Role of Film Critics : कलाकृती कुणासाठी...?

डॉ. मिलिंद शिंदे - saptrang@esakal.com समीक्षकांच्या ओळी प्रेक्षक ओढतातही... ढकलतातही. आपण असे अनेक जण आहोत, शनिवारी-रविवारी त्या आठवड्यात आलेल्या त्या-त्या सिनेमाचं परीक्षण-समीक्षण पाहून तो सिनेमा पाहायचा की नाही हे ठरवतो. ते समीक्षण ठरवतं किती लोकांना, प्रेक्षकांना तो सिनेमा पाहण्यासाठी घराबाहेर पाडायचं की नाही... ते समीक्षण ठरवतं प्रेक्षकांपर्यंत संबंधित सिनेमाबद्दलचं काय पोचवायचं...‘‘त्यांना काय कळतंय सिनेमातलं, नाटकातलं.’’‘‘किती नाटकं केलीत त्यांनी?’’‘‘किती सिनेमे डिरेक्ट केले आहेत?’’‘‘हे नुसते कॉलम भरणारे पत्रकार आहेत. त्यातलं यांना किती ज्ञान आहे हे तपासायला पाहिजे. यांना काय म्हणून नेमतात परीक्षक, समीक्षक म्हणून? त्याची काही परीक्षा, काही कसोटी असते का? की कुणालाही लिहायला लावतात?’’काय होतं, आम्ही इतक्या कष्टानं एखादी कलाकृती निर्माण करायची आणि यांनी दोन वाक्यांत आमची वासलात काढायची. संपूर्ण कलाकृती नाकारायची... सगळ्या कष्टांवर पाणी... अनेक मनुष्य तास वाया... अनेक स्वप्नं पाण्यात... असे एक ना अनेक प्रश्न समीक्षक, परीक्षक यांच्या पात्रतेबद्दल, त्यांच्या कुवतीबद्दल उपस्थित केले जातात....अनेक एकांकिका स्पर्धा, नाट्यस्पर्धा, चित्रपट महोत्सव यांच्या निकालानंतर ज्यांना काही मिळत नाही, ज्यांच्या पदरात काही पडत नाही, त्यातल्या जवळपास ८० टक्के मंडळींचा असाच स्वर असतो...आहेत का हे सवाल रास्त?एकदा एका नाट्यस्पर्धेचा परीक्षक म्हणून जाण्याचा योग आला असता, संपूर्ण स्पर्धा पाहिल्यावर अंतिम निकाल तयार करताना सोबतचे एक परीक्षक सारखा एकच होरा लावत होते, ‘अरे, त्याला नाही दिलं तर त्याला काय वाटेल... तो काय म्हणेल?’ असा निकाल लावता येतो का?प्रश्नच पडला होता मला याला काय वाटेल? त्याला काय वाटेल ? असा निकष ठेवून परीक्षण करता येतं का? त्यात निःष्पक्षपणा कसा येईल...अर्थात माझ्या सोबतचे परीक्षक होते त्यांनी हा सगळा विचार स्पष्टपणे बाजूला ठेवायला लावला आणि ज्यानं उत्तम केलं त्याला विजेता घोषित करायचा निर्णय घेतला... तोडगा निघाला...म्हणजे इथं शंका घ्यायला जागा आहे का? पण म्हणून संपूर्णतः परीक्षणाची, समीक्षणाची फळी नाकारायची का?त्या घटकाचं अस्तित्व नाकारायचं का? सगळेच सरसकट वाईट आहेत का? तर कुणीही म्हणेल सगळेच वाईट नाहीत...दिग्दर्शकाचं म्हणणं पडतं, की यांना थोडंतरी माध्यमाचं भान हवं... कथा, पटकथाकार म्हणतात... यांना काय माहीत आहे ‘क्राफ्टिंग’ (Crafting) काय असतं?अभिनेते म्हणतात, याला काय माहीत नटांची काय ‘प्रोसेस’ असते ती...