Premium|Hridyanath Mangeshkar: स्वर साधनेचा गूढ प्रवास; हृदयनाथ मंगेशकरांच्या आठवणी

हृदयनाथ मंगेशकर, saptrang@esakal.comमास्टर दीनानाथ यांच्या आणि गुरुजींबरोबरच्या चर्चेत अनेक बाबी उलगडल्या जात होत्या; मात्र गुरुजी आणि दीनानाथ रात्रीपासून उपाशी होते, ही वस्तुस्थिती होती. त्या भुकेचे निराकरण त्यांनी कसे केले. अंगावर काटा आणणारी ही बाब आजच्या भागात स्वतः पंडितजींनी उलगडली आहे. जी त्यांना लतादीदींनी सांगितली....गु रुजी शांतपणे म्हणाले,‘‘दीना! अगदी वेगळे विश्लेषण केलेस.गूढ विचारात हरवणे. अंतर्मुख होणे म्हणजेशरीर ऊर्जेचे विरेचन होणे.’’मी उदास होत म्हणालो,‘‘राग संगीताच्या विचारात मी हे विसरलोकी गुरुजी ! आपण कालपासून उपाशीआहात. आईसाहेब ! आपण तांदळाचीपेज करणार होता ना?’’गुरुजी ताडकन म्हणाले,‘‘दीना! तांदळाची पेज, भूक वगैरे राहू दे.एक महत्त्वाचे सुचले आहे, रागसंगीत गाणे,वाजविणे ही एक निर्मितीची संकल्पना आहे.राग सहा स्वरांचे, तर कधी पाच स्वरांचे. तर कधी आठ, नऊ, बारा स्वरांचेही असतात.ते रागस्वर, तासन् तास वेगवेगळी निर्मितीकरत असतात. वेगवेगळे स्वर आकृतिबंधतयार होत असतात. ते स्वर आकृतिबंधपुन्हा पुन्हा बदलत असतात. ते एकसारखेकधीही नसतात. हा निर्मितीचा खेळ,तासन् तास चालतो.ही निर्मितीची संकल्पना व्यक्तीच्याभावविश्वावर अवलंबून असते.कलाकार उदास, तर राग आनंदी, उल्हसितअसूनही उदास भासतो. करुण भासतो.आणि कलाकार उल्हसित, आनंदी असेल,तर राग करुण असूनही तो आनंदी भासतो.कलाकाराच्या भावविश्वावर रागसंगीतीचेभाव अवलंबून असतात..Premium|Amrapali Tree: नागपूरच्या काँक्रीटच्या जंगलात आम्रपाली आंब्याचा शेवटचा वृक्ष वाचवण्यासाठी चिपको आंदोलन.म्हणजे मानवी चैतन्य स्वरांना कधी चेतनतर कधी जडत्व देत असते.’’मी गमतीने पण गंभीरपणे म्हणालो,‘‘गुरुजी ! तुम्ही गानतपस्वी तुमच्या तोंडीचैतन्य, जडत्व हे शब्द शोभतात. पण मीमंदिरात साधा सेवक, माझ्या तोंडी मात्र...‘‘दीना म्हणे आता, लागलीसी भूक,लागलीसी भू ऽऽऽऽ क’’गुरुजी गडबडीने म्हणाले,‘‘अग ! तांदळाची पेज केलीस का ?दीना कालपासून उपाशी आहे.लवकर पेज आणं.’’आईसाहेब उदासपणे, पण रागात म्हणाल्या.‘‘अहो ! तांदूळ कालच संपले. कसली पेजआणि कसलं काय? तुमचा बसंत तांदूळ देत नाही.ते हाटातून विकतच आणावे लागतात.’’गुरुजी घाबरून म्हणाले.‘‘म्हणजे हे एवढेसे पोर उपाशी राहणार?काल पहाटे चारपासून काम करतोय.उपाशीपोटी डोंगर चढून आलाय.न खाता-पिता रियाज करतोय. त्याचं वयतरी बघ ! गातो गवय्यासारखा पण फारलहान आहे अजून तो.’’ आईसाहेब उदासपणे पुटपुटल्या.‘‘मी काय मुद्दाम करतेय हे! अहो!किती दिवस हे उपवासाचे नाटक चाललेय.