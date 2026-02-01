Human Struggle : सभ्यतेचा विस्तार: मानवाच्या संघर्षाची कहाणी

श्याम मनोहर जमीन ओलसर होती. गवत होते. झुडपे होती, काही वृक्ष होते. हवेत ऊन होते. ओलसर जमिनीवर, गवतावर, झुडपांवर, वृक्षांवर ऊन होते. सूर्य उतारावर होता. स्त्रीमानव व्यक्तीवर ऊन नव्हते. स्त्रीमानव व्यक्ती एका वृक्षाखाली बसली होती. स्त्रीमानव व्यक्तीने जवळचे एक छोटे झुडूप हळूवारपणे उपटले, मुळे पाहिली. स्त्रीमानव व्यक्तीने छोटे झुडूप, छोटी पाने गालाला लावली. चेहेऱ्यावरनं फिरवली, स्वतःशी हसली.स्त्रीमानव व्यक्तीने छोटे झुडूप न्याहाळले. स्त्रीमानव व्यक्तीने जमिनीतला छोटा खड्डा नीट केला. छोटे झुडूप खड्ड्यात मुळाकडून उभे ठेवले, खड्ड्यातली माती चहूबाजूने सारली.स्त्रीमानव व्यक्तीने पुरुषमानव व्यक्तीला संगतीने घेऊन काही झुडपे अशा प्रकारे लावली. पाऊस पडला. झुडपे तरारली. स्त्रीमानव व्यक्ती पुरुषमानव व्यक्ती हातवारे, पायवारे करत, नाजूक आवाज करत नाचले. .काळ अवघड आला. पाऊस पडला नाही. झुडपांनी मान टाकली. पुरुषमानव व्यक्ती स्वतःला मारून घेत ‘‘मी मरतो आता,’’ असे ओरडू लागला.कापसाचे बन होते. कापसाची बोंडे शुभ्र उललेली होती.पुरुषमानव व्यक्ती कापसाच्या बनात भटकत फिरत होता. जोराचा वारा सुटला. पुरुषमानव व्यक्ती एका ठिकाणी बसून राह्यला. वाऱ्याचा जोर इतका वाढला. बोंडातून कापूस बाहेर पडू लागला. आसमंतभर कापूस, कापूस. वाऱ्याचा जोर ओसरू लागला. अखेरीस हवा आली. पुरुषमानव व्यक्ती बनातून बाहेर आला. त्याने डोक्यावरचा, चेहेऱ्यावरचा कापूस हाताने काढून टाकला. अंगावरचा कापूस काढून टाकण्याच्या बेतात तो होता...‘‘तू छान दिसतोयस कापसात’’पुरुषमानव व्यक्तीने आवाजाच्या दिशेने पाह्यले. डोके, चेहेरा मोकळे असलेली, अंग कापसाने मढलेली स्त्रीमानव त्याच्या दृष्टीस पडली.‘‘तूही छान दिसतीयेस कापसात.’’स्त्रीमानव व्यक्तीला सतत नग्नपणाची आठवण व्हायची.स्त्रीमानव व्यक्तीने कुठले अंग किती झाकायचे, कुठले अंग किती उघडे टाकायचे... पुरुषमानव व्यक्ती विचारात पडायचा.तरुण मुलगीमानव व्यक्ती बापमानव व्यक्तीला म्हणाली, ‘‘मला कोंडल्यागत वाटतंय.’’‘‘असं कसं?’’ बापमानव व्यक्ती म्हणाला.‘‘वर बघ, मोकळं आकाश, सभोवती बघ. झाडे, डोंगर, सगळं मोकळं मोकळंच आहे.’’‘‘मला कोंडल्यागत वाटतंय. भोवताल असं काही तरी आहे, मला भोवतालचं काही दिसत नाही, वर डोक्यावर काही तरी आहे, मला वरचं काही दिसत नाहीच. कोंडल्यासारखं वाटतंय.’’बापमानव व्यक्ती स्वतःशी छोटे हसला. हरखून हरवून म्हणाला, ‘‘पोरी, माझ्या लाडक्या पोरी, तुझं काय करायचं? सुचत नव्हतं. तूच सुचवलंस... बघच आता...’’बापमानव व्यक्तीने चार भिंती बांधल्या, वर छप्पर घातले. तरुण मुलगीमानव व्यक्तीला म्हणाला, ‘‘तू आता घरात राहायचंस. बाहेर जायचं नाहीस.’’***.चटणीहिरवीगार मिरची दिसली, की व्यक्तीला खायचा मोह व्हायचा.व्यक्तीने अनेकदा मिरची तोंडात घातली, चावली... आगागाऽऽ... आग... आग...तिखटपणा हवा.....आग... आग... इतका नको.