सप्तरंग

मेहकरचे शारंगधर बालाजी

बुलढाण्यातील मेहकर येथे वसलेली शारंगधर बालाजीची मूर्ती ही भारतातील सर्वात उंच व प्रभावी विष्णूमूर्तींपैकी एक असून, तिच्यातील शिल्पकला थक्क करून टाकणारी आहे.
Hidden in Maharashtra: India’s Tallest Vishnu Ido

Hidden in Maharashtra: India’s Tallest Vishnu Ido

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ओंकार वर्तले - ovartale@gmail.com

संपूर्ण भारतात श्री बालाजीच्या अनेक मूर्ती आपल्याला पाहायला मिळतात. मेहकर येथील ही सुंदर अन् विलोभनीय मूर्ती सर्वात उंच मूर्ती म्हणूनही गणली जाते. तसा उल्लेख बुलढाणा जिल्ह्याच्या गॅझेटियरमध्ये सापडतो.

Loading content, please wait...
temple
culture
Tourisim
heritage
Tirupati Balaji Temple

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com