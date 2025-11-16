Premium|General Asim Munir Field Marshal status : पाकिस्तान लष्करशाहीच्या टाचेखाली...

श्रीराम पवार - shriram1.pawar@gmail.comपाकिस्तानमध्ये तिथल्या लष्करशहाने सगळे अधिकार आपल्या हाती घेतले आहेत. न्यायसंस्थाही त्याच्या अधीन राहणार आहे. कुठलाही रक्तपात न करता लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी हे सहजपणे घडवून आणलं आहे. धर्मांधतेकडं झुकलेल्या एका जनरलच्या हाती अशी निरंकुश सत्ता येणं ही केवळ पाकिस्तानची अंतर्गत समस्या नाही, भारतीय उपखंडासाठी हा धोका बनू शकतो..पाकिस्तानात एक बदल शांतपणे घडवला जातो आहे. जनरल झिया ते जनरल मुशर्रफ अशा सगळ्या लष्करप्रमुखांना, लष्करशाहंना जे करता आलं नाही ते पाकिस्तानचे विद्यमान लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी घडवलं आहे. प्रत्यक्ष सत्ता ताब्यात न घेता सत्ता आपल्याच तंत्रानं चालेल याची बेगमी त्यांनी केली आहे. पाकिस्तानच्या घटनेतील २७ व्या दुरुस्तीनं मुनीर यांचं माहात्म्य पंतप्रधान किंवा अध्यक्षांहून वाढणार आहे. मुलकी सत्ता मुनीर यांच्या निर्णयाला मम म्हणण्यापुरती उरेल आणि झिया यांच्यापासून सुरू झालेली लष्कराच्या इस्लामीकरणाची वाटचाल मुनीर आता टोकापर्यंत घेऊन जातील. ज्याचे परिणाम पाकिस्तानच्या परराष्ट्र धोरणात आणि भारतासोबतच्या संबंधातही होतील. पाकिस्तानमधील अप्रत्यक्षपणे लोकशाहीचा गळा घोटणारं हे प्रकरण त्यासाठीही महत्त्वाचं.पाकिस्तानात घटनेचे धिंडवडे काढणं अगदी नवं नाही. पाकिस्तानमध्ये पहिली घटना निर्माण व्हायला १९५६ उजाडलं होतं. ती १९५८ मध्ये मार्शल लॉ लागू करून स्थगित केली होती. तो लागू करणारे इस्कंदर मिर्झा हे नागरी नेतृत्व होतं. त्यांनी अंमलबाजवणीसाठी जनरल आयुब खान यांना साथीला घेतलं पण आयुब यांनी मिर्झा यांना पदावरून हटवून सत्ता ताब्यात घेतली. तिथून पाकिस्तानमधील लष्करानं हवं तेव्हा सत्ता हाती घेण्याची परंपरा सुरू झाली. आयुब यांनी स्वतःला फिल्ड मार्शल घोषित केलं. १९६९ मध्ये याह्या खान नवे हुकूमशाह बनले त्यांनी आयुब यांची घटना गुंडाळली. १९७१ च्या युद्धात भारतानं पाकिस्तानचा दणदणीत पराभव केला आणि याह्या यांची सद्दी संपली. सत्ता झुल्फिकार अली भुट्टो यांच्याकडं आली. त्यांनी १९७३ मध्ये आणखी एक नवी घटना आणली. त्यानंतर ही घटना पूर्णतः न गुंडाळता हव्या त्या तरतुदी करण्याची सुरुवात झाली. त्याचं टोक २७ व्या दुरुस्तीनं गाठलं गेलं. आयुब यांनी फिल्ड मार्शल बनताना नागरी सत्ता गुंडाळून नवी घटना आणावी लागली. मुनीर यांनी असं काही न करता सत्ताधारी कागदावर कायम ठेवून त्यांचे अधिकार शांतपणे आपल्या हाती घेण्याची खेळी केली. मुशर्रफ यांनी यापूर्वी पाकिस्तानची सर्व सत्ता ताब्यात घेतली होती. मुनीर यांनी त्यावरही कडी केली आहे. मुशर्रफ यांना सत्ता गमावल्यानंतर खटल्यांना सामोरं जावं लागलं होतं ती वेळ येणारच नाही, याची खबरदारी मुनीर यांनी घेतली आहे..