काय करावे?ही मिरची... चव हवीय मिरचीची...काय करावे?व्यक्तीने मिरची वाटली, त्यात मीठ घातले... चाखले...खारट... खारट...योग्य तेवढे मीठ घातले.हां... तिखटपणा कमी झालाय.कोथिंबीर घातली.अजून काही तरी केले पाहिजे.खोबऱ्याचा कीस घातला. फोडणी दिली.आहाहा! तिखटपणा रुचकर झाला.ज्या व्यक्तीच्या हयातीत चटणी पूर्ण झाली, ती व्यक्ती जमीनदाराकडे गेली. जमीनदारापुढे वाकून चटणी पुढे ठेवून म्हणाली, ‘‘हा पदार्थ मी तयार केलाय. खाऊन बघावा.’’जमीनदाराने तीन शेतमजुरांना चटणी खायला दिली. तिन्ही शेतमजूर चवीने चेकाळले.जमीनदाराने चटणी चाखली. जमीनदाराने बायकोला दिली. दोघे खूश.जमीनदाराने चटणी करणाऱ्या व्यक्तीला पोतंभर धान्य बक्षीस दिले.कोण्या जमीनदाराच्या बायकोला कपडा हवा होता. जमीनदाराने कपडा करेल त्याला बक्षीस लावले.कोण्या जमीनदाराच्या तरुण मुलाला मोठे घर हवे होते. जमीनदाराने मोठे घर करून देईल, त्याला बक्षीस लावले. कल्पक, बुद्धिमान व्यक्ती कामाला लागल्या.****.Premium|Usgaon Dongari : जा परतुनी उडाया ठेवुनी घाव मागे... .बळपृथ्वीवरची जमीन आधी कुणाच्याच मालकीची नव्हती.पृथ्वीवरच्या जमिनीची मालकी : ही भावना मानवात असेल?पृथ्वीवरच्या जमीनीवर मालकी : ही भावना व्यक्तीत निर्माण झाली.व्यक्तीने पृथ्वीवरच्या जमीनीवर मुक्तपणे कब्जा केला.व्यक्ती म्हणाली, ‘‘ही दहा एकर माझी.’’व्यक्ती म्हणाली, ‘‘ही दीड एक एकर माझी.’’व्यक्ती म्हणाली, ‘‘ही शंभर एकर माझी.’’असे कसे झाले?एका व्यक्तीने शंभर एकर, दुसऱ्या व्यक्तीने दीड एकर........ असे कसे काय?बळ.कसले बळ?शारीरिक बळ.शारिरिक बळानुसार पृथ्वीवरच्या जमीनीचा कब्जा घेतला गेला.मानवात जास्त शारीरिक बळाचा मानव, कमी बळाचा मानव, अशक्त मानव असे असेल?जास्त शारीरिक बळाची व्यक्ती असते. कमी शारीरिक बळाची व्यक्ती असते. अशक्त व्यक्ती असते.जमीनदार व्यक्ती निर्माण झाली. जमीनदार व्यक्ती निर्माण झाल्या. शेतमजूर व्यक्ती निर्माण झाल्या.जमीनदार वंश निर्माण झाला. शेतमजूर वंश निर्माण झाला.खूप खूप जमिनींवर कब्जा करायचा.एका व्यक्तीचे शारीरिक बळ उपयोगी होईना.अनेक व्यक्तींनी एकत्र येऊन एकत्र शारिरिक बळ वापरून जास्तीत जास्त जमिनींवर कब्जा करायचा. संघटनशक्ती निर्माण झाली. अजून जमीन जिंकायचीच. संघटनशक्ती आहेच, अजून बळ पाहिजे.व्यक्तींनी शस्त्रे तयार केली. शस्त्राच्या साहाय्याने अधिकधिक जमीन जिंकायची. प्रदेश जिंकायचा. राजा निर्माण झाला.राजेशाहीत युद्धाचा शोध लागला.लढाऊवृत्ती जोपासणं सुरू झालं.शौर्य हा गुण निर्माण झाला. शूर व्हायचे, व्यक्तीला हेतू आला. राजाला महत्त्व प्राप्त झाले.राजाला प्रदेश, राज्य हवेच. याशिवाय प्रदेशातल्या व्यक्तींवर ताबा हवा.राजाने रयतेचे कल्याण करावे, असं नीतिशास्त्र निर्माण झालं... निरुपयोगी ठरलं. लोकशाही आली. सरकार आले. राष्ट्रनिर्माण झाले.रस्ते, महारस्ते, रेल्वे, मेट्रो, धरणे... यासाठी सरकार व्यक्तींची जमीन ताब्यात घेऊ लागले. राष्ट्राराष्ट्रात सीमेवरून जमिनीबद्दल संघर्ष सुरू झाले. अधिकाधिक विनाशकारी शस्त्रे निर्माण झाली.शांतता हवी...!