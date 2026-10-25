Premium|Europe Protests and Rising Public Discontent : शरद ऋतूतील पानगळ!

डॉ. अनिकेत भावठाणकर - saptrang@esakal.comमी काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत युरोपात असताना तेथील सुंदर आणि सुबक स्थापत्याच्या आठवणी ताज्या होत्या. अशावेळी गेल्या आठवड्यातील जाळपोळ आणि हिंसाचारामुळे भीष्मांचा एक जुना धडा आठवला. शांतिपर्वात ते युधिष्ठिराला सांगतात, ‘राजाने कर घेताना मधमाशीचा आदर्श ठेवावा. फुलाला इजा होणार नाही याप्रकारे मधमाशी मध टिपते. राजाने देखील कर लावताना नागरिकांच्या समृद्धीला धक्का बसणार नाही याची काळजी घ्यावी.’ हीच काळजी नजरेआड केल्याचे दुष्परिणाम युरोपात शरद ऋतूतील असंतोषाच्या रूपाने रस्त्यांवर दिसत आहेत. याची सुरवात फ्रान्समध्ये झाली. शिक्षण व्यवस्थेतील विकलांगता आणि आर्थिक कपातीमुळे विद्यार्थी व कामगार रस्त्यावर आले आहेत. फ्रान्समधील लोण इटली, बेल्जियम आणि स्पेनपर्यंत पोहचले. पोर्तुगालची राजधानी लिस्बन येथे देखील भाडे आणि महागाईविरुद्ध हजारो लोक रस्त्यावर उतरले. स्पेनमध्ये घरांच्या टंचाईवरून लोकांच्या असंतोषाची दखल घेऊन पंतप्रधान सांचेझ यांना मुदतपूर्व निवडणूक जाहीर करावी लागली आहे. इटलीत विद्यार्थ्यांचा ‘नो मेलोनी डे’ रंगला आणि त्यांच्या आघाडीला गळती लागली. प्रत्येक ठिकाणच्या ठिणग्या वेगवेगळ्या आहेत. परंतु आग एकाच आकाराची. यासर्वांचे मूळ पैसा आणि करव्यवस्था यामध्ये प्रतिबिंबित होते. एकात्मतेचे भंगलेले स्वप्नदुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपने एका विशिष्ट गृहीतकावर एक बृहत उदार कल्याणव्यवस्था उभारली. त्यानुसार प्रत्येक घरात २-३ मुले आणि लोकांचे आयुर्मान बासष्ट वर्षे असेल. आज मुलांची सरासरी सव्वापर्यंत घसरली आणि आयुर्मान ऐंशीवर गेले. त्याशिवाय, आजच्या जीवनशैलीमध्ये उशिरा लग्न, महागडे संगोपन आणि छोटी कुटुंबे महत्त्वाची बनली आहेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर तरुण देशासाठी मांडलेले गणित म्हाताऱ्या देशात कोलमडत आहे. बारकाईने पहिल्यास खरा बोजा निवृत्तिवेतनाचा नाही. निवृत्तिवेतनाची सुरुवात १८८९मध्ये जर्मनीचे चॅन्सेलर बिस्मार्क यांनी केली. त्याचा खर्च बहुतेक देशांनी निवृत्तीचे वय वाढवून आवरला आहे. तो ‘जीडीपी’च्या सुमारे नऊ टक्क्यांवरून पुढील पंचवीस वर्षांत दहा टक्क्यांपर्यंतच जाईल. दुसरीकडे आर्थिक वाढ मंदावली आहे, कर्ज वाढले आहे आणि तरुण नोकरदारांचे उत्पन्न व्याजाचे हप्ते भरण्यात जात आहे. जास्त कर, निवृत्तीचे वाढलेले वय, महागडी घरे आणि सेवा मिळण्यात होणाऱ्या अडचणी यामुळे आंदोलनांच्या अग्रभागी तरुण आहेत..Premium|Axis Account Plus for MSMEs : एमएसएमईंच्या अतिरिक्त रोकड व्यवस्थापनासाठी ॲक्सिस म्युच्युअल फंडाचा डिजिटल मंच; काय आहेत फायदे?.