सप्तरंग

निराधार मुलांच्या विकासासाठीची प्रयोगशाळा!

शाळेत न जाणाऱ्या दुर्बल मुलांना शिक्षण, स्वराज्य अनुभव आणि नेतृत्व क्षमता देणाऱ्या अजित फाउंडेशनचा प्रभावी लोकशाही प्रयोग.
Inspiring Stories
Inspiring StoriesSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

विनया निंबाळकर - saptrang@esakal.com

मी आणि माझे पती महेश निंबाळकर गेल्या १९ वर्षांपासून शाळाबाह्य, कधीही शाळेत न गेलेली मुले, आर्थिक दुर्बल घटकांतील, तसेच एकल पालक असलेल्या मुलांसाठी अजित फाउंडेशन या संस्थेच्या माध्यमातून काम करतो. ही केवळ एक संस्था नाही, तर एक स्वप्न आहे, एक संकल्प आहे, एक लोकशाही प्रयोगशाळा आहे, जी निराधार मुलांच्या आयुष्याला दिशा आणि अर्थ देते. ही कहाणी आहे या अविरत संघर्षाची, प्रेमाची आणि समाजातील सर्वांत वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या ध्यासाची. आमच्या या ध्यासात समाजाचेही योगदान असावे, यासाठी हा लेखनप्रपंच...

Loading content, please wait...
teacher
talegaon
Democracy
childhood

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com