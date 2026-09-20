Premium|Trimbak Fort Victory : खेळाडूंना समजून घेण्याची गरज...

सुनंदन लेले भारतीय संघाचा सराव बघून, त्याचे निरीक्षण करून त्यातून काही संदर्भ लागतात का हे बघायला मी अहमदाबादच्या मैदानावर हजर झालो होतो. ही घटना आहे २००६ मध्ये घडलेली. भारतीय संघ यायला वेळ असताना १५ मिनिटे अगोदर प्रशिक्षक ग्रेग चॅपेल मैदानावर आले म्हणून माझी उत्सुकता वाढली. त्यांनी भारतीय संघाच्या ड्रेसिंग रूममधून बाहेर येत त्याच्याकडे तोंड करत उलट पावली चालणे चालू केले आणि ते समोरच्या माणसाकडे बघून बोलून काही तरी तपासत होते. एका जागी त्यांनी गोलंदाज करतो तशी बुटांनी खूण केली. माझी उत्सुकता वाढली. थोड्याच वेळात भारतीय संघ दाखल झाला. पाच मिनिटांत ग्रेग चॅपेल संघातील सर्व खेळाडूंना घेऊन आणि सोबत कोणाही बाकी सहायक प्रशिक्षकाला न घेता बरोबर बुटांनी खूण केलेल्या जागी गेले आणि नंतर १० मिनिटे ते सतत तावातावाने भारतीय संघातील खेळाडूंशी बोलत होते.सराव संपला तरी माझ्या डोक्यातून ग्रेग चॅपेल यांची ती कृती जात नव्हती. मला राहावले नाही म्हणून मी संध्याकाळी वेळ घेऊन सचिन तेंडुलकरला महत्त्वाचे काम आहे असे सांगत जाऊन भेटलो. भेटल्यावर मी सचिनला ग्रेग चॅपेल यांनी आज मैदानावर सरावाअगोदर काय सांगितले? हे विचारता सचिन जरा नाराज झाला कारण संघात काय चर्चा होते हे मी त्याला विचारणे मान्य नव्हते. मी जेव्हा मामला बातमी करायचा नसून अजून गंभीर आहे सांगितले, तेव्हा एका अर्थाने सचिनने नाराजीने मला थोडक्यात सांगितले, की ग्रेग चॅपेल यांनी सगळ्या खेळाडूंना झापडताना, “तुम्ही जास्त हीरोगिरी करून नका… भारतात क्रिकेटला वेगळा स्थान आहे आणि चाहते तुमच्यावर खूप प्रेम करतात म्हणून तुम्ही हीरो आहात हे विसरू नका… तुम्ही त्याच भारतीय क्रिकेट चाहत्यांना देणे लागता… त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करणारा खेळ करणे हे तुमचे कर्तव्य आहे हे लक्षात ठेवा,” असे झापताना सांगितल्याचे कळले. मी सचिनला इतकेच म्हणालो, की सचिनला मला या कृतीत जरा शंका येते आहे कारण ग्रेग चॅपेल बुटांनी खूण केलेल्या जागी तुम्हाला नेऊन बोलले आहेत आणि मला शंका आहे की त्यांनी त्यांच्या शर्टला ब्ल्यू टूथ माइक लावून ते बोलणे आणि त्याचे चित्रीकरण नोंदवले आहे, असे मला वाटते. सचिन माझ्या सांगण्याने चपापला होता. नंतर मला म्हणाला, ‘‘नाही रे, उगाच तुला शंका येते आहे.’’ प्रत्यक्षात नंतर हे सिद्ध झाले की ग्रेग चॅपेल यांनी ते बोलणे केवळ त्यांच्या येणाऱ्या डॉक्युमेंटरीसाठी रेकॉर्ड केले होते. ज्याची खेळाडूंना कल्पना नव्हती..Premium|Psychology of Indian Cricket Fans : भारतात क्रीडासंस्कृती खरंच रुजली आहे का? खेळाडूंची प्रसिद्धी आणि चाहत्यांच्या मानसिकतेचे वास्तव.मला हा प्रसंग आठवण्याचे कारण तेवढे गंभीर नाहीये. सांगायचे इतकेच आहे, की ग्रेग चॅपेल महान खेळाडू होते आणि त्यांचे प्रशिक्षक म्हणून क्रिकेट ज्ञान प्रचंड होते. चूक एकच होत होती ती म्हणजे ते माणसांना हाताळण्यात, त्यांचा विश्वास संपादन करण्यात साफ अपयशी ठरले होते. स्पष्ट करतो, की गौतम गंभीर हा ग्रेग चॅपेलसारखा कारस्थाने करणारा कारस्थानी प्रशिक्षक नाही. गौतम गंभीर चाणाक्ष प्रशिक्षक आहे तसेच त्याला प्रचंड देशाभिमान आहे. गरज इतकीच आहे, की गंभीरने खेळाडूंचा अजून जास्त गाढा विश्वास संपादन करणे गरजेचे आहे आणि तसे करताना संघातील वातावरण जरा हसरे खेळकर, मोकळेढाकळे करायची गरज आहे. त्या साठी गंभीरला थोडे ‘गौतम’ होण्याची गरज आहे असे मला वाटते.