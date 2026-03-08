Indian Handloom Tradition : वैभवशाली परंपरेची परदेशी नजरेतली नोंद

शेफाली वैद्य - saptrang@esakal.comहजारो वर्षे परकीयांच्या नजरेत भारतीय कापडाचे स्थान महत्त्वाचे आहे. या देशात कापड हे केवळ अंग झाकण्यासाठी नव्हते तर इथले कापड हे तांत्रिक परिपूर्णता, सामाजिक संघटन आणि जागतिक व्यापाराचे प्रतीक होते. आजही भारतीय वस्त्रपरंपरा तशीच जिवंत आहे. इतिहासातील प्रवाशांच्या नोंदी आणि आजच्या विणकरांचे काम, या दोन्ही गोष्टी एकाच अखंड परंपरेचा धागा विणत आहेत. भारतीय वस्त्रपरंपरेचा गेली काही वर्षे मी सातत्याने अभ्यास करत आहे. भारतीय वस्त्रकलेचा इतिहास आणि भारताच्या विविध भागातली हातमाग उद्योगाची सद्यःस्थिती ह्या दोन्हींची सांगड घातली तर दोन गोष्टी प्रकर्षाने जाणवतात... त्या म्हणजे इतकी राजकीय आणि सामाजिक स्थित्यंतरे होऊनदेखील भारतीय वस्त्रपरंपरेत काही गोष्टी होत्या तशाच राहिल्या आहेत आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भारतात आलेल्या सर्व प्राचीन प्रवाश्यांनी, मग ते कुठल्याही देशातले, कुठल्याही काळातले असोत... भारतीय वस्त्रपरंपरेवर काही ना काही भाष्य अवश्य केले आहे. ह्याचाच अर्थ असा होतो की, भारतात विणलेली वस्त्रे ही केवळ स्थानिक हस्तकला नव्हती, तर तो जागतिक महत्त्व असलेला एक खूप मोठा उद्योग होता. भारतीय वस्त्रे व्यापाराच्या दृष्टीने तर महत्त्वाची होतीच, पण राजनैतिक देवाण-घेवाणीचे व्यवहारही वस्त्रांच्या माध्यमातून त्यावेळी पार पडत असत. .गेल्या लेखात आपण साधारण सातव्या-आठव्या शतकापर्यंत भारतात येऊन गेलेले प्राचीन ग्रीक आणि चिनी प्रवासी भारतीय वस्त्रकलेकडे कसे बघत असत ह्याचा आढावा घेतला. आजच्या लेखात आपण कॉमन इराच्या नवव्या शतकापासून भारतात येणाऱ्या प्रवाशांच्या नजरेतून तत्कालीन भारतीय वस्त्रोद्योगाकडे बघणार आहोत. इस्लामच्या भारतावरच्या आक्रमणानंतर भारतातली समाजव्यवस्था आणि राज्यव्यवस्था पूर्णपणे बदलून गेली, साहजिकच भारतीय वस्त्रकलेवरतीदेखील ह्या बदलांचे दूरगामी परिणाम दिसून आले. वस्त्रप्रावरणांच्या पद्धती बदलल्या. मध्य पूर्वेकडून आलेले नवीन मोटिफ भारतीय कलेत आले, स्थिरावले. तलम सुती वस्त्रे पूर्वीपासूनच भारतात विणली जात होती, पण आता ते कौशल्य पूर्णपणे विकसित होऊन तशा तलम, झिरझिरीत वस्त्रांना विलासी इस्लामी राजदरबारांमधून मोठ्या प्रमाणात राजाश्रय मिळत होता. न शिवलेली वस्त्रे नेसण्याची प्राचीन भारतीय परंपरा इथल्या संस्कृतीतून कधीच गेली नाही, पण शिवलेल्या वस्त्रांचे जामा, अंगरखा आदी विविध प्रकार राजमान्य होऊ लागले.ह्या स्थित्यंतराचा सर्वात प्राचीन अरबी साक्षीदार म्हणजे ‘Ancient Accounts of India and China.’ हा प्रवासवृत्तसंग्रह. हा ग्रंथ नवव्या शतकातील अरब प्रवासी सुलेमान अल ताजिर आणि दहाव्या शतकातील अरब प्रवासी अबू झाएद अल सिराफी यांच्या भारत आणि चीनमधील प्रवासावर आधारित ग्रंथ मानला जातो. या ग्रंथाचा इंग्रजी अनुवाद १७३३ मध्ये एका फ्रेंच आवृत्तीवरून प्रकाशित झाला. ह्या ग्रंथामध्ये पश्चिम किनाऱ्यावरील भारतीय राज्यांमध्ये विणल्या जाणाऱ्या तलम सुती वस्त्रांचे उल्लेख आहेत आणि इतकेच नव्हे तर त्या वस्त्रांच्या पोताचे वर्णन करताना हा ग्रंथ असा दावा करतो की भारतातल्या पश्चिमेतले ‘सुती कापड इतके नाजूक आणि सूक्ष्म विणलेले असते की ते अंगठीतून आरपार जाऊ शकते.’ इतके तलम वस्त्र विणण्याचे कौशल्य जगात इतर कुठेही आढळत नाही असेही हा ग्रंथ नमूद करतो. इतक्या तलम कापडाचा वापर केवळ समाजातील श्रीमंत आणि प्रतिष्ठित लोकच करू शकत असत हे स्पष्ट आहे. तत्कालीन आंतरराष्ट्रीय व्यापारात देखील अशा तलम सुती कापडाच्या निर्यातीचा मोठा सहभाग असावा..कॉमन ईराच्या नवव्या-दहाव्या शतकानंतर हिंद महासागरातील व्यापारावर अरब व्यापाऱ्यांचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले. त्या काळात भारतात विणलेल्या सुती कापडांची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर इराकमधील बसराह आणि बगदादपर्यंत सुरू झाली. पूर्वेकडे तर ही निर्यात फार पूर्वीपासून सुरू होती. भारतीय वस्त्रे जावा आणि चीनपर्यंत जात होती आणि चीनमधून रेशमी वस्त्रे आपल्याकडे आयात होत होती. पुढे अकराव्या शतकात अल बिरुनी हा अत्यंत चौकस आणि कुशाग्र बुद्धीचा मूळ इराणमधील प्रवासी गझनीच्या मोहम्मदाबरोबर भारतात येऊन दीर्घकाळ राहिला. भारतातल्या त्याच्या वास्तव्यावर त्याने लिहिलेला किताब फि तहकिक मा लील हिंद हा ग्रंथ आजही तत्कालीन भारतीय समाजजीवनाचे वर्णन करणारा एक महत्त्वाचा ग्रंथ मानला जातो. त्याचा इंग्रजी अनुवाद अल बिरुनी इंडिया ह्या नावाने प्रसिद्ध आहे. ह्या ग्रंथामध्ये अल बिरुनीने कापूस व त्यापासून तयार होणारी वस्त्रे ही भारतीय दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग असल्याचे आवर्जून नमूद केले आहे. अल बिरुनीच्या लेखनात भारतीय वस्त्रपरंपरा ही केवळ व्यापाराचा विषय नसून भारतातल्या तत्कालीन सामाजिक संरचनेशी जोडलेली एक प्राचीन परंपरा म्हणून आपल्याला दिसते.चौदाव्या शतकाच्या प्रारंभी अरबी प्रवासी इब्न बतूता याने हिंद महासागर परिसरात विस्तृत प्रवास केला. त्याच्या रिहला नावाच्या ग्रंथात त्याने भारतीय उपखंडातील दीर्घ वास्तव्यानंतरची त्याची निरीक्षणे नोंदवली आहेत. ह्या पुस्तकात बंगालचा उल्लेख स्पष्टपणे उच्च प्रतीची सुती वस्त्रे विणला जाणारा उत्पादनक्षम प्रदेश म्हणून इब्न बतूताने केला आहे. त्याने हेही लिहून ठेवले आहे की चीनमध्ये भारतीय