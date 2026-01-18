Women writers and kitchen representation in literature : स्वयंपाकघरातील अनुभवांचे साहित्यिक दर्शन: स्त्री लेखिकांची भूमिका

प्रणव सखदेवबहिणाबाईंपासून आतापर्यंत स्त्री लेखिका-कवयित्रींच्या साहित्यात स्वयंपाकघरातले आणि संसारातलेही चटकेच अधिक दिसतात. असं का होतं? रांधण्याची आणि पदार्थांची रसभरीत वर्णनं का करावीशी वाटत नसतील त्यांना?... ‘‘हारुकी मुराकामीने त्याच्या एका कथेमध्ये स्पॅगेटी कशी रांधावी याचं एकदम डीटेल्ड वर्णन केलंय,’’ मी म्हणालो. ‘‘आणि मराठीतलं लगेच आठवणारं उदाहरण म्हणजे हृषीकेश गुप्तेच्या कथा, कादंबऱ्या. त्यांतली मटण खाण्याची, माशाच्या रश्शाला चुरचुरीत फोडणी दिल्याची वर्णनं वाचून तोंडाला पाणी सुटतं!’’ मी आणि माझी मैत्रीण गप्पा मारत बसलो होतो. तेव्हा या सदरातील मागच्या- ‘स्वयंपाकाची कला’ लेखावरून विषय निघाला. ती म्हणाली, ‘‘तूही मॅकरोनी बनवण्याचं तपशीलवार वर्णन केलं आहेस कादंबरीत. बिर्याणीचंही केलं आहेस बहुतेक.’’.‘हो,’ मी सांगितलं. ‘‘पण शाहू पाटोळेंनी दलित पाककृतींचं जे दस्तऐवजीकरण केलं आहे आणि त्यामागचं सामाजिक व आर्थिक वास्तव मांडलं आहे, ते रोचक आणि विचारप्रवृत्त करणारं आहे. ल. सि. जाधवांच्या आत्मकथनातही मटणाबद्दलचे तपशील येतात. त्याला दारिद्र्य, गरिबी आणि हलाखीचे संदर्भ आहेत.’’ती म्हणाली, ‘‘यावरून आठवलं ते शरणकुमार लिंबाळेंचं आत्मकथन. शेणातून ज्वारीचे दाणे गोळा करणं... किंवा शाळेतली वनभोजनाची सहल... प्रोटॅगनिस्ट आणि त्याच्या मित्रांना इतर मुलांनी खाल्लेलं करंजी, लाडू, भाकऱ्या इत्यादींचे तुकडे असं उरलंसुरलं मास्तर गोळा करून देतात. ती मुलं त्यावर ताव मारतात. घरी गेल्यावर नायकाची आई म्हणते, घरी का नाही आणलंस? उरलेलं अन्न अमृत असतं... ते आठवलं की आत्ताही कसंतरी होतं... विषण्ण वाटतं.’’‘‘भीषणच्याही पलीकडचे अनुभव आहेत त्यात,’’ असं म्हणून मी थोडं थांबलो आणि मग पुढे म्हणालो, ‘‘ए... पण हे सगळे पुरुष लेखक झाले. डोक्याला ताण दिला तर अशी आणखीही उदाहरणं आठवतील पुरुष लेखकांची. पण स्त्री लेखकांचे असे दाखले चटकन आठवत नाहीत. तुला आठवताहेत?’’ती नुसतीच हसली. तिच्या हसण्यात उपहास भरलेला होता.़‘‘का? असं का हसलीस?’’ मी विचारलं..‘‘हसू नाही तर काय करू? साधा कार्यक्रम असेल तरी बायका किती कमी दिसतात व्यासपीठांवर. हल्ली नावाला तरी दिसतात, लाजेकाजेखातर. पण नावालाच. मग त्यांचं लेखन, त्यातले संदर्भ आठवणं आणि ते लोकस्मृतीत टिकून राहणं दुरापास्तच,’’ ती म्हणाली. ‘‘मी स्वतः बाई असूनही मलाही पटकन आठवत नाहीयेत, म्हणजे बघ.’’