यांनी ना हे सगळं एकदा करून पाहायला पाहिजे म्हणजे यांना कळेल.पण हे सगळं केलेला एक जण आहे. त्या व्यक्तीला मी या प्रवासात भेटलो. सदैव चित्रपट हा विषय उराशी घेऊन असणारा हा व्यक्ती एका सिनेमाच्या निमित्तानं अशोक राणे आणि माझी भेट झाली. ‘कथा तिच्या लग्नाची’ हे त्यांच्या सिनेमाचं नाव.अशोक राणे म्हणाले, ‘‘हा सिनेमा आपल्याला करायचा आहे...’’ चित्रपटात मधू कांबीकर, सुबोध भावे, मी आणि दीपा परब अशी कलावंत मंडळी होती.अशोक राणे सिनेमा करतायत आणि आपण त्यात काम करणार. सगळा सिनेमाजगत आपल्या जवळ आल्याचा आनंद झाला...जगभरातले सगळे सिनेमा महोत्सव फिरलेला, हजारो सिनेमे पाहिलेला, सिनेमा कोळून प्यायलेला आणि त्यांच्यासाठीच दोन राष्ट्रीय पुरस्कार मिळणारा व्यक्ती जेव्हा सिनेमा करेल तेव्हा तो काय धर्तीचा असेल आपण कल्पना करू शकता.रेखा देशपांडे आणि अशोक राणे यांनी मिळून तो सिनेमा लिहिला होता.अशोक राणेंचा पटकथेचा अभ्यास ते जेव्हा-जेव्हा प्रसंग समजावून सांगत तेव्हा दिसायचा... त्यातले नेमके बारकावे ते अतिशय बोलक्या पद्धतीनं पुढ्यात उभे करत..छायाचित्रण कलेची अचूक जाण हे त्यांचं नजरेत भरणारं कौशल्य. या चित्रपटात मी आणि मधू कांबीकर नवरा-बायकोच्या भूमिकेत होतो. दीपा परब आमची मुलगी आणि सुबोध भावे आमचा जावई.कांबीकरांच्या निम्म्या वयाचा मी असेन; पण अकालीच केसांनी साथ सोडल्यानं मोठा टप्पा मी लवकर पार केला असल्यानं राणे यांनी तसं प्रयोजन केलं असावं. चित्रीकरण चालू असताना राणे त्यांचं वय विसरून काम करत होते. ‘कमांडर’ टाईप काम करत होते. माध्यमावरची ‘हुकूमत’ जाणवत होती. मला वाटायचं यांना हे सगळं कसं माहीत? त्यांचा अभ्यास पदोपदी दिसायचा.आणि मग अडथळे सुरू झाले. काही कारणानं सिनेमा थांबणार असं वाटू लागलं. थांबला, पुन्हा सुरू झाला. बेबनाव वाढला. अशोक राणे तणावात वावरू लागले, चिंताक्रांत झाले. थांबत-थांबत पुन्हा चित्रीकरण सुरू होत असे, पुन्हा बराच काळ काही घडत असे.सिनेमाचा इतका ध्यास, अभ्यास असलेल्या माणसाला सृष्टीनं आपले रंग दाखवलेच.अत्यंत सचोटीनं, संयमानं अशोक राणे यांनी सिनेमा पूर्ण केला... पण त्यांना अनेक खेदजनक अडचणींना सामोरं जावं लागलं.पण त्यांनी सिनेमा पूर्ण केलाच.सिनेमा पाहायला राजदत्त आले होते. त्यांना राणे यांचा सिनेमा, त्यांचं दिग्दर्शन फार आवडलं. अनेक प्रतिकूल घटना घडूनही राणे यांनी कलाकृती बिघडू दिली नाही. सिनेमा अनेक महोत्सवात फिरला, त्याचा सन्मान झाला.परिपूर्ण सिनेमा मुशाफिराचा दखलपात्र सिनेमा रसिकांना मिळाला...