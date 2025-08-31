निराधार मुलांच्या विकासासाठीची प्रयोगशाळा!

विनया निंबाळकर - saptrang@esakal.comमी आणि माझे पती महेश निंबाळकर गेल्या १९ वर्षांपासून शाळाबाह्य, कधीही शाळेत न गेलेली मुले, आर्थिक दुर्बल घटकांतील, तसेच एकल पालक असलेल्या मुलांसाठी अजित फाउंडेशन या संस्थेच्या माध्यमातून काम करतो. ही केवळ एक संस्था नाही, तर एक स्वप्न आहे, एक संकल्प आहे, एक लोकशाही प्रयोगशाळा आहे, जी निराधार मुलांच्या आयुष्याला दिशा आणि अर्थ देते. ही कहाणी आहे या अविरत संघर्षाची, प्रेमाची आणि समाजातील सर्वांत वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या ध्यासाची. आमच्या या ध्यासात समाजाचेही योगदान असावे, यासाठी हा लेखनप्रपंच....मी आणि माझे पती महेश आम्ही दोघेही सोलापूर जिल्हा परिषदेत सरकारी शिक्षक होतो. नोकरी स्थिर, आयुष्य सुखकर आणि भविष्य सुरक्षित. पण त्यांच्या अंतर्मनात एक अस्वस्थता होती. सोलापूर, मराठवाडा आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागांतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, दुष्काळाने होरपळलेली आणि दरिद्र्याशी झुंजणारी कुटुंबे आम्ही पाहिली. पाहिली ती कधीच शाळेत न गेलेली मुले, जी रस्त्याच्या कडेला कचरा वेचताना किंवा मजुरी करताना दिसायची. या मुलांचे भविष्य अंधारात हरवत चालले होते आणि याच दृश्याने आमच्या दोघांच्या मनात एक ठिणगी पेटली. आम्ही आमची स्थिर सरकारी नोकरी सोडली. समाजातील या उपेक्षित मुलांच्या आयुष्यात बदल घडवण्याचा संकल्प केला. सुरुवातीला आम्ही सोलापूरच्या स्थलांतरित वस्त्यांमध्ये जाऊन मुलांना लिहायला, वाचायला शिकवायला सुरुवात केली. .यासाठी स्वतःच्या पगारातील रक्कम कार्यकर्त्यांना मानधन म्हणून द्यायला सुरुवात केली. पण अपुऱ्या निधीमुळे कार्यकर्ते हळूहळू निघून गेले. एवढेच नाही, तर या ध्यासापायी आम्हाला स्वतःच्या घरातूनही बेदखल व्हावे लागले. पण महेश व मी थांबलो नाही. आम्ही एका खोलीत मुलांची शाळा सुरू केली. तिथे त्यांच्यासोबत आमचा १ वर्षाचा मुलगा सृजन आणि ६ ते १४ वर्षांपर्यंतची चाळीस मुले एका मोठ्या कुटुंबासारखी राहू लागली. हा काळ त्यांच्या जीवनातील सर्वांत कठीण काळ होता, पण आमच्या नजरेत स्वप्न होते – प्रत्येक मुलाला शिक्षण, सन्मान आणि स्वावलंबी आयुष्य देण्याचे. यातूनच आम्ही सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी आणि तळेगाव दाभाडे येथे काम सुरू केले. मी तळेगाव दाभाडेत राहून काम करते, तर माझे पती बार्शी व येथेही काम करतात. सध्या दोन्ही ठिकाणी प्रत्येकी ३० मुले आहेत..