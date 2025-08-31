फ्रँकलिन कासवाच्या शेजाऱ्यांचे चित्र

गौरी देशपांडे - gaurisdeshpande1294@gmail.comफ्रँकलिनला दहापर्यंतच्या अंकांची मोजणी करता यायची. सुलट तर यायचीच, पण अगदी उलटसुद्धा यायची! त्या शिवाय मुळाक्षरं तोंडपाठ म्हणून दाखवता यायची. चित्र काढायला, काढलेली चित्र दाखवायला आणि त्या काढलेल्या चित्रांविषयी बोलायलासुद्धा आवडायचं त्याला. एकूणच काय, तर फ्रॅंकलिन म्हणजे एक हुशार, चुणचुणीत मुलगा- सॉरी- कासव होता! .घुबडसर शिकवायचे त्या शाळेत, कोल्हा, अस्वल, गोगलगाय, हरिण असे फ्रॅंकलिनचे वर्गमित्र होते. एके दिवशी वर्गात घुबडसरांनी एक नवीन प्रकल्प करायला सांगितला. प्रकल्प असा होता की, सगळ्यांनी एक असं चित्र काढून दाखवायचं, ज्यात त्यांना त्यांच्या शेजारची सगळ्यात आवडती गोष्ट असेल! काय काय असतं आपल्या शेजारी? घरं, बागा, हॉस्पिटल, इत्यादी.फ्रॅंकलिनने लगेच घुबडसरांना विचारलं, ‘‘तुम्हाला सर्वांत जास्त काय आवडतं?’’सरांनी एक क्षण विचार केला आणि ते म्हणाले, ‘‘शाळा’’ त्या दिवशी शाळेतून घरी जाईपर्यंत फ्रँकलिनच्या डोक्यात प्रकल्पाचाच विचार होता. म्हणूनच तर घरी पोहोचल्यावर काहीही न खाता तो सरळ त्याच्या खोलीत गेला, त्याने रंगीत खडू, कागद बाहेर काढले आणि तो विचार करू लागला..‘हम्म... माझा शेजार आणि त्यातली माझी सगळ्यात आवडती गोष्ट...!’आईस्क्रीमचं दुकान? सायकलचा रस्ता? की फुटबॉलचं मैदान? बापरे! आपल्या शेजाराबाबतची सगळ्यांत मस्त गोष्ट कोणती हे ठरवणं अजिबात म्हणजे अजिबात सोपं नव्हतं. आपण थोडं खाऊन घेतलं, तर कदाचित आपलं डोकं चालेल असा विचार करून फ्रँकलिनने अख्खी तीन बिस्कीटं आणि दोन ग्लास दूध पोटात ढकलल्यावरसुद्धा त्याला ठरवता येईना. आता?मग त्याच्या आईने त्याला एक सुचवलं. ‘‘तू आपल्या शेजार-पाजारी एक छान चक्कर का मारून येत नाहीस?’’ अरे हो की!.फ्रॅंकलिन रंगीत खडू आणि कागद घेऊन बाहेर पडला. बाहेर पडल्यावर हिरवळीवर बिव्हर भेटली. तिने तर तिचा प्रकल्प संपवलाही होता! तिने काढलं होतं वाचनालयाचं चित्र. खरंच की! ग्रंथपाल हंसीमॅडमबरोबर गोष्टी ऐकायला फ्रॅंकलिनला किती आवडतं! त्यानेसुद्धा मग वाचनालयाचंच चित्र काढायचं ठरवलं आणि बिव्हरला टाटा करून तो त्या दिशेने निघाला. तो वाचनालयाच्या पायऱ्यांवर बसणार तेवढ्यात त्याला कोल्हा भेटला. कोल्ह्याने अग्निशमन दलाचं चित्र काढायचं ठरवलं होतं. खरंच की!आगीच्या बंबाच्या गाडीत तिथल्या मुख्य लांडगोबांजवळ त्याला बसायला मिळालं, तेव्हा त्याला किती भारी वाटलेलं हे त्याला आठवलं. फ्रँकलिननेसुद्धा मग अग्निशमन दलाचं चित्र काढायचं ठरवलं आणि कोल्ह्याचा निरोप घेऊन तो त्या दिशेने निघाला. तो तिथे पोहोचणार, तेवढ्यात त्याला भेटलं हरिण. हरणाने चित्र काढायला निवडलं होतं तळं. खरंच की!.