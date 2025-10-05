सप्तरंग

‘पर्यावरण’ ऐरणीवर आणणारे लेखन

संतोष शिंत्रे यांनी पर्यावरण संवर्धनासाठी वृत्तपत्रे, पुस्तके आणि पॉडकास्टमधून सातत्यपूर्ण जागरूकता निर्माण केली आहे. त्यांचा लेखनसंग्रह शास्त्रीय आधारावर समस्या स्पष्ट करतो आणि धोरणनिर्मितीकडे लक्ष वेधतो.
Environmental Conservation

Environmental Conservation

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

निरंजन आगाशे-editor@esakal.com

भारतासारख्या विकसनशील आणि संसदीय लोकशाही असलेल्या देशांतील प्रश्नांचे अक्राळविक्राळ स्वरूप पाहता एखादा प्रश्न लावून धरणे, तो सत्ताधाऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे, निर्णयप्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करणे ही सोपी गोष्ट नाही. एखाद्या मुद्यावर जनमताचा रेटा निर्माण झाल्याशिवाय त्याची दखल घेतली जात नाही हा अनुभवही अनेकदा येतो. त्यामुळेच सार्वजनिक हिताविषयी काम करणाऱ्यांना सतत काही समस्यांचा, मुद्यांचा पाठपुरावा करावा लागतो. थोडक्यात प्रश्न ‘चव्हाट्या’वर मांडावे लागतात.

Loading content, please wait...
environment
Book
Journalism
saptarang
Climate Change

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com