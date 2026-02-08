Premium|Rahul Gandhi: गलवान संघर्षावरून संसदेत वाद; राहुल गांधींच्या वक्तव्यावर सरकारची प्रतिक्रिया

चर्चा टाळण्यासाठी तांत्रिकतेचा आधार घ्यायचा प्रयत्न केला जातो. तसंही संसदेतील कामकाजाच्या नियमांचे जाणकार सांगतात, की कोणतंही पुस्तक, वृत्तपत्र यातील मजकुराचा दाखला संसदेत तो कामकाजाशी सुसंगत असेल, तर देता येतो. राहुल गांधी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेत बोलत होते. साहजिकच त्यात सगळ्या विषयांचा समावेश असतो. तांत्रिकदृष्ट्या राहुल गांधी यांनी प्रकाशित न झालेल्या पुस्तकातील भाग संसदेत वाचण्याचा प्रयत्न केला ते नियमानुसार आहे का, यावर मतभेद होऊ शकतात. मात्र अशी चर्चा का झोंबते याचं कारण राजकीय आहे..निवृत्त लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकाच्या निमित्तानं पुन्हा एकदा गलवानमधील चिनी घुसखोरीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. तो असा चर्चेत येण्यातून भाजपमध्ये अस्वस्थता लपणारी नाही. राहुल गांधी यांना संसदेत बोलण्यापासून रोखण्याचं हे कारण असू शकतं. भाजपवाल्यांसाठी चीननं १९६२ मध्ये लादलेलं युद्ध आणि त्यातून देशाला बसलेला धक्का ही न विसरण्यासारखी बाब असते. तशी ती आहेही. त्याची सारी जबाबदारी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्यावर आणि पर्यायानं काँग्रेसवर टाकताना भाजपनं कधी कसर सोडलेली नाही. १९६२ मध्ये नेहरूंना चीननं चकवा दिला, विश्वासघात केला हे उघड आहे. या धोक्याकडं नेहरू आणि चीनविषयी गाढा विश्वास असलेले त्यांचे संरक्षणमंत्री व्ही के कृष्ण मेनन यांचं दुर्लक्ष झालं हेही स्पष्ट आहे. त्यावर कित्येकांनी प्रकाश टाकला आहे. त्याचे बहुतके सारे संदर्भ सार्वजनिक झाले आहेत. युद्धातील नेहरूंची भूमिका किंवा त्यांच्या धोरणातील चुकांवर बोट ठेवलं गेलं आहे. गलवानमध्ये जवळपास तोच पॅटर्न पुन्हा समोर आला होता. नेहरूंचा चीनवर विश्वास होता. सीमेवरून मतभेद असले तरी ते युद्धापर्यंत जाणं अशक्य अशी त्यांची धारणा होती. तिथं त्यांची फसगत झाली. मोदी यांनीही असाच चीनच्या विद्यमान नेतृत्वावर विश्वास ठेवला होता. त्यांची आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची केमिस्ट्री कशी जुळते यावर आपल्याकडं रकानेच्या रकाने खर्ची पडले होते. एकमेकांच्या देशात दोन्ही नेत्यांचं जंगी स्वागत म्हणजे मैत्रीचा परमावधी असल्याचं दाखवलं जात होतं. हेच तसंच्या तसं नेहरू यांच्या बाबतीतही झालं होतं..देखावा कोसळण्याची शक्यताचीन युद्धाच्या झटक्यानं आंतरराष्ट्रीय संबंधातील कठोर वास्तवाकडं यायला नेहरूंना भाग पाडलं. इतकं की त्यांनी युद्ध संपता संपता अमेरिकेकडं मदत मागितली. मोदी यांनाही गलवानमध्ये चीनच्या घुसखोरीनं असाच धक्का दिला. संपूर्ण सुरक्षा धोरणाविषयी नवा विचार करायला लावणारी ही चीनची कारवाई होती. १९६२ च्या युद्धात चीननं झटका दिला आणि सैन्य मागंही नेलं. २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात चीन काय कुरापत काढू शकतो याच दर्शन घडवलं आणि नंतर प्रदीर्घ वाटाघाटींचा खेळ चीननं सुरू ठेवला. त्या