परंतु खरे पाहता तरुणांचे दुखणे दुसरेच आहे. युरोपातील सरकारे वृद्धांच्या आरोग्यसेवा आणि शुश्रूषेसाठी अर्थव्यवस्थेतील मोठा पैसा वळवत आहेत. संख्येने अधिक असणारे वृद्ध आवर्जून मतदान करतात आणि तरुण वर्ग मतदानाबाबत निरुत्साह दाखवतो. त्यामुळे युरोपातील सरकारे वृद्धांच्या लाभांना हात लावत नाही आणि करांची जबाबदारी संख्येने कमी होणाऱ्या तरुणांवर टाकते. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात सांगितले आहे, ‘प्रजासुखे सुखं राज्ञः’ राजाचे हित प्रजेच्या हितात असते, एखाद्या गटाच्या मर्जीत नाही. युरोपने नेमके उलट केले, वृद्ध हीच त्याची ‘व्होट बँक’ बनली आहे. फ्रान्स आणि ब्रिटनमध्ये निवृत्तांचे उत्पन्न नोकरदारांच्या पुढे गेले आहे. नोकरी करण्यापेक्षा निवृत्त असणे अधिक फायद्याचे ठरते. यासर्वांचे बिल मात्र मतपेटीपासून दूर असलेल्या पिढीच्या माथी मारले जात आहे. याशिवाय सततच्या संघर्षामुळे राजकीय अस्थिरता धोक्यात आली आहे. फ्रान्समध्ये गेल्या तीन वर्षात पाच पंतप्रधान बदलले आहेत. त्याशिवाय घटत्या जन्मदरामुळे युरोपात तरुणांचा लोकसंख्येतील टक्का घसरला आहे. त्या घसरणीमुळे निर्माण झालेली कामगारांची पोकळी भरण्यासाठी स्थलांतरितांना प्राधान्य दिले गेले. स्थलांतरितांनाही घरे, शाळा आणि रुग्णालये लागतात आणि त्यातून स्पर्धा वाढली. युरोपने यावर दोन वाटा चोखाळल्या आणि आज दोन्ही अडचणीत आल्या आहेत. ब्रिटन आणि नेदरलँड्सने बहुसांस्कृतिकतेचा मार्ग घेतला. यामध्ये प्रत्येक समुहाने आपली ओळख जपत एकत्र नांदावे असे अपेक्षित होते. परंतु घडले भलतेच आणि एकाच देशात अनेक समांतर समाज तयार झाले. एकात्मतेचे स्वप्न अपुरे राहिले. फ्रान्सने उलट मार्ग घेतला. त्यांनी कडक धर्मनिरपेक्षता अधिक महत्त्वाची मानली. सार्वजनिक जीवनात धर्म दिसता कामा नये यावर त्यांनी अधिक लक्ष दिले.मात्र यातून दुसऱ्या-तिसऱ्या पिढीतील स्थलांतरित तरुण बाजूला पडले. आता या वादाच्या केंद्रस्थानी इस्लाम आला आहे. उजव्या पक्षांचे म्हणणे, इस्लामची कायदा, स्त्री-पुरुष आणि अभिव्यक्तीबद्दलची मूल्ये युरोपच्या उदारमतवादी मूल्यांशी जुळत नाहीत. अल्पसंख्याक समूहांचे म्हणणे, खरा प्रश्न भेदभाव, आर्थिक बहिष्कार आणि वाढता इस्लामद्वेष हा आहे. दोन्ही बाजू ठाम आहेत आणि धर्म हीच राजकीय प्रतिकाराची भाषा बनली आहे. थोडक्यात, रस्त्यावरच्या आंदोलनात आर्थिक बाजू दिसते, तर दुसरीकडे मतपेटीला अस्मितेचे आवरण चढवले जात आहे..Premium|UK Food Stockpile: ब्रिटनमध्ये लोक अन्नपाण्याचा साठा का करतायत?.