मी तुम्हाला रोज सांगते. पण तुमचे लक्षचनाही. ‘‘रियाज केला की पोट भरते.’’हे तुमचे वाक्य ऐकून, ऐकून थकले आहे मी आता."मी गडबडीने म्हणालो.‘‘माझी काळजी करू नका. उपाशी राहण्याची सवयआहे मला. पण गुरुजीफार थकले आहेत. त्यांच्या पोटात दोनघास गेलेच पाहिजे. आईसाहेब!घरात नारळं तर असतीलच ना!’’असे बोलून मी सरळ स्वयंपाक घरात गेलो.सुदैवाने दोन नारळ पडले होते. तिथलाकोयता घेऊन मी ते नारळ फोडले.नारळाचे पाणी दोन पेल्यात भरले,आणि दोन नारळातल्या ताज्या खोबऱ्याचेमोठे तुकडे थाळीत ठेवून, गुरुजी आणिगुरुमाते समोर ते ठेवले. म्हणालो.‘‘गुरुजी, गुरुदक्षिणा ग्रहण करा.आत गुळाचा खडा आहे. तो घेऊन येतो..Premium|Raga Todi: राग तोडीच्या स्वरांनी उलगडला गुरु-शिष्य संवादाचा अलौकिक अनुभव.गूळ आणि खोबरे यांच्या इतके पौष्टिकआणि चवदार दुसरे अन्न कुठलेही नाही.’’गुरुजी शांतपणे म्हणाले,‘‘आणि तुझे... तुझे काय? हे अवधूत!नारळाच्या खपट्या खाऊन राहणार आहेस काय तू ? ’’मी शांतपणे पाण्याच्या फिरकी तांब्याकडे पाहिले.गुरुजी शांतपणे म्हणाले,‘‘आणि तुझे-- आणि तुझे काय?अवधूत ! नारळाच्या खपट्या खाऊनराहणार आहेस काय तू ? ’’मी शांतपणे पाण्याच्याफिरकी तांब्याकडे पाहिले.आणि गुरुजी कर्कश आवाजात ओरडले." नाही, नाही, हे बरोबर नाही. काल रात्रीआईने दिलेली पेज पिऊन, पहाटे चारवाजता मंगेशाचे भव्य मंदिर धुवून,उपाशीपोटी हा डोंगर चढून,चार चार तास रियाज करून, तू फक्तपाणी पिऊन, हा डोंगर उतरून मंगेशीलारात्री जाणार! नाही, नाही, हा अन्यायआहे. तू काही मजुरी करणाऱ्या कामगाराचामुलगा नाहीस, अरे ब्राह्मणाचा मुलगा आहेसतू. तुझ्या अंगात ब्राह्मण कलाकाराचे रक्तआहे. कुणा कामगाराचे किंवा सेवकाचेनाही. दीना ! तू कधी आरशात पाहिलेआहेस ? अरे ! किती सुंदर, सुकुमार, तेजस्वीआहेस तू. तू नुसता सुंदर नाही. तर तू कितीकष्टाळू, सोशिक, नम्र, पण स्वाभिमानी गवय्या आहेस. श्रीमंगेश तुझ्यावर अन्याय करतोय. हे मीसमजू शकतो. कारण ईश्वरच तो !कठोर परीक्षा घेतल्यानंतरच तो प्रसन्न होणार. पण हे...पण हे स्वर ? हे संगीत ? हे राग हे तरदयेचे, करुणेचे सागर. हे कसे इतके कठोर,निष्ठूर झाले आहेत.ज्या नादब्रह्माने विश्व वेढले आहे.त्या नादब्रह्माची, त्या स्वरांची तू साधनाकरतोस ते तुझ्यावर का अन्याय करताहेत ?ज्या स्वरातून दया, क्षमा, करुणा, भक्तीगंगेप्रमाणे सारखी वाहते. पर्जन्याच्यापहिल्या सरींसारखी टपटपतेय,ते दयार्द्र स्वर तुझ्यावर का दया करतनाहीत? ते करुणामय का होत नाहीत?का स्वरसाधना इतकी सामान्य आहे?का कलाविश्व, संगीतविश्व इतके दरिद्रीच आहे?