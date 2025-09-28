सप्तरंग

खुणावताहेत दगडांची शिखरे

सिरसीच्या जंगलात लपलेलं याना रॉक्स, साहस आणि निसर्गप्रेमींसाठी एक अद्भुत ठिकाण.
"Hidden Gem in Karnataka: The Mystical Yana Rocks of Sirsi"

सकाळ वृत्तसेवा
ओंकार वर्तले - ovartale@gmail.com

उत्तर कन्नड जिल्ह्यातील सिरसी गाव. शब्दशः जंगलात वसलेलं गाव. या गावातील दगडांची दोन शिखरे पर्यटकांचे आकर्षण आहे. ही शिखरे आपल्या डोळस भटकंतीला समृद्ध करणारी आहेत. ती भटकंतीचा आनंद तर देतातच, शिवाय आपल्या ज्ञानातदेखील भर घालतात.