तिसरा मुद्दा आहे, संरक्षण खर्चाचा. फ्रान्स जुनी अणुशक्ती आहे. त्याच्याकडे स्वतःचे अण्वस्त्र आहे आणि सुरक्षा परिषदेत कायम जागा आहे. फ्रान्ससाठी संरक्षण हा नवा धक्का नाही. जर्मनी याच्या उलट आहे. अनेक दशकांच्या शांततावादानंतर ते आता नव्याने सैन्यउभारणी करत आहे. तिथे शस्त्रांवरचा प्रत्येक पैसा थेट जनतेवरील करांशी निगडीत आहे. २०२५च्या हेग परिषदेत ‘नाटो’ने संरक्षण खर्च २०३५पर्यंत जीडीपीच्या ५ टक्क्यांवर नेण्याचे ठरवले. आधीचे लक्ष्य २ टक्के होते. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दबाव आणि लहरी वागण्यामुळे पुढील दशकभर युरोपचा पैसा कल्याणाकडून शस्त्रांकडे वळणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, फ्रान्सने प्रत्येक संकटात कर्ज काढले. याउलट जर्मनीने काटकसर जपली आणि ‘कर्जब्रेक’ नावाची संकल्पना आपल्या घटनेत नमूद केली. त्यामुळे कर्ज घेण्याला मर्यादा आल्या. रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्ध आणि ट्रम्प यांचा दबाव यांमुळे जर्मनीला कर्जावरील मर्यादा शिथिल कराव्या लागल्या. त्याशिवाय या कर्जब्रेकचे प्रतिरूप पायाभूत सुविधांवरील ताणामध्ये आणि कल्याणकारी योजनांमध्ये दिसू लागले आहे. जर्मन चॅन्सेलर मेर्त्स वादळ रस्त्यावर येण्याआधी निवृत्तिवेतन आणि कल्याण कायद्यांत सुधारणा करू पाहत आहेत, परंतु त्यांना दोन्ही बाजूंनी विरोध आहे. स्वतःच्या पक्षातील तरुणांना भविष्यातील भार नको आहे, तर सहकारी समाजवादी पक्षाला कपातच मान्य नाही. त्यामुळे त्यांच्या सरकारला घरघर लागली आहे. फ्रान्सला अतिखर्चाने घेरले आहे, तर जर्मनीला अतिकाटकसरीने वेढले होते. थोडक्यात, युरोपला स्थैर्य देणारे फ्रान्स-जर्मनी हे इंजिन आज थंडावत आहे. जाळपोळीने ग्रस्त असणाऱ्या या देशांत (फ्रान्स, इटली, स्पेन) निवडणुका तोंडावर आहेत. त्यामुळे निर्माण झालेल्या पोकळीचा फायदा घेत आगीत तेल ओतण्याचे काम सुरू आहे. अल्बानियाची गोष्ट मात्र जराशी वेगळी आहे. शिक्षण व्यवस्थेतील अनागोंदी आहेच, तथापि तिथला राग भ्रष्टाचाराविषयी आहे. ट्रम्प यांचे जावई कुश्नर यांच्याशी संबंधित पर्यटन प्रकल्पाच्या भ्रष्टाचारावरून तिकडे रण माजले आहे. चौथ्यांदा सत्तेत असलेले तिथले पंतप्रधान एदी रामा या भ्रष्टाचारात सामील आहेत असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. तिकडे पुढील निवडणूक २०२९मध्ये आहे, म्हणूनच तिथला राग सर्वाधिक हिंसक झाला.