अमर्याद अधिकार एकाकडेचपाकिस्तानातील फिल्ड मार्शल मुनीर यांना कमालीचे अधिकार देणाऱ्या या घटनादुरुस्तीकडं लष्करानं यशस्वी केलेलं रक्तविहीन बंड म्हणूनही पाहिलं जातं आहे, तेही घटनात्मक मार्गानं प्रत्यक्षात आणलेलं. हे बदल इतक्या त्या तातडीनं प्रत्यक्षात आणले जात होते, की घटनादुरुस्तीच्या मसुद्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी हवी असताना पाकिस्तानचे पंतप्रधान राहील शरीफ परदेशात होते तर तेथून व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठकीत उपस्थित राहून मंजुरीची औपचारिकता संपवण्यात आली. पाकिस्तानच्या सिनेटमध्ये ही दुरुस्ती मंजूर झाली, तेव्हा इम्रान खान याच्या पक्षानं केलेला विरोध वगळता इतर पक्षांनी मम म्हणायचंच काम केलं. घटना दुरुस्ती अमलात येईल, तेव्हा मुनीर यांच्याकडं जवळपास अमर्याद अधिकार एकवटले जातील. लोकशाहीतील चेक्स अँड बॅलन्सचं तत्त्वही इथं गुंडाळून ठेवलं जाईल.भारत आणि पाकिस्तानला ब्रिटिशांचा समान लष्करी वारसा मिळाला होता. सुरुवातीचे दोन्हीकडील वरिष्ठ लष्करी अधिकारी एकाच सॅंडहर्स्ट कॉलेजच्या परंपरेतून बाहेर आले होते. भारतानं लष्करी नेतृत्वाचं भारतीयकरण करताना आधुनिक लोकशाही देशात आवश्यक ती लष्करी व्यावसायिकता आणि मुलकी सत्तेचं नियंत्रण कायम ठेवलं. पाकिस्तानमध्ये मात्र देशाचं अस्तित्व लष्करावरच अवंलबून असेल, असं भिनवत लष्कर देशाच्या संपूर्ण व्यवस्थेतत खोलवर रुजत गेलं. यात देशाचा लष्करप्रमुख म्हणजे एक व्यावसायिक सैनिक असतो, ही पारंपरिक प्रतिमा आता पाकिस्तानमध्ये धुळीला मिळते आहे. एकेकाळी व्यावसायिकतेचे निदान काही अंश तरी जपणाऱ्या पाकिस्तानी सैन्याचे झपाट्याने इस्लामीकरण होत आहे,.Maval Crime : मावळात थरारक घटना; प्रेमसंबंधाच्या रागातून तरुणाला मारण्यासाठी १० लाखांची सुपारी, तीन आरोपींना अटक.घटनात्मक सर्वोच्च पद स्वतःकडे मुनीर यांचा कार्यकाळ २७ नोव्हेंबरला संपणार होता. त्याआधी त्यांनी स्वतःला फिल्ड मार्शल बनवून टाकले. पाकच्या व्यवस्थेत फिल्ड मार्शल हे पदच नाही. २७ व्या घटना दुरुस्तीच्या निमित्तानं मुनीर त्यावर अधिकृततेची मोहोर लावतील. या बदलामुळे तिन्ही सैन्यदलांसाठी एक ''युनिफाइड कमांड'' रचना तयार होईल, ज्याचे संपूर्ण नियंत्रण मुनीर यांच्या हातात ''चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस'' म्हणून असेल. तिन्ही दलांचे प्रमुख म्हणून पाकिस्तानच्या अध्यक्षांचे अधिकार लष्कर प्रमुखांकडं जातील. मुनीर यातून आयुष्यभरासाठी ''फील्ड मार्शल'' राहतील. त्यांच्यावर हयातीत कधीच फौजदारी स्वरूपाचा खटला दाखल करता येणार नाही. या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांस पदावरून दूर करायचं तर पाकिस्तान संसदेने दोन तृतीयांश बहुमताने मान्यता द्यावी लागेल. सरकार अल्पमातात आलं तर घरी जातं. लष्करी अधिकाऱ्यांसाठी मात्र त्याहून कडेकोट व्यवस्था असेल. विद्यमान तरतुदीनुसार पाकिस्तानचे अध्यक्ष आणि प्रांताच्या गव्हर्नरना पदावर असेपर्यंत न्यायालयात खटला येत नाही, आता लष्कर प्रमुखांना कधीच न्यायालयात नेता येणार नाही. म्हणजेच लष्करप्रमुख पाकिस्तानच्या व्यवस्थेत घटनात्मकरीत्या सर्वांत महत्त्वाचं पद बनत आहे. मुनीर यांच्याकडे अधिकार हयातभर पाकिस्तानच्या घटनेतील २४३ व्या कलमात ही दुरुस्ती होते आहे. त्या कलमानुसार आतापर्यंत पाकिस्तानमधील केंद्र सरकार आणि लष्कर यांच्यातील संबंध ठरत होते. यापूर्वी सैन्यदलांचे नियंत्रण राष्ट्रपती आणि केंद्र सरकारमध्ये विभागलेले होते, पण आता ती व्यवस्थाच संपुष्टात आणून सर्व लष्करी अधिकार मुनीर यांनी स्वतःकडे घेतले आहेत. त्यानुसार सेनादलातील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि त्यांचे वेतन अन्य लाभ यावरचा अधिकार संपुष्टात येईल. हे अधिकार ‘सीडीएफ’ म्हणजे लष्करी नेतृत्वाकडे जातील. या घटना दुरुस्तीने मुनीर हयातभर पदावर राहू शकतात तसेच फिल्ड मार्शल हे पद कायम त्यांच्याकडं राहील. पाकमधील अनेक लष्कर प्रमुखांनी अशा सर्वंकष वर्चस्वाचं स्वप्न पाहिलं होतं, ते मुनीर पूर्ण करीत आहे. पाकिस्तानमधील अण्वस्त्रांचे नियंत्रणही नॅशनल स्ट्रॅटेजिक कमांड नावानं बनवल्या जाणाऱ्या व्यवस्थेकडं म्हणजेच पुन्हा लष्कराकडं आणि पर्यायानं सध्यातरी मुनीर यांच्याकडं येऊ घातलं आहे. या घटना दुरुस्तीनं पाकिस्तानमध्ये लष्करी नेतृत्वाचे अधिकार वाढतील, हा त्याचा एक परिणाम आहे. .त्यासोबत पाकिस्तानमधील न्यायव्यवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या तरतुदी यातून येत आहेत. पाकिस्तानात काही वेळा न्यायव्यवस्थेनं कणा दाखवल्याची उदाहरणं जरूर आहेत. अशा कोणाचा फटका आपल्याला बसू नये याची व्यवस्था नव्या बदलांतून केली जाते आहे. घटनात्मक न्यायालय अशी वेगळी व्यवस्था यातून साकारेल. त्यातील न्यायाधीशांची नियुक्ती सरन्यायाधीश सरकारच्या सल्ल्यानं, म्हणजे आता कमालीचे अधिकार मिळणाऱ्या लष्कर प्रमुखांच्या तंत्राने करतील. यातून केवळ पाकिस्तानतील सत्ता संतुलन बदलत नाही