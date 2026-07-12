Elon Musk : एलॉन मस्कच्या स्पेस-एक्सपासून ‘पुनश्च मिशन मंगल’पर्यंत : स्टारलिंक, स्वस्त प्रक्षेपण आणि भारतीय अंतराळ स्टार्टअप्सना नवी चालना

संदीप कामत -saptrang@esakal.comएलॉन मस्क यांची वाटचाल जेवढी वेगळी आणि सगळ्यांना धक्का देणारी असली, तरी त्यांना बरीच टीका सहन करावी लागली. त्यांची कंपनी एका रात्रीत मोठी झालेली नाही. ते जगाच्या इतिहासातील पहिले ट्रिलियनेअर ठरले. स्पेस-एक्सचा आयपीओ ही केवळ आर्थिक घटना नाही, तर अंतराळ क्षेत्रात खासगी क्षेत्राच्या वाढीचे आणि मानवाच्या भविष्याकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनाचे प्रतीक आहे. एलॉन मस्क यांची स्वप्ने अतिशयोक्तीपूर्ण वाटू शकतात, पण त्यांनी आतापर्यंत कमावलेल्या यशामुळे ती दुर्लक्ष करता येणार नाहीत. त्यांच्या जगभर पसरलेल्या कामातून आपल्या देशाला काय फायदा होऊ शकतो, याचा वेध या भागात... .सध्या दक्षिण कॅलिफोर्नियाच्या आकाशात अनेकदा ही रॉकेट्स दिसतात. यापुढे शेकडो प्रवासी मंगळावर नेण्यास ही रॉकेट्स आता सक्षम आहेत. याशिवाय स्टारलिंक उपग्रहजालाद्वारे जगभरातील दुर्गम भागात हाय-स्पीड इंटरनेट पोहोचवणे हे दुसरे मोठे उद्दिष्ट आहे. आधी नमूद केल्याप्रमाणे एलॉन मस्क हे स्वतःचे प्रोजेक्ट्स स्वतःच्या बळावर फंडिंग करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांना आजवर मिळालेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांवरच्या आणि इतर सरकारी सबसिडीचा त्यांच्या यशात मोठा वाटा आहे, अशी टीका डावे पक्ष करत असले, तरी आपल्याला त्याची कधीच गरज नव्हती, असं मस्क यांचं म्हणणं आहे. त्यांची अनेक प्रॉडक्ट्स अपयशी ठरली, तरी जी काही यशस्वी होतात, ती लाखो-करोडो लोक खरेदी करतात. हा त्यांच्या नवनवीन संकल्पनांचा विजय आहे, हेही तितकेच खरे आहे.नासाला पर्यायस्पेस-एक्सच्या यशापूर्वी अमेरिकेची नासा अनेक गंभीर आर्थिक आणि तांत्रिक आव्हानांना सामोरी जात होती. अपोलो कार्यक्रमानंतर अमेरिकेच्या अंतराळ बजेटमध्ये मोठी घट झाली. स्पेस शटल कार्यक्रम अत्यंत महाग होता आणि त्याच्या ऑपरेशनल खर्चामुळे इतर मोहिमांना निधी कमी पडत होता. २००३ च्या कोलंबिया शटल अपघातानंतर शटल कार्यक्रम निवृत्त करण्याची तयारी सुरू झाली, पण त्यानंतर मात्र अमेरिकेच्या स्वतःच्या मानवी अंतराळ उड्डाण क्षमतेत दीर्घकाळाची तफावत निर्माण झाली. २००५ मध्ये सुरू केलेला कॉन्स्टेलेशन कार्यक्रम खर्चाच्या अंदाजापेक्षा कितीतरी अधिक महाग आणि वेळापत्रकापेक्षा मागे पडला. २०१० मध्ये राष्ट्राध्यक्ष ओबामा प्रशासनाने हा कार्यक्रम रद्द केला. परिणामी अमेरिकेला आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानका (ISS) वर क्रू पाठवण्यासाठी रशियन सोयुझ यानावर अवलंबून राहावे लागले. आपल्याच कट्टर शत्रूवर असे फार काळ अवलंबून राहणे भू-राजकीयदृष्ट्या शहाणपणाचे नव्हते. उलट त्यामध्ये मोठा धोका होता. तरीही पारंपरिक सरकारी कंत्राट पद्धतीमुळे खर्च वाढत गेला आणि एकूणच जनतेचा आणि राज्यकर्त्यांचा उत्साह मावळला. याच पार्श्वभूमीवर नासाने COTS (Commercial Orbital Transportation Services) सारख्या कार्यक्रमांद्वारे खासगी क्षेत्राला भागीदार बनवण्याचा निर्णय घेतला. इथे एलॉन मस्क यांना संधी दिसली..