अर्थात, असे संघर्ष युरोपसाठी नवे नाहीत. युरोपभर १८३० आणि १८४८मध्ये उठाव झाले, १९६८मध्ये विद्यार्थ्यांनी युरोप पेटवला. त्यांची कारणे अन्नाच्या किमती आणि राजकारणातला कमी सहभागाशी संबंधित होती. त्यावेळी तरुणांची टक्केवारी देखील अधिक होती. दुसरा फरक म्हणजे, तेव्हाच्या जमावाकडे नव्या व्यवस्थेचे चित्र होते, आजच्या जमावाला विरोध माहीत आहे, पर्याय नाही. १९८९नंतर तीन दशके युरोपचे राजकारण प्रशासनात बदलले. तज्ज्ञ, मध्यवर्ती बँका आणि युरोपीय नियम यांच्या हाती सूत्रे गेली आहेत. तद्वत, राजकीय विचारांची लढाई दबली गेली आहे. त्यामुळे नवा पर्याय अथवा राजकीय कल्पनाशक्तीच बोथट झाली..महत्त्वाचे म्हणजे, दिवाळखोरी टाळायची असल्यास वृद्धांना दिलेले लाभ कमी करावे लागतील. परंतु मतपेटीच्या आणि कालबाह्य विचारप्रणालीमुळे डावे अब्जाधीशांना दोष देतात आणि त्यांच्यावर कर लावून आणखी लाभ वाटू पाहतात, तर उजवे स्थलांतरितांना दोष देतात आणि त्यांना हाकलू पाहतात. पण खऱ्या कारणाला दोघेही हात लावत नाहीत. दोघांनाही एककेंद्री सरकार हवे आहे. दोघेही खुली जागतिक व्यवस्था नाकारतात. आर्थिक अभ्यासक एफ. ए. हायेक यांचा इशारा उलट बाजूने खरा होता दिसत आहे. हायेकांना तरुणांच्या बहुमताची भीती होती, पण आज युरोपला वृद्ध बहुमताने घेरले आहे. परिणामी पश्चिम युरोपला खिन्नतेने घेरले आहे. युरोपात असताना एक गोष्ट मला वारंवार जाणवायची, तिथल्या तरुणाच्या बोलण्यात भविष्याची आशा नव्हती. आपली मुले आपल्याहून वाईट जगतील असे बहुसंख्यांना वाटते. निराश समाज सुधारणा नाकारतो. दोष देणाऱ्याला कौल देतो. म्हणूनच ही खिन्नता आणि टोकाचे राजकारण एकमेकांना खतपाणी घालतात.हे भारतासाठी मुख्य संकट नाही. पण भारतही याच वर्षी अस्वस्थ होता, जुलैमध्ये परीक्षांतील गैरप्रकार आणि बेरोजगारीवरून तरुण रस्त्यावर आले. फरक असा आहे की, युरोपात तरुणांचा वाटा घटतो आहे, भारतात तो अजून वाढतो आहे. जिथे तरुणांचे संख्याबळ मोठे, तिथे त्यांचा आवाज सरकारला ऐकावाच लागतो. म्हणून जुलैच्या आंदोलनाची दखल व्यवस्थेला घ्यावी लागली. तरी भारतासाठी एक धडा आहे. भारताचा जन्मदरही आता रिप्लेसमेंट रेटच्या (लोकसंख्या स्थिर ठेवण्यासाठीचा जन्मदर) खाली आला आहे. युरोपियन जीवनशैलीप्रमाणे कुटुंबे छोटी होत आहेत. युरोपने हा टप्पा तीन-चार दशकांपूर्वी पार केला आणि तरुण देशासाठी उभारलेली व्यवस्था म्हाताऱ्या देशाला झेपेनाशी झाली. भारत आज त्याच दारात उभा आहे.या पार्श्वभूमीवर भीष्मांचा कराविषयीचा सल्ला आणि कौटिल्याची प्रजाहिताची शिकवण पुन्हा मोलाची वाटते. नागरिकांविषयीची बांधिलकी आणि तिजोरी यांच्यातील तोल सांभाळणे गरजेचे आहे. भारतात परतल्यावर हे दुरून पाहताना जाणवते, भीष्मांचा हा जुना धडा युरोपला आज नव्याने शिकावा लागतो आहे.(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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