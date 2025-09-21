फिरत्या चाकावरती!

अरविंद रेणापूरकर - arvind.renapurkar@esakal.comकोणत्याही वाहनांची क्षमता ही त्याच्या चाकांवर अवलंबून असते. अर्थात चालकही अशाच सक्षम चाकांच्या बळावर प्रवास आखत असतो. काळानुसार वाहनांत बदल झालेले असताना चाकाची रचना अपवाद कशी राहील. पूर्वीच्या पोलादी चाकांची जागा आता अलॉय व्हीलने घेतली आहे. दिसायला आकर्षक, हलके आणि परफॉर्मन्ससाठी ओळखले जातात; पण किंमत आणि टिकाऊपणा पाहता अजूनही स्टील व्हील ग्रामीण भागात किंवा खराब रस्त्यांसाठी अधिक उपयुक्त वाटू लागतात. चाके सामान्यतः स्टील किंवा अलॉय (मिश्रधातू)पासून तयार होतात. अलॉय व्हील्समध्ये ॲल्युमिनियम आणि मॅग्नेशियमचा वापर होतो. .चाकाच्या सक्षमतेवर गाडीचे सामर्थ्य अवलंबून असते. रुबाबदार, भारदस्त, दणकट आणि आकर्षक चाके वाहनांच्या वैभवात भर घालत असतात. मनुष्याने चाकाचा शोध इ.स.पू. ३५०० च्या सुमारास लावल्याचे सांगितले जाते. हा शोध आगीच्या शोधानंतरचा इतिहास बदलणारा दुसरा महत्त्वाचा मानला जातो. विशेष म्हणजे, प्रारंभीच्या काळात चाकाचा उपयोग प्रवासासाठी नाही तर मातीची भांडी तयार करण्यासाठी केला जात होता; पण त्यानंतर सुमारे ३०० वर्षांनी ते चाक गाडीला जोडले गेले आणि मानवी संस्कृतीत बदल झाला तो कायमचाच. आजही चाकाचा प्रवास प्रगतशील आहे. केवळ रचना आणि क्षमतेसाठी नव्हे तर आकर्षकता वाढविण्यासाठीही चाकं वापरली जात आहेत. आधुनिक काळात त्याची जबाबदारी अलॉय व्हील उचलत आहे..‘अलॉय व्हील्स’च्या श्रेणीकास्ट अलॉय व्हील्स : साच्यात वितळलेले धातू ओतून तयार केलेले चाक. स्वस्त, परंतु तुलनेने कमी मजबूत.फोर्ज्ड अलॉय व्हील्स : धातूला प्रेस आणि तापवून आकार दिला जातो. या श्रेणीतील व्हिल्स खूप मजबूत, हलके पण महागडे असतात.स्प्लिट-स्पोक किंवा मल्टी-स्पोक डिझाइन : सौंदर्य आणि कार्यक्षमतेसाठी वेगवेगळ्या डिझाइन्समध्ये उपलब्ध..चारचाकीत अलॉय व्हील्सयुरोपमध्ये रेसिंग मोटारीसाठी स्टीलच्या चाकांऐवजी मॅग्नेशियम अलॉय वापरले गेले. वजनाने हलके असल्याने आणि गाडी वेगात असताना त्याचे ब्रेक्स लवकर थंड होत असल्याने मॅग्नेशियम अलॉयचा वापर सुरू झाला; मात्र मॅग्नेशियम नाजूक असल्याने ही चाके साध्या गाड्यांत बसवले जात नव्हते. १९७०-८०च्या दशकात उत्पादन खर्च कमी झाल्यामुळे अलॉय व्हील्स उच्च प्रतीच्या आलिशान मोटारीत बसवले जाऊ लागले. त्या वेळी ते प्रतिष्ठेचे प्रतीक झाले. १९९० नंतर मॅन्युफॅक्चरिंग टेक्नॉलॉजीत प्रामुख्याने कास्टिंग आणि फॉर्जिंगमध्ये सुधारणा झाल्यामुळे अलॉय व्हील्सची किंमत कमी झाली. साहजिकच ते मध्यम श्रेणीच्या मोटारीत उपलब्ध होऊ लागले..