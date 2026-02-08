Premium|Flying Cars: उडणाऱ्या गाड्यांचे युग; ट्रॅफिकपासून मुक्तीची नवी क्रांती

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकर, saptrang@esakal.comमानवी प्रगतीचा इतिहास पाहिला तर आपल्याला प्रकर्षानं जाणवतं, की ज्या गोष्टी कालपर्यंत केवळ कल्पनाविलास किंवा विज्ञानाच्या पुस्तकातल्या अशक्य कोटीतल्या कल्पना वाटत होत्या, त्या आज आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनल्या आहेत. अशाच एका क्रांतिकारक बदलाच्या उंबरठ्यावर आज आपण उभे आहोत आणि तो बदल म्हणजे ‘फ्लाइंग कार्स’ किंवा उडणाऱ्या गाड्या....अनेक दशकांपासून हॉलीवूडच्या चित्रपटांमध्ये आणि विज्ञानावर आधारित कादंबऱ्यांमध्ये उडणाऱ्या गाड्यांचं भविष्य वर्तवलं जात होतं. उदा. जे. के. रोलिंग यांच्या जगप्रसिद्ध ‘हॅरी पॉटर अँड द चेंबर ऑफ सिक्रेट्स’मध्ये ती निळी फोर्ड अँग्लिया जेव्हा ट्रॅफिकमध्ये अडकण्याऐवजी चक्क आकाशात झेपावते, तेव्हा जगभरातल्या मुलांपासून वृद्धांपर्यंत प्रत्येकाच्या मनात ‘आपल्याकडेही अशी एखादी गाडी असावी’ अशी एक सुप्त इच्छा निर्माण झाली होती. ‘द जेट्सन्स’सारख्या कार्टून मालिकांनी किंवा ‘बॅक टू द फ्युचर’सारख्या चित्रपटांनी वर्तवलेली भाकीतं आज २०२६मध्ये बरीचशी वास्तवात उतरलेली आहेत. आज ही केवळ काल्पनिक चित्रं राहिलेली नसून, तंत्रज्ञानाच्या जोरावर आपण अशा युगात प्रवेश केला आहे, जिथे फक्त रस्तेच नाही, तर आकाशही आपल्या प्रवासाचा मार्ग बनणार आहे.१९४०-५०च्या दरम्यान टेलर एरोकारसारख्या लो फ्लाइट मॉडेल्सचा प्रयत्न झाला होता; पण ती पुढे विकसित झालीच नाहीत. त्यानंतर प्रयत्न चालूच होते; पण २०२५-२६मध्ये अशा फ्लाइंग कार्स किंवा एअर टॅक्सीज जगामध्ये कुठे कुठे दिसायला लागल्या आहेत..Premium| Freedom fighters of India: झेंडावंदनाला गुन्हा ठरवल्यानंतर शासनाला माघार घ्यावी लागली. लोकशाही मूल्यांच्या विजयाचा तो सोहळा ठरला.या तंत्रज्ञानाला तांत्रिक भाषेत ‘eVTOL’ म्हणजेच इलेक्ट्रिक व्हर्टिकल टेक-ऑफ अँड लँडिंग असं म्हटलं जातं. हे वाहन म्हणजे विमान आणि हेलिकॉप्टर यांच्यामधलं एक प्रगत स्वरूप आहे. पारंपरिक विमानांना उडण्यासाठी लांब रनवेची गरज असते, तर तिथल्या तिथे उडणारी हेलिकॉप्टर्स प्रचंड आवाज करतात आणि त्यांच्या मेंटेनन्सचा खर्च खूप असतो; मात्र आधुनिक उडणाऱ्या गाड्या या बॅटरीवर चालणाऱ्या आणि पर्यावरणपूरक आहेत. विशेष म्हणजे, या गाड्या एखाद्या ड्रोनप्रमाणे एकाच जागेवरून सरळ वर