एक लोकशाही प्रयोगशाळाअजित फाउंडेशन ही केवळ शाळा किंवा वसतिगृह नाही, तर एक लहानशी लोकशाही प्रयोगशाळा आहे. येथे मुलांना शिक्षणाबरोबरच स्वराज्याचा अनुभव घेता येतो. येथील व्यवस्था मुलांनीच चालवली जाते. निवडणुका घेऊन मुले बालसरपंच, बालनगरसेवक आणि बालआमदार निवडतात. येथे बालमतदार कार्ड, बालन्यायालय, बालतंटामुक्त समिती, विद्यार्थी बँक, वृक्षबँक आणि वृक्ष पासपोर्टयांसारख्या संकल्पना प्रत्यक्षात उतरल्या आहेत. मासिक बजेट सादरीकरण आणि खर्चाची मंजुरी ही सारी कामे मुले स्वतः करतात. यामुळे त्यांच्यात नेतृत्व, जबाबदारी आणि निर्णयक्षमता विकसित होते.येथील संगणक कक्षात मुलांना जगाच्या ज्ञानाची कवाडे खुली केली जातात. संगीत प्रशिक्षण, सृजनशील उपक्रम आणि नव्या प्रकल्पांची आखणी यातून मुलांचा बौद्धिक आणि सांस्कृतिक विकास साधला जातो. विशेष म्हणजे, भविष्यात या संगणक केंद्रातून संस्थेतील मुले अमेरिकेतील समवयस्क मुलांशी, तिथल्या नामवंत शाळांच्या शिक्षकांशी आणि काही कुटुंबांशी इंटरनेटद्वारे संवाद साधणार आहेत. ही ‘लोकल’ मुले भविष्यातील ‘ग्लोबल’ नागरिक बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत..छोट्या दीपालीची अक्षरदोस्ती!तसे तिचे वय तिसरीतले, पण साधे वाचता येत नव्हते..अक्षर व अंक ओळख नसल्याची खंत तिच्या चेहऱ्यावर नेहमी जाणवत असायची. वर्गातली मुले वाचतात, गणिते सोडवतात, हे पाहून आपण मागे का हा प्रश्न बहुधा तिला नेहमी पडत असावा. तिची ही अस्वस्थता माझ्या नजरेस पडायची. आपल्या भाषेत तिला ढ, गतिमंद, अप्रगत अशी विशेषणे लावून मोकळे झालो असतो. पण कोणत्याही मुलाला त्याच्या कलाप्रमाणे शिकण्याची संधी देणे, महत्त्वाचे असते, हे लक्षात आले. दीपाली तिचे नाव, तशी ती कमीच बोलते. व्यक्त होण्यासाठी खूप वेळ घेते. असा दगड माझ्याच नशिबी का, असे म्हणून मीही मोकळे झाले असते. पण या प्रश्नामुळे मला आयती संधी मिळाली होती. आपण प्रयोग करून पाहूया, कसलेही प्रयत्न न करता निष्कर्ष काढणे योग्य नाही, हे समजून आले. अशावेळी आपण काय करावे, कसे शिकवावे हा प्रश्न सरळ निरीक्षणाकडे घेऊन गेला..तिला अभ्यासाची कधीही सक्ती केली नाही.जेव्हा अभ्यास करावासा वाटेल, तेव्हा ती अक्षरे गिरवायची.कधी कधी ती दिवसभर अभ्यासाला न करता बोलण्यात व्यग्र असायची. स्वत: अभ्यास करायचा नाही अन् दुसऱ्यालाही करू द्यायचा नाही, अशा स्थितीत तिला न रागवता गप्प राहणे पसंत केले.शिकण्यासाठी भरपूर वेळ दिला.तुला येतेय, तू करू शकतेस..! हा आत्मविश्वास बदलास कारण ठरला. तू इतरांपेक्षा वेगळी (कमजोर) आहेस, यापेक्षा तुला हे जमतेय, हे म्हणत असताना तिच्याकडे कधीच दुर्लक्ष केले नाही.काल-परवा दिपालीने सर्वांत अगोदर बेरजेचे गणित सोडवले, तेही बिनचूक...