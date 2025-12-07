सप्तरंग

Premium|Deenanath Mangeshkar Mangeshi : लहानपण विसरता येत नाही...

Mangeshkar family history : पंडित हृदयनाथ मंगेशकर यांनी त्यांच्या बालपणी मा. दीनानाथ मंगेशकर यांना लतादीदींनी सांगितलेला, गोव्यातील मंगेशीच्या मंदिरातील उMangeshkar family history : पंडित हृदयनाथ मंगेशकर यांनी त्यांच्या बालपणी मा. दीनानाथ मंगेशकर यांना लतादीदींनी सांगितलेला, गोव्यातील मंगेशीच्या मंदिरातील उपासमार आणि नगारा वादनाचा दुःखद प्रसंग उलगडून सांगितला. पासमार आणि नगारा वादनाचा दुःखद प्रसंग उलगडून सांगितला.
Deenanath Mangeshkar Mangeshi

Deenanath Mangeshkar Mangeshi

esakal

सप्तरंग टीम
Updated on

हृदयनाथ मंगेशकर - saptrang@esakal.com

गोव्यातील मंगेशीच्या देवळातला मा. दीनानाथ यांच्याबरोबरचा प्रसंग जो त्यांनी लतादीदींना सांगितला होता, तो सगळा काळ त्या हृदयनाथ यांना सांगत होत्या. तिथल्या पुजाऱ्याचे कठोर बोलणे, मा. दीनानाथ यांना उपाशीपोटी देवळात नगारा वाजवायला लागणे हे सारेच विलक्षण आणि दुखःदायक होते, या सगळ्या बाबी लतादीदींनी हृदयनाथांना सांगितल्या, काय घडलं होतं त्या वेळी. उलगडत आहेत तो सारा इतिहास स्वतः पंडितजी...

Loading content, please wait...
family
music
culture
Childhood memories
childhood

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com