गौतम गंभीरला पदार्पणाच्या सामन्यापासून निवृत्तीच्या सामन्यापर्यंत जवळून बघितले आहे. अत्यंत कष्टकरी, गुणवान आणि एकाग्रतेने खेळणारा खेळाडू होता गौतम गंभीर. त्याच्या खेळातून आणि प्रत्येक कृतीतून त्याचा देशाभिमान स्पष्ट दिसायचा. फक्त त्याला आता तो खेळाडू नसून प्रशिक्षक आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. त्याचा स्वभाव आडनावाप्रमाणे गंभीर आहे. तो सहजी पटकन खदखदून हसत नाही. तसेच अजून एक दोष त्याच्या कामात आड येतो आहे तो म्हणजे तो समालोचन करणारे माजी खेळाडू आणि बहुतांशी पत्रकारांना संघाचा हितचिंतक मानत नाही. याच कारणाने तो सतत चिडलेला, रागवलेला वाटतो. पत्रकार परिषदेत गंभीर प्रश्न पूर्ण होण्याअगोदर उत्तर देण्याची घाईही बऱ्याच वेळा करतो. पत्रकाराने जरा टीका करणारा प्रश्न विचारणे चालू केले, की त्याच्या चेहऱ्यावर नाराजी लगेच झळकते..मान्य करावे लागेल, की गंभीरने काही खूप चांगले बदल घडवले आहेत. संघातील ‘स्टार कल्चर’ बंद केले आहे. संघातील प्रत्येक खेळाडूला फक्त आणि फक्त संघाच्या भल्याचा विचार करून खेळायला प्रोत्साहित केले आहे. सराव करताना कोणीही खेळाडू आपला सराव करून मैदानावरून जाऊ शकत नाही. सरावात भाग घेतला तर अगदी शेवटापर्यंत थांबणे सगळ्यांना सक्तीचे करून शिस्त लावली आहे. संघ व्यवस्थापन मान्य करणार नाही पण दोन गोष्टी या सगळ्या चांगल्या प्रयत्नांमध्ये आडकाठी टाकत आहेत.एक अडचण आहे ती म्हणजे कोणी काहीही म्हटले तरी गंभीर आणि विराट कोहलीदरम्यान खूप सख्य नाहीये. तसेच कोहली आणि रोहित शर्मावर गंभीर १०० टक्के विश्वास ठेवून २०२७ विश्वचषकाच्या तयारीचा मार्गक्रमण करत नाहीये आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्याचा संघात जरा जास्त दरारा आहे. संघातील कनिष्ठ खेळाडूंना त्याची थोडी जरब वाटते आहे. संघातील वातावरणाच्या दृष्टीने ही बाब खूप चांगली नाहीये..मला वाटते की एक खुली चर्चा निवड समिती अध्यक्ष, गौतम गंभीर, शुभमन गिल, विराट कोहली आणि रोहित शर्मा दरम्यान व्हायला हवी. त्यासाठी अजित आगरकर किंवा स्वत: शुभमन गिलने पुढाकार घ्यायला हवा. समोरासमोर बसून जी काही मनातील गोष्ट आहे ती खुलेपणाने बोलून बाहेर निघायला हवी. लक्षात घ्या, की २०२७ विश्वचषक स्पर्धेला अजून १४ महिने बाकी आहेत. अनावश्यक दडपण किंवा अबोला धरून १४ महिन्यांचा प्रवास होता कामा नये. गंभीर आणि कोहली दोघेही दिल्लीकर आहेत… आक्रमक आहेत… जेवढे कामाला चोख आहेत, तेवढेच काहीसे अहंकारी आहेत. त्यांच्या या गुणदोषांचा खेळाडू म्हणून फायदा असतो पण प्रशिक्षक म्हणून होतोच असे नाही.नुकत्याच संपलेल्या श्रीलंका दौऱ्यात भारतीय संघाला अपयश आले आहे. बोट खेळाडूंइतकेच गौतम गंभीरकडे दाखवले जात आहे. गंभीर यांनी होणाऱ्या टीकेतून राख डोक्यात घालून घेणे भारतीय संघासाठी चांगले ठरणार नाहीये. गरज आहे ती खुल्या चर्चेची. झालेल्या चुका मान्य करून त्यावर सुधारणा करायची. फक्त परत सांगतो त्यासाठी गंभीरला थोडे ‘गौतम’ व्हावे लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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