मी म्हणालो, ‘‘करेक्ट. चल, मग आपण मुद्दाम आठवू या. अगदी ऑब्व्हियसली आठवतात त्या रेसिपीची पुस्तकं लिहिणाऱ्या लेखिका कमलाताई ओगले, उषा पुरोहित, मंगला बर्वे ते अगदी आत्ताच्या यूट्यूबर मधुरा बाचलांपर्यंत. आता पाककृती पुस्तकांना साहित्य म्हणावं की नाही, या वादाचा विषय आहे. पण वाणसामानाच्या यादीला कविता म्हणत असतील, तर पाककृतीला साहित्य म्हणायला काय हरकत आहे? यांत निराळ्या ठरतात त्या कमला सोहोनी, वर्षा जोशी. त्यांनी स्वयंपाकातील विज्ञान उलगडून सांगितलं. पण हे झालं नॉन फिक्शन.’’तिने सांगितलं. ‘‘मला आठवतात बहिणाबाई. ‘आधी हाताले चटके, तवा मिळते भाकर’ असं म्हणत साध्यासरळ भाषेत जगण्याचं तत्त्वज्ञान सांगणाऱ्या. आणि त्यांच्यासारख्या असंख्य अनामिक बायका. ओव्या, गीतं रचणाऱ्या.’’मी म्हणालो, ‘‘मला विभावरी शिरुरकरांच्या कथा आठवतात. त्यातून त्यांनी चूल आणि मूल यांत अडकलेल्या बाईची कुंचबणा मांडली. त्या काळात ते मोठं धाडस होतं.’’ती म्हणाली, ‘‘मला ना गेल्या काही वर्षांतल्या तीन लेखिका अगदी महत्त्वाच्या वाटतात. कदाचित माझ्या त्या अत्यंत आवडत्या असल्याने मला त्या आठवताहेत लगेच. पहिली नीरजा, दुसरी मेघना पेठे आणि तिसरी कविता महाजन.’’‘करेक्ट!’ मी तिच्या सुरात सूर मिसळला..मग तिने पुस्तकांच्या कपाटातून भराभर काही पुस्तकं काढली. त्यांची पानं चाळत काहीतरी शोधू लागली. एका पानापाशी थांबून म्हणाली, ‘‘हां! सापडल्या...’’मी विचारलं, ‘‘काय सापडल्या?’’तिने सांगितलं, ‘‘नीरजांच्या कवितेमधल्या काही ओळी माझ्या डोक्यात रुतून बसल्या आहेत. तुला वाचून दाखवते-मृत्यू असाही असतोअंधारात लपलेलाकातरवेळी जेव्हा त्याचीथाप पडते दारावरतेव्हा निघते अंत्ययात्रामनाचीकिचनपासूनबेडरूमपर्यंत.’’‘ओह!’ मी उद्गारलो.‘‘या ओळींत स्वयंपाकाची वर्णनं नाहीयेत बघ. एवढंच लिहिलंय- किचनापासून बेडरूमपर्यंत. पण त्यातून चूल आणि मूल या चौकटीत अडकलेल्या बायांचं दुष्टचक्र सांगितलंय. किती नेमकं, अर्थवाही आणि अर्थसूचक आहे. आणि धारदारही.’’ मग तिने मला मेघना पेठेंचा कथासंग्रह दाखवला..Premium|Parenthood: पायलच्या धाडसाची कहाणी; डाऊन सिंड्रोम असलेल्या बाळाला जन्म देण्याचा निर्णय.मी तत्काळ उद्गारलो, ‘ऑल टाइम फेव्हरेट!’ती म्हणाली, ‘‘मी तर हे पुस्तक कितीदा वाचलंय याची काही गणतीच नाहीये. यातल्या एका कथेचं नावच आहे, ‘आस्था आणि गवारीची भाजी.’ बघ हं, एका साध्या भाजीचं नाव. बरं, ही भाजीही तशी अलक्षित. हॉटेलांच्या मेन्यूत तिला स्थान नसतं. तिची शाही किंवा ग्रेव्हीयुक्त भाजी होत नाही. अशा भाजीचं नाव देऊन जणू पेठेंना समाजातलं बायकांचं स्थान काय आहे हे सुचवायचं असावं!’’‘‘इंटरेस्टिंग! या अँगलने मी विचार केला नव्हता,’’ मी तिच्या अर्थांतरणाला दाद दिली.