्रशांत महासागरात ला निनाची स्थिती होती हे लक्षात घ्यायला हवे.यावर्षी जूनमध्ये एल निनो विकसित होताना विषुववृत्तीय प्रशांत महासागराच्या तापमान वाढीचा दर असामान्यपणे बराच जास्त राहिला. सध्या तेथील तापमान सरासरीच्या तुलनेत १.२ अंशांनी जास्त नोंदले जात असून, सर्वसाधारणपणे जून महिन्यातील एल निनोच्या सर्वसाधारण पातळीच्या तुलनेत हे तापमान विक्रमी असल्याचे शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. याच तापमानाला अनुसरून डिसेंबरमध्ये, जेव्हा एल निनो त्याच्या सर्वोच्च पातळीवर पोचतो, तेव्हा महासागराच्या तापमानाची पातळी इतिहासातील सर्वाधिक राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.सर्वसाधारण तापमानापेक्षा सुमारे तीन अंश किंवा त्यापेक्षाही जास्त तापमान राहून यंदाचा एल निनो हा ‘सुपर एल निनो’ ठरू शकतो असे भाकीत केले जात आहे.यंदाच्या एल निनोने तीव्र किंवा अतितीव्र पातळी गाठली, तर त्याचा भारतावर काय परिणाम होऊ शकतो याचा अंदाज बांधायचा प्रयत्न सध्या शास्त्रज्ञ करीत आहेत. एल निनो सक्रिय असताना बहुतेक वर्षी देशात सरासरीपेक्षा कमी पावसाची नोंद झाली आहे. १९५१ ते २०२२ या कालावधीत सर्वसाधारण ते तीव्र स्वरूपाच्या एल निनोच्या एकूण १५ घटना घडल्या. त्यांपैकी आठ वर्षी मॉन्सून काळातील पाऊस सरासरीपेक्षा १० टक्क्यांहून कमी, तर तीन वर्षी सरासरीपेक्षा पाच टक्क्यांहून कमी नोंदला गेला. सर्वसाधारण ते तीव्र स्वरूपाचा एल निनो असताना ७३ टक्के वेळी हंगामी पावसाने सरासरी गाठली नाही. मात्र, एकविसाव्या शतकात जितक्या एल निनोच्या घटना घडल्या, त्या सर्व वर्षी मॉन्सून काळात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला हे लक्षात घ्यायला हवे..परिणाम आणि उपाययोजनाएल निनोच्या वर्षी देशाच्या बहुतांश भागांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होतो. मात्र, ईशान्य भारतात त्याचवर्षी सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस होतो. चेरापुंजी, मौसिनरामसारखी जगातील सर्वाधिक पावसाची ठिकाणे असलेल्या ईशान्य भारतातील पावसाची सरासरी देशातील इतर भागांतील पावसापेक्षा बरीच जास्त असते. त्यामुळे जेव्हा देशात सरासरीच्या ९० टक्के पावसाची शक्यता वर्तविण्यात येते, तेव्हा त्या सरासरीत ईशान्य भारताचा पाऊसही गृहीत धरण्यात आलेला असतो, हे लक्षात घ्यायला हवे. स्थानिक किंवा राज्य पातळीवर पावसाचे आकडे तेथील सरासरीपेक्षा बरेच कमी, म्हणजे अगदी दुष्काळी स्थिती दर्शवणारेही असू शकतात. महाराष्ट्रासाठी हीच चिंतेची बाब असू शकते. राज्यातील मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्राचा पर्जन्यछायेचा भाग आणि उत्तर महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये एल निनोच्या वर्षी सरासरीपेक्षा बराच कमी पाऊस होतो, असे आतापर्यंतच्या नोंदींवरून दिसून येते.शास्त्रज्ञांनी हीच बाब लक्षात आणून दिल्यानंतर राज्य शासनाकडून एप्रिलपासूनच एल निनोच्या स्थितीशी मुकाबला करण्यासाठी नियोजन सुरू झाले. कृषी, जलसंपदा, आपत्ती निवारण आदी विभागांना टंचाईच्या स्थितीसाठी कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. जुलै ते सप्टेंबर या उर्वरित मॉन्सून हंगामामध्ये, तसेच मॉन्सूनोत्तर हंगामामध्ये पावसाचे आचरण कसे राहते आणि त्यावर प्रशासनाकडून किती तत्परतेने उपाययोजना राबवल्या जातात, यावर टंचाईची झळ शेतकरी आणि सर्वसामान्यांना किती बसेल हे अवलंबून असेल.