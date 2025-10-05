‘पर्यावरण’ ऐरणीवर आणणारे लेखन

निरंजन आगाशे-editor@esakal.comभारतासारख्या विकसनशील आणि संसदीय लोकशाही असलेल्या देशांतील प्रश्नांचे अक्राळविक्राळ स्वरूप पाहता एखादा प्रश्न लावून धरणे, तो सत्ताधाऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे, निर्णयप्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करणे ही सोपी गोष्ट नाही. एखाद्या मुद्यावर जनमताचा रेटा निर्माण झाल्याशिवाय त्याची दखल घेतली जात नाही हा अनुभवही अनेकदा येतो. त्यामुळेच सार्वजनिक हिताविषयी काम करणाऱ्यांना सतत काही समस्यांचा, मुद्यांचा पाठपुरावा करावा लागतो. थोडक्यात प्रश्न ‘चव्हाट्या’वर मांडावे लागतात..पर्यावरणसंवर्धनाच्या बाबतीत संतोष शिंत्रे असा अभ्यासपूर्ण पाठपुरावा सातत्याने करीत आहेत. वृत्तपत्रांतील लेख, पुस्तके, पॉडकास्ट अशा विविध माध्यमांतून जागर करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. त्यांच्या अशा प्रयत्नांचा एक भाग म्हणजे प्रस्तुत पुस्तक. ‘सकाळ’मध्ये वेगवेगळ्या निमित्ताने लिहिलेल्या लेखांचा हा संग्रह असला, तरी त्यातील सूत्र समान आहे. ते म्हणजे ‘पर्यावरणा’ची जपणूक!.निसर्ग आणि पर्यावरण म्हटले की, त्याची चर्चा बऱ्याचदा भावूक, हळव्या वळणावर किंवा कल्पनारम्यतेच्या मार्गाने जाते. शिंत्रे यांचे वैशिष्ट्य हे की, ते आपल्या प्रतिपाद्य विषयाला शास्त्रकाट्याची कसोटी लावतात. प्रत्येक विधानाला शास्त्रीय आधार देण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांचा प्रामुख्याने रोख आहे तो धोरणनिर्मितीकडे..त्यामुळेच कधी अर्थसंकल्पातील पर्यावरणविषयक अपुरी तरतूद त्यांना लिहायला प्रवृत्त करते, कधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एखाद्या निकालाचे मर्म ते उलगडून दाखवतात, तर कधी एखाद्या आंतरराष्ट्रीय अहवालांत पडलेले भारताच्या पर्यावरणविषयक स्थितीचे प्रतिबिंब वाचकांपर्यंत पोहोचवतात. कार्यकर्ते, अभ्यासक, जागरूक नागरिक आणि धोरणकर्ते अशा सर्वांसाठीच उपयुक्त ठरेल असा हा दस्तावेज आहे. आकडेवारी, आलेख, शास्त्रीय संज्ञा-संकल्पना हे सगळे या लेखांमध्ये आलेले आहे, पण तरी त्याची वाचनीयता कमी होत नाही. याचे कारण शिंत्रे यांची शैली! हा सगळा ऐवज वाहून नेतानाही त्यांची शैली त्या भाराखाली वाकत नाही. ते गोष्ट सांगतात. त्यांच्या शैलीची झलक त्यांच्या मथळ्यांमध्येही पाहायला मिळते. उदाहरणार्थ, ‘गाव करतेच आहे, रावांचे काय?’, ‘हवामान होरपळीचा घटनेतील ‘गृहप्रवेश’, ‘प्रयत्ने दर्याचे तळ ढवळता, नाशही घडे.’.अनेक विषय वाचकांसमोर लेखकाने पहिल्यांदाच आणले आहेत. टोकाच्या पर्यावरणवाद्यांना ‘दहशतवादी’ म्हटले जाते, हे आपल्याला माहीत असते; पण अनेक दहशतवादी संघटना खरोखरच पर्यावरणाला वेठीला धरतात, त्याचे नुकसान करतात, याची लेखकाने दिलेली माहिती अस्वस्थ करणारी आहे. ‘इसिस’पासून ‘बोको हराम’पर्यंतच्या संघटनांनी घडविलेल्या उत्पातांची माहिती शिंत्रे यांनी या पुस्तकात दिली आहे. शिंत्रे यांचा ‘वर्ल्ड व्ह्यू’ जवळजवळ प्रत्येक लेखातून प्रतिबिंबित होतो..म्हणी, शब्दरत्नांच्या खाणी!.प्रदूषण, हवामान होरपळ, जंगलविनाश अशा अनेक संकटांपासून वसुंधरेला वाचवायला हवे याची तळमळ जवळजवळ प्रत्येक लेखातून दिसून येते. समस्यांचा हा वैश्विक आलेख असला, तरी या पुस्तकातील बहुतेक लेख भारतातील स्थितीचा वेध घेणारे आहेत. लोकांच्या मनातील अनेक गैरसमज, चुकीच्या धारणा दूर करणारे, सरकारी धोरणांतील चुकांवर बोट ठेवणारे, ओठात एक आणि धोरणात दुसरेच या दुटप्पीपणावर धार धरणारे असे हे लेखन पर्यावरणाच्या प्रश्नाची नेमकी जाणीव करून देते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.