Premium|Old Hindi Film Songs : ‘प्यासा’साठी थांबली वेळही...

‘तुम-सा नहीं देखा,’ ‘नया दौर,’ ‘दो आँखे बारह हाथ,’ ‘मदर इंडिया’ यांचा जल्लोष चालला होता. अशा वेळी गुरुदत्तचा ‘प्यासा’ आला आणि बघता बघता भारतीय चित्रपटाचं अवकाश जणू व्यापून गेलं. आजही ‘प्यासा’ जागतिक कीर्तिच्या वलयात झळकत आहे. भारतीय रसिकांच्या तरुण पिढीलाही त्याची भुरळ आहे. ‘प्यासा’ गुरुदत्तचं स्वप्न आहे. साहिरचे हजार प्रश्न आहेत. गुलाबो झालेल्या वहिदाची ती कहाणी आहे. सचिन देव-रफी-जयदेव यांचीही आहे आणि गीता दत्तच्या ओथंबलेल्या स्वरांचीही आहे... वर्ष १९५७ मध्ये भारतीय सिनेमाची दैनंदिनी अगदी भरून गेलेली आहे. एकेक पानावर एकेक सिनेमा आहे आणि त्या सिनेमाच्या कथाही आहेत. खूप रौचक. काही हृद्य... ‘मिनर्व्हा मूव्हीटोन’च्या सोहराब मोदींनी आणखी एक चित्रपट आणला होता- ‘नौशेरखान-ए-आदिल’. चित्रपट पोषाखी म्हणजे कॉस्च्युम ड्रामा होता. १९३५ मध्ये त्यांनी पहिला चित्रपट ‘खून का खून’ आणला होता. शेक्सपिअरच्या ‘हॅम्लेट’चं हिंदी उर्दू असे रुपेरी पडद्यावरचं रुपांतरण होते. त्यात हॅम्लेटची भूमिका सोहराब मोदींनी केली होती, तर देखणी सुकुमार ओफिलिया झाली होती नसीमबानू. दिल्लीच्या त्या वेळच्या सुप्रसिद्ध गायिका छमियाबाई-त्यांना शमशादही म्हणत-त्यांची सुस्वरूप कन्या रोशनताराला तिने डॉक्टर व्हावं म्हणून दिल्लीच्या इंग्रजी शाळेत पाठवलं खरं; पण तिचे पाय सिनेमाकडे वळलेच. नसीमबानू... आणखी एक ओळख म्हणजे सायराबानूची आई. .‘नौशेरवाने आदिल’ हा त्यांचा अखेरचा चित्रपट! ‘मदर इंडिया’तला नवखा तरुण कुलभूषण कौल - राजकुमार इथं राजपुत्राच्या भूमिकेत आणि कलकत्त्याहून आलेली एक सुस्वरूप युवती माला सिन्हा एक राजकुमारी दिसले. ‘मिनर्व्हा’मध्ये हार्मोनियम वाजवायला आलेला संगीतकार मीर साहेब यांना सहाय्य करणारा रामचंद्र नरहर चितळकर ‘नौशेरखान-ए-आदिल’चा संगीतकार होता...‘तारोंकी जुबाँ पर है मुहब्बत की कहानी’, ‘भूल जाये सारे गम’, ‘ये हसरत थी के इस दुनिया में बस दो काम कर जाते’, ‘भीनी भीनी है मीठी मीठी है...’ अशा सुंदर रोमँटिक लता रफींच्या गाण्यानं चित्रपट बहरला होता. बऱ्याच अवधीनंतर सी. रामचंद्र, रफी एकत्र आले होते. हंसाकृती नौका, राजकुमार, माला सिन्हा, तलावातलं चांदणं, धुकं आणि ‘ऐ चाँद मुबारक हो तुझे रात सुहानी’ हे सगळं जमून आलं होतं... अशा कल्पनारंजित कथा रसिकांना आवडत असत... आता आपण त्यापासून दूर गेलो... ‘देख कबीरा रोया’ आणि ‘कठपुतली’ या दोन्ही चित्रपटाचं काम सुरू असताना निर्माते दिग्दर्शक-पटकथाकार म्हणून नावाजलेले अमिय चक्रवर्ती यांचे ६ मार्च १९५७ या दिवशी अचानक निधन झाले. दोन्ही चित्रपट त्यांच्या मृत्यूनंतर प्रदर्शित झाले. ‘देख कबीरा रोया’ पूर्ण झाला होता, पण ‘कठपुतली’ अपुरा राहिला होता. तो दिग्दर्शक नितीन बोस यांनी पुरा केला. १९४४ मध्ये ‘ज्वारभाटा’मध्ये नवख्या दिलीपकुमारचे ते दिग्दर्शक होते आणि वर्ष ५२मध्ये आलेल्या ‘दाग’मध्येही. ‘दाग’चे उत्कृष्ट अभिनयाचे बक्षीस दिलीपकुमार यांना मिळाले होते. ‘पतिता’, ‘सीमा’ हेही त्यांचे गाजलेले चित्रपट होते..Premium|Sholay 50 years: ५० वर्षांनंतरही 'शोले'ची जादू कायम, दिग्दर्शक रमेश सिप्पींनी दिला आठवणींना उजाळा.