मला जे प्रश्न पडत, माझ्यासोबत काम करणाऱ्या नाटकाच्या सहकाऱ्यांना जे प्रश्न पडत यांचा खरंच असतो का अभ्यास, तर तो असतो... मी सोबत राहून पाहिला. `He is a curator in the true sense of the term` असं त्याचं वर्णन करता येईल.दर वेळेस हे शक्य होतं का? समीक्षक, परीक्षक, कलावंतांच्या, रसिकांच्या पसंतीस उतरतीलच...आपल्यापैकी बऱ्याच मंडळींना माहीत असेलच; पण ज्यांच्या वाचनात अनवधानानं आलं नाही त्यांच्यासोबत हा प्रसंग वाटून घ्यावा असा आहे.सुभाष घई अव्वल दर्जाचे चित्रपट दिग्दर्शक. अनेक सुपरहिट सिनेमे त्यांनी दिले. त्या सगळ्या किंवा त्यातल्या काही सिनेमांचं समीक्षण खालीद मेहमूद यांनी इंग्रजी दैनिकासाठी केलं. उजवं-डावं घडत असे. कधी कौतुक, कधी टीका असं लिहिलं जात असे.अर्थात टीका झाली, की कलह वाढतोच. पण तो तितकाच तेवढाच असे...सिनेमा उतरला, की रागही खाली येत असे.कालांतराने खालीद मेहमूद यांनी स्वतः सिनेमा दिग्दर्शित करायचं ठरवलं. सिनेक्षेत्रातील जवळपास सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्या. खालीद मेहमूद स्वतः सिनेमा दिग्दर्शित करणार... उत्तमच असणार..Premium|Osteoporosis Prevention : ऑस्टिओपोरोसिसचा वाढता धोका; चाळिशीनंतर हाडे मजबूत ठेवण्यासाठी काय कराल?.जया भादुरी, करिश्मा कपूर, नेहा वाजपेयी आणि ऋतिक रोशन अशी त्या वेळेसची सुप्रीम कलावंतांची फौज घेऊन खालीद मेहमूद यांनी ‘फिजा’ हा सिनेमा दिग्दर्शित केला. त्यांच्या या कलाकृतीची सगळेच वाट पाहत होते. हीरो-हीरोईन किंवा ऋतिक रोशन, करिश्मा कपूरचा सिनेमा म्हणण्यापेक्षा या वेळेस खालीद मेहमूदचा सिनेमा म्हणून या सिनेमाकडं पाहिलं जात होतं. सिनेमाची अचूक जाण असणारा माणूस जेव्हा सिनेमा करतो, तेव्हा असं होणं साहजिकच आहे. सिनेमा आला ‘फिजा.’जी व्यक्ती इतरांच्या सिनेमांची समीक्षणं लिहितो, आता त्याचाच सिनेमा आला असं असेल तर त्याचं समीक्षण कुणी करायचं? अनेक नावांवर खल झाला. सुभाष घईंचं नाव पुढं आलं. एका वेगळ्याच अंगानं ‘इंडस्ट्री’ आता मजा बघायला तयार होती. सुभाष घई यांनी सिनेमा पाहिला. आता उद्या वर्तमानपत्रात, काय छापून येणार याची सगळ्यांना उत्सुकता होतीच.रविवारच्या अंकावर उड्या पडल्या...सुभाष घई ‘फिजा’ या खालीद मेहमूद यांच्या सिनेमाचं समीक्षण लिहिणार, असे कर्णोपकर्णी झाल्यावर अंक हातोहात गेला...`Skethy characterisation.``Incoherent Script.``Screechy background music.`अशी टीका सुभाष घई यांनी ‘फिजा’ या सिनेमाबद्दल केली. हे सगळं ऐकल्यावर कुतूहल निर्माण झालं. मग मीही हा सिनेमा पाहायला गेलो. मला सुभाष घई इतके नाही कळले; पण ते काय म्हणत होते त्याचं आकलन करत बसलो सिनेमा पाहताना.