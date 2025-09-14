सप्तरंग

सर्जनशील व्यक्तींची साक्षेपी शब्दचित्रे

रेखा इनामदार साने यांच्या ‘हृद्य’ या पुस्तकात व्यक्तिमत्त्वाच्या विविध पैलूंवर प्रकाश टाकणाऱ्या लेखिका, कला, संगीत, साहित्य क्षेत्रातील महान व्यक्तींविषयी सुसंगत आणि चिकित्सक विचार मांडतात. लेखिकेच्या या प्रवासामध्ये मानवी जीवनाच्या तंत्र, उणीवा आणि अंतर्विरोधांची खरी ओळख होते.
व्यक्तिचित्रे आपल्याला आकर्षित करतात, ती त्या त्या व्यक्तींविषयी वाटणाऱ्या कुतूहलामुळे हे तर खरेच; पण अनेकदा ती लिहिणाऱ्याच्या व्यक्तिमत्त्वाविषयीही खूप काही सांगून जातात. लेखन, अध्यापन, साहित्यसमीक्षा या प्रांतात आपली ओळख निर्माण केलेल्या रेखा इनामदार साने यांचे ‘हृद्य’ हे पुस्तक वाचताना हे प्रकर्षाने जाणवते. याचे कारण लेखिकेचा आत्मशोधाचा प्रवास!