बिकट वाट वहिवाटएलॉन मस्क यांच्यासाठीही ही वाट सोपी नव्हती. २००२ मध्ये पेपॅल कंपनीच्या विक्रीतून मिळालेल्या सुमारे १०० मिलियन डॉलर्सपैकी एक मोठा भाग त्यांनी स्पेस-एक्समध्ये गुंतवला. अनेक मिलियन डॉलर्सच्या गुंतवणुकीनंतर आणि अपार कष्टानंतर मात्र पहिले तीन फाल्कन वन रॉकेट प्रक्षेपण अपयशी ठरले. प्रत्येक वेळी स्फोट झाला आणि अनेक लोकांनी हा वेडा माणूस सरळसरळ आपले पैसे प्रत्येक रॉकेटगणिक जाळतो आहे, अशी चेष्टा केली. एलॉन मस्क टीव्ही चॅनेलच्या मुलाखतीत जेव्हा ‘‘हा स्फोट नव्हता, उलट आम्हाला काही शिकायला मिळालं,’’ असं म्हणायचे तेव्हा तिथले मुलाखतकारही कुत्सितपणे हसायचे. २००८ पर्यंत कंपनी दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर होती. त्याच वर्षी २००८ च्या जागतिक आर्थिक संकटात टेस्लाही कोसळण्याच्या मार्गावर होती. मग मस्क यांना वैयक्तिक निधी ओतावा लागला, मित्रांकडून कर्ज घ्यावे लागले आणि त्यांच्या वैयक्तिक जीवनातही मोठ्या अडचणी आल्या. या सर्व अडचणींना तोंड देत मस्क यांनी हार मानली नाही. अनेक जणांना शंका होती, की एक खासगी कंपनी, तीही नवीन, पारंपरिक एरोस्पेस दिग्गजांना मागे टाकू शकेल? पण हाच प्रश्न त्यांना टेस्लाच्या वेळी विचारला गेला होता आणि मर्सिडिज बेंझ, बीएमडब्ल्यू, टोयोटा यांना मागे टाकून टेस्ला पुढे आली होती. स्पेस-एक्सची पहिली तीन रॉकेट्स पडल्यानंतर मात्र सप्टेंबर २००८ मध्ये चौथ्या फाल्कन वन च्या यशस्वी प्रक्षेपणानंतरच नासाने स्पेस-एक्सला COTS करार दिला, जो ह्या कंपनीसाठी जीवदान ठरला. नंतर अनेक तांत्रिक आणि अतांत्रिक अडचणींवर मात करत ते इथवर आले..स्टॉकचा उच्चांकस्पेस-एक्सचे बाजार मूल्य दोन ट्रिलियन डॉलर्सच्या आसपास का गेले? याची अनेक कारणे आहेत. पहिले कारण म्हणजे त्यांचे व्यावसायिक लाँच मार्केटमध्ये जवळपास मक्तेदारीसारखे वर्चस्व. आजूबाजूला दुसरी कोणतीही खासगी अथवा सरकारी कंपनी सध्यातरी नाही. फाल्कन ९ च्या यशामुळे NASA आणि खासगी कंपन्यांना स्वस्त आणि विश्वासार्ह सेवा मिळत आहे. एवढेच नव्हे तर मागच्या वर्षी अंतराळात अडकलेल्या सुनीता विल्यम्ससह इतर अंतराळवीरांना पृथ्वीवर आणताना सुद्धा हा एकच पर्याय होता. दुसरे कारण म्हणजे स्टारलिंक इंटरनेटचे १२ मिलियनहून अधिक कस्टमर्स आणि वेगाने विस्तारत असलेले नेटवर्क. तिसरे, स्टारशिपचे यश भविष्यातील महसूल वाढवू शकतील अशा उपग्रह प्रक्षेपण, अंतराळ पर्यटन, चंद्र आणि मंगळ मोहिमा सारख्या अनेक संधी पुढे आहेत. चौथे, संपूर्ण अंतराळ अर्थव्यवस्था म्हणजे स्पेस इकॉनॉमीचा अपेक्षित विस्तार. विश्लेषकांचे अंदाज वेगळे असले, तरी काहीजण १.२५ ते १.३ ट्रिलियन डॉलर मूल्यांकन योग्य मानतात, तर शेअर बाजाराने भविष्यातील संभाव्यतेवर जास्त भर दिला आहे.