सप्तरंग

गोमंतक शैलीतील स्थापत्याविष्कार

गोमंतक भूमीतले पाषाणपुष्प: तांबडी सुरला मंदिराचा इतिहास
तांबडी सुरला मंदिर

तांबडी सुरला मंदिर

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ओंकार वर्तले

ovartale@gmail.com

गोव्यातील बहुतेक साऱ्या मंदिरांना एक प्रकारचा थाट आहे आणि त्यातही एक प्रकारचा साज आहे . या साऱ्यांच्या मागे एक इतिहासाची झालरदेखील चिकटलेली आपल्याला दिसते. इतकी छान आणि सुंदर मंदिरे या गोव्याच्या ‘सुशेगात’ वातावरणात उभी आहेत. गरज आहे ती फक्त पावले वळवायची.

गोवा आणि मंदिरे हे समीकरण अनेकांना बुचकळ्यात टाकणारे वाटेल. गोव्यात जाऊन मंदिरे पाहायची ही संकल्पनाच अनेकांच्या पचणी पडणार नाही; पण हे मात्र तितकेच खरे आहे की मंदिरे केवळ पाहण्यासाठीसुद्धा गोव्याची सहल काढायला हरकत नाही. गोव्यात फिरताना पर्यटकांना महालक्ष्मीची अनेक मंदिरे दिसतात. त्यातली बांदिवडे गावचे अप्रतिम ‘महालक्ष्मी मंदिर’. हे मंदिर आपल्याला एक सुंदर अनुभव पाठीशी देते. गोव्यातील इतर मंदिरासारखीच या मंदिराची वास्तु भव्य आणि सुरेख आहे. मंदिरावर आता नवीन वास्तु-स्थापत्याच्या खुणा जरी दिसत असल्या तरी मंदिराचे वेगळेपण आणि देखणेपण हे आपल्याला प्रत्येक कोपऱ्यात दिसते. शांत आणि रम्य असे सुंदर मंदिर आहे.

Loading content, please wait...
Archeology
Archaeological Department
History
Ancient temple architecture

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com