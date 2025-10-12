अरविंद रेणापूरकर - arvind.renapurkar@esakal.comपिकू चित्रपटातील ‘हम चले बहारों में, गुनगुनाती राहों में’ हे गीत ऐकत अनेकांनी प्रवास केला असेल. आजकाल मोटारीतील प्रवास म्हणजे केवळ लाँग टूर किंवा हॉटेलिंगपुरता मर्यादित राहिला नसून, सुमधुर आणि ताण हलका करणारे संगीत ऐकण्याचे निमित्तदेखील आहे. मग ते सुधीर फडके यांची गाणी असोत किंवा लताजी आणि किशोरदा यांचे युगुल गीत. वाहन कंपन्यांनी कालपरत्वे प्रवासाला सूरसाज देण्यासाठी संगीत साधने आणली आणि ती सर्वांना भावली. एकार्थाने तो वाहनाचा यूएसपी ठरत आहे....गाणे ऐकण्यासाठी सर्वांत आवडती जागा म्हणजे मोटार. बहुतांश मंडळी घर आणि ऑफिसनंतर तिसऱ्या क्रमांकाने सर्वाधिक वेळ मोटारीत व्यतीत करतात. म्हणूनच ऑडिओ सिस्टिम ही मोटार मालकांमध्ये सर्वाधिक आवडीची ‘अॅक्सेसरी’ मानली जाते. प्रारंभीच्या काळात मोटार उत्पादकांनी संगीत व्यवस्थेत संधी ओळखली आणि फॅक्टरी-इन्स्टॉल्ड ऑडिओ सिस्टम्स मोटारीसोबत येऊ लागले. गेल्या दोन-अडीच दशकांत टू-डिन इंटिग्रेटेड ऑडिओ सिस्टम्स हे मोटारीतील मानक झाले. बी-सेगमेंटपासून पुढील बहुतांश गाड्यांच्या मिड आणि टॉप वेरिएंट्समध्ये अशा प्रकारची ऑडिओ सिस्टम्स आणि स्पीकर्स बसवले जाऊ लागले. ते डॅशबोर्ड व डोअर-पॅनेलमध्ये एकसंध दिसतात. पुढे अपग्रेडेशन होत राहिले आणि अलीकडच्या काळात त्या टू-डिन सिस्टम्सचे रूपांतर प्रीमियम इन्फोटेनमेंट टचस्क्रीनमध्ये झाले. यात ब्रँडेड ऑडिओ सिस्टम्स जोडल्या गेल्या. सध्याचा आयओटी आणि अडास यांचा संगम हा इन-कार ऑडिओ सिस्टम मार्केटसाठी गेम-चेंजर ठरत आहे. पुढील काही वर्षांत या सिस्टम्समुळे प्रवास अधिक आरामदायक आणि मनोरंजक होईल. हे तंत्रज्ञान २०३२ पर्यंत इन-कार ऑडिओ सिस्टम्सला मनोरंजन केंद्रापासून स्मार्ट, वैयक्तिक आणि माहितीपूर्ण सिस्टममध्ये रूपांतरित करेल आणि परिणामी या बाजारात अभूतपूर्व वाढ होणे अपेक्षित आहे. यात भारतीय कंपन्याही मागे राहिलेल्या नाहीत..महिंद्रा ऑटोने डॉब्ली लॅबरोटरीजशी भागीदारी करून बीई-६ आणि एक्सईव्ही-९ ई या इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये ‘डॉल्बी ॲटमॉस’ ऑडिओ सिस्टम दिली. आताच्या बहुतांश बी-सेगमेंट आणि त्यापुढील गाड्यांच्या हायर वेरिएंट्समध्ये वूफर आणि ट्वीटर बेस्ड सिस्टम्स मिळतात. यात कमी, मध्यम आणि उच्च प्रतीच्या आवाजाची पातळी वेगवेगळ्या स्तरावर मिळतात. साधारणपणे दहा ते बारा लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या अनेक मॉडेल्समध्ये सेंट्रल सबवूफर देऊन जवळपास होम-थिएटरसारखा ऑडिओ अनुभव प्रवाशाला, चालकाला मिळतो. संकेतस्थळातील माहितीनुसार, २०१८ मध्ये कनेक्टेड कार टेक प्लस ‘Arkamys’ ऑडिओ सिस्टम देणारी हुंदाई व्हेन्यू पहिली मोटार होती. त्यानंतर एमजी हेक्टरने इन्फिनिटी सिस्टम, किया सेल्टॉसने बोस सिस्टम दिले. पुढे हुंदाई आणि कियाच्या बहुतेक बी-सेगमेंट व त्यापुढील गाड्यांमध्ये बोस ऑडिओ देण्यात आले. भारतीय कंपन्या टाटा मोटर्स आणि महिंद्रा यांनीही आपल्या मॉडेल्समध्ये ही वैशिष्ट्ये आणून परदेशी प्रतिस्पर्ध्यांशी टक्कर दिली.