एल निनो सर्वोच्च पातळीवर डिसेंबरपर्यंत पोहचत असतो. त्यानंतर त्याची तीव्रता कमी होऊ लागते. सध्याच्या अंदाजानुसार, पुढील वर्षीच्या वसंत ऋतूपर्यंत एल निनोची स्थिती सक्रिय राहण्याची शक्यता ९० टक्के आहे. याचा अर्थ पुढील वर्षीच्या उन्हाळ्यापर्यंत तरी एल निनो राहणार हे नक्की. तसे झाल्यास पुढील वर्षीचा उन्हाळा यंदाच्या उन्हाळ्यापेक्षा आणखी तीव्र राहण्याची शक्यता आहे. एल निनो सक्रिय असलेल्या बहुतेक वर्षी मॉन्सूनचे आगमन उशिरा होत असते. तीव्र उन्हाळ्यानंतर मॉन्सूनही उशिरा आल्यास, पाण्याच्या उपलब्धतेवर मोठा ताण निर्माण होऊ शकतो. यंदा धरणे पूर्ण भरली नाहीत, पुढील उन्हाळ्यात बाष्पीभवनामुळे जलाशयांची पातळी वेगाने कमी झाली आणि पाठोपाठ पावसाचे आगमन उशिरा झाले, तर शेती, उद्योग आणि पिण्याच्या पाण्याचीही टंचाई निर्माण होऊ शकते. यातून प्रादेशिक असमतोल निर्माण होऊन स्थलांतर, पाणीवाटपावरून वाद, गुन्हेगारी अशा समस्या निर्माण होऊ शकतात. यंदाच्या हंगामात पावसाच्या लहरी आचरणाचा फटका शेती उत्पादनाला बसला, तर मोठ्या लोकसंख्येच्या उत्पन्नावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. उत्पन्न कमी झाल्यास, दिवाळीपासून थेट खरेदीवर परिणाम होऊन त्याचा अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो..पावसाच्या तुटीचे हे चक्र दुसऱ्या वर्षीपर्यंत सुरू राहिले, तर त्याचे सामाजिक, राजकीय गंभीर परिणामही संभवतात असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. पाऊस कमी झाला, तरी त्याचे हे सर्व गंभीर परिणाम विविध प्रकारच्या बचतीने टाळता येऊ शकतात किंवा त्यांची तीव्रता कमी करता येऊ शकते. पावसाकडून मिळणाऱ्या पाण्याची शासकीय किंवा कम्युनिटी स्तरावर अधिकाधिक साठवणूक आणि पुढील वर्षीच्या पावसाळ्यापर्यंत त्या पाण्याच्या वापराचे काटेकोर नियोजन गरजेचे असेल. दुष्काळी स्थितीत शेतकऱ्यांना विविध स्तरांवर मोठी मदत करावी लागू शकते. त्याचा अतिरिक्त आर्थिक भार राज्याच्या तिजोरीवर येऊ शकतो. त्यामुळे अत्यावश्यक नसलेल्या उपक्रमांवर, कार्यक्रमांवर, उत्सवांच्या खर्चांवर काही काळ मर्यादा आणाव्या लागू शकतात. बचतीचे हेच तत्त्व वैयक्तिक पातळीवर नागरिकांनाही काही काळ पाळावे लागू शकते.अजूनही मॉन्सून हंगामाचे तीन महिने बाकी आहेत. त्यांतही जुलै आणि ऑगस्ट हे मोठ्या पावसाचे दोन महिने आहेत. एल निनोच्या काळातही इंडियन ओशन डायपोल (आयओडी) या घटकाकडून काही आशा आहेत. १९९७ मध्ये प्रशांत महासागरात तीव्र स्वरूपाचा एल निनो सक्रिय होता. तेव्हा हिंदी महासागरातील पॉझिटिव्ह आयओडी या घटकाचा जास्त प्रभाव राहून भारतात सरासरीच्या १०२ टक्के पावसाची नोंद झाली. तीव्र स्वरूपाचा पॉझिटिव्ह आयओडी असताना मोसमी वाऱ्यांवर एल निनोचा विशेष प्रभाव राहत नाही, असे याआधी दिसून आले आहे. यावर्षीही आयओडी मॉन्सूनसाठी धावून येतो का, ते पाहावे लागेल. मॉन्सूनच्या आगमनापासून भारतासाठी अनुकूल स्थितीत नसलेले मॅडन-ज्युलियन ऑस्सिलेशन (एमजेओ) हे ढगांचे क्षेत्र सध्या हिंदी महासागरावर कमी तीव्रतेत का होईना सक्रिय झाले आहे. एमजेओ हिंदी महासागरावर सक्रिय असताना मोसमी वाऱ्यांना जोर येऊन कमी दाबाची क्षेत्रे निर्माण होत असतात. मॉन्सून काळातील बहुतांश पाऊस याच कमी दाबाच्या क्षेत्रांकडून मिळत असतो. सध्या एमजेओ हिंदी महासागरावर आल्यामुळे जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात चांगल्या पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. आयओडी सकारात्मक स्थितीत राहिला आणि उर्वरित हंगामात एमजेओ अधिकाधिक वेळा हिंदी महासागरावर आला, तर एल निनोचे मॉन्सूनवरील प्रतिकूल परिणाम काही प्रमाणात कमी होऊ शकतील. मात्र, त्यावर विसंबून न राहता सध्यातरी टंचाईची स्थिती अपेक्षित धरून आपण पावले उचलणे सयुक्तिक ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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