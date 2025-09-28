सप्तरंग

मुमताजचा फसलेला कमबॅक

गरीब कुटुंबातून सुरुवात करून मुमताजने अभिनयाच्या जगात संघर्ष करत उच्च स्थान गाठले.
"From Struggle to Stardom: Mumtaz's Unforgettable Journey"

"From Struggle to Stardom: Mumtaz's Unforgettable Journey"

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

दिलीप ठाकूर- glam.thakurdilip@gmail.com

मुमताजची कारकीर्द अगदी वेगळीच वळणावळणाची. म्हटलं तर शून्यातून सुरुवात केलेली आणि कोणत्याही काळातील स्ट्रगलर्सना आदर्श ठरावी अशी. कधी नायिकेभोवतीच्या नृत्यांगनातील एक तर कधी नगण्य भूमिका; पण हार न मानता हळूहळू वाटचाल केलेली.

Loading content, please wait...
movie
bollywood
drama
Old Songs

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com