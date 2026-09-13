ॲड. नितीन देशपांडेsaptarang@esakal.comसर्वसामान्य माणसाला कायद्याची नको इतकी भीती बसलेली आहे. याचं मूलभूत कारण कायद्याविषयी असलेली अपुरी माहिती. कायद्याची कलमे इंग्रजीत व क्लिष्ट भाषेत असतात, हाही एक महत्त्वाचा भाग आहेच. ती कलमे वाचून सहसा सामान्य माणसांना पचकन काही अर्थबोध होत नाही. म्हणूनच त्यावर भाष्य करणाऱ्या, ते सोप्या भाषेत समजून सांगणाऱ्या पुस्तकांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. कायद्याच्या भाषेला न्यायालये एक प्रकारे अर्थ, अधिष्ठान प्राप्त करून देतात आणि त्यामुळे न्यायप्रक्रिया सोपी होते. त्यावेळी योग्य तसा अर्थ लावण्यासाठी आवश्यक ती सामग्री वकील पुरवतात. यासाठी वकिलांकडे फारच कमी वेळ असतो. कायद्यावरचे भाष्य वकील व न्यायाधीश यांना न्यायदानासाठी आवश्यक ती सामग्री मिळवण्यासाठी दिशा देतात. त्या दृष्टीने डॅा. नितीश नवसागरे यांनी सोप्या इंग्रजीत लिहिलेल्या भारतीय न्यायसंहितेवरील भाष्याला महत्त्व आहे. ही संहिता कालपर्यंत अंमलात असलेल्या भारतीय दंडसंहितेच्या जागी आली आहे. अशा नव्याने अंमलात आलेल्या कायद्यावर टीका लिहिणे तसे सोपे काम नाही. कारण, जुन्या कायद्याच्या तरतुदींना लागू असलेले भाष्य नव्या तरतुदींना लागू पडेल का, यावर खोलवर विचार करावा लागतो. तो विचार खोलवर करून मगच लेखकाने लिखाण केल्याचे प्रकर्षाने जाणवते. .कोणत्याही कायद्यावर भाष्य करण्यासाठी एक ठरलेला आकृतिबंध असतो. निरनिराळ्या न्यायालयीन निकालांमधल्या वाक्यांच्या तुकड्यांची जोडणी केली जाते. अशाने मूलभूत संकल्पना स्पष्ट होतातच असे नाही. मात्र, लेखकाने प्रत्येक कलम हे आपल्या शब्दांत समजावून सांगितले आहे. प्रसंगी संबंधित प्रबंधांचा आधार घेतला आहे. त्याने संकल्पना अधिक स्पष्ट होण्यासाठी मदत होईल.या पुस्तकात सर्व घटक नीटनेटक्या पद्धतीने मांडले आहेत. पुस्तकात ‘गुन्हा’ म्हणजे काय? तो दिवाणी पद्धतीपेक्षा वेगळा कसा? कायदा म्हणजे काय? अशा मूलभूत संकल्पनांची उपयुक्त माहिती आली आहे. प्रचलित शासकीय धोरणाने गुन्हा म्हणून ठरवलेल्या कृती हा भाग इतरत्र क्वचितच सापडेल. म्हणजे असं की, कोणे एके काळी शासनाने, ‘सुवर्णनियंत्रण कायद्या’ने निषिद्ध ठरवलेल्या कृती गुन्हा होत्या. आता नव्या धोरणात त्या ‘गुन्हा’ ठरतीलच असे नाही. विवाहितेबाबतचे क्रौर्य, हुंडाबळी, संघटित गुन्हेगारी, जमावाने केलेली हत्या, दहशतवाद, अंमलीपदार्थांचा वापर या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरही लेखकाने अत्यंत अभ्यासपूर्ण रीतीने भाष्य केले आहे. .New Marathi Books : मराठी वाङ्मयाचा वारसा आणि वर्तमान ; दुर्मीळ ग्रंथ, ध्यानमार्गदर्शन व स्त्रीमनाच्या कवितांचा नवा पुस्तकमेळा.गुन्ह्यांचा इतिहास या भागाबद्दलही असेच म्हणता येईल. लेखकाने संहिताबद्ध कायदे, तसेच, एकत्रीकरणाचे कायदे कोणते? त्यांना असे का म्हणतात? अशा विषयांवर भाष्य करून पुस्तकाची उपयुक्तता वाढवली आहे. फौजदारी खटल्यांचे काम बघणे हे बुद्धीला आव्हान असते. यासाठी आवश्यक ती माहिती या पुस्तकाच्या माध्यमातून मिळणार आहे.आवर्जून एक गोष्ट नमूद कराविशी वाटते, ती म्हणजे हे पुस्तक मराठीत आल्यास त्याचा उपयोग अधिक मोठ्या प्रमाणावर होईल आणि व्यापकताही वाढेल. विद्यार्थी, वकील, न्यायाधीश यांबरोबरच इंग्रजी जाणणाऱ्या आणि कायदे विषयाची जाण वाढवण्याची पुरेशी उत्सुकता असणाऱ्या कोणालाही या पुस्तकाचा उपयोग होईल, यात शंकाच नाही.पुस्तक : भारतीय न्यायसंहिता - २०२३लेखक : डॅा. नितीश नवसागरेप्रकाशक : ऑल इंडिया रिपोर्टर प्रा. लि. नागपूरपृष्ठे : ६०६, मूल्य : १२५० रु.----------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.