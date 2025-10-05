‘पेडल क्लच’ला गुडबाय

भविष्यात चारचाकी वाहनात गिअर टाकताना क्लच पेडलची गरज भासणार नाही, याची कल्पनाही केली नव्हती. मात्र वाहन कंपन्यांनी विविध संशोधन आणि अभ्यासातून ‘क्लच पेडल’ नसलेली वाहने आणली. अर्थात क्लचची जबाबदारी स्वयंचलित प्रणालीवर सोपविली.या श्रेणीतील वाहनांची लोकप्रियता वाढली. मात्र मॅन्युअल आणि स्वयंचलित यात आणखी एक प्रणाली ‘आयएमटी’ तंत्र अस्तित्त्वात आले. यात पेडल क्लच काढून टाकले तरी गिअरचे नियंत्रण चालकाच्या हाती ठेवले. बजेटचा विचार केल्यास ही वाहने तुलनेने परवडणारी ठरू लागली..भारतात वाहन चालविण्याची शैली बदलत आहे. पारंपरिक मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक गिअर बॉक्समधून बाहेर पडत आता ‘आयएमटी’ हा एक नवा टप्पा ठरत आहे. शहरांतील वाहतूक कोंडी, गर्दीने भरलेले रस्ते आणि इंधन कार्यक्षमतेची गरज या कारणांमुळे ‘आयएमटी म्हणजेच इंटेलिजेंट मॅन्युअल ट्रान्समिशन तंत्रज्ञान पूरक ठरत आहे.वाहन कंपन्या काही मॉडेल्समध्ये आयएमटी सुविधा देत आहेत. यामागचा उद्देश म्हणजे सुलभ ड्रायव्हिंग अनुभव देत असतानाच मॅन्युअल गिअर बॉक्सचा थरार कायम ठेवणे. आयएमटी हे ऑटोमॅटिकच्या आराम आणि मॅन्युअलच्या अनुभवामधला सुवर्णमध्य ठरत आहे..आयएमटी श्रेणीतील वाहनांबाबत सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ही अशी गिअर बॉक्स तंत्रज्ञान आहे ज्यात क्लच पेडल नसते; पण गिअर बदलणे चालकाला स्वतः करावे लागते. सामान्य मॅन्युअल गिअर बॉक्समध्ये क्लच पेडलवर दाब टाकत गिअर बदलावे लागतात, तर स्वयंचलित गिअर बॉक्समध्ये क्लच आणि गिअर आपोआप बदलतात; पण यात क्लचचे काम वाहनातील इलेक्ट्रॉनिक-हायड्रॉलिक सिस्टीम करते.क्लच न दाबता चालक फक्त गिअर बदलतो. ही संकल्पना नवीन नाही; पण वेगवेगळ्या नावांनी आणि तंत्रज्ञानात थोड्या फरकासह तिचा जगात प्रवास झाला आहे. सामान्य वाहनांत क्लच गिअर बॉक्सजवळ इंजिन आणि ट्रान्समिशनच्या मध्येच असतो; पण या श्रेणीचा फरक म्हणजे हा क्लच पायाने नव्हे तर सेन्सर आणि ॲक्च्युएटरद्वारे स्वयंचलित पद्धतीने कार्यान्वित होतो. केवळ रिव्हर्सच्या वेळी गिअरजवळील नॉब बदलावा लागतो..१९३०-४०च्या दशकात युरोप व अमेरिकेत ‘क्लचलेस मॅन्युअल ट्रान्समिशन’चे प्रयोग सुरू झाले होते. हडसन (अमेरिका) आणि क्रिसलर फ्लुईड ड्राइव्ह (Chrysler Fluid Drive) ही काही उदाहरणे सांगता येतील. यात क्लच न दाबता गिअर बदलता येत होते; पण तंत्रज्ञान बोजड, महाग असल्याने फारसे लोकप्रिय झाले नाही.फेरारी, पोर्श, मर्सिडिझ बेन्झ यांनी स्वयंचलित क्लच सिस्टीम आणली. या सुविधेला युरोपमध्ये ‘क्लचलेस मॅन्युअल’ किंवा ‘ऑटोमेटिक क्लच ट्रान्समिशन’ म्हणून ओळखले जायचे. प्रामुख्याने स्पोर्ट्स मोटार आणि प्रीमियम सेगमेंटमध्ये हे तंत्र वापरले गेले. जपान आणि कोरियात स्वस्त; पण स्मार्ट गिअर बॉक्सवर काम सुरू झाले..सुझुकी, होंडा, हुंदाई या कंपन्यांनी काही बाजारपेठेत सेमी ऑटोमेटिक क्लच सिस्टीम्सची चाचणी घेतली. संकेतस्थळावरील उपलब्ध माहितीनुसार, भारतामध्ये आयएमटीचे पहिले मॉडेल हुंदाई व्हेन्यू (जुलै २०२०) होते. त्यानंतर किया सोनेट, हुंदाई आय-२०, किया सेल्टॉससारख्या मॉडेल्समध्येही आयएमटीचा पर्याय उपलब्ध झाला. भारतीय बाजारपेठेत ही संकल्पना अल्पावधीत लोकप्रिय झाली.