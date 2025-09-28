मीराबाईला आता जग जिंकायचेय!

जयेंद्र लोंढे - jayendra.londhe@esakal.comटोकियो ऑलिंपिकमध्ये महिला विभागातील ४९ किलो वजनी गटात रौप्यपदक पटकावणाऱ्या मीराबाई चानू हिने अहमदाबाद येथे नुकत्याच पार पडलेल्या राष्ट्रकुल अजिंक्यपद स्पर्धेत ४८ किलो वजनी गटात सुवर्णपदक पटकावले. पॅरिस ऑलिंपिकनंतर विश्रांती व दुखापतीमुळे ती जवळपास एक वर्ष या खेळापासून दूर राहिली. यादरम्यान नव्या नियमामुळे तिचा वजनी गटही बदलला. तरीही भारताच्या या सुवर्णकन्येने राष्ट्रकुल अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये सुवर्णपदकावर नाव कोरत आपल्यामध्ये आंतरराष्ट्रीयस्तरावर पदक पटकावण्याची क्षमता असल्याचे दाखवून दिले. याच पार्श्वभूमीवर मीराबाई चानू हिच्याशी संवाद साधण्यात आला. तिने यंदा ऑक्टोबर महिन्यात होत असलेल्या जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये पदक पटकावण्याचे ध्येय बाळगले असल्याचे आवर्जून सांगितले..टोकियो ऑलिंपिकमध्ये रौप्यपदक पटकावल्यानंतर मीराबाई चानू हिच्याकडून पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये पदकाची आशा बाळगली जात होती; मात्र पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये तिच्याकडून निराशा झाली. तिला पदक पटकावता आले नाही. पॅरिस ऑलिंपिक झाल्यानंतर निराश झालेल्या मीराबाई हिने विश्रांतीचा निर्णय घेतला. सुरुवातीचे दोन ते तीन महिने तिने फक्त घरामध्ये राहून निवांत वेळ घालवला. याचदरम्यान दुखापतीचाही सामना तिला करावा लागला. मीराबाईने ज्या ४९ किलो वजनी गटात ऑलिंपिकमध्ये रौप्यपदक पटकावले, तो वजनी गटही बदलला. मीराबाईसाठी पॅरिस ऑलिंपिकनंतरचा काळ खडतर ठरला. पडत्या काळात ती डगमगली नाही. मागील वर्षभरात तिने संयम बाळगला. प्रशिक्षक विजयकुमार शर्मा यांच्या मोलाच्या मार्गदर्शनात अग्रेसर होण्याचा प्रयत्न केला. सुरुवातीला शरीरातील विविध अवयवांचा व्यायाम करण्यावर भर दिला. त्यामुळे शारीरिक क्षमता मिळवण्यात यश मिळाले.राष्ट्रकुल अजिंक्यपद स्पर्धेआधी निवड प्रकिया पार पडली. वजनी गट बदलल्यामुळे मीराबाई हिला ४८ किलो वजनी गटामध्ये सहभागी होऊन त्यामध्ये यश मिळवण्याचा प्रयत्न करावा लागला. मीराबाईच्या मेहनतीला राष्ट्रकुल अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये घवघवीत यश मिळाले. तिने सुवर्णपदकाला गवसणी घातली. या सुवर्णपदकामुळे तिच्या आत्मविश्वासात कमालीची वाढ झाली आहे. आता तिने ऑक्टोबर महिन्यात नॉर्वे येथे होत असलेल्या जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये पदक पटकावण्याचे स्वप्न बघितले आहे.मीराबाई हिचे सध्याचे वय ३१ आहे; मात्र तिला आगामी काळामध्ये आंतरराष्ट्रीयस्तरावर देदीप्यमान कामगिरी करावयाची आहे. यासाठी ती हवी तेवढी मेहनत करायला तयार आहे. तसेच तिला वास्तवात राहायलाही आवडते. लॉस एंजेलिस ऑलिंपिक २०२८मध्ये होणार आहे. तिने लॉस एंजेलिस ऑलिंपिकचा आत्ताच विचार केलेला नाही. सध्या ती टप्प्याटप्प्याने पुढे जाण्याचा विचार करीत आहे. टोकियोनंतर ऑलिंपिकमध्ये पदक पटकावण्याचा ध्यास तिने उराशी बाळगला आहे; पण त्याआधी यंदा ऑक्टोबर महिन्यात होत असलेल्या जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत स्वतःला आजमावयाचे आहे. ४८ किलो वजनी गटात तिच्याकडून कशाप्रकारे कामगिरी होत आहे, याची तिला चाचपणी करावयाची आहे..‘माणूस’पणाची जाणीव!.जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेनंतर मीराबाई आशियाई अजिंक्यपद, राष्ट्रकुल आणि आशियाई या तीन महत्त्वाच्या स्पर्धांमध्ये सहभागी होऊन देशाचा झेंडा रुबाबात फडकावण्यासाठी जीवाचे रान करणार आहे. या स्पर्धांमध्ये यशस्वी ठरल्यास लॉस एंजेलिस ऑलिंपिकमध्ये निश्चित सहभागी होण्याचा विश्वास मीराबाईकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.