स्पेस-एक्सच्या आयपीओपूर्वी त्यांच्याकडून प्रचंड अपेक्षा होत्या. सर्वांत मोठे आयपीओ, टेक जगतातील सर्वांत महत्त्वाकांक्षी कंपनी, अवकाशाला गवसणी अशा बातम्यांनी बाजारात उत्साह होता. आयपीओ लिस्ट झाल्याझाल्या शेअर किमतीने उडी मारली. पण काही दिवसांत नफा कमवण्यासाठी विक्री, व्यापक बाजारातील चिंता आणि काही विश्लेषकांच्या मिश्र मतांमुळे चढ-उतार सुरू झाले. काही दिवसांत किंमत २२५ डॉलरपर्यंत गेल्यानंतर १७० डॉलरच्या आसपास हा स्टॉक स्थिरावला. एखादी मोठी कंपनी जेव्हा निर्देशांकांमध्ये (indices) सामील होते, तेव्हा अशा कंपनीच्या शेअर्समध्ये अस्थिरता अपेक्षितच असतेच. पण अत्यंत लवकर एक ट्रिलियनचा टप्पा ओलांडून ही कंपनी विश्वविक्रमी ठरली.स्पेस-एक्सच्या यशाने मात्र आता अंतराळ क्षेत्रातील समीकरण पुरतं बदललं आहे. आधीच्या पारंपरिक सरकारी संस्था (NASA चा SLS रॉकेट प्रकल्प) महाग आणि संथ आहेत. आता स्पेस-एक्सने खासगी क्षेत्राची कार्यक्षमता दाखवताच या क्षेत्रात एक नवीन उत्साह आला आणि इतक्या खर्चीक क्षेत्रात सुद्धा खर्च नियंत्रण करता येऊ शकते हे सिद्ध झालं. परिणामी आता अनेक सरकारे आता ह्यासारख्या खासगी कंपन्यांशी भागीदारी वाढवत आहेत, हे सुद्धा नासाच्या क्रू ड्रॅगन आणि कार्गो ड्रॅगन सारख्या प्रकल्पांतून हे स्पष्ट झालं.यामुळे आता काही चांगल्या गोष्टी होण्याची शक्यता वाढली आहे. आता यामुळे ह्या क्षेत्रात खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढेल असे वाटते. जगभरात स्पेस टेक स्टार्टअप्सना भांडवल मिळणे सोपे होईल. दुसरीकडे, सार्वजनिक क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा, मूलभूत संशोधन, नियमन आणि अंतराळ कचरा (space debris) सारख्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करेल. एकूण खर्च कार्यक्षम होऊ शकेल, पण सरकारी बजेटमध्ये सुद्धा काही बदल होऊ शकतात. काही देश स्वतःचे कार्यक्रम कमी करतील तर काही अशी पार्टनरशिप मॉडेल्स स्वीकारतील. स्पर्धेमुळे एकूण क्षेत्राची वाढ वेगवान झाली, तर ह्या एका खासगी कंपनीच्या वर्चस्वाची चिंता सुद्धा कमी होईल..Premium|Trilinear Elon Musk: एलॉन मस्कचं ट्रिलेनियर होणं आणि जगभरातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आलेली भिती नेमकी काय? आणि का?.भारतासाठी संधीभारतासाठी गुड न्यूज म्हणजे एकतर इस्रोच्या कमी खर्चाच्या प्रक्षेपण क्षमतेमुळे (SSLV, PSLV) ह्या क्षेत्रात भारत आधीच पुढे आहे. शिवाय स्काय-रूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉसमॉस, पिक्सेल सारख्या स्टार्टअप्स आणि खासगी कंपन्या उदयास येत आहेत. भारताचे अंतराळ क्षेत्र वेगाने वाढतंय हे पाहून सरकारने IN-SPACe च्या माध्यमातून खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन दिलं आहे. २०२३-३३ या दशकात भारताची अंतराळ अर्थव्यवस्था ४४ अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचं लक्ष्य आहे. स्पेस-एक्स आयपीओ आणि स्टारशिपचं यश हे भारतासाठी पथ्यावर पडू शकतं. स्पेस-एक्स आणि तशा इतर आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतातून हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर आणि इतर अभियांत्रिकी सेवा पुरवता येतील. अशा अनेक भारतीय कंपन्या आधीच अमेरिकेत ऑफिसेस उघडत आहेत. भारताच्या SSLV सारख्या वाहनांद्वारे अनेक छोट्या उपग्रहांसाठी लाँच सेवा अत्यंत माफक किमतीत मिळू शकते. तशी जागतिक मागणी सुद्धा आता वाढते आहे. याशिवाय स्टारलिंकचे रिलायन्स जिओ आणि एअरटेल यांच्याशी करार झाले आहेत, पण सुरक्षा आणि नियामक मंजुरी अद्याप प्रलंबित आहेत. ते जर यशस्वी झाले तर ग्रामीण आणि दुर्गम भागात जिथे सध्या इंटरनेट पोहोचू शकत नाही, तिथेही ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी वाढेल. एखादा समाज इंटरनेट, डिजिटल पेमेंट आणि गवर्नन्स आधारे किती प्रगती करू शकतो ते आपण भारतात इतरत्र आधीच पहिले आहेच, तशीच सर्वत्र डिजिटल इंडिया आणि इन्कलुसिव्ह अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकेल. याशिवाय पृथ्वी निरीक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन, नेव्हिगेशन आणि संप्रेषण (communication) उपग्रहांमध्ये भारतीय तंत्रज्ञान आणि सेवा निर्यात करता येतील. आधीच भारतीय अभियंते आणि वैज्ञानिक यांची जागतिक स्तरावर मागणी आहेच, त्याचप्रमाणे आणखी संशोधन सहकार्य, संयुक्त उपक्रम आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाची संधी आता भारताला आहे. या सर्वांमुळे अधिक एफडीआय, सोपी नियामक प्रक्रिया, व्हेंचर कॅपिटल फंड आणि आंतरराष्ट्रीय करारांद्वारे भारत आशिया खंडातील प्रमुख अंतराळ केंद्र बनू शकतो.अर्थात, यांत अनेक आव्हानेही आहेत. आधीच ए-आय मुळे डेटा सार्वभौमत्वाचा मुद्दा ऐरणीवर आहे. त्यामुळे अशा सेवांमधून देश सुरक्षा आणि सर्व्हेलिअन्सची चिंता वाढू शकते. विशेषतः एका मोठ्या खासगी परदेशी मोनोपोलीचं वर्चस्व असणं हे भारतासाठी योग्य नाही. भारताने आता स्वतःची क्षमता मजबूत करताना जागतिक सहकार्य वाढवण्याची गरज आहे. नुसते अँप्लिकेशन्स आणि सर्व्हिसेस ना देता फंडामेंटल रिसर्च करत राहणे अत्यंत निकडीचे आहे.स्पेसएक्सचा आयपीओ हे केवळ आर्थिक घटना नाही, तर अंतराळ क्षेत्रात खासगी क्षेत्राच्या वाढीचे आणि मानवाच्या भविष्याकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनाचे प्रतीक आहे. एलॉन मस्क यांची स्वप्ने अतिशयोक्तीपूर्ण वाटू शकतात, पण त्यांनी आतापर्यंत कमावलेल्या यशामुळे ती दुर्लक्ष करता येणार नाहीत. भारताने या बदलाचा फायदा घेतला पाहिजे. आपल्या शास्त्रज्ञ आणि तंत्रज्ञ कम्म्युनिटी मध्ये एक नवोन्मेष आणून, त्याचबरोबर सरकारी धोरण सुधारणा करत, जागतिक भागीदारी सोबतच आपलं स्वतंत्र संशोधन करत पुढचं पाऊल टाकायला हवं. आपल्याला महासत्ता व्हायचंय, तर अशी गरुडझेप घेण्याची तयारी करून ‘पुनश्च मिशन मंगल’ करायला हवंय.(लेखक कॅलिफोर्नियामध्ये टेक्नॉलॉजी क्षेत्रात गेली दोन दशके कार्यरत आहेत.Twitter : @sankam )------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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