यामागचे कारण म्हणजे आधुनिक तंत्रज्ञान असले तरी किंमत मॅन्युअलसारखीच होती. वाहतूक कोंडीत ऑटोमॅटिकसारखा आराम मिळत होता आणि इंधन कार्यक्षमतेत तोटा होत नव्हता. आयएमटीची कल्पना आठ ते नऊ दशकांपूर्वीची असली तरी तिचे खरे यश २०२० पासून मिळाले. आज हे तंत्रज्ञान मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिकमधले स्मार्ट समाधान मानले जाते, विशेषतः शहरी वाहतुकीत..आयएमटीची गरज का भासली?मोठ्या शहरांत सतत स्टार्ट-स्टॉप ड्रायव्हिंगमुळे क्लच पेडल दाबणे खूप त्रासदायक ठरते. यामुळे चालक थकतो, ड्रायव्हिंगचा आनंद कमी होतो. आयएमटीने क्लच पेडलच काढून टाकल्याने हा प्रश्न सुटला.पारंपरिक ऑटोमॅटिक (Torque Converter, CVT, DCT) गाड्या मॅन्युअलपेक्षा खूप महाग असतात. मध्यमवर्गीय खरेदीदारांसाठी त्या परवडत नाहीत. आयएमटी वाहने स्वस्त असल्याने हा पर्याय सोपा झाला. ऑटोमॅटिक गाड्यांमध्ये मायलेज कमी येत असल्याची तक्रार ऐकावयास मिळते; पण आयएमटीमध्ये मात्र मॅन्युअलसारखीच इंधन कार्यक्षमता टिकते..क्लच पेडल नसल्यामुळे गाडी बंद पडण्याची शक्यता कमी होते. नवीन चालक आयएमटी गाडी सहज चालवू शकतो. लोकांना ऑटोमॅटिकचा आराम हवा होता; पण मॅन्युअलची किफायतशीरता सोडायची नव्हती. मॅन्युअल क्लच प्लेट चुकीच्या वापरामुळे लवकर झिजते. आयएमटीमध्ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीम क्लच ऑपरेट करते, त्यामुळे त्याचे आयुष्य वाढते आणि देखभाल खर्च कमी होतो..‘आयएमटी’चा मायलेजवर परिणामभारतीय बाजारपेठेत आयएमटी गाड्या गेल्या काही वर्षांत लोकप्रिय झाल्या. आता प्रश्न असा पडतो, की अशा गाड्यांच्या मायलेजवर किती फरक पडतो? आयएमटी वाहनांच्या मायलेजमध्ये मॅन्युअल वाहनांच्या तुलनेत फारसा फरक नाही. साधारणपणे ०.५ ते १ किमी/लिटर इतकाच बदल जाणवू शकतो. उलट, शहरातील ट्रॅफिकमध्ये योग्य पद्धतीने वापरल्यास आयएमटी वाहने मॅन्युअलइतक्याच किंवा कधी कधी जास्त कार्यक्षम ठरतात. त्यामुळे आयएमटी हा मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक यांच्यातील सर्वोत्तम पर्याय ठरतो..जागतिक आणि भारतीय बाजारजागतिक ट्रान्समिशन मार्केटमध्ये आयएमटीचा वाटा कमीच आहे. २०२५ मध्ये अंदाजे आयएमटी वाहनांची विक्री जागतिक पातळीवर २० ते २५ लाख युनिट्स होऊ शकते. ही वाहने प्रामुख्याने युरोप, आशिया-पॅसिफिक आणि भारतात लोकप्रिय होत आहेत. कारण ही सुविधा इंधन बचत आणि कमी किमतीच्या मॅन्युअलवर अधिक आरामाचा पर्याय देणारी आहे. भारताचा विचार केल्यास २०२३-२५ मध्ये आयएमटी मॉडेल्स एसयूव्ही आणि हॅचबॅक बाजारपेठेत २० ते ४० टक्के वाटा घेऊ शकतात..दुचाकीत का नाही?आयएमटी संकल्पना मुख्यत्वे चारचाकी गाड्यांसाठी आहे. दुचाकींमध्ये अजूनपर्यंत हे तंत्र का दिसले नाही, असा प्रश्न पडू शकतो. दुचाकी बाजारात भारतासारख्या देशांमध्ये किंमत संवेदनशील असते. आयएमटीसाठी हायड्रॉलिक ॲक्च्युएटर, सेंसर, ईसीयूची गरज भासते.हे लहान इंजिनच्या स्वस्त बाइक्ससाठी खर्चिक ठरले असते आणि त्यामुळे ग्राहक स्वस्त पर्यायाकडेच गेले असते. दुचाकी हलकी आणि कॉम्पॅक्ट ठेवणे महत्त्वाचे असते. आयएमटीसाठी लागणारे ॲक्च्युएटर्स आणि सेन्सरमुळे वजन वाढले असते आणि त्याचा परिणाम मायलेज व परफॉर्मन्सवर झाला असता..