सर्जनशील व्यक्तींची साक्षेपी शब्दचित्रे

निरंजन आगाशे-editor@esakal.comव्यक्तिचित्रे आपल्याला आकर्षित करतात, ती त्या त्या व्यक्तींविषयी वाटणाऱ्या कुतूहलामुळे हे तर खरेच; पण अनेकदा ती लिहिणाऱ्याच्या व्यक्तिमत्त्वाविषयीही खूप काही सांगून जातात. लेखन, अध्यापन, साहित्यसमीक्षा या प्रांतात आपली ओळख निर्माण केलेल्या रेखा इनामदार साने यांचे 'हृद्य' हे पुस्तक वाचताना हे प्रकर्षाने जाणवते. याचे कारण लेखिकेचा आत्मशोधाचा प्रवास! .आपल्या जगण्याविषयी पडलेल्या अनेक प्रश्नांच्या उत्तरांचा शोध घेताना ज्या ज्या मान्यवरांचा सहवास लाभला, त्या व्यक्ती म्हणून कशा वाटल्या याचे उत्कट कथन त्यांनी केले आहे. ते वाचताना कला, साहित्य, संगीतादी क्षेत्रातील अनेक मोठ्या माणसांचे काहीसे जवळून दर्शन तर घडतेच; पण त्याचबरोबर सत्तरीनंतरच्या तीन दशकांतील पुण्यातील सांस्कृतिक क्षेत्राचा अवकाश किती वैविध्यपूर्ण आणि संपन्न होता, याचीही कल्पना येते..स.शि.भावे, प्रभाकर पाध्ये-कमल पाध्ये, मालतीबाई बेडेकर, जगदीश गोडबोले, वसुंधरा कोमकली, मोहन आगाशे, अरुण फडके, सरोज देशपांडे, राम कोलारकर, जब्बार पटेल, राम बापट, कुमार गंधर्व यांच्याविषयीचे लेख या पुस्तकात समाविष्ट आहेत. ही वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील, वेगवेगळ्या वयाची-प्रकृतीची माणसे. तरीही त्यांच्यात एक समान धागा आहे. लेखिकेच्याच शब्दांत सांगायचे तर 'अंतर्यामीचा सूर आणि लय सापडलेल्या' या व्यक्ती आहेत. त्यांची आपापल्या कार्यक्षेत्राविषयीची निष्ठा, त्यांचे त्यातील प्रभुत्व यांचे नेमके मूल्यमापन करण्याचा प्रयत्न तर यात दिसतोच; परंतु माणूस म्हणून त्यांचे कोणते वेगळेपण आपल्याला जाणवले, हेही लेखिका अगदी मोकळेपणाने मांडते. .हे करताना व्यक्तिमत्त्वाची केवळ उजळ बाजू दाखवायची, असे दडपण त्या घेत नाहीत. जाणवलेल्या उणीवा, स्वभावातील कंगोरे आणि अंतर्विरोध दाखवून देताना लेखिकेच्या चिकित्सक वृत्तीचा, परखड शैलीचा प्रत्यय येतो. जगदीश गोडबोले यांच्यावरील लेखाचे शीर्षक आहे, 'परिकथेतील राजकुमार आणि बाटलीतला राक्षस', तर मालती बेडेकरांच्या व्यक्तिचित्राचे शीर्षक आहे, 'जहाल विभावरी, मवाळ मालतीबाई'. आपल्याला खटकणाऱ्या गोष्टींचे उल्लेख न कचरता लेखिका करते; पण या परखडपणामुळे त्या व्यक्तीविषयीची आत्मीयता कुठेही कमी होत नाही. शिवाय हे खटकणे केवळ व्यक्तिगत आवडीनिवडीतून आलेले नाही. त्यामागे एक सामाजिक मूल्यदृष्टी आहे. ''लग्न पदरात पडेपर्यंत प्रेमविवाहात पुरुष हा स्त्रीचा बंदा गुलाम असावा. तेवढं एकदा पदरात पडलं की झाली त्याची नादिरशाही सुरू'', असे जळजळीत भाष्य करणाऱ्या मालतीबाईंची प्रत्यक्षातील प्रतिमा अगदीच सौम्य व मवाळ असल्याचे लेखिकेच्या लक्षात आले आणि प्रश्न पडला की आपल्यातल्या 'विभावरी'ला मालतीबाईंनी तिलांजली दिली की काय? लेखिका हा मार्मिक प्रश्न उपस्थित करूनच केवळ थांबत नाहीत, तर त्याची विस्ताराने मीमांसा करतात..अधिक गतीनं शिकतील मुलं....शास्त्रीय संगीतात अजोड कामगिरी करणाऱ्या कुमार गंधर्वांच्या व्यासंगाचे, प्रतिभेचे, सौंदर्यदृष्टीचे लेखात केलेले वर्णन भारावून टाकणारे आहे. बापट सरांवरील लेखाचे 'बापट नावाचा मुक्तछंद' हे यथार्थ शीर्षक एका मुलखावेगळ्या व्यक्तिमत्त्वाचे नेमके वर्णन करते. प्रभाकर पाध्ये, कमल पाध्ये यांच्यावर लिहिताना त्यांच्या घरातील बौद्धिक चैतन्याचे वातावरण लेखिकेने डोळ्यापुढे उभे केले आहे. किंबहुना हे सर्वच लेख म्हणजे 'काव्यशास्त्रविनोदा'ची रंगलेली मैफल आहे. त्यातील समीक्षेचा 'शास्त्रकाटा' मनावर ठसा उमटवतो. चंद्रमोहन कुलकर्णी यांचे मुखपृष्ठ आणि रमेश नावडकर यांच्या रेखाचित्रांमुळे पुस्तकाची मौलिकता वाढली आहे.