भारताचा विचार केला तर १९९०च्या दशकाच्या शेवटी आणि २०००च्या सुरुवातीला मोटारीसोबत अलॉय व्हील्स येऊ लागले. प्रारंभी केवळ होंडा सिटी, मित्झुबत्झी लॅन्सर, टोयोटा कोरोलासारख्या प्रीमियम मोटारीत अलॉय चाके दिसू लागली. हळूहळू हे हॅचबॅक आणि बजेट सेगमेंटमध्ये ऐच्छिक किंवा स्टँडर्ड फीचर झाले. आजघडीला बलेनो, हुंदाई आय-२०, टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा एक्सयूव्हीसारख्या वाहनांत सरसकट अलॉय व्हील्स दिसू लागले. भारतातील वाहन उद्योग पाहता अलॉय व्हिल्सची भरभराट होणे स्वाभाविकच आहे. २०२४ मध्ये भारतातील अलॉय व्हील्सच्या बाजाराचा आकार अंदाजे १.३० अब्ज डॉलर इतका होता आणि २०३० पर्यंत तो २.१५ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे..पारंपरिक धातूचे चाक अन् अलॉय व्हील्सगाड्यांचे चाक हे फक्त गाडीला चालण्यासाठीच नसते, तर त्यावर परफॉर्मन्स, सुरक्षितता आणि लूकसुद्धा अवलंबून असतो. आजच्या काळात दोन प्रकारची चाके प्रामुख्याने वापरली जातात. एकतर स्टील व्हील्स आणि अलॉय व्हील्स. दोन्ही प्रकारच्या चाकांमध्ये काही मूलभूत फरक आहेत. स्टील व्हील्स कार्बन स्टीलपासून बनवली जातात, तर अलॉय व्हील्स ॲल्युमिनियम आणि मॅग्नेशियम मिश्र धातूपासून. स्टील चाके तुलनेने जड असतात. अलॉय व्हील्स खूप हलकी असल्यामुळे गाडीवरचा भार कमी होतो..स्टील चाके खूप मजबूत असतात आण खराब रस्त्यांवर सहज तुटत नाहीत. अलॉय व्हील्स मजबूत असली तरी काहीवेळा अधिक धक्क्यांमध्ये त्यास तडे पडू शकतात. स्टील चाके साध्या डिझाइनमध्ये असतात. अलॉय व्हील्स आकर्षक, स्टायलिश व स्पोर्टी डिझाइन्समध्ये उपलब्ध असतात. स्टील चाके जड असल्यामुळे गाडीचे मायलेज थोडे कमी होते. अलॉय व्हील्स हलके असल्यामुळे मायलेज सुधारते आणि गाडी चालवण्यात सहजता येते. स्टील व्हील्स स्वस्त असल्यामुळे साधारण गाड्यांमध्ये वापरली जातात. अलॉय व्हील्स महाग असतात म्हणून प्रीमियम आणि लक्झरी गाड्यांमध्ये जास्त वापरली जातात. स्टील चाके वाकली किंवा खराब झाली तर दुरुस्ती सोपी असते. अलॉय व्हील्स स्क्रॅच किंवा क्रॅक झाल्यास बहुतेक वेळा बदलावीच लागतात. .डायमंड कट अलॉय व्हील्स बहुतांश प्रत्येक मोटार निर्माते त्यांच्या वाहनांच्या जाहिरातीत ‘डायमंड कट’ अलॉय व्हील्सला ठळकपणे मांडतात. हे व्हील्स नेमके काय असतात आणि साध्या अलॉयपेक्षा यात वेगळेपण काय आहे, याबाबत उत्सुकता असणे स्वाभाविक आहे. डायमंड कट अलॉय व्हील्स हे विशेष प्रकारची फिनिशिंग प्रक्रिया केलेली चाके आहेत. सुरुवातीला व्हीलला रंगवले जाते आणि त्यानंतर विशेष मशीनच्या मदतीने पृष्ठभागावर बारकाईने कट्स केले जातात. त्यामुळे व्हीलचा मेटालिकचा थर झळाळतो आणि त्याला दोन रंगांचा इफेक्ट मिळतो. परिणामी, चाके अधिक आकर्षक दिसतात. साध्या अलॉय व्हील्समध्ये एकाच रंगाचा लूक असतो; पण डायमंड कट अलॉय व्हील्समध्ये चमकदार सिल्व्हर आणि काळा किंवा इतर कॉम्बिनेशनमुळे दोन रंगांचे डिझाइन दिसते. या सुविधेमुळे मोटार प्रीमियम आणि स्टायलिश दिसते..अलॉय व्हील्सचे फायदेहलके वजन : अलॉय व्हील्स हलके असल्यामुळे गाडीचे वजन कमी होते. पिकअप, ब्रेकिंग आणि मायलेज सुधारतो.