मोटारीत वारंवार क्लच दाबणे-शिफ्टिंग ही मोठी कटकट असते, विशेषतः वाहतूक कोंडीत; पण दुचाकींमध्ये क्लच व गिअर लिव्हर हाता-पायाने चालवले जात असल्याने ही कटकट तुलनेने कमी वाटते. रायडर्सना त्यावर तितकी तक्रार नसते. सीव्हीटी (Continuously Variable Transmission) आधीपासून स्कूटर्समध्ये आहे. (उदा. ॲक्टिव्हा, ज्युपिटर) यामुळे ‘क्लचलेस राईड’चा आनंद लोकांना मिळाला आहे.या स्कूटर्सची प्रचंड लोकप्रियता पाहता आयएमटीला या ठिकाणी अधिक बाजार मिळाला नाही. दुचाकी ग्राहक मुख्यतः दोन टोकांवर आहेत : स्वस्त कम्यूटर बाइक्स (जिथे जास्त खर्च चालत नाही) आणि दुसरे म्हणजे परफॉर्मन्स बाइक्स (जिथे रायडर्स मॅन्युअल क्लचच प्राधान्य देतात, नियंत्रण आणि थ्रिलसाठी). या दोन्ही सेगमेंटमध्ये आयएमटीला गरज भासत नाही. काही बाइक्सवर सेमी ऑटोमॅटिक क्लच किंवा ऑटोक्लच कीट उपलब्ध आहेत (उदा. Honda Cub किंवा Heroने लहान स्कूटो-बाइक कॉन्सेप्ट्स); पण अजूनही मुख्य प्रवाहात आयएमटीसारखी प्रणाली आलेली नाही..'आयएमटी' प्रणालीआयएमटी ही अर्ध-स्वयंचलित प्रणाली असून, ती मॅन्युअल ट्रान्समिशनचा आनंददायी अनुभव आणि ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनची सुलभ, झटका न बसणारी कार्यप्रणाली यांचा संगम घडवते. यात क्लच आपोआप नियंत्रित केला जातो; परंतु गिअर बदलण्याचे नियंत्रण चालकाकडे राहते. त्यामुळे हा पूर्णपणे नवा आणि आरामदायी ड्रायव्हिंग अनुभव मिळतो.1) क्लच आणि गिअर शिफ्ट यंत्रणा :आयएमटीमध्ये क्लचचे जोडणे आणि तोडणे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात होते. चालकाला फक्त लिव्हर वापरून गिअर टाकावे लागतात. क्लचचे काम सेन्सर आणि युनिटच्या मदतीने पार पाडले जाते.2) इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल युनिट (ECU) :आयएमटीमध्ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल युनिट हे इंजिनचे टॉर्क कमी किंवा जास्त करते आणि गिअरच्या आरपीएमशी सिंक्रोनाइझेशन (Synchronisation) करते. गिअर बदलताना इंजिन आणि ट्रान्समिशनदरम्यान टॉर्क फसणार नाही, याची दक्षता घेतली जाते. परिणामी, गिअर बदलणे सुलभ किंवा 'सीमलेस' होते. या प्रणालीमुळे वाहनाला सुलभ मॅन्युअल ड्रायव्हिंग अनुभव मिळतो.3) ड्रायव्हिंगमध्ये सुधारणा :आयएमटी तंत्र चालकाला गिअर निवडीवर अधिक नियंत्रण देते; परंतु क्लच दाबण्याची गरज संपते. त्यामुळे गाडी बंद पडण्याचा धोका कमी होतो. नवीन किंवा अनुभव नसलेल्या चालकांसाठी हे विशेष सोयीस्कर ठरते..4) मायलेज आणि प्रदूषण नियंत्रण :आयएमटी क्लच व गिअर बदलण्याची वेळ अचूकपणे ठरवतो. त्यामुळे इंजिन अधिक कार्यक्षमतेने चालते. मिनी क्लच आणि गिअर एकाच ठिकाणी असल्याने याचा थेट फायदा इंधन बचत व कमी प्रदूषण या स्वरूपात मिळतो.5) किमतीत परवडणारे :आयएमटी गाड्या, ऑटोमॅटिक गाड्यांपेक्षा ५०-७० हजार रुपयांनी स्वस्त असतात. मॅन्युअल गाड्यांपेक्षा किमतीत थोडाच फरक असतो. त्यामुळे मध्यमवर्गीय खरेदीदारांसाठी हा उत्तम पर्याय.6) ऑटोमॅटिकसारखा आराम अन् मॅन्युअलसारखे नियंत्रण :शहरात आरामदायी ड्रायव्हिंग अनुभव. महामार्गावर वेग आणि गिअर बदल पूर्णपणे चालकाच्या हातात असल्याने वाहनावर नियंत्रण जास्त.(संदर्भ : विविध कंपन्यांचे संकेतस्थळ). 