तर मुनीर यांना एका व्यावासयिक सैन्याचे उरले सुरेल अवशेषही संपवण्याचीच संधी तयार होते आहे. जगासाठी आणि खास करून भारतासाठी हा बदल अधिक महत्त्वाचा आहे. याचं कारण आर्थिकदृष्ट्या कोलमडण्याच्या कड्यावर आलेल्या पाकिस्ताननं भारताशी चर्चा केली पाहिजे, हा तेथील सुर मुनीर लष्करप्रमुख झाल्यानंतर पुरता बदलला. अमेरिकेतील फ्लोरिडा येथे पाकिस्तानी नागरिकांसमोर बोलताना त्यांनी, "आम्ही एक अण्वस्त्रधारी राष्ट्र आहोत, जर आम्हाला वाटले की आम्ही बुडत आहोत, तर आम्ही अर्ध्या जगाला आमच्यासोबत घेऊन बुडू." अशी धमकीची भाषा केली होती. पाकिस्तानच्या अणुधमक्याकडं कोणी फार गांभीर्यानं पाहत नाही हे खरं असलं, तरी इतक्या जाहीरपणे अण्वस्त्रांविषयी लष्करी अधिकाऱ्यांनी बोलणं, पाकिस्तानधील बदलाचं द्योतकच होतं.धार्मिक उन्माद वाढणारच मुनीर हे मुशर्रफ यांच्याप्रमाणं मुहाजीर नाहीत, ते पंजाबी आहेत. पंजाबी मुस्लिमांचं पाकिस्तानवर आधीच स्पष्ट नियंत्रण आहे. त्यात मुनीर यापूर्वीच्या इस्लामी मूलतत्त्ववाद्यांना चुचकारणाऱ्या पण व्यक्तिगत जीवनात पाश्चात्त्य आधुनिकता जोपासणाऱ्या लष्करी अधिकाऱ्यांहून वेगळे आहेत. ते हाफिज-ए-कुराण म्हणजे कुराण तोंडपाठ असलेले अधिकारी आहेत. त्यांचं शिक्षण धार्मिक मदरशातून झालं आहे. धर्मवाद त्याच्यासाठी सत्तेपुरती वापरायची चीज नाही. त्यांचा जगाविषयी दृष्टिकोनच त्यावर ठरतो. लष्कराचं इस्लामीकरण करण्याची त्यांची वाटचाल अत्यंत स्पष्ट आहे. त्यांची शब्दावलीही मध्ययुगातून उचललेली आहे. ''फितना'' म्हणजे नागरी अशांतता आणि ''खवारीज'' म्हणजे धर्मद्रोही बंडखोर यांसारख्या संज्ञांचा सर्रास वापर लष्कराकडून होतो आहे. तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानचा उल्लेख ''फितना अल खवारीज'' तर बलुचिस्तानमधील बंडखोरांना ''फितना-अल-हिंदुस्तान'' म्हटले जाते. यामागचा उद्देश लष्करी संघर्षाला धार्मिक युद्धाचे स्वरूप देणे हा आहे. त्यांच्या या वर्तनामुळं त्यांचं वर्णन अनेकदा ''जिहादी जनरल'' असंही केलं जातं. अशा मुनीर यांच्या हाती पाकिस्तानची सारी सूत्रं एकवटणार आहेत. तसंही ते अमेरिकेत ट्रम्प यांच्यासोबत पाकिस्तानमधील दुर्मीळ खनिजांच्या उत्खननासाठी वाटाघाटी करत होते. अफगाणिस्तानचं धोरण तेच ठरवताहेत, सौदी असो की चीन पंतप्रधानानंसमवेत ते जातात मात्र खरी सत्ता त्यांच्याकडं आहे हे दाखवून देतात. आता त्यांच्या या अधिकारांवर घटनात्मक शिक्कामोर्तब होईल. धर्मांधतेकडं झुकलेल्या एका जनरलच्या हाती अशी निरंकुश सत्ता येणं, ही केवळ पाकिस्तानची अंतर्गत समस्या नाही तर भारतीय उपखंडासाठी हा धोका बनू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 