अजूनही पुरत्या संपलेल्या नाहीत. चीनच्या युद्धानं नेहरूंवर कायमचा आक्षेप लावण्याची शक्यता तयार झाली. मोदींच्या धोरणावरही असाच आक्षेप गलवान संघर्षानं लावण्याची सोय झाली. नेमकं हेच भाजप आणि मोदी समर्थकांना खुपणारं आहे. धोरणं चुकू शकतात, त्यावर मोकळेपणानं चर्चा करून पुढं जाणं हा मार्ग असतो. मात्र महानायक चुकतच नाहीत हा देखावा कोसळून पडण्याची शक्यता असते तिथं भाजपवाल्यांची संवेदनशीलता उफाळून येते. मग ते टाळण्याचा मार्ग देशाची सुरक्षा नावाची ढाल पुढं करण्याचा असतो. तांत्रिकदृष्ट्या राहुल गांधी यांनी प्रकाशित न झालेल्या पुस्तकातील भाग संसदेत वाचण्याचा प्रयत्न केला, ते नियमानुसार आहे का, यावर मतभेद होऊ शकतात. मात्र अशी चर्चा का झोंबते याचं कारण राजकीय आहे.चर्चा टाळण्याची रणनीतीया सगळ्या गदारोळात खरा मुद्दा आहे तो गलवानचा संघर्ष सुरू झाला तेव्हा राजकीय नेतृत्व करणारी मंडळी त्यावर प्रतिसाद देताना अडखळत होती काय हा आहे. चीनच्या आगळिकीनंतर भारताच्या जवानांनी जिवाची बाजी लावून उत्तर दिलं. चिनी विश्वासघाताच्या पहिल्या धक्क्यानंतर गलवान, देप्सांग, फिंगर एरिया, कैलाश शिखरं अशा सगळ्या ठिकाणी चीनसमोर भारतीय लष्करी ताकदीनं उभं राहिलं, हे सारं खरं आहे. चीनच्या अपेक्षेपेक्षा भारताचा लष्करी प्रतिसाद अधिक ठाम होता आणि कैलाश शिखरांवर सैन्य नेऊन भारताने चीनला चकित केलं, हे सारं खरं आहे. मात्र हल्ला झाला तेव्हा संरक्षणमंत्री, पंतप्रधान निर्णय घेण्यात दिरंगाई करत होते काय हा खरा प्रश्न नरवणे याच्या पुस्तकावरील वादातून समोर आला आहे. गलवान संदर्भात सरकारचा माहिती देण्याचा इतिहास जगजाहीर आहे. पंतप्रधानांनी आपल्या हद्दीत कोणी आलं नाही असं सांगायचं आणि लष्करानं सैन्य मागे घेण्याविषयी महिनो न महिने वाटाघाटी करत राहायचं. यातील विसंगती न संपणारी होती. यावर चर्चा घडवल्यानं आभाळ कोसळत नाही..अग्रलेख : संरक्षणसिद्धतेचे आव्हान.कोणीच लष्करी सिद्धता आणि त्याविषयीचे कसलेही तपशील मागत नाही. देशाच्या संरक्षणासाठी जे गोपनीय असले पाहिजे त्याचा आग्रह कोणीच शहाणा माणूस धरणार नाही. मात्र संघर्षानंतर काही चुकलं का, याचा धांडोळा घेणं, त्यात सरकारवर टीका होणं यात घाबरण्यासारखं काय आहे. इथं नेहरू आणि मोदी सरकारच्या कार्यपद्धतीमधील फरक जाणवणारा आहे. चीनचं युद्ध सुरू असताना अटलबिहारी वाजपेयी यांनी मागणी केल्यावरून नेहरू यांनी संसेदत चर्चेला अनुमती दर्शवली. उभय बाजूंनी नेहरू सरकारवर टीकेची झोड उठवली गेली. संरक्षणमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला. पण नेहरूंनी चर्चा टाळली नाही. अगदी ती इन कॅमेरा घ्यावी ही सूचना नाकारली. संसदेतील मुक्त संवादाचं हे उदाहरण. तेव्हा नेहरूंच्या सरकारनं युद्ध सुरू आहे आणि चर्चा देशाच्या सुरक्षेला धोका पोचवणारी ठरेल असा पवित्रा घेतला नाही. गलवानचा अध्याय आता होऊन गेला आहे. त्यातील राजकीय नेतृत्वाच्या भूमिकेवर चर्चा कोणत्याही निमित्तानं होत असेल, तर ती टाळायचं कारण नाही. पुस्तक प्रसिद्ध झालेलं नाही या कारणासाठी राहुल यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर चर्चा होऊ द्यायची नाही, ही सरकारची रणनीती संसदेत स्पष्टपणे दिसून आली.