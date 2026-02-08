Premium|Hridyanath Mangeshkar: स्वर साधनेचा गूढ प्रवास; हृदयनाथ मंगेशकरांच्या आठवणी

सप्तरंग

Pandit Deenanath: गुरुजी आणि दीनानाथ उपाशी असतानाही रियाज करत होते; स्वरसाधनेतील भावविश्व आणि भावनांचा गूढ अनुभव त्यांनी उलगडला. दीना नारळाचे उपहार देऊन गुरुजींचा भूक भागवतो, आणि रागसंगीताच्या निर्मिती व भावविश्वाची महत्त्वाची शिकवण मिळते.
मास्टर दीनानाथ यांच्या आणि गुरुजींबरोबरच्या चर्चेत अनेक बाबी उलगडल्या जात होत्या; मात्र गुरुजी आणि दीनानाथ रात्रीपासून उपाशी होते, ही वस्तुस्थिती होती. त्या भुकेचे निराकरण त्यांनी कसे केले. अंगावर काटा आणणारी ही बाब आजच्या भागात स्वतः पंडितजींनी उलगडली आहे. जी त्यांना लतादीदींनी सांगितली...