कॅसेट ते अलेक्सासंगीत ऐकत वाहन चालवण्याची प्रथा अनेक दशकांपासून सुरू आहे. पूर्वी कॅसेटमधून ऐकली जाणारी गाणी नंतर बदलत्या काळानुसार सीडी, रेडिओ, पेनड्राईव्ह, ब्लुटूथ, अलेक्सामार्फत कानावर पडत गेली. ‘एआय’मुळे आवाजात अधिक सुस्पष्टता आली असून, बाहेरचा गोंगाट कमी ठेवत गाडीतील आवाज अधिक कर्णमधुर करणारी यंत्रणा आलिशान वाहनांबरोबरच बजेट मोटारीतही पाहायला मिळत आहे. परिणामी आजच्या घडीला गाणे न ऐकता चारचाकीचा प्रवास ही बाब अशक्यच ठरत आहे. एवढेच नाही तर हवामानाचा अंदाज, रेडिओवरील बातम्या ऐकण्याबरोबरच ते पाहण्याची सुविधादेखील वाहन कंपन्यांनी उपलब्ध करून दिली. अर्थात वाहनांच्या किमतीत भर पडत गेली, हे सांगायला नको.संगीत व्यवस्थासाधारणपणे बहुतांश वाहनांत फ्रंट सीटजवळ स्पीकर्स ट्वीटर, मिड-रेंज आणि वूफरसह तीन-मार्गी आऊटपुट असतात. मध्यभागी हार्मनचे युनिटी स्पीकर डिझाइन तर मागील भागात हाय-फिडेलिटी मिड-रेंज सराउंड स्पीकर्स असतात. काही वाहनांच्या श्रेणीत छतावर सबवूफर आणि दोन ड्रायव्हर्स बसवलेले असतात. हा सेटअप फक्त संगीतासाठीच नाही, तर चित्रपट, पॉडकास्ट आणि कॉन्फरन्स कॉल्स अधिक जिवंत अनुभव देण्यासाठी डिझाइन केलेला असतो..आलिशान वाहनातील सुविधापूर्वीच्या काळी आलिशान वाहनांत मिळणाऱ्या सुविधा आता मध्यम श्रेणीतील वाहनांतही मिळत आहेत. म्हणूनच लक्झरी ब्रँड्सनी आणखी उच्चस्तरीय वैशिष्ट्ये आणली आहेत. मर्सिडिझ बेन्झने बर्मस्टर सोर्स्ड फोर डी सराउंड साउंड सिस्टम (एस क्लास-ईक्यूएस श्रेणी) आणली असून, यात सीट्समधून येणाऱ्या व्हायब्रेशनमुळे होम थिएटरसारखा अनुभव मिळतो. ‘बीएमडब्लू’तील काही श्रेणीत ३१.३ इंची होम थिएटर स्क्रीन मिळतो. यात मागील आसनावरचे प्रवासी ओटीटी पाहू शकतात किंवा प्लेस्टेशन जोडू शकतात. आजची ऑडिओ सिस्टम्स केवळ गाण्यापुरती मर्यादित नसून, या माध्यमातून आणखी सुविधा चालकास मिळतात. कनेक्टिव्हिटी, हँड्स-फ्री कॉलिंग, नेव्हिगेशन सिस्टम इंटिग्रेशन, व्हॉइस कमांड्स याचा उल्लेख करता येईल.बाजारपेठ २०३२इन-कार ऑडिओ सिस्टमची बाजारपेठ २०३२ पर्यंत केवळ आकाराने मोठी होणार नाही, तर तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीनेही प्रगत होईल. आलिशान मोटारीपासून मिड-सेगमेंट वाहनांपर्यंत प्रीमियम ऑडिओ सिस्टम्स ही आता ग्राहकांची गरज बनली आहे. त्यामुळे येत्या काळात हा बाजार ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीतील सर्वात वेगाने वाढणारे सेगमेंट ठरण्याची शक्यता आहे. दोन वर्षांपूर्वी या बाजाराचा आकार ९.६ अब्ज डॉलर होता. एका अंदाजानुसार २०३२ पर्यंत तो तब्बल २५.४ अब्ज डॉलरपर्यंत पोचणार आहे. या कालावधीत (२०२३-२०३२) बाजाराचा वार्षिक वाढ दर (सीएजीआर) सुमारे १०.९ टक्के राहील..Pune News : वैयक्तिक लाभाच्या योजना आता ऑनलाइन; वैयक्तिक लाभाच्या योजना आता ऑनलाइन; 'झेडपी'ने मागविले शेती उपयोगी साहित्यांसाठी अर्ज.वाहनांत 