‘देख कबीरा रोया’ ही काहीशी विनोदी कथा होती. अनिता गुहा, अमिता, शुभा खोटे, अनुपकुमार, जवाहर कौल, दलजित असे कलावंत होते; पण याचे संगीत मदनमोहनचे होते आणि तेच त्याचे आकर्षण ठरले. लता, तलत, रफी, आशा आणि मन्ना डे यांच्या गाण्यांची इथं खास मैफल भरलेली दिसते. गायक मन्ना डे आपल्या आठवणीत सांगतात- ‘मला मदनमोहनचा फोन आला जेवायला ए म्हणून. त्यांनी ‘मटण करेला’ आणि इतरही पदार्थ स्वतः केले होते. ग्रेट कुक! आणि जेवण झाल्यावर म्हणाले आता तुझ्यासाठी खास गाणं केलंय बघ! ते गाणं होतं ‘कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए...’ शास्त्रीय संगीत किंवा विडंबन गीत गाणारा असा छाप बसणाऱ्या मन्नादांसाठी शास्त्रीय पण मधुर रचना मिळाली.‘देख कबीरा’चं ते आकर्षण ठरलं. बाकी ‘तू प्यार करे या ठुकराये’, ‘मेरी वीना तुमबिन रोये’, ‘लगन तोसे लागी बलमा’, लतादिदी भरून राहिल्या. चित्रपट विसरले पण गाणी रुंजी घालतात.‘कठपुतली’साठी अमियदांचे आवडते शंकर जयकिशन होते. कथेची नायिका नृत्यांगना होती. तिला प्रसिद्धी देणारा थिएटरचा मालक आणि पती यांच्यात अडकलेली नायिका असे कथानक होते. बलराज साहनी, वैजयंतीमाला, जवाहर कौल, दाक्षिणात्य नृत्यांगना कमला लक्ष्मण असे कलावंत होते. कथा वेधक असली तरी निष्प्रभ ठरली, मात्र शंकर जयकिशन यांचे संगीत, वैजयंतीमाला, कमला लक्ष्मण यांची नृत्यं ही जमेची बाजू होती. ‘बोल री कठपुतली’, ‘हाय तूही गया मोहे भूल रे’, ‘इतने बडें जहाँ में ऐ दिल तुझको अकेला छोडूं कैसे’ आणि मयूर नृत्य - ‘नाच रे मयूर झन झनाके घुंगरू’ असा भरभक्कम ऐवज होता. या वेळी शंकर जयकिशनने एक वेगळाच आवाज पेश केला. बंगालचे सुबीर सेन. ‘मंझिल वोही है प्यार की राही बदल गये...’ हे लोकप्रिय ठरलं. ‘पिया न होते, मैं ना होती, जीवनराग सुनाता कौन’ अशी सुंदर ओळ शैलेंद्र लिहून गेले. या इतिहासात कुणाला हे आठवलं तर सगळं उजळून निघेल..‘देख कबीरा रोया’सारखा आणखी एक भारी ऐवज संगीतकार मदनमोहन यांनी दिला- ‘गेट वे ऑफ इंडिया’. चरित्र अभिनेता ओमप्रकाश यांनी निर्माता-दिग्दर्शक म्हणून आणलेला हा चित्रपट रहस्य, गुन्हेगारीवर होता; पण त्याला मदनमोहनच्या संगीताचे वरदान लाभले होते. आणखी एक वरदान होतं- मधुबाला. नायक प्रदीपकुमार आणि भारतभूषण. बाकी बोलायला नको; पण प्रदीपकुमार यांनी एक आठवण सांगितली. ‘गेट वे ऑफ इंडिया’च्या लोकेशनवर पहाटेच चित्रीकरण सुरू व्हायचं होतं, मी तिला भल्या पहाटे घ्यायला जात असे. एकही मिनिट वाट पाहायला तिनं लावली नाही. माझी गाडी येताच- ‘आले हं’ ऐकू येई... मी तिला इंग्रजी बोलायला शिकवित असे...‘दो घडी वो जो पास आ बैठे’ हे लता रफीचं गाणं, ‘न हँसो हमपे जमाने के है ठुकराये हुए’ आणि ‘सपने में सजन से दो बाते, इक याद रही इक भूल गये...’साठी रसिक अजूनही जीव टाकतात... कधी विस्मृतीत गेलेल्या चित्रपटाची उजळणीही करतील, असं उगाच वाटतं...विस्मृतीचा पडदा हलकेच दूर केला तर १९५७ मधला ‘परदेसी’ हा चित्रपट पाहता येईल. ख्वाजा अहमद अब्बास आणि रशियन दिग्दर्शक व्ही. एम. प्रोनीन यांनी मिळून केलेला ‘परदेसी’ नर्गिसच्या अविस्मरणीय भूमिकेसाठी, अनिल विश्वास यांच्या संगीतासाठी, पद्मिनीच्या नृत्यासाठी पाहायला हवा असं वाटतं. इन्डो सोव्हिएट संयुक्त विद्यमाने ‘परदेसी’ची निर्मिती झाली. कोकण किनाऱ्याला लागलेल्या जहाजातला परदेशी युवक तेथील खेडं, चालीरिती, जीवन यात काही काळ रमतो- यात एक गाणं आहे- ‘‘रिमीझिमी बरसे पानी आज मोरे अंगना...’ यात गायिका मीना कपूर ‘आई गं’ असा उद्गार काढतात. तो मराठी मुलुखातल्या स्रिया करतात तसाच आहे! 'रामकृष्ण हरी'चे भजनही! मात्र लतादीदींचे 'ना जा ना जा बलम' हे नृत्यगीत आणि पद्मिनीचं दाक्षिणात्य नृत्य पाहायला हवं... पृथ्वीराज कपूर, बलराज साहनी, पी. जयराज, डेव्हिड, अचला सचदेव... अशी कलावंत माणसं आता कुठे भेटतील?.Premium|Story: ऐरिनाच्या मेसेजने पुरूच्या मनात जागली खारकिव्हच्या दिवसांची आठवण.वर्ष ५७ मध्ये 'नवकेतन'चा 'नौ दो ग्यारह' आला. निर्माता देव आनंद, दिग्दर्शक विजय आनंद! पण 'पेइंग गेस्ट' भाव खाऊन गेला. किशोर, रफी, आशा याना दादा बर्मननी मुक्तपणे गाणी दिली, एक गीताच्या वाट्याला आलं... दिल्ली, आग्राची मोटारीतून सफर घडली. सिनेमा खास विजय आनंदचा असूनही उठावदार ठरला नाही, पण खूप चालला. आपल्या चित्रपटाची अचूक यशाची पत्रिका मांडणं कठीणच ना! 'गुरुदत्त' यांचे चरित्रकार पुण्याचे ज्येष्ठ लेखक कृपाशंकर शर्मा लिहितात- 'राज खोसला यांनी आठवण नोंदवली आहे'. राज खोसला लिहितात - 'कॉलेजच्या जीवनात साहिर यांचा चाहता होतो. वेश्या वस्तीवर त्यांची एक कविता 'सनाख्वाने तकदीस-ए मश्रिक कहाँ है' मी म्हणत असे. ती एकदा गुरुदत्त ना ऐकवली. त्यांनी उसळून प्रतिक्रिया दिली. त्यांना कथेत हेच हवे होते...' काव्य हा 'प्यासा'चा आत्मा ठरला. पुढे त्यांनी अब्रार अलवींना पटकथेत त्याचा समावेश करायला सांगितलं. त्या कवितेचं सोयीसाठी रूपांतर केलं गेलं... ''जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है?'' चित्रपटाचा नायक कवी आहे. आपल्या कविता प्रसिद्ध व्हाव्यात, कुणी तरी ऐकाव्यात अशी ओढ त्याला आहे. साहिर यांच्या जीवनाचा, संघर्षाचा, काव्याचा सारा आशय 'प्यासा'मध्ये ना दिसला तर नवल!एक वेश्या- गुलाबो तिचं मन त्याच्या शायरीवर जडतं...'आजा पंछी अकेला है', 'हम हैं राही प्यार के', 'आँखोंमें क्या जी?'... याला मात्र आजही जबाब नाही. गुरुदत्तची देव आनंद बरोबरची मैत्री संपुष्टात आली आणि एक वेगळी वाट शोधली. खूप वर्ष मनात घोळणाऱ्या कथेला पडद्यावर साकारायचं होतं. 'कश्मकश'. घालमेल कॅमेरामन मूर्तींनी थोडी थांबवली होती. सी.आय.डी. यशस्वी झाला आणि 'प्यासा'ची सुरुवात झाली. खुद्द कलकत्त्याच्या वेश्ययावस्तीत चित्रीकरण करण्यासाठी गेलेल्या गुरुदत्तना तेथील गुंडांनी रोखलं होतं, पण शांतपणे आपल्या कलादिग्दर्शकाकडून स्केचेस करून घेतले. सेट उभा केला आणि चित्रीकरण केलं....ये उजले दरीचों में पायल की छन छनथकी हारी साँसों में तबल की ठन ठन...हे आठवलं की कथेतील काव्याचा आत्मा, प्रकाश योजना, नेपथ्य आणि कोणत्याही साथ संगतीशिवाय रफीचा स्वर यांचं रसायन भिडतं. 'आज सजन मोहे अंग लगा ले' हे गीता दत्तचं गाणं... गिरधारी कृष्णाची मधुरा भक्ती लेवून ही आणखी काही सांगतं...ऋत फिरे पर दिन हमारेफिरे ना फिरेना..ऋतु पालटतात -पण माझ्यासाठी काळ थांबलाय..'प्यासा'साठी आपला समय ही थांबून राहिला आहे जणू...(लेखिका ज्येष्ठ चित्रपटसमीक्षक आहेत.) 