क्षणभर आश्चर्य वाटले. सोपे शब्द, काना-मात्र्याचे शब्द वाचू लागलीये, हे पाहून मला खूप आनंद वाटला. जर ‘ढ’ म्हणून टोमणे मारले असते, तिला पुरेसा वेळ दिला नसता तर..? दीपालीचा शिकण्यातली आवड कायमची संपली असती. म्हणून मुलांना शेरे मारुन मोकळे होण्यापेक्षा संधी द्यावी, तीसुद्धा त्यांच्या कलाप्रमाणे..!छोट्या दीपालीची अक्षरदोस्ती पाहून मी मात्र सुखावलेय...असे खूप सारे अनुभव आहेत, नानाविध प्रयोग आहेत, लिहीन सवडीने!.अक्षरवारीतील सचिन!तो दादरला होता. आई-बापानं विणलेले गजरे तो विकायचा. दरवर्षी जून महिन्यात शाळेचे तोंड पाहायचा अन् पुढच्याच महिन्यात तो पळून जायचा. कधी उस्मानाबाद, कधी वैराग तर बराच कालावधी दादरच्या रस्त्यावर असायचा. अक्षरशत्रू पालकांचा तो ‘एटीम मशिन’ होऊन बसला होता. तो शिकावा असं आईला वाटायचंही...पण त्याचे पाय शाळेत कधी स्थिरावलेच नाही. गोवंडीत राहणाऱ्या शिवाजी पवार यांच्याकडून ‘स्नेहग्राम’ विषयी कळालं, तेव्हा क्षणाचाही विलंब न करता त्याच्या आईबापानं कोरफळे गाठले. त्याचं नाव सचिन वय ९ वर्षे....दुनियादारी जवळून पाहिलेली. आगाऊ माहिती संग्रही ठेवला सचिन, अक्षरे गिरवण्यासाठी स्नेहग्रामला आला होता. मोठी माणसे ज्या विषयांवर बोलायचे धाडस करत नाहीत, तिथे हा पट्ट्या सहजतेने बोलून मोकळा व्हायचा. शिव्यांचा खजिना जपून ठेवत, प्रसंगी शिव्याअस्त्रांचा वापर खुबीने करायचा; असा इतिहास व भूगोल. मला आठवतेय की, सचिन ‘स्नेहग्राम’मध्ये दाखल झाला तेव्हा ना अक्षर ना अंकाची ओळख, फक्त शिव्यांच्या ओव्या गाण्यात पटाईत होता! शासन नियमानुसार सचिनला वयानुरुप प्रवेश दिला. .त्याला तिसरीच्या वर्गात दाखल केले. आरंभी तो सगळ्यासोबत अभ्यासाला बसायचा...अभ्यास कुठला, तो केवळ निरिक्षण करायचा.. तो एकही अक्षर गिरवत नव्हता. तेव्हा जाणीवपूर्वक त्याला माझ्या शेजारी बसवू लागले. त्याने कधी दिवसभरात पाटीसुद्धा एक अक्षर लिहिलेले आठवत नाही. एवढचे काय, तो सहसा एका जाग्यावरुन लवकर हालतसुद्धा नसायचा...तेव्हा वाटायचे याला शिकवण्यासाठी कोणती क्लृप्ती वापरायची? अक्षरश: विचाराने डोके गरगरायचे. काही मोठ्या मुलांनी त्याला एक नाव सुद्धा दिले 'वळू'... कारण तो कोणत्याच कामात पुढे येत नसे. आळशी तर होताच....पण त्यामागची कारणे शोधू लागले. एखाद्याला काही समजलेच नाही तर गांगरून जातोच की. नेमके सचिनच्या बाबतीतही हे असेच असावे. मी मनोमन ठरवले होते की, स्नेहग्राममध्ये येणारे प्रत्येक मूल शिकले पाहिजे. लिहिणे, वाचणे नी खेळणं....नुसते शिकायचे नाही तर अर्थपूर्ण शिक्षण झाले पाहिजे, भले तो त्याच्या वेळेनुसार संथगतीने तो शिकला तरी अडचण नाही, सर्वांत महत्त्वाचे मुलाला शिक्षणाची आवड निर्माण व्हावी, भीती नाही. म्हणूनच आजतागायत इथे मुला त्यांच्या पद्धतीने शिकतात....तो शिकतोय हेच माझ्यासाठी महत्त्वाचे आहे.. 