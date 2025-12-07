Premium|Deenanath Mangeshkar Mangeshi : लहानपण विसरता येत नाही...

हृदयनाथ मंगेशकर - saptrang@esakal.comगोव्यातील मंगेशीच्या देवळातला मा. दीनानाथ यांच्याबरोबरचा प्रसंग जो त्यांनी लतादीदींना सांगितला होता, तो सगळा काळ त्या हृदयनाथ यांना सांगत होत्या. तिथल्या पुजाऱ्याचे कठोर बोलणे, मा. दीनानाथ यांना उपाशीपोटी देवळात नगारा वाजवायला लागणे हे सारेच विलक्षण आणि दुखःदायक होते, या सगळ्या बाबी लतादीदींनी हृदयनाथांना सांगितल्या, काय घडलं होतं त्या वेळी. उलगडत आहेत तो सारा इतिहास स्वतः पंडितजी....हा विषासारखा हिरवागार तलावमात्र फार मायाळू होता. मी तासनतासयाच तलावात डुंबायचो,पण माझा जीव कधीघाबरायचा नाही. हा मायेनेमला सांभाळून घ्यायचा.या तलावावर माझा फारजीव होता. कठड्याला टेकूनमी या हिरव्यागार तलावाकडेतासनतास बघत उभा राहायचा.तलावात डुंबून, कपडे बदलून मी सारेमंदिर स्वच्छ पुसले, ओल्या कपड्यानेनगारा स्वच्छ केला. मंगेशाला नमस्कारकरून मी गुरुजी बाबा मालशेकर यांच्याकडेजायला निघालो..Premium|Marathi Scent: मराठी मुलखातून भेटणाऱ्या अरबी समुद्राला एक मराठमोळा गंध..! .कुणी थांब म्हणाले नाही.‘‘या कडक उन्हातइतक्या लांब जाऊ नकोस. बरं जातोस,तर दोन घास खाऊन जा.असेही कुणी म्हणाले नाही.’’‘‘लहानपण अटळ असते.आणि ते कधीही विसरता येत नाही.’’मंगेश मंदिराखाली उतरले, की एक लांबपांढरा कठडा असलेला एक बोळवजारस्ता लागतो. उजव्या हाताला तो हिरवागारतलाव आणि तलावाला जोडून१५-१६ पक्की एकमजली घरं, सारी सुबक,स्वच्छ आणि पांढरी शुभ्र. कारण गोऱ्यांचेराज्य, पांढरा रंग त्यांचा आवडता असावा,ही १५-१६ घरं म्हणजे मंगेशी गाव.गावासमोर १०-१२ एकराची शेती.पिकांनी गच्च भरलेली हिरवी,किती हिरवी, हिरव्या सृष्टीनेही लाजून मानखाली घालावी इतकी सतेज तजेल हिरवी.डाव्या हाताला जेमतेम ५-१० घरंत्या एका घरात आम्ही राहायचो..आजूबाजूला कोणीही न लावलेली,न जोपासलेली, अनेक सुंदर हिरवी झाडं.बोळवजा रस्ता संपला की एक कुंपण,कुंपणाबाहेर मुख्य रस्ता.मी रस्त्याकडे जात असतानाआवाज आला.‘‘अरे दीना ! थांब. मी पण येतेय.बरोबर जाऊ. ’’त्या घरांच्या मधून एक तरुणी धावत आली.उंच, सडपातळ, गोरीपान, दाट कुरळे केस,दिसायला अतिशय सुंदर, पांढरी स्वच्छनऊवारी साडी. तिला बघून मला एकदमराजा रविवर्मा यांच्या चित्राची आठवणआली, मुंबईच्या एका भक्तानेमंदिराला राजा रविवर्माच्या एका पेंटिंगचीभेट दिली होती. महादेव आपल्या जटामोकळ्या सोडून आकाशाकडे डोळे लावूनबघताहेत आणि प्रचंड प्रपातासह एक लावण्यरेखाधवलशुभ्र श्वेतवस्त्रधारिणी गंगा महादेवाच्यामोकळ्या जटेत घोंघावत झेपावत हळूहळूलुप्त होतेय. गंगाअवतरण होतंय.