निर्णय राजकीय स्तरावरचाचमुळात नरवणे यांच्यासारखा ज्येष्ठ सेनाधिकारी देशाच्या सुरक्षेविषयी काही संवदेनशील जाहीर करणारं आपल्या आत्मचरित्रात समाविष्ट करेल ही शक्यता नाही. या पुस्तकात सरकारसाठी दोन चिंतेचे मुद्दे असल्याचं सांगितलं जातं. ३१ डिसेंबर २०२० ते ३० एप्रिल २०२२ या काळात ते देशाचे लष्करप्रमुख होते. त्यांच्या ‘फोर स्टार डेस्टिनी’ या पुस्तकात त्यांनी चार दशकांच्या काळातील त्यांचे अनुभव मांडल्याचं ॲमेझाॅनवरील त्यांच्या सध्या उपलब्ध नाही, असा संदेश दाखवत असलेल्या पुस्तकाच्या तपशिलात म्हटलं आहे. त्यांच्या या पुस्तकाचे काही अंश वृत्तसंस्थांमधून डिसेंबर २०२३ मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. जानेवारी २०२४ मध्ये संरक्षण मंत्रालय आणि लष्करानं अधिकृतपणे प्रकाशन संस्थेला प्रकाशन थांबवण्यास सांगितलं. तेव्हाही यावर चर्चा झाली होती. आता आणखी एक मासिकानं पुस्तकातील काही उतारे प्रसिद्ध केले आणि राहुल गांधी यांनी त्या आधारे संसदेत बोलण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा हा विषय पुन्हा उफाळून आला. पुस्तकात गलवानचा संघर्ष सुरू झाल्यानंतर जनरल नरवणे सरकारच्या निर्णयासाठी संरक्षणमंत्र्यांना पुन्हा पुन्हा संपर्क करत होते. हे घडत असताना चिनी रणागडे भारतीय हद्दीच्या दिशने ५०० मीटर अंतरापर्यंत आले होते. त्यांना रोखण्यासाठी भारताकडून तोफगोळे डागणं हाच उपाय होता. .Premium|Hoysaleswara Temple: कर्नाटकमधील हळेबिडूचे होयसळेश्वर मंदिर; शिल्पकला आणि सांस्कृतिक ठेवा.तो व्यापक संघर्षाला तोंड फोडणारा ठरू शकला असता. या पार्श्वभूमीवर नरवणे संरक्षणमंत्र्यांकडून स्पष्ट आदेशाची प्रतीक्षा करत होते. बराच काळ त्यावर ठोस प्रतिसाद मिळाला नाही आणि अखेरीस पंतप्रधानांकडून लष्करानं निर्णय घ्यावा (जो उचित समझो वो करो) असं कळवण्यात आलं, असं पुस्तकाच्या बाहेर आलेल्या तपशिलात म्हटलं आहे. हा एक सरकारसाठी संवदेनशील मुद्दा आहे. याचं प्रमुख कारण चीनसारख्या ताकदवान शेजाऱ्यासोबत संघर्ष, युद्धाविषयीचा कोणताही निर्णय हा राजकीय नेतृत्वानं घेणं गरजेचं असतं. तो लष्करावर सोपवण्याचा अर्थ ऐनवेळी राजकीय नेतृत्वानं जबाबदारीपासून बाजूला जाणं असाच लावला जाईल. आता काही सरकार समर्थक संघर्षावेळी निर्णय प्रत्यक्षात त्या भागातील कमांडरनी घ्यायचे असतात, ते लष्करप्रमुखांपर्यंतही यायचं कारण नाही, असं सांगतात. हे अर्धसत्य आहे. चीनसोबत व्यापक युद्ध होऊ शकतं अशा कारवाईचा निर्णय राजकीय स्तरावरच व्हायला हवा. याआधी कारगिल युद्धात पाकिस्तानी सैन्याला कारगिलच्या शिखरावरून हुसकावून लावायचं मात्र भारत-पाक सीमा ओलांडायची नाही, हा पंतप्रधानांचा निर्णय होता.प्रतिमेचे हनन करणारी परिस्थिती१९७१ च्या युद्धात बांगलादेश स्वतंत्र झाल्यानंतर कारवाई थांबवण्याचा निर्णय पंतप्रधानांचा होता. अगदी १९६२ च्या चीन युद्धात भारताच्या सीमेतून चिनी सैन्याला हुसकून लावण्यासाठीचे आदेश पंतप्रधानांचे होते. १९६५ च्या युद्धात हवाई हल्ल्याचा निर्णय युद्धाच्या एका टप्प्यावर तत्कालीन संरक्षणमंत्र्यांनी घेतला होता. या सगळ्या निर्णयांची चिकित्सा होऊ शकते. त्याहून वेगळं काही करता आलं असतं काय यावर चर्चा होऊ शकते, मात्र निर्णय