उडू शकतात, ज्यामुळे दाट लोकवस्तीच्या शहरांमध्ये जिथे जागांची कमतरता आहे, तिथे या गाड्या अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहेत. ही केवळ एक नवी वाहतूक व्यवस्था नाही, तर मानवी जीवनशैलीला पूर्णपणे बदलून टाकणारी एक क्रांती आहे. जेव्हा आपण ट्रॅफिक जॅमबद्दल विचार करतो, तेव्हा आपल्या डोळ्यासमोर तासन्तास एकाच जागी अडकलेल्या वाहनांच्या रांगा येतात; मात्र या तंत्रज्ञानामुळे आपण ‘टू-डायमेंशनल’ प्रवासाकडून चक्क ‘थ्री-डायमेंशनल’ प्रवासाकडे वळणार आहोत! यासाठी आकाशात एकावर एक अनेक पदर असलेले ‘एअर कॉरिडॉर्स’ तयार केले जातील आणि त्यामुळे वाहतुकीची क्षमता कित्येक पटीनं वाढेल.या जागतिक शर्यतीत सध्या चीननं घेतलेली आघाडी अत्यंत विस्मयकारक आहे. चिनी कंपन्यांनी अशा फ्लाइंग कार्सच्या केवळ संकल्पना मांडून न थांबता, प्रत्यक्ष त्यांच्या उत्पादनाला सुरुवात केली आहे. ‘सीएनबीसी’च्या ताज्या अहवालानुसार, चीनमधल्या गुआंगझोऊ इथे जगातला पहिला फ्लाइंग कारचा भव्य कारखाना सुरू झाला आहे. ‘एक्सपेंग एरोएचटी’ (XPeng AeroHT) आणि ‘ई-हँग’(EHang)सारख्या कंपन्यांनी या क्षेत्रात अमेरिकेलाही मागे टाकलं आहे. ‘ई-हँग’च्या गाड्या तर आता चीनमधल्या काही शहरांमध्ये पर्यटन आणि आणीबाणीच्या सेवा यांच्यासाठी प्रत्यक्ष वापरल्याही जात आहेत..‘बीबीसी’च्या एका वृत्तानुसार, चीननं या तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असलेले कायदे करण्याची आणि सुरक्षा प्रमाणपत्रं देण्याची प्रक्रिया जगात सर्वात आधी पूर्ण केली आहे. त्यामुळे तिथे आता या गाड्या केवळ चाचणीच्या टप्प्यावर नसून, व्यावसायिक वापरासाठी सज्ज झाल्या आहेत. हे यश पाहून पाश्चिमात्य देश आणि कंपन्या यांच्यामध्येही मोठी खळबळ उडाली आहे. अमेरिकेतल्या ‘जॉबी एव्हिएशन’ आणि ‘आर्चर’सारख्या कंपन्यादेखील आता न्यू यॉर्क आणि लॉस एंजेलिस या शहरांमध्ये आपली ‘एअर टॅक्सी’ सेवा सुरू करण्यासाठी अहोरात्र धडपडत आहेत. ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ (डब्ल्यूएसजे)च्या एका विश्लेषणानुसार, २०२६ हे वर्ष जागतिक वाहतुकीच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरणार आहे, कारण याच वर्षी अनेक देशांमध्ये आकाशात शेकडो उडणाऱ्या गाड्या दिसायला लागतील.भारतातही सरला एव्हिएशन आणि आर्चर एव्हिएशन या कंपन्यांनी eVTOL हवाई टॅक्सीच्या चाचण्या सुरू केल्या आहेत आणि मुंबई, दिल्ली आणि बंगळूर अशा काही शहरांमध्ये याची सेवा सुरू करण्याचा त्यांचा विचार आहे. पुढच्या काही वर्षांत भारतातही फ्लाइंग टॅक्सीज आपल्याला बघायला मिळतील, हे नक्की. अर्थात हे निदान सुरुवातीला फक्त उच्चभ्रू वर्गालाच परवडण्यासारखं असेल, यात शंकाच नाही..Premium|Artificial Intelligence: कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा धोकादायक खेळ; पिढीच्या भावनिक नात्यांवर संकट.