Premium|Globalized Warfare : जागतिकीकरण, तंत्रज्ञान आणि इराण-अमेरिका संघर्ष; महायुद्ध नसले तरी जगभर धोक्याची घंटा

मोहितकुमार डागा आशियातील या संघर्षाला जागतिकीकरणाच्या युगातील पहिले जागतिक युद्ध म्हणता येईल..१९९९ मध्ये अमेरिकेतील थॉमस फ्रीडमन नावाच्या वरिष्ठ पत्रकाराने जागतिकीकरणाचे कौतुक करणारे एक पुस्तक प्रकाशित केले, ज्यामध्ये त्यांनी ‘गोल्डन आर्चेस थिअरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट प्रिव्हेन्शन’ याचा समावेश होता. मॅकडोनाल्ड्स या अमेरिकन फास्ट फूड चेनच्या प्रसिद्ध लोगोमधील दोन सोनेरी कमानींचा (गोल्डन आर्चेसचा) संदर्भ घेऊन असा तर्क मांडला गेला, की मॅकडोनाल्ड्सची उपस्थिती असलेल्या कोणत्याही दोन देशांनी एकमेकांविरुद्ध युद्ध केलेले नाही. सरळसोपा (किंबहुना भाबडा) दिसणारा हा सिद्धांत तसा वास्तवात गहन होता. फ्रीडमनने मॅकडोनाल्ड्सला नव्या जागतिकीकरणाच्या युगातील संपन्नतेचे प्रतीक मानले. ज्या युगात समृद्धी संघर्षाला आळा घालते. नंतर फ्रीडमनने आपला सिद्धांत सुधारून अशी भविष्यवाणी केली. की जागतिक अर्थव्यवस्थेतील आर्थिक आंतरसंलग्नता आणि गुंतागुंतीमुळे सामायिक पुरवठा साखळीचा भाग असलेले दोन देश एकमेकांशी युद्ध करणार नाहीत. हा दृष्टिकोन शीत युद्धानंतरचा विचार दर्शवतो. जो जागतिक संबंधांना आधीच्या सामर्थ्याच्या खेळाऐवजी प्राथमिकतः आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहतो. जागतिक समृद्धी आणि गुंतागुंतीमुळे शांती निर्माण होईल, असे मानणारा हा दृष्टिकोन सध्याचा पश्चिम आशियाई संघर्षामुळे ठोसपणे नाकारला गेला आहे. या उलट, जागतिकीकरणाच्या काळात युद्ध फक्त लढणाऱ्या देशांसाठीच नव्हे, तर इतर सर्वांसाठी अधिक तीव्र, हानिकारक आणि धोकादायक ठरत आहेत.फ्रीडमनचा दृष्टिकोन पूर्णपणे चुकीचा नव्हता. ते त्या पार्श्वभूमीवर बोलत होते जिथे अमेरिकेच्या भांडवली व्यवस्थेने सोव्हिएत युनियनच्या आर्थिक मॉडेलवर विजय मिळवला होता आणि स्वतः रशियाने देखील भांडवलशाही रूपांतरण स्वीकारले होते. सर्वच देशांमधील व्यापार, तंत्रज्ञान, आणि लोकांची देवाण-घेवाण वाढत होती. अशा बदलत्या परिस्थितीत प्रगतीत अडथळा आणणारे युद्ध सुरू करणे तार्किकदृष्ट्या अस्वाभाविकच होते. हा विचार अगदी अलीकडेपर्यंत तग धरून होता. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतरची जगात दिसलेली बहुतेक युद्धे पारंपरिक अर्थाचे युद्ध-संघर्ष नव्हते. अनेक सशस्त्र संघर्ष असंतुलित वातावरणात होत होते (जसे की अफगाणिस्तान किंवा कोसोवो). ज्यात एक सार्वभौम राज्य किंवा राज्यांचा समूह तुलनेने लहान घटकांविरुद्ध लढत होता. २००३ मध्ये इराकमधील सरकार अमेरिकन हल्ल्याच्या काही दिवसांतच कोसळले आणि कुठलाही ठोस सेना-विरुद्ध-सेना संघर्ष झाला नाही. सार्वभौम राज्य बहुधा फक्त मर्यादित युद्धात गुंतली, जसे भारत-पाकिस्तानमधील कारगिल संघर्ष. परंपरागत व्यापक युद्धाचे आधुनिक उदाहरण तसे २०२२ मध्ये रशिया -युक्रेन युद्धात दिसले, तरीही युरोप ऊर्जेसाठी रशियावर अवलंबित्व असल्याच्या आर्थिक गुंतागुंतीमुळे युद्धाचे स्वरूप नियंत्रित राहिले. सध्याचे युद्ध मात्र पूर्वीपेक्षा लक्षणीयरीत्या वेगळे आहे..Premium|Study Room : इराण-अमेरिका-इस्रायल युद्धाचे व्यापक परिणाम!.