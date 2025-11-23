सप्तरंग

फक्रुद्दिनच्या फ्रीजची गारेगार कथा

‘तुला एवढंच जर गार पाणी हवं असेल, तर ह्यातून तुझा तू मार्ग काढू शकतोस!’’ फक्रुद्दिनच्या आईने वैतागून शेवटी त्याला ताकीद दिली. भोपाळच्या तीन नंबर स्टेशनच्या तिसऱ्या गल्लीत आपल्या कुटुंबासोबत राहत असे फक्रुद्दिन.
Marathi Story

Marathi Story

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गौरी देशपांडे-gaurisdeshpande1294@gmail.com

‘‘तुला एवढंच जर गार पाणी हवं असेल, तर ह्यातून तुझा तू मार्ग काढू शकतोस!’’ फक्रुद्दिनच्या आईने वैतागून शेवटी त्याला ताकीद दिली. भोपाळच्या तीन नंबर स्टेशनच्या तिसऱ्या गल्लीत आपल्या कुटुंबासोबत राहत असे फक्रुद्दिन. सगळेजण त्याला प्रेमाने ‘फक्रु’ म्हणत. खरं तर, त्याचं दुसरं टोपणनाव त्याला जास्त शोभायचं, ते होतं - ‘फिक्रू!’

Loading content, please wait...
marathi
children
Method
saptarang

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com