समीक्षकांच्या ओळी प्रेक्षक ओढतातही... ढकलतातही. आपण असे अनेक जण आहोत शनिवारी-रविवारी त्या आठवड्यात आलेल्या त्या-त्या सिनेमाचं परीक्षण-समीक्षण पाहून तो सिनेमा पाहायचा की नाही हे ठरवतो... ते समीक्षण ठरवतं किती लोकांना, प्रेक्षकांना तो सिनेमा पाहण्यासाठी घराबाहेर पाडायचं की नाही... ते समीक्षण ठरवतं प्रेक्षकांपर्यंत संबंधित सिनेमाबद्दलचं काय पोचवायचं...स्वतः सिनेमाकर्तेही या समीक्षणाची अगदी आतुरतेने वाट पाहत असतात. त्यांचं सगळं त्याच्यावर ठरणार असतं. अपेक्षेप्रमाणे चांगला आला तर ठीक, नाही तर मिठाचा खडा पडतोच... दिवस खराब जातो...परीक्षणासाठी सिनेमा करावा की प्रेक्षकांसाठी सिनेमा करावा, असा मनात झगडा उभा राहतो.माझा एक राजीव वेलीचेट्टी नावाचा NSD चा वर्गमित्र होता. तो समीक्षण डोक्यात ठेवून नाटक बसवत असे. स्वतःच्या कलाकृतीकडं तो समीक्षकाच्या चष्म्यातून पाहत असे. त्यांना काय भावतं? ते कशानं प्रभावित होतात? थोडं वैश्विक (?) वगैरे तो पाहायचा. स्वतःच्या कलाकृतीकडं तो इतकं चिकित्सेनं खरे तर अतिचिकित्सेनं पाहायचा, की ती कलाकृती काहींना फार पोकळ, खोटी वाटत असे. काहींनी त्याला ‘आर्टिफिशियल’ असंही नाव दिलं होतं.त्या कलाकृतीचं ‘नैसर्गिक असणं’ हरवून जात असे. जीव हरवून जात असे आणि अशा वेळी जर ज्यांच्यासाठी हे सगळं केलं त्यांनाही ते नाही भावलं तर आपण कुणाचे?काय करावं?.पुरुषोत्तम करंडक स्पर्धेत एका वर्षी आमची एकांकिका दुसऱ्याच प्रवेशाला पडली... आमच्या हातातून सुटली. कारणं अनेक देता येतात; पण सुटली हे सत्य... ज्यांनी प्रत्यक्ष अशा प्रकारचा अनुभव घेतला आहे, त्यांना याची तीव्रता जाणवेल.पुढची चाळीस मिनिटं काढायची होती रंगमंचावर.पडलेली एकांकिका जितकी उचलायचा प्रयत्न करू तितकी ती आणखीनच पडे.एक-एक मिनिट दोन-दोन तासांचा वाटत होता.कधी संपतेय ही एकांकिका असं झालं होतं.आपलीच एकांकिका, नाटक ज्यांची आपण गेले दोनतीन महिने तालीम करतोय, ती कधी संपतेय अशी विवंचना मन व्यापणं किती भयानक?संपेचना... कशीबशी संपली.तिथून जो निसटलो. दाढी-मिशा काढल्या.आता समीक्षण काय येणार यानं भेदरलो...परत नाटक करायचं नाही असं ठरवलं.कुणाचा काहीच दोष नव्हता... मलाच जमलं नव्हतं. मीच हरलो होतो. आता परत स्टेजवर उभं राहायचं नाही ठरवून घेतलं.मित्रांनी समजवलं. पुन्हा आलो. कशाला घाबरायचं. ते-ते त्या-त्या दिवशी धुवून-पुसून टाकायचं.काळी रात्र अंगावर घ्यायची.नितळ-शुभ्र पहाट पांघरूण काढतेच..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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