बनावटीच्या तलम सुती वस्त्रांना अत्यंत मान आणि मागणी होती. दिल्लीचा तत्कालीन सुलतान मुहम्मद बिन तुघलक यांने चीनमधील युआन सम्राटाला पाठवलेल्या भेटवस्तूंमध्ये पाच प्रकारच्या कापडांच्या प्रत्येकी १०० वार तुकड्यांचा समावेश होता, असे इब्न बतूताने लिहिले आहे. त्या पाचपैकी चार प्रकार बंगालमधील होते आणि इब्न बतूताने बयरामी, सलाहिय्या, शिरीनबाफ आणि शनबाफ अशी त्यांची नावेही दिलेली आहेत..Premium|Trump Russia Oil Sanctions India : आयातशुल्कवाढीच्या धमकीकडे कसे पाहावे? .ह्या सर्व अरबी प्रवाशांच्या लिखाणातून नोंदवला गेलेला भारतीय वस्त्रांचा उत्तम दर्जा आपल्या सहज लक्षात येतो. साधारण चौदाव्या शतकापर्यंत भारतीय वस्त्रोद्योग चांगलाच भरभराटीला आलेला होता. मुघल काळातील ऐतिहासिक नोंदींमध्येही भारतात विणल्या जाणाऱ्या विविध प्रकारच्या कापडांचे स्पष्ट उल्लेख आहेत, उदा. मलमल, कोसा, दोरिया, इत्यादी. बंगालची अतितलम मलमल, गुजरातचे कॅलिको आणि दाक्षिणात्य प्रदेशातील रंगीत कापडे यांचा उल्लेख मुघल कालीन लेखनात वारंवार आढळतो. विशेष म्हणजे यातले बरेच वस्त्रप्रकार आजही भारतात त्या त्या भागात आजही तसेच विणले जातात. हे ऐतिहासिक सातत्य जगात इतरत्र कुठेच दिसत नाही.पंधराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात युरोपीय वसाहतवाद्यांचे समुद्रमार्गे भारतावर आक्रमण सुरू झाले. त्यानंतर अनेक युरोपीय प्रवासी विविध कारणांसाठी भारतात येऊन गेले. त्यांनी लिहिलेल्या प्रवासवर्णनांमधून भारताचे एक वेगळे दर्शन आपल्याला घडते. पण भारतीय वस्त्रपरंपरा आणि वस्त्रोद्योग त्यांनाही डावलता आला नाही. युरोपीय प्रवासवर्णनांमधून भारतातली वेगवेगळी बंदरे, तिथून निर्यात होणारे वस्त्रप्रकार, विणकामाची प्रक्रिया आणि व्यापार यांची वाढती नोंद आढळते..सोळाव्या शतकातील पोर्तुगीज प्रवासी आणि अधिकारी दुआर्ते बार्बोसा याने आपल्या ‘दि बुक ऑफ दुआर्ते बार्बोसा’ ह्या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या ग्रंथात भारतातील वस्त्रोद्योगाचे अत्यंत सविस्तर वर्णन केले आहे, विशेषतः गुजरात आणि विजयनगर साम्राज्याच्या संदर्भात. १५१५ मध्ये लिहिलेल्या त्याच्या प्रवासवर्णनात भारतात उच्च दर्जाचे सुती कापड विणले जाते याची आवर्जून नोंद केली आहे. विजयनगर साम्राज्यात राहणारे लोक तलम सुती वस्त्रे तसेच तेजस्वी रंगांची रेशमी वस्त्रे परिधान करत असत, असे दुआर्ते बार्बोसाने लिहून ठेवले आहे. काही वस्त्रे पाच गज लांबीची असल्याचेही त्याने लिहिले आहे, तसेच तिथले प्रतिष्ठित लोक रेशमी भरतकाम केलेले उत्तम प्रतीचे चामड्याचे जोडे वापरतात असेही बार्बोसाने नमूद केलेले आहे. सोळाव्या शतकाच्या सुरुवातीला गुजरातमध्ये आंतरराष्ट्रीय कपडा व्यापाराचे केंद्र होते आणि तिथला वस्त्रव्यापार हा त्या प्रदेशाच्या समृद्धीचा कणा होता असेही त्याने नोंदवले आहे.सतराव्या शतकात ज्यों बाप्टिस्त तावेरनिये नावाच्या प्रवाशाने भारतात अनेकदा दीर्घकाळ प्रवास केला. हा माणूस अत्यंत चौकसबुद्धीचा आणि सूक्ष्म निरीक्षणशक्ती असलेला बुद्धिमान माणूस होता. त्याच्या ‘ट्रॅव्हल्स ईन इंडिया ह्या नावाच्या १६७६ मध्ये मूळ फ्रेंचमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या प्रवासवर्णनाचा समग्र आणि सुरस मराठी अनुवाद नुकताच ‘जां बातीस्त तावर्निए याचे भारतातील प्रवास’ ह्या नावाने सत्येन वेलणकर, रोहित सहस्रबुद्धे आणि विनायक नेर्लेकर यांनी केला आहे. ह्या पुस्तकात भारतात त्या काळात विणल्या जाणाऱ्या कापडांच्या विविध प्रकारांचे स्पष्ट आणि तपशीलवार उल्लेख आहेत. व्यापारी दृष्टिकोन असल्यामुळे तावर्निए सुती वस्त्रांचे नावानिशी प्रकार, त्यांची उत्पत्तीस्थाने, किंमत आणि श्रेणी याचे बारीक तपशील देतो. काही प्रदेशांमध्ये पांढऱ्या कापडाचे ब्लिचिंग कसे केले जाते याचेही अगदी बारीक वर्णन तावर्निएने केले आहे. त्याच्या लेखनात तत्कालीन भारतीय वस्त्रनिर्मितीची प्रक्रिया व व्यापार यांचे समग्र चित्र दिसते.फ्रेंच वैद्य आणि प्रवासी फ्रांस्वा बर्निए ह्यानेही सतराव्या शतकात भारतात बराच प्रवास करून आपली निरीक्षणे नोंदवली. त्याच्या ट्रॅव्हल्स इन मोगल एम्पायर ह्या ग्रंथात बंगालला ‘कापूस आणि रेशीम यांचे साठागृह’ असे संबोधले आहे. बर्निएच्या निरीक्षणानुसार डच, पोर्तुगीज आणि इतर युरोपीय व्यापारी मोठ्या प्रमाणावर भारतीय वस्त्रे भारतातून निर्यात करत होते. बर्निएच्या वर्णनातून तत्कालीन भारतीय वस्त्रोद्योगाचा व्याप आणि भारतीय कापडाचे जागतिक बाजारपेठेतील अव्वल स्थान स्पष्ट दिसून येते..दोन हजार वर्षांपूर्वी ग्रीकांनी लिहून ठेवलेल्या भारतीय वस्त्रोद्योगाबद्दलच्या नोंदी, सहाव्या-सातव्या शतकातल्या चिनी प्रवाशांनी लिहून ठेवलेले भारतीय वस्त्रांबद्दलचे उल्लेख, आठव्या-नवव्या शतकातल्या अरब व्यापाऱ्यांनी लिहून ठेवलेली भारतीय वस्त्रोद्योगाबद्दलची नवलपूर्ण वर्णने ते थेट सतराव्या-अठराव्या शतकातल्या युरोपीय प्रवाशांच्या तांत्रिक नोंदींपर्यंत आपल्याला दिसते की भारताच्या वस्त्रपरंपरेचा उल्लेख परदेशी प्रवाशांच्या लेखनात सातत्याने होतो. ह्यावरून हे स्पष्ट होते की हजारो वर्षे परकीयांच्या नजरेत भारतीय कापडाचे स्थान महत्त्वाचे आहे. ह्या देशात कापड हे केवळ अंग झाकण्यासाठी नव्हते तर इथले कापड हे तांत्रिक परिपूर्णता, सामाजिक संघटन आणि जागतिक व्यापाराचे प्रतीक होते. आजही भारतीय वस्त्रपरंपरा तशीच जिवंत आहे. इतिहासातील प्रवाशांच्या नोंदी आणि आजच्या विणकरांचे काम, ह्या दोन्ही गोष्टी एकाच अखंड परंपरेचा धागा विणत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.