शस्त्रे निर्माण करायचीच.... आणि शांतता हवी...मुत्सद्दीपणा ह्या गुणाची निर्मिती झाली. मुत्सद्दीपणा हा सद्गुण झाला.व्यक्तीला जमीन निर्माण करता येत नाहीच. पृथ्वीवर जेवढी जमीन आहे, तेवढीच जमीन!*****.व्यक्तींचे प्रकार :दोन - बलवान आणि दुर्बल.पृथ्वीच्या पाठीवर बलवान संख्येने कमी आणि दुर्बल संख्येने जास्त.... असं आहे ना? निसर्गाचा नियम काय आहे?सर्व बलवान सारख्याच बळाचे असतात, असे नाही. बळानुसार बलवानांची उतरंड निर्माण होते. उतरंडीतले बलवान आपापली जागा पक्की करतात, सर्वोच्च बलवानांना साहाय्यकारी होतात.बलवानांच्यात अखंडपणे संघर्ष चालू असतो.झोपऊड स्थितीत गेलेल्या व्यक्तीला उमजते - बलवान चैनीत जगतात, दुर्बल अर्धपोटी, अर्धवस्त्री, अर्धनिवासी जगतात.हे उमजणे घडण्यासाठी लाखो वर्षे व्यक्तीच्या इतिहासात खर्ची पडावी लागली.इतका वेळ लागावा?व्यक्तीलोक मंद बुद्धीचा आहे?****मंदपणाव्यक्ती मंद असते. पृथ्वीवरच्या सर्व व्यक्तींच्या गरजांचा विचार करायचा ही स्थिती येण्यासाठी महाअब्जावधी वर्षे लागली.व्यक्तीच्या इतिहासात सर्व कालखंडात व्यक्तींचे प्रकार असे -१) सुपर लक्झुरियस जगणे साधलेल्या व्यक्ती.२) लक्झुरियस जगणे साधलेल्या व्यक्ती.३) कंफर्टेबल जगणे साधलेल्या व्यक्ती.४) चांगले जगणे साधलेल्या व्यक्ती.५) कसेबसे जगणे साधलेल्या व्यक्ती.६) जगणे साधतच नाही अशा व्यक्ती.सुपरलक्झुरियस जगणे साधलेली व्यक्ती लक्झुरियस जगणे साधलेल्या व्यक्तीला मंद स्मित देते, कंफर्टेबल जगणे साधलेल्या व्यक्तीकडे दृष्टिक्षेप टाकते व मौजेने पाहते, चांगले जगणे साधलेल्या व्यक्तीकडे चुकून पाहते, कसेबसे जगणे साधलेल्या व्यक्तीकडे दुर्लक्ष करते आणि जगणे साधतच नाही अशा व्यक्तीला टाळते.लक्झुरियस जगणे साधलेली व्यक्ती सुपरलक्झुरियस जगणे साधलेल्या व्यक्तीला मान देते, कंफर्टेबल जगणे साधलेल्या व्यक्तीला मंद स्मित देते, चांगले जगणे साधलेल्या व्यक्तीकडे दृष्टिक्षेप टाकते. कसेबसे जगणे साधलेल्या व्यक्तीकडे दुर्लक्ष करते, जगणे साधलेच जात नाही अशा व्यक्तीकडे दुर्लक्ष करते. कंफर्टेबल जगणे साधलेली व्यक्ती सुपरलक्झुरियस जगणे साधलेल्या व्यक्तीसमोर नम्र राहते, लक्झुरियस जगणे साधलेल्या व्यक्तीकडे आसासून पाहते, चांगले जगणे साधलेल्या व्यक्तीकडे गंमतीने पाहते, कसेबसे जगणे साधलेल्या व्यक्तीकडे चिडचिडत बघते, जगणे साधलेच नाही अशा व्यक्तीला कटकट म्हणून टाळते. चांगले जगणे साधलेली व्यक्ती सुपरलक्झुरियस जगणे साधलेल्या व्यक्तीकडे दुरून पाहते, लक्झुरियस जगणे साधलेल्या व्यक्तीची नोंद घेते, कंफर्टेबल जगणे साधलेल्या व्यक्तीकडे आसासून बघते, कसेबसे जगणे साधलेल्या व्यक्तीकडे हळहळून पाहते, जगणे साधलेच नाही अशा व्यक्तीकडे अवघड आहे जगणे अशा चिंतनमग्नतेने पाहते. कसेबसे जगणारी व्यक्ती सारखी चिंतेत असते. चांगले जगणे साधलेली व्यक्ती तिच्या दृष्टिक्षेपात असते. कोणत्या चांगले जगणे साधलेल्या व्यक्तीला थोडेफार पैसे उसने मागावेत? यात असते.जगणे साधतच नाही अशी व्यक्ती - तिला जिवंतपणा त्रास देत असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 