की एका साधक, निष्पाप, बालकाने दिवस-रात्रअपमान सहन करत, उपेक्षेच्या,उपहासाच्या, दारिद्र्याच्याखोल गर्देत, भुकेल्या पोटी, कष्ट करून, मानखाली घालून, निमुटपणे स्वरसाधना करावी?तपश्चर्या करावी? नाही दीना ! हा अन्याय आहे.मी निर्धन आहे, पण गवय्या आहे. लाखो लोकांतएखाद्यालाच स्वर लाभतो. मला तो स्वर लाभला आहे..त्या स्वराला साक्षी ठेवून मी तुला सांगतोय, तू गवय्या आहेस.मनस्वी गायक आहेस.बारा स्वर तुझ्या समोर हात जोडूनउभे असतात. तुला कसली चिंता !अरे स्वर साधनेने तू निसर्ग नियम बदलून टाक."दिन को रात, और रात को दिन कर"प्रातःकाळाचा राग गाऊन, संधिप्रकाशालाअवनीवर उतरव, संध्याकाळचा राग गाऊनउषःकालाला भूवर उतरव.तुझ्या स्वरात ती शक्ती आहे. तो असर आहे.जो "पथ्थर को भी पिघला सकता है."कहेता है कौन नाला-ए-बुलबुल को बे असरपर्दे मे गुल के लाख जिगर चाक हो गये(कोकिळेच्या आक्रंदनास निष्फळ कोणम्हणाले ? बघा, त्या फूलकळ्यांच्याहृदयाचे कसे तुकडे तुकडे झाले आहेत ते.)मुझसे मत पुछ, मेरे इष्क मे क्या रख्खा हैसोज को साज के पर्दे मे छुपा रख्खा है(कृपया मला विचारू नकोस. की माझ्याप्रेमात मी असं काय गुह्य, रहस्य लपवून ठेवले आहे.दुःखाला वाद्याच्या पडद्यात लपवून ठेवले आहे मी.)जो साज से निकली है वो सबने सूनी हैजो साज पे गुजरी है वो किस दिल को पता है.(जी धून, जी स्वरावली वाद्यातून वाजली गेली.ती सर्व रसिकांनी ऐकली आहे.पण ती धून सादर करताना वाद्याचे हृदय जेपिळवटून निघाले, ते कुणाला ज्ञात आहे?)कौन छू गया साज-ए-हस्ती कोबस अब सिर्फ आवाज, आवा ऽऽऽ ज. (वाद्याच्या व्यक्तित्वाला कोण स्पर्शून गेलं ?आता फक्त आवाज, आवा ऽऽऽ ज.)ते बघ, संध्यापट बाजूस सारून रजनीअवनीवरती प्रकटतेय.प्रदोष समयीचे भगवे रंग बाजूस सारून,रात्र काळोखाच्या पदराखाली आकाशालाघेऊ लागली आहे. आता थोड्याच वेळातपृथ्वीचा कटाह काळोखाने भरून जाईल,पण दीना !"रात्रीच्या गर्भात उद्याचाअसे उषःकाल"दीना ! आपण त्या रात्रीच्या गर्भातूनजन्माला येणाऱ्या उषःकालाला खेचूनइथे आणू या. मघाशी आपण रागतोडीगात होतो. ते तोडीचे स्वर मला अजूनवेढून आहेत. त्या स्वरांचा मार माझ्याजीवाला बसला आहे. त्या स्वरांचीकहन, लगन, मला वेढून आहे. त्या करुणस्वरांत मला एका निष्पाप अनाथ कर्णाचीप्रतिमा दिसतेय, टाकून, फेकून दिलेला कर्णतोडीच्या प्रातःकालीन लागणाऱ्या कोमलरिखब, कोमल गंधारासारखा मला करुणभासतो. दीना ! कर्णाच्या प्रतिमेत तूच मलादिसतोस.कब मोरी नैया पार करोगेब्रिज के कान्ह कुवर कन्हाईदुख दरिद्र सब दूर करन हारमुझ गरीब की लेवो खबरीयागाव गोकुल के लाड लडैया"आणि भान हरपून गुरुजी तिन्ही सांजेलातोडी गाऊ लागले. (क्रमशः).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.