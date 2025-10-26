सप्तरंग

डॅश नव्हे, ‘स्मार्ट’ बोर्ड

एकेकाळी चिखल, मातीपासून संरक्षण करणारा डॅशबोर्ड हा एआय तंत्रज्ञानाने व्यापला जाईल, याची कल्पनाही केली नसेल.
अरविंद रेणापूरकर
एकेकाळी चिखल, मातीपासून संरक्षण करणारा डॅशबोर्ड हा एआय तंत्रज्ञानाने व्यापला जाईल, याची कल्पनाही केली नसेल. घोडागाडीपासून ते टचस्क्रीनपर्यंतचा डॅशबोर्डचा प्रवास हा आश्‍चर्यकारक आहेच, त्याचवेळी तो एक स्मार्ट सोबती ठरत आहे.