इराणच्या आखातातील युद्धामुळे जगासमोर मोठा आणि अभूतपूर्व आर्थिक अडथळा उभा राहिला आहे. ज्याची झळ पश्चिम आशियापलीकडे बसत आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जलवाहतूक थांबल्यामुळे अनेक देशांमध्ये इंधनाच्या तुटवड्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा तेल संकटाचा अनुभव पूर्वीही अनेकदा झाला आहे परंतु गेल्या काही दशकांतील जागतिक सहजीवनामुळे त्याचा परिणाम या वेळी अधिक तीव्र आणि विस्तृत आहे. विशेष बाब म्हणजे युद्धातील मुख्य भूमिका असलेल्या अमेरिकेच्या ऊर्जा गरजा आता जवळजवळ स्वत:च्या उत्पादनाने पूर्ण होतात. ज्यामुळे होर्मुझच्या अडथळ्याच्या परिणामापासून तुलनेने तो देश सुरक्षित राहिला आहे. तथापि, कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे अमेरिकेतही इंधन दरांवर परिणाम झाला आहे. आधीच्या काळात देशांचा परकीय अवलंब एकदोन उत्पादनांपुरता (मुख्यतः ऊर्जापर्यंत) मर्यादित होता परंतु आता खनिज, तंत्रज्ञान, औद्योगिक कच्चा माल यांसारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये परकीय अवलंब वाढला आहे. मुक्त जलवाहतूक आणि चोक पॉइंट्स संबंधी जागतिक अर्थव्यवस्थेची संवेदनशीलता गहन आहे. ज्यामुळे भविष्यात संघर्ष जगभरात अधिकच तीव्र परिणाम करतील, अशी शक्यता दिसते.सध्याच्या संघर्षातून हे देखील दिसते, की युद्धाची साधने आणि पद्धती अधिक जागतिक स्वरूपाच्या झाल्या आहेत. ज्यामुळे त्याचे परिणाम देखील जागतिक पातळीवर होतात. तंत्रज्ञान आता युद्धात महत्त्वपूर्ण घटक बनले आहे आणि त्याने युद्धाची सीमा पारंपरिक मर्यादेपेक्षा अधिकच वाढविली आहे. तंत्रज्ञानाचा प्रसार आणि तांत्रिक घटकांच्या सोप्या उपलब्धतेमुळे ड्रोन आणि लोइटरिंग म्युनिशन्ससारखी स्वस्त पण प्रभावी शस्त्रे विस्तृत प्रमाणात उपलब्ध झाली आहेत. या शस्त्रांतून आलेल्या स्टँड-ऑफ युद्धक्षमतेमुळे पारंपरिक सैन्यक्षमतेत अमेरिकेच्या तुलनेत कमकुवत असलेल्या इराणसारख्या देशासाठी युद्धात सामील होण्याचे आणि टिकून राहण्याचे सामर्थ्य वाढले आहे. तसेच फक्त युद्धक्षेत्रातच नव्हे तर त्याच्या बाहेर देखील सैन्य कारवाई करणे सोपे झाले आहे, ज्याचे परिणाम आखातातील इतर देशांमध्ये झालेल्या हल्ल्यांमध्ये दिसून येत आहेत. आधुनिक अर्थव्यवस्थांचा सामान्यतः राष्ट्रीय सीमा ओलांडणाऱ्या इंटरनेट आणि क्लाउड तंत्रज्ञानावर अवलंब असल्यामुळे नवीन असुरक्षितता निर्माण होतात. इराणने इशारा दिला आहे, की ते पश्चिम आशियातील अमेरिकन तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या डेटा संरचनेवर हल्ला करू शकतात. अशा हल्ल्याचा परिणाम फक्त जिथे हा हल्ला घडतो त्या ठिकाणी नाही, तर त्यावर अवलंब असलेल्या इतर देशांवर आणि घटकांवरही होऊ शकतो. या संघर्षात माहिती युद्धाच्या जागतिक वापराने झालेले परिणामही सर्वांत तीव्र दिसून येतात. सर्व बाजूंद्वारे माहिती (इन्फॉर्मेशन) आणि अपप्रचार (डिसइन्फॉर्मेशन) जलद गतीने वाढलेल्या वापरामुळे परिणाम जागतिक स्तरावर सर्व शेअर बाजारांमध्ये अस्थिरता, इंधन तुटवडीच्या अफवांचा प्रसार या सारख्या घटनांमध्ये दिसत आहे..पश्चिम आशियातील संघर्षातून उद्भवलेल्या गुंतागुंतीच्या भू-राजकीय संबंधांचा असा नवीन नकाशा तयार झाला आहे, जिथे कोणताही देश प्रभावित झाल्याशिवाय राहत नाही. अमेरिका आणि रशियाच्या अनिश्चित संबंधामुळे भारतासारख्या देशांसाठी राजनयिक संतुलन जटिल झाले आहे, ज्यामुळे भारताच्या आर्थिक परिस्थितीवर थेट परिणाम होत आहे. या संघर्षातील रशिया, चीन, युरोपिअन युनियन यांचे स्पर्धात्मक हितसंबंध एवढे क्लिष्ट आहेत, की इतर देशांना त्यांच्या राजनैतिक तसेच आर्थिक धोरणांचे पुनर्मूल्यांकन करण्यास भाग पाडले आहे. परिणामी जागतिक प्रणाली अशी झाली आहे, ज्यात गठबंधने अधिकच परिवर्तनशील, हितसंबंध अधिकाधिक गुंतलेले आणि चुकांची धोकादायकरीत्या वाढलेली शक्यता दिसते.हा संघर्ष दर्शवतो, की जागतिकीकरणामुळे भविष्यातील युद्धांतील धोके अधिक वाढले आहेत. भारताने या धोक्याबद्दल सजग राहणे आवश्यक आहे आणि तसेच त्याच्या क्लिष्ट परिणामांसाठी तयार राहणेही गरजेचे आहे. यासाठी फक्त तातडीच्या उपाययोजनाच नव्हेत, तर दीर्घकालीन तयारी, धोरणे आणि संरचनात्मक तयारी करून भारताचे संरक्षण सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. इराणच्या आखातातील आजचा संघर्ष जागतिकीकरणाच्या युगातील (लेखक सार्वजनिक धोरणांचे सल्लागार आहेत.). 