उडणाऱ्या गाड्यांच्या आगमनाचा सर्वात मोठा आणि दीर्घकालीन परिणाम आपल्या रिअल इस्टेट मार्केटवर आणि शहरांच्या रचनेवर होणार आहे. आज आपण जेव्हा घर घेतो, तेव्हा ‘लोकेशन’ हा सर्वात महत्त्वाचा घटक असतो. ऑफिसपासून जवळ असलेलं घर किंवा रेल्वे स्थानकाच्या जवळ असलेली जागा यांना प्रचंड मागणी असते. मुंबई, पुणे, दिल्ली किंवा बंगळूरसारख्या शहरात घरांच्या किमती या केवळ अशा अंतरांवरून ठरतात; मात्र जेव्हा हवेतून प्रवास करणं सुलभ होईल, तेव्हा अंतराचं हे पारंपरिक गणितच कोलमडून पडेल. ‘ब्लूमबर्ग’च्या एका शोधनिबंधात ‘भविष्यात शहरांच्या सीमा पुसल्या जातील’ असं म्हटलं आहे. जो प्रवास आज रस्त्यानं करण्यासाठी दोन तास लागतात, तो हवेतून अवघ्या १५ ते २० मिनिटांत पूर्ण होईल. याचा अर्थ असा, की लोक शहराच्या गर्दीत राहण्याऐवजी शहरापासून ८०-१०० किलोमीटर दूर असलेल्या निसर्गरम्य आणि शांत ठिकाणी राहणं पसंत करतील. यामुळे ग्रामीण भागातल्या जमिनींच्या किमतीत मोठी वाढ होईल आणि शहरांमधील घरांच्या किमतीत मोठी स्थिरता किंवा घट पाहायला मिळू शकते. रिअल इस्टेटमधल्या गुंतवणुकीचे निकष बदलतील आणि घराच्या बांधकामात ‘पार्किंग’पेक्षा ‘लँडिंग पॅड’ किंवा ‘व्हर्टिपॉर्ट्स’ना अधिक महत्त्व दिलं जाईल. मोठ्या इमारतींच्या गच्चीवर आता केवळ हेलिपॅड्स नसतील, तर त्या गच्च्या एका मिनी एअरपोर्टप्रमाणे काम करतील आणि तिथे शेकडो उडणाऱ्या गाड्या उतरू शकतील..या तंत्रज्ञानामुळे होणारा फायदा केवळ वेळेची बचत इतकाच मर्यादित नाही, तर पर्यावरणाच्या दृष्टीनंही हे अत्यंत महत्त्वाचं पाऊल आहे. या गाड्या पूर्णपणे इलेक्ट्रिक असल्यामुळे कार्बन उत्सर्जन खूप कमी होईल. आज रस्त्यांवरच्या ट्रॅफिकमुळे होणारं ध्वनिप्रदूषण आणि वायुप्रदूषण ही शहरांतील मोठी समस्या आहे. उडणाऱ्या गाड्या या पारंपरिक गाड्यांच्या तुलनेत अत्यंत शांत असतात. त्यामुळे शहरांमधली आवाजाची पातळी लक्षणीयरीत्या कमी होईल; मात्र हे सर्व साध्य करताना आपल्यासमोर अनेक आव्हानंदेखील उभी आहेत.आकाशातल्या ट्रॅफिकचं व्यवस्थापन करण्यासाठी आपल्याला अत्यंत प्रगत अशा कृत्रिम बुद्धिमत्तेची (एआय) गरज भासणार आहे. जर हजारो गाड्या एकाच वेळी आकाशात असतील, तर त्यांची टक्कर टाळण्यासाठी, त्यांच्या हवेतल्या ट्रॅफिक यंत्रणासाठी आणि अनेक फ्लाइंग कार्सच्या टेकऑफ आणि लँडिंग यांच्या नियोजनासाठी मानवी नियंत्रणापेक्षा सॉफ्टवेअरवर आधारित नियंत्रण अधिक प्रभावी ठरेल. नाहीतर आपल्याला हवेमध्ये ट्रॅफिक सिग्नल्स आणि शिट्या फुंकणारे ट्रॅफिक पोलिस यांचीच कल्पना करावी लागेल.