थंड राहण्याची क्षमता : ब्रेक वापरताच उष्णता तयार होते. अलॉय व्हील्समध्ये उष्णता लवकर बाहेर निघते.दणकट पण लवचिक : ॲल्युमिनियम अलॉय व्हील्स स्टीलपेक्षा मजबूत असतात; पण जड नसतात. त्यामुळे गाडी खडबडीत रस्त्यावर चालवली तर काहीवेळा झटका बसू शकतो.डिझाइन आणि एरोडायनामिक्स : अलॉय व्हील्सची रचना वैविध्यपूर्ण असते. ओपन स्पोक्स, मल्टी-स्पोक्स, स्पोर्टी कट केवळ सुंदर दिसत नाही तर यात हवा खेळत राहते. मायलेज आणि नियंत्रण : हलकी चाके असल्यामुळे इंजिनला कमी मेहनत घ्यावी लागते. फ्युएल इफिशियन्सी वाढते. गाडी जास्त स्मूथ, बॅलन्स्ड आणि कंट्रोलमध्ये चालते.वाहनांच्या किमतीतील फरकबहुतांश वाहन कंपन्या लोअर व्हेरियंटमध्ये स्टील व्हिल्स आणि हायर व्हेरियंटमध्ये अलॉय व्हिल्स देतात. साधारणपणे एकाच मॉडेलच्या दोन व्हेरियंटमध्ये केवळ अलॉय व्हिल्समुळेच २० हजार ते ६० हजारापर्यंत किमतीत फरक दिसतो. एसयूव्ही किंवा प्रीमियम सेदानमध्ये हा फरक ७० हजार ते दीड लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो..दुचाकीत वापर गेल्या काही दशकांत दुचाकींच्या रचनेत व तंत्रज्ञानात मोठे बदल झाले आहेत. त्यापैकी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे स्पोक व्हिल्सच्या जागी अलॉय व्हिल्सचा वापर. आज बाइक आणि स्कूटर्समध्ये अलॉय व्हिल्स आढळतात. अलॉय व्हिल्सचा उगम मोटार रेसिंगमधून झाला. दुचाकींमध्ये मात्र लोखंडी स्पोक व्हिल्सच वापरली जात. १९५० नंतर जपानी कंपन्यांनी प्रामुख्याने होंडा, यामाहा, सुझुकी, कावासाकी कंपन्यांनी स्पोर्ट बाइकसाठी अलॉय व्हिल्स वापरायला सुरुवात केली. १९७०-८०च्या दशकात अलॉय व्हिल्स लोकप्रिय झाल्या, कारण त्या हलक्या, मजबूत, आकर्षक डिझाइनच्या होत्या आणि त्यावर ट्युबलेस टायर सहज बसवता येत असे.दुचाकीचा कायापालट भारतामध्ये १९८०-९०च्या दशकात बहुतांश बाइक स्पोक व्हिल्सवर चालत असत. हीरो होंडा स्प्लेंडर, बजाज चेतक, टीव्हीएस सुझुकीसारख्या दुचाकी स्टीलच्या चाकांवरच चालत होत्या. २००० नंतर मात्र मोठा बदल घडला. बजाज पल्सर आणि हीरो होंडा सीबीझेडसारख्या मॉडेल्सनी अलॉय व्हिल्स बाजारपेठेत लोकप्रिय केल्या. यामागे अनेक कारणे होती. पंक्चर काढणे कमी त्रासदायक ठरले, अधिक वेगातही स्थिरता आणि चांगले नियंत्रण मिळवता येऊ लागले. शिवाय, दुचाकीचा लूकही बदलला. परिणामी, अलॉय व्हिल्स मध्यम किमतीच्या बाइक व स्कूटर्समध्ये पोहोचल्या. होंडा ॲक्टिव्हा, टीव्हीएस ज्युपिटर, हीरो ग्लॅमरसारख्या मॉडेल्समध्ये अलॉय व्हिल्स स्टँडर्ड फीचर बनल्या. आजघडीला शंभर सीसीच्या परवडणाऱ्या बाइकपासून ते प्रीमियम स्पोर्ट बाइकपर्यंत सर्वच दुचाकीत अलॉय व्हिल्स सामान्य बाब झाली. ग्राहकांना अलॉय व्हिल्स म्हणजे केवळ स्टाइल म्हणून नव्हे तर सोय आणि सुरक्षिततेचं प्रतीक आहे. अलॉय व्हिल्स हा दुचाकी संस्कृतीतील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.. 