सप्तरंग

Premium|General Asim Munir Field Marshal status : पाकिस्तान लष्करशाहीच्या टाचेखाली...

Pakistan political crisis military control : पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांनी २७ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे कोणतेही रक्तपात न करता सत्ता हाती घेतली आहे. या बदलामुळे मुनीर यांना हयातभर 'फिल्ड मार्शल' राहून अमर्याद अधिकार मिळतील, तसेच त्यांना कायदेशीर संरक्षणही मिळेल.
General Asim Munir Field Marshal status

General Asim Munir Field Marshal status

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

श्रीराम पवार - shriram1.pawar@gmail.com

पाकिस्तानमध्ये तिथल्या लष्करशहाने सगळे अधिकार आपल्या हाती घेतले आहेत. न्यायसंस्थाही त्याच्या अधीन राहणार आहे. कुठलाही रक्तपात न करता लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी हे सहजपणे घडवून आणलं आहे. धर्मांधतेकडं झुकलेल्या एका जनरलच्या हाती अशी निरंकुश सत्ता येणं ही केवळ पाकिस्तानची अंतर्गत समस्या नाही, भारतीय उपखंडासाठी हा धोका बनू शकतो.

Loading content, please wait...
Pakistan
Terrorism
India vs Pakistan
History

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com