मणीपूरच्या मीराबाईने आगामी काळात किती वजन उचलायचे आहे, याबाबतही आपल्या डोळ्यांसमोर ध्येय बाळगले आहे. तिला स्नॅच प्रकारात ९० किलो वजन उचलायचे आहे. तसेच क्लीन व जर्क प्रकारात १२० किलो वजन उचलण्याचा ती प्रयत्न करणार आहे. आपले ध्येय पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणार आहे..एका गरीब कुटुंबातून पुढे आलेल्या मीराबाईने आपल्या कारकिर्दीत संस्मरणीय यश संपादन करताना भारताचे नाव जागतिक स्तरावर उज्ज्वल केले. तिने दक्षिण आशियाई, आशियाई अजिंक्यपद, राष्ट्रकुल अजिंक्यपद, जागतिक अजिंक्यपद, ऑलिंपिक यांसारख्या प्रतिष्ठेच्या क्रीडा स्पर्धांमध्ये पदकांची लयलूट केली. अर्थात तिला अद्याप आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पदक पटकावता आलेले नाही. जपानमध्ये २०२६मध्ये होणार असलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेमध्ये ती आपली ही अधुरी इच्छा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करणार आहे.एक खेळाडू म्हणून कारकीर्द संपल्यानंतर पुढे काय करायचे आहे, हेही मीराबाईने मनोमनी ठरवले आहे. वेटलिफ्टर म्हणून कारकीर्द घडवण्यासाठी मीराबाईला प्रचंड मेहनत करावी लागली. करनम मल्लेश्वरी हिच्यानंतर ऑलिंपिकमध्ये पदक पटकावणारी ती भारताची एकमेव वेटलिफ्टर होय. यावरूनच तिची महती समजते; मात्र भारत या देशामधून ऑलिंपिक, जागतिक व आशियाई विजेते खेळाडू तयार व्हावेत, यासाठी ती प्रयत्न करणार आहे. स्वतःची अकादमी सुरू करण्याचे स्वप्नही तिने बघितले आहे. याची सुरुवातही गाझियाबाद येथून करण्यात आली आहे. मीराबाई सध्या नवी दिल्ली येथील मोदीनगर येथे सराव करीत आहे. विजयकुमार शर्मा यांच्या प्रशिक्षणात ती वेटलिफ्टिंगमध्ये पुढे जाण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. शर्मा यांच्या मदतीनेच तिने गाझियाबाद येथे छोटी अकादमी सुरू केलेली आहे. तिथे मुलींना वेटलिफ्टिंग या खेळाचे कसब शिकवले जात आहेत. भारत या देशामधून ‘पॉवरफुल’ महिला वेटलिफ्टर तयार व्हाव्यात, यासाठी मीराबाई प्रयत्न करीत आहे..भारत या देशामध्ये क्रिकेट या खेळासह बॅडमिंटन, नेमबाजी, कबड्डी, कुस्ती यांसारख्या इतर खेळांनाही चालना मिळत आहे; मात्र वेटलिफ्टिंग या खेळाचा विकास होत आहे का, असा प्रश्न केल्यानंतर मीराबाई हिने पटकन उत्तर देताना म्हटले, की ‘‘भारतामध्ये वेटलिफ्टिंग या खेळासाठी सुरुवातीला पुरेशा सोयीसुविधा नव्हत्या; मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये या खेळासाठी भारतामध्ये अव्वल दर्जाच्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. भारत सरकारकडूनही या खेळाला प्राधान्य देण्यात येत आहे. भारतातील युवा खेळाडूंची पावले या खेळाकडे वळत आहेत. अर्थात यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याची गरज आहे. भारतातील कानाकोपऱ्यात या खेळासाठी सेंटर उभारण्याची गरज आहे. जेणेकरून देशातील प्रत्येक खेडेगावात हा खेळ पोहोचू शकेल. यामुळे भारतामध्ये या खेळामधून एकापेक्षा एक असे खेळाडू घडू शकतील अन् हेच खेळाडू आंतरराष्ट्रीयस्तरावर भारताला उल्लेखनीय यश मिळवून देऊ शकतील.’’मीराबाईने आपल्या कारकिर्दीत भव्यदिव्य यश मिळवत देशाचा तिरंगा आंतरराष्ट्रीयस्तरावर डौलाने फडकवला. अजूनही खेळाडू म्हणून ती आपला ठसा उमटवत आहे. त्यानंतरही तिच्या सान्निध्यात भारतामधून असंख्य खेळाडू घडावेत व त्यांनी जग जिंकावे, असे मनापासून याप्रसंगी म्हणावेसे वाटते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.