घेण्याची जबाबदारी त्या त्या वेळच्या नेतृत्वानं टाळली नाही, हेच इतिहास सांगतो. नरवणे यांच्या न प्रसिद्ध झालेल्या पुस्तकात गलवानचा इतिहास याहून वेगळं काही सांगत असेल, तर ते सरकारसाठी तापदायकच. सरकारसाठी दुसरा अडचणीचा भाग आहे तो अग्निपथ योजनेविषयी. अग्निवीर नेमणं अग्निवीर नेमणं त्यातून सुरू झालं. ही योजना कशी असावी याविषयी लष्कराची कल्पना आणि सरकारनं आणलेली योजना यात यात मोठी तफावत असल्याचं पुस्तकात नमूद असल्याचं सांगितलं जातं. लष्करानं अग्निवीरांपैकी ७५ टक्के पुढील सेवेत सामवून घ्यावेत असं सुचवलं होतं. सरकारनं २५ टक्केच घ्यायचं ठरवलं. हेही सरकारसाठी अडचणीचं..यातील पहिला मुद्दा अधिक महत्त्वाचा. सीमेवर युद्धजन्य स्थिती असताना लष्कर सज्ज असताना राजकीय नेतृत्व निर्णयात वेळ काढतं आणि शेवटी लष्करावर निर्णय सोपवतं, हे सरकार आणि त्याच्या नायकांच्या प्रतिमेसाठी धक्का देणारं आहे. लष्कराला खुली छूट दिली असं सरकार सांगत असतं. वास्तवात कोणत्याही लोकशाही देशात लष्करी कारवाई कशासाठी करायची याची राजकीय उद्दिष्ट ठरवायची असतात. ती पूर्ण करण्यासाठी लष्करी उद्दिष्ट ठरवली जातात. ही जबाबदारी टाळणं म्हणजे पळ काढणं. कणखरतेचे चिलखत मिरवत सत्तेत आलेल्यांसाठी असा हा निर्णय लकवा प्रतिमेचे टवके उडवणारा. म्हणून त्यावर चर्चा होणार. संसदेत तो कामकाजाशी सुसंगत असेल तर देता येतो. राहुल गांधी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेत बोलत होते. साहजिकच त्यात सगळ्या विषयांचा समावेश असतो.आक्षेप राजकीय नेतृत्वाबद्दलचआता राहुल यांना बाेलू न देणं. यावरील चर्चाच संसदेत टाळणं. हे कदाचित सरकारचं बहुमत असल्यानं करू शकतं. मात्र गलवान घडत असताना राजकीय नेतृत्व काय करत होतं हा सवाल यातून सार्वजनिक चर्चाविश्वात आला आहे. नरवणे यांचं पुस्तक कधी प्रकाशित होईल का यावर आता स्पष्ट प्रश्नचिन्ह लागलं आहे. राहुल गांधी संसदेत सांगू पाहत होते, त्याप्रमाणे किंवा ज्या आधारे ते सांगत होते, त्या एका मासिकातील उल्लेखावरून पंतप्रधान निर्णय घेण्याएवजी लष्करानं योग्य ते करावं असं सांगून मोकळे होतात. संरक्षणमंत्री हा निरोप द्यायचं काम करतात, हे राजकीय नेतृत्वासाठी अडचणीचं आहे. हा निरोप आल्यानंतर नरवणे यांनी आपण दीर्घ श्वास घेतला आणि काही मिनिटं स्तब्ध राहिलो, असं नमूद केल्याचं सांगितलं जातं. संरक्षणमंत्र्यांनी त्या पुस्तकातील तथ्यं योग्य नाहीत म्हणून त्यांचं प्रकाशन झालं नाही, असं सांगितलं. पुस्तकातील उल्लेख चुकीचे असतील तर त्यावर खुलासा करायची संधीच राहुल यांनी संसदेत आणून दिली होती. सरकारनं ती घेण्यापेक्षा चर्चा टाळण्यावर भर दिला. निर्यणहीनता हा डॉ. मनमोहनसिंग सरकारवरचा विरोधी पक्ष म्हणून भाजपचा सगळ्यात मोठा आक्षेप होता. तो संसदेत नोंदवताना तेव्हाच्या विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी शाहाब जाफरी यांचा एक उर्दू शेर उद्धृत केला होता -तू इधर उधर की बात न करये बता काफिला कैसे लुटाहमे रहजनों से गिला नहीतेरी रहबरी पे सवाल हैसवाल तोच आहे, गलवान घडलंच कसं आणि त्यानंतर निर्णयापासून नेतृत्व पळ काढत होतं का ?सवाल रहबरी का है....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 