तसंच, या गाड्यांच्या सुरक्षिततेबद्दल सर्वसामान्यांच्या मनात विश्वास निर्माण करणं हेदेखील एक मोठंच काम असेल. हवेत बॅटरी संपली किंवा तांत्रिक बिघाड झाला तर काय करायचं, या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी कंपन्या आता ‘बॅलिस्टिक पॅराशूट’सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करीत आहेत. त्यामुळे बिघाड झाला तर संपूर्ण गाडी पॅराशूटच्या मदतीनं सुरक्षितपणे खाली उतरू शकेल..फ्लाइंग कार्सचं हे युग आपल्या जीवनशैलीला अधिक गतिमान आणि कार्यक्षम बनवणार आहे. विचार करा, सकाळी तुम्ही तुमच्या घराच्या गच्चीवरून उड्डाण करता आणि ट्रॅफिकचा कोणताही विचार न करता थेट तुमच्या ऑफिसच्या बाल्कनीत उतरता. यामुळे जो वेळ वाचेल, तो लोकं आपल्या कुटुंबासाठी किंवा छंदांसाठी वापरू शकतील. ‘२०३० पर्यंत ही सेवा इतकी स्वस्त होईल की सर्वसामान्यांना टॅक्सी भाड्याच्या दरात एअर टॅक्सी उपलब्ध होईल’ असं ‘सीएनबीसी’च्या एका रिपोर्टमध्ये भाकीत वर्तवण्यात आलं आहे. हे केवळ श्रीमंतांचं खेळणं न राहता सार्वजनिक वाहतुकीचा एक मुख्य भाग बनेल. भारतासारख्या देशात, जिथे रस्ते पायाभूत सुविधांवर मोठा ताण आहे, तिथे हे तंत्रज्ञान वरदान ठरू शकतं. मुंबई ते पुणे हा प्रवास जो आज तीन-चार तास घेतो, तो अवघ्या ३०-४० मिनिटांत पूर्ण होऊ शकेल. या गतीमुळे आर्थिक व्यवहारांना वेग येईल आणि देशाच्या जीडीपीमध्येही मोठी भर पडेल, असा एक अंदाज आहे.शेवटी, आपण हे समजून घेतलं पाहिजे, की कोणताही मोठा बदल सुरुवातीला अशक्य वाटतो. जेव्हा विमानाचा शोध लागला, तेव्हाही लोकांना ‘माणूस कधीच पक्ष्यांसारखा उडू शकणार नाही’ असं वाटलं होतं; पण आज विमान प्रवास हे सर्वात सुरक्षित आणि सामान्य साधन बनलं आहे. तसंच काहीसं उडणाऱ्या गाड्यांच्या बाबतीत घडणार आहे. हॅरी पॉटरची ती निळी उडणारी कार आता पुस्तकाच्या पानांमधून बाहेर पडून आपल्या वास्तवात येण्यासाठी सज्ज झाली आहे. भविष्यातली महानगरं ही फक्त जमिनीवर चालणारी नसून, आकाशातही विहार करणारी असतील. आपण या ऐतिहासिक बदलाचे साक्षीदार आहोत आणि लवकरच आपल्या खिडकीबाहेरचं दृश्य कायमचं बदललेलं असेल. खरोखरच येत्या काही वर्षांत तुम्ही उबेर ॲपवरून एखादी फ्लाइंग कार घराच्या टेरेसवर मागवून सरळ रेषेमध्ये उडून ऑफिसला जाऊ लागाल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.