ती धवलशुभ्र श्वेतवसन कमनीय जलस्रोतश्री‘गंगा’ माझ्या मनात वसली होती..मी जन्मजात कलासक्त.मालकंस ऐकला कीगुलाल केसर धुंद धुळवणयमन ऐकला की हळदभंडार अभ्रप्रसरण.हंसध्वनी ऐकला कीशुभ्रधवल लयधिनकतधिनदरबारी ऐकला की धनिपज्वलकोमलविणबिलासखानी ऐकला की आसूंवनजलसिचसिचमनभैरव ऐकला कीवाघ्रांबर सुंदर अंगभस्म सिसजटाऔरगंगभैरवी ऐकली कीसर्व ऋतूंना लाभते उत्कट दुःखददान.असे ध्वनिरंग-तरंग मनात उमटायचे,स्फुरायचे, घुमत राहायचे.मी भान हरपून तिच्याकडे पाहत राहिलो.‘‘दीना ! काय झाले, काय झाले रे ?असा वेड्यासारखा काय बघतोयेस ?‘‘नगुबाय, काय सुंदर दिसतेस गं तू !गंगाअवतरणातल्या गंगेसारखी दिसतेयेस.’’‘‘ए दीना ! मोठ्या बहिणीची टिंगल करायचीनाही. थोंगात्यास सांगेन.’’‘‘सरजाला सांग, आईस सांग, अगं खरं ते खरं.आज फारच सुंदर दिसतेस आणि सुंदरबहिणीची स्तुती केली तर काय बिघडतंय?.Premium|Zendunchi Phule Book: प्र.के. अत्रे यांची १०० वर्षीय 'झेंडूची फुले'..!.बरं कुठं निघाली आहेस ?’’आमच्या शेजारी गिरजाबाई राहायच्याफार छान गायच्या. मी त्यांच्या कडूनकाही अनवट चिजा शिकलो होतो.त्यांची मोठी मुलगी नगुबाई. छान गायचीथोडफार नृत्यही शिकली होती. माझ्यावरतिचा फार जीव होता. नगुबाई म्हणाली,‘‘मी म्हापोशाला चाललीय. दीना ! कालरात्री म्हापोशाला फड होता. तेथे कंदीत.जया कोल्हाटीनची लावणी होती.काय गाते म्हणून सांगू ? दिसतेपण सुंदर !मी ती लावणी शिकायला जात आहे.येतोस का? तुझा आवाज आणि ती लावणीफार गंमत येईल.’’ मी म्हणालो,‘‘मला गुरुजींकडे जायचे आहे. आता नाहीयेऊ शकत. तू जे आज शिकशील ते मलाऐकव मी पाठ करीन.’’नगु फटकाऱ्याने म्हणाली,‘‘तू आणि तुझे गुरुजी ? मला माहीत आहे.ते फेणी पित बसतात आणि तू त्यांचे पाय दाबतबसतोस. काय शिकविले रे त्यांनी, तुला या वर्षात?’’‘‘हे बघ ! माझ्या गुरुजींबद्दल वाईटबोलायचे नाही. माझी लायकी बघून ते मलाशिकवतात आणि एकदा ऐकून यायलाकाय ती लावणी आहे?अगं ! रागसंगीत आहे ते.’’‘‘बरं चुकलं माझं. तू रागसंगीत शिकतबस. मी चालले.’’.‘‘ए नगु ! रागावू नकोस. पण ते माझे गुरुजी.गुरुनिंदा ऐकणे पाप आहे. बरं ते राहू दे.तू ती लावणी मला ऐकव.’’‘‘पण फार उन्ह आहे रे, चल आपण त्याझाडाखाली बसू या." आम्ही बाजूला डेरेदार आम्रवृक्षाच्यासावलीत बसलो. शीतल वारियाच्या झुळकीत सूर पेरत,नगु गोड आवाजात गाऊ लागली.काव्य, स्वर, सौंदर्य यासाऱ्या पसाऱ्यात मी हरपतो...मंगेश, मंगेशी, गुरुजी सारे, सारे,---काय म्हणावे या स्थितीला ---नगु भान हरपून गात होती.(क्रमशः).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.