ती पुढे सांगू लागली, ‘‘कथेतला हा एक पॅरा वाचते. बघ हं-‘ही दिवसभराची कामं कामं कामं... जीव थकून जातो... म्हणजे सलग वेळ नावाची गोष्टच नाही. आणि कविता काय लिहिणार आपण? वाल्मिकींना तरी जमलं असतं का? पण असं नुसतं सुचवलं तरी अनिरुद्ध म्हणतो- ‘काय कांगावे करतेस तू उषा? अगं, तीन माणसांचा स्वैपाक तो काय? आणि त्याच्याबद्दल बोलतेस किती?’‘हो ना? मग तू करशील का उद्यापासून?’ तिनं एकदा नेटाने विचारलं होतं.‘हॅ, करीन की... केला नाही का कधी? गेल्या रविवारी कोणी केला होता पुलाव? मला ‘वेळ मिळाला की’ करतोच की मी...’पुढे ती म्हणते-‘हे सगळं डायरीत नोंदवून ठेवतो की काय हा? ठेवेलही बाबा. काही सांगता येत नाही. नंतर समानता म्हणून सगळीकडे गाजवेलही. षठी-सामाशी करायच्या असत्या ना याच्यासारख्या या गोष्टी, तर मीच काय कुणीही आनंदानंच केल्या असत्या आणि मदत केली, मदत केली म्हणून नोबल वाटून घेतलं असतं... मदतीची भाषा कशी करतो हा? ही जबाबदारी नाही याची? की हे काही निसर्गदत्त आहे मासिक पाळीसारखं? निव्वळ बायकांचं?’’ती वाचायचं थांबली आणि माझ्याकडे पाहिलं..मी विचारलं, ‘‘काय झालं? काय पाहतेस अशी?’’‘मला आत्ता अचानक सुचलं ते असं की,’ असं म्हणून ती सांगू लागली, ‘‘तुम्ही पुरुष आपोआपच एका प्रिव्हिलेज्ड स्थानावर असता जन्मल्यापासून. एखाद्याला नको असेल ते स्थान तरी ते त्याला समाज म्हण किंवा व्यवस्था म्हण ते सोडू देत नाही. त्याला पुन्हा बसवतेच तिथे. आपल्या समाजाच्या खोल नेणिवेत असतं ते. उपटून काढायचं म्हटलं, तरी काढता येत नाही!’’‘राइट! आणि म्हणूनच,’ मी बोलू लागलो, ‘‘मलाही हे आत्ताच सुचलं, की आम्ही पुरुष लेखक स्वयंपाकाची किंवा स्वयंपाकासंबंधित गोष्टींची रसभरीत किंवा तटस्थ वर्णन करू शकतो. त्यांच्या नेणिवेत भिनलेलंच असतं की हे काम आपलं नाहीये किंवा आपलं काम जे वाढलं जाईल त्याचा आस्वाद घेणं आहे. त्यामुळे ते बाहेरून स्वयंपाकाकडे पाहू शकतात. परिणामी अभ्यास करू शकतात. लिहू शकतात.’’‘आणि यालट स्त्रियांचं होतं,’ तिने तिचा मुद्दा मांडला. ‘‘आजच्या बायकांचं जीवन- निदान शहरातल्या तरी- रांधा-वाढा-उष्टी काढा एवढ्याभोवतीच फिरत नसलं, तरी त्यांच्या नेणिवेत ते रुजलेलं आहे. पाहुणेरावळे येणार असतील, तर कितीही नाही म्हटलं तरी आधुनिक बाईलाही जेवणखाण वगैरे नीट व्हायला पाहिजे असं प्रेशर येतंच. जे रोजचं, लादलेलं, नकोसं आहे, त्याबद्दल कसं रसभरीत लिहिणार ना? नाही का?''.मी होकार भरला.ती म्हणाली, ''पेठेंच्या कथेतल्या त्या स्त्री-पात्राला पुढे प्रश्न पडतो- आता कविता करावी की गवार निवडावी?... असले प्रश्न तुला पडतात का तुला? आणि समजा वारंवार पडले, तर तू करशील का तुझ्या कथेत स्वयंपाकाची वर्णनं?'' तिने डोळे उडवत विचारलं.तिच्या प्रश्नाने मी निरुत्तर होण्यापलीकडे काहीही करू शकलो नाही.... 