फ्रँकलिनला तळ्यात मित्रांसोबत पोहताना केलेली धमाल आणि तळ्याच्या पाण्याचा बर्फ गोठल्यावर, त्यावर केलेलं स्केटिंग आठवलं. त्यानेसुद्धा मग तळ्याचं चित्र काढायचं असं मनाशी पक्क केलं आणि हरणाला बाय म्हणून तो तळ्याच्या दिशेने निघाला. तळं नजरेच्या टप्प्यात आलंच होतं की त्याला अस्वल भेटलं. अस्वलाने तर बोराच्या रानाचं चित्र काढायचं ठरवलं होतं. अस्वलाने फ्रॅंकलिनला बागेचं चित्र काढण्याचं सुचवलं. खरंच की!मित्रांसोबत बागेतली घसरगुंडी, झोपला, सी- सॉ हे सगळा खेळण्यात फ्रॅंकलिनला किती मजा येते! आता बाग फायनल, ठरलं! मग फ्रँकलिनने अस्वलाचे आभार मानले आणि तो बागेकडे गेला, पण बागेत गेल्यावरसुद्धा त्याचा एक असा काही निर्णय होईना. एकटाच सी-सॉवर बसून विचार करणाऱ्या फ्रँकलिनला त्याची आई घरी घेऊन गेली. तिने जेवायला त्याच्या आवडीचा बेत केला होता. गरमागरम ब्रोकोली सूप आणि माशीकेक. पोट आणि मन दोन्ही मनसोक्त भरल्यावर फ्रँकलिनला जरा तरतरी आली. मग त्याने आईला विचारलं की, तिची आपल्या आजूबाजूच्या परिसरातली सगळ्यात आवडती गोष्ट कुठली? तेव्हा आईने सांगितलं की, तिला शनिवारी सकाळी भरणारा बाजार सर्वांत जास्त आवडतो..शनिवारचा बाजार! फ्रँकलिनला तर शेतकरी सशाजवळचे गोड वाटणे आणि शेतकरीण खारीकडच्या माशी ब्राऊनीज खूप आवडायच्या!बाबा म्हणाले की, त्यांना त्यांचा बुद्धिबळाचा क्लब सगळ्यात जास्त आवडतो. बुद्धिबळाचा उल्लेख झाल्यावर फ्रॅंकलिनला आठवलं की बुद्धिबळाचे मुख्य असलेले बगळेकाका दुसरीकडे राहायला जातायत. त्यांच्याशिवाय बुद्धिबळ क्लब नेहमीसारखा वाटणारच नाही.अरे हो की! फ्रँकलिनला आता पक्क कळलं होतं की, त्याला कशाचं चित्र काढायचंय! फ्रँकलिनसारख्या गुणी, संवेदनशील कासवाची ही गोष्ट आहे पोलेत बुर्ज्वा आणि ब्रेंडा क्लार्क यांची. या दोघांनी निर्माण केलेल्या काल्पनिक पात्रांवर आधारित अनेक कथांपैकी ही एक कथा आहे. फ्रँकलिनचं कुटुंब, त्याचे मित्र आणि तो राहत असलेल्या परिसराचं सुंदर चित्रण ब्रेंडा क्लार्क यांच्या चित्रातून झालं असून, या गोष्टीचा मराठी अनुवाद मंजुषा आमडेकर यांनी केला आहे. हे पुस्तक मेहता पब्लिशिंग हाऊसने प्रकाशित केलं आहे..दुसऱ्या दिवशी शाळेत प्रत्येकाने मोठ्या उत्साहात आपआपले प्रकल्प सादर केले. त्याने कागदाची एक मोठ्ठी गुंडाळी उघडली. काय काढलं होतं त्याने माहितीय? त्याच्या ओळखीच्या सगळ्या लोकांची चित्रं! कारण त्याचे शेजारी हीच त्याची सगळ्यात आवडती गोष्ट होती.तसं बरोबरच आहे म्हणा फ्रॅंकलिनचं! जागा कोणतीही असो आपल्या सोबत असलेली आपली आवडती माणसं ती प्रत्येक जागा, प